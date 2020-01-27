Обзор смартфона Samsung Galaxy A71

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В самом конце 2019 года компания Samsung презентовала два новых смартфона, которые относятся к довольно успешной A-серии. С обзором Galaxy A51 вы уже могли ознакомиться на нашем сайте, теперь же настала очередь Galaxy A71. Это представитель среднего-высокого ценового сегмента, который предлагает неплохие характеристики и намекает на то, как будут выглядеть флагманы корейской компании в этом году.

Дизайн и материалы Galaxy A71

Компания Samsung начала экспериментировать с геометрическом узором тыльной панели еще начиная с модели Galaxy A30s. Выглядит такое решение вполне неплохо и выделяется на фоне бесконечных градиентов конкурентов. Смущает только дизайн блока основной камеры. Мне кажется можно было разместить модули гораздо элегантнее. Но, похоже, чуть ли не каждый второй смартфон в 2020 году будет иметь схожий блок камер, поэтому остается смириться.

Зато практически нет претензий к фронтальной панели. Рамки вокруг дисплея довольно тонкие, выглядит смартфон аккуратно. Если бы не единственное но — фронтальная камера плохо отцентрована в отверстии. Этого практически не видно, замечаешь только, если присмотреться, но осадочек остается. Возможно, такая проблема касается только тестового образца.

Корпус Galaxy A71 полностью сделан из пластика. В данной ценовой категории уже можно найти смартфоны с более премиальными материалами, и для кого-то это может стать определяющим фактором. Тем не менее, аппарат получился приятным на ощупь и удобно лежит в руке.

На правом торце находятся кнопка питания и качелька регулировки громкости. На левом — слот для двух SIM-карт и карточки microSD. Верхняя грань содержит только микрофон, а нижняя — порт USB-C, 3.5-мм аудиоразъем, микрофон и динамик.

Дисплей

В Galaxy A71 установлен 6,7-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 точек. Его соотношение сторон составляет 20:9, за счет этого смартфон более вытянут в длину. На это необходимо обратить внимание при покупке, ведь далеко не всем будет удобно пользоваться таким большим устройством.

Дисплей выдает очень качественную картинку, к матрицам Samsung претензии возникают редко. Запаса яркости достаточно, чтобы комфортно пользоваться устройством на улице. В настройках можно изменить цветопередачу экрана, включить фильтр синего цвета, настроить масштабирование и т.п.

Биометрическая аутентификация

Защитить Galaxy A71 можно при помощи сканера отпечатков пальцев, который интегрирован в дисплей, и фронтальной камеры, поддерживающей разблокировку по лицу пользователя. Проблем с этими инструментами у меня не было. Впрочем, хотелось бы, чтобы сканер срабатывал немного быстрее. Видно, что технология пока далека от совершенства, тем более не во флагманском смартфоне. Камера распознает лицо быстро, но в условиях недостаточного освещения время срабатывания немного увеличивается.

Производительность

Galaxy A71 оборудован чипсетом Qualcomm Snapdragon 730, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. SoC построена по 8 нм техпроцессу и содержит восемь ядер: два высокопроизводительных Kryo 470 Gold (2.2 ГГц) и шесть энергоэффективных Kryo 470 Silver (1.8 ГГц). За обработку графики отвечает ускоритель Adreno 618.

В бенчмарках смартфон показал очень достойные результаты. Snapdragon 730 давно знаком по другим устройствам и хорошо зарекомендовал себя в работе. Оболочка One UI 2.0 работает без малейших задержек, система функционирует стабильно, нет каких-либо вылетов, с играми также все в порядке.

Смартфон оснащен модулями Wi-Fi 5 (2.4 ГГц / 5 ГГц), Bluetooth 5.0, GPS. Поддерживается бесконтактная оплата через NFC. Работает Galaxy A71 под управлением Android 10 и вышеупомянутой оболочки One UI 2.0.

Камеры Galaxy A71

Блок камер Galaxy A71 содержит четыре модуля. Главный 64-мегапиксельный сенсор с апертурой f/1.8 по умолчанию снимает в 16-мегапиксельном режиме. Дополнительно пользователю доступны 12-мегапиксельный широкоугольный модуль (f/2.2), 5-мегапиксельная макрокамера (f/2.4) и 5-мегапиксельный сенсор глубины (f/2.2). Фронтальная камера имеет разрешение 32 мегапикселя. Основной модуль выдает довольно качественные и детализированные фотографии с неплохой цветопередачей.

В условиях недостаточного освещения советую прибегать к использованию ночного режима — снимки в таком случае сохраняют гораздо больше деталей, а количество шумов, соответственно уменьшается.

Широкоугольный модуль, как и во многих смартфонах среднего уровня, очень посредственного качества. Днем можно получить неплохие фото, но в более сложных условиях сразу же видны артефакты. Кроме того, камера начинает что-то придумывать с цветопередачей — это можно хорошо увидеть по цвету неба. Что касается макрокамеры, особого толка от ее наличия я не вижу. Для получения нормального результата нужно очень хорошее освещение, да и то фотографии не поражают качеством.

Аудио Galaxy A71

Смартфон оснащен одним динамиком, который расположен на нижнем торце. Входящий звонок вы вряд ли пропустите, но качество его звучания среднее. Низкие частоты отсутствуют, звук плоский.

Автономность

А вот за батарею емкостью 4500 мАч в Galaxy A71 инженеров Samsung можно похвалить. Смартфон легко держит полтора-два дня, в зависимости от сценария использования.

В тесте PCMark он показал солидный результат в 11 часов 18 минут. Автономность можно определенно записывать в плюс устройству.