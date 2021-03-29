Обзор смартфона Samsung Galaxy A52





Прошлогодний «середнячок» в линейке доступных смартфонов Samsung Galaxy A пользовался заслуженной популярностью – модель тогда получилась действительно удачная. В этом году ей на смену приходит Samsung Galaxy A52, причем в нем, в отличие от предыдущих устройств, производитель отказался от использования собственного чипсета Exynos в пользу решения от Qualcomm – Snapdragon 720G. Посмотрим, какие еще новшества получила эта модель.

Дизайн, эргономика

Если Samsung A51 довольно сильно отличался по дизайну от своего предшественника, то Samsung Galaxy A52 в общих чертах весьма похож на прошлогоднюю модель. Здесь также используется дисплей Infinity-O (с отверстием под фронтальную камеру вверху по центру) и прямоугольный блок тылового модуля камеры с набором объективов. Но при этом, в отличие от A51, у новинки появилась защита по стандарту IP67 (полная защита от пыли и защита от случайного кратковременного попадания в воду).

Боковые грани пластиковые, с отделкой «под алюминий», задняя крышка также пластиковая, но если у A51 она была глянцевой, то у A52 стала матовой, с чуть заметным ощущением «софт-тач» покрытия. Смартфон доступен в четырех цветовых решениях, у всех в оригинальном названии используется приставка Awesome: Black (черный), White (белый), Violet (фиолетовый), Blue (голубой), у нас в редакции побывал последний вариант.

Рамки вокруг экрана небольшие, но все же чуть больше, чем было у предшественника – в итоге дисплей занимает ~85% площади фронтальной панели (у A51 – 87%). При одинаковых диагоналях экрана по габаритам новинка чуть-чуть больше предыдущей модели (на миллиметр-полтора шире и выше, и на 0,5 мм – толще), а вот в весе она прибавила заметно – со 172 до 189 г.

На верхней грани располагается лоток SIM-карт (поддерживается установка двух карт формата nanoSIM, вместо одной из них можно использовать карту памяти microSD), микрофон шумоподавления, разговорный динамик в стыке между боковой гранью и экраном (также используется в связке с основным динамиком для создания стереозвука). Левая боковая грань полностью «чистая», на правой находятся кнопка включения и регулировка громкости. И снизу можно найти разъем USB Type-C, основной микрофон, мультимедийный динамик и мини-джек для подключения проводной гарнитуры.

Боковые грани у A52 ощущаются чуть менее сглаженными, чем были у A51, на общей эргономике это как-то ощутимо не сказывается: благодаря средним размерам смартфон хорошо ложится в ладонь и без особых проблем помещается в передний карман брюк. Матовая поверхность тыльной панели эффективно препятствует скольжению, так что случайно выронить аппарат будет проблематичнее, чем в случае глянцевых скользких «крышек» — в общем, защитный чехол для Samsung Galaxy A52 понадобится главным образом для защиты корпуса от царапин.

Экран Galaxy A52

Как говорилось выше, диагональ экрана у новинки такая же, как у прошлогодней модели – 6,5″. Другие основные характеристики здесь тоже аналогичные: дисплей выполнен по технологии Super AMOLED, соотношение сторон 20:9, разрешение 1080х2400 точек, плотность пикселей ~405 PPI. В отличие от A51, где использовалось защитное стекло Corning Gorilla Glass 3, в Samsung Galaxy A52 установлена его новая версия — Gorilla Glass 5. Но есть и более серьезное улучшение: максимальная частота обновления экрана у новинки поднята до 90 Гц, что делает анимации интерфейса и игровой процесс гораздо более плавным, чем при стандартных 60 Гц.

Как и у многих других смартфонов с AMOLED-дисплеем, у Galaxy A52 в настройках можно переключаться между полным цветовым охватом (режим «Насыщенные цвета») и ограниченным до пространства sRGB (режим «Естественные цвета»). В первом случае у экрана типичная для AMOLED насыщенность цветов – те пользователи, которым она покажется чересчур яркой, наверняка предпочтут «Естественные цвета», при которых картинка выглядит гораздо спокойнее и больше похожа на ту, что можно видеть у смартфонов с IPS-дисплеями.

В «Насыщенных цветах» по умолчанию изображение имеет холодноватый оттенок (по замерам, цветовая температура составляет порядка 7000K) – при желании исправить это можно в настройках дисплея, включив «Комфорт для глаз», или в настройках самого режима, с помощью ползунка «баланс белого». У «Естественных цветов» изображение сразу выглядит более теплым – по замерам, цветовая температура находится на уровне ~6400K.

«Насыщенные цвета»:

«Естественные цвета»:

Максимальная яркость, традиционно для технологии AMOLED, зависит от того, насколько яркое изображение на экране: так, при 100%-ной заливке белым цветом в ручном режиме регулировки она составляет 395 кд/м², при 50% – 440 кд/м², при 25% — 500 кд/м². В автоматическом режиме она может повышаться еще больше: нам удалось «выжать» из экрана 650 кд/м², производитель в качестве максимальной пиковой яркости указывает 800 кд/м². В общем, экран у Samsung Galaxy A52 достаточно яркий для того, чтобы на нем без особых проблем можно было разобрать информацию даже под прямыми солнечными лучами. Минимальная яркость, кстати, всего 1,8 кд/м².

При низкой яркости пользователи с чувствительными глазами могут заметить мерцание экрана – в дисплее, традиционно для AMOLED, используется ШИМ для регулировки яркости.

Сканирование лица и отпечатков

Для разблокировки смартфона можно использовать распознавание лица, которое выполняется с помощью фронтальной камеры. Занимает эта процедура, по субъективным ощущениям, треть секунды или даже меньше – другими словами, не мгновенно, но очень быстро, с минимальной задержкой. Помехи вроде шапки/шарфа не влияют на распознавание, а вот лицо в маске или респираторе смартфон узнать уже не может.

Сканер отпечатков пальцев тут подэкранный, оптического типа. Срабатывает он заметно медленнее классических емкостных – чуть меньше чем за секунду в идеальных условиях, в случае каких-либо отклонений — загрязнение экрана/пальца, разблокирование на морозе и т.д. – это время может дополнительно увеличиться.

Платформа, производительность Galaxy A52

Если предыдущие модели Samsung в этой линейке, доступные на украинском рынке, были оснащены чипсетами собственной разработки компании (так, в Galaxy A51 использовался Exynos 9611), то Samsung Galaxy A52 представлен на базе Qualcomm Snapdragon 720G. Это достаточно производительный чипсет среднего уровня, производимый по 8 нм техпроцессу. Чип уже не очень новый – он был представлен в начале прошлого года, но получился настолько удачным, что до сих пор не получил прямой замены и пользуется большой популярностью у производителей, использующих его в среднебюджетных моделях. В состав Snapdragon 720G входят 8-ядерный CPU — 2 производительных ядра Kryo 465 Gold (Cortex-A76), работающих на частотах до 2,3 ГГц, и 6 энергоэффективных ядер Kryo 465 Silver (Cortex-A55) с частотами до 1,8 ГГц. Дополняет его видеомодуль Adreno 618 (500 МГц). В зависимости от региона, смартфон может быть доступен в конфигурациях памяти 4/128, 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ, в украинской рознице на данный момент представлены только первый и последний варианты по рекомендованным ценам 9999 и 11999 грн, соответственно.

В синтетических бенчмарках Galaxy A52 заметно превосходит по производительности своего предшественника, особенно в тестах с преимущественной нагрузкой на CPU (в отдельных случаях разница может быть полуторакратной). В реальных условиях производительности системы оказывается более чем достаточно для быстрой работы интерфейса и любых повседневных задач, включая не самые требовательные игры – например, Call of Duty Mobile очень шустро бегает на очень высоких настройках графики. Нагрев под серьезной нагрузкой в реальных условиях эксплуатациях оказывается более чем умеренным.

Под длительной сильной нагрузкой в синтетическом бенчмарке тротлинг не проявляется, корпус при этом нагревается также весьма слабо.

Samsung Galaxy A52 работает под управлением ОС Android 11, дополненной фирменной оболочкой One UI 3.1. Недавно мы уже достаточно подробно рассказывали, что нового появилось в этой операционной системе, так что все желающие могут прочитать о ней в отдельном материале. Отметим, что производитель в качестве долговременной поддержки смартфона обещает три крупных обновления системы и четыре года обновлений системы безопасности.

Камера Samsung Galaxy A52

Тыловая камера содержит четыре модуля. Основной получил заметный апгрейд по сравнению с установленным в A51: теперь это 64-мегапиксельный сенсор (вместо 48 МП) с диафрагмой f/1.8 (f/2.0 у A51), размер сенсора также увеличился: 1/1,7″ (1/2,0″ у A51), а к фазовому автофокусу в Galaxy A52 добавилась еще и оптическая стабилизация. Остальные модули по характеристикам остались неизменны: это 12-мегапиксельный ультраширокий модуль (угол 123 градуса), макромодуль с разрешением 5 МП и такой же 5-мегапиксельный сенсор глубины. Возможности видеосъемки также остались без изменений: основная камера может снимать видео [email protected] кадров/с или Full HD от 30 до 120 кадров/с.

Приложение камеры не претерпело каких-то заметных изменений по сравнению с тем, что мы видели у Galaxy A51: интерфейс у него простой и интуитивно понятный, свайп вверх-вниз — переключение между фронтальной и тыловой камерами, влево-вправо – между основными параметрами (фильтры/мультикадр/фото/видео). Дополнительные режимы (профессиональный, панорама, макро, ночь, слоу-мо и т.д.) находятся в последнем пункте, «Больше». Основной модуль по умолчанию делает 16-мегапиксельные снимки, однако в формате кадра можно переключиться и на полноразмерный вариант, 64 МП.

В идеальных условиях, на улице в солнечную погоду, снимки получаются насыщенные и достаточно детальные, хотя при разглядывании кадров в 100%-ном масштабе и становится заметна не самая высокая четкость, «замыливание» мелких деталей в не очень контрастных зонах и подчеркнутое наведение резкости на четких границах объектов. Контрастные сцены без использования HDR могут получиться чуть недоэкспонированными – видимо, камера предпочитает лучше проработать яркие участки, чем тени.

По умолчанию HDR включается автоматически и хорошо вытягивает информацию в темных областях, но светлые зоны могут потерять объем за счет высветления теней. HDR применяется очень деликатно и в не особо контрастных сценах его использование почти незаметно, однако в ситуации, когда в кадре одновременно оказываются и очень яркие объекты, и глубокие тени, разница становится хорошо видна.

В помещении или в пасмурную погоду детализация снимков снижается очень слабо, алгоритмы шумоподавления начинают работать чуть более агрессивно, а динамический диапазон несколько сужается, но в целом снимки выглядят хорошо и ненамного хуже, чем на улице в солнечный день.

Ночная съемка не является особо сильной стороной Galaxy A52, как, впрочем, и большинства «среднебюджетников»: снимки получаются не очень резкими, мелкие детали замыливаются шумодавом, при этом шумы устраняются не полностью. Использование специального ночного режима ситуацию улучшает, но не радикально: шумы уходят полностью, но четкость и проработка мелких деталей остаются на прежнем уровне. Вытягивание информации тенях в общем случае становится лучше, но не очень сильно, плюс иногда бывают ситуации, когда яркие объекты в кадре получаются лучше в обычном режиме съемки, в то время как включение ночного режима приводит к появлению на них пересветов. Интересная особенность, которую мы наблюдали в свое время у Galaxy A51, имеет место и здесь: снимки в ночном режиме обрезаны до 12 МП, из-за чего по сравнению со сделанными в обычном режиме выглядят как будто с небольшим увеличением.

Ультраширокий модуль делает очень приличные снимки, с незначительным уменьшением детализации по сравнению с основным, хотя несоответствие баланса белого между ними периодически и наблюдается.

Сложно сказать, насколько востребован в народе макрорежим, но он здесь есть, и благодаря отдельному модулю позволяет сделать весьма качественные кадры мелких объектов с заметно большим увеличением по сравнению с основной камерой.

Подытоживая: камера у Samsung Galaxy A52 в целом показывает себя очень хорошо, за редким исключением вроде не особо впечатляющих результатов в ночной съемке. Можно посетовать на отсутствие дополнительного телефото модуля, но эта функциональность припасена для старшей модели, Galaxy A72.

Автономность Galaxy A52

В Samsung Galaxy A52 используется несъемный аккумулятор емкостью 4500 мА*ч (у A51 был 4000 мА*ч). В сочетании с достаточно энергоэффективной платформой он позволяет получить очень неплохую автономность: в батарейном тесте PCMark при яркости экрана на уровне 200 кд/м² и частоте обновления экрана 90 Гц смартфон продержался 11 часов (против 9,5 ч у A51). Переключение на стандартную частоту 60 Гц заметно улучшило результат: в таком случае смартфон смог «прожить» почти 14 часов. Galaxy A52 поддерживает быструю зарядку (25 Вт), которая, по словам производителя, способна зарядить смартфон до 50% всего за полчаса; однако в комплекте идет зарядное устройство с более скромными характеристиками – всего 15 Вт.