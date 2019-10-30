Обзор ThinkPad X390 Yoga: ноутбук-трансформер Lenovo

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Линейка ноутбуков ThinkPad является одной из самых известных и самой долгоживущей в истории компьютерной индустрии. В этом году ей исполняется целых 27 лет, как раз в октябре 1992 года были представлены три первые модели серии — 700, 700C и 700T. Разрабатывая для них корпус, индустриальный дизайнер Ричард Саппер вряд ли подозревал, что его работа найдёт своё продолжение во всех последующих ThinkPad. Ведь действительно угольно-чёрный корпус этих ноутбуков, а также красный трекпойнт стали настоящей классикой. И даже несмотря на то, что в Lenovo постепенно осовременивают облик ThinkPad и расширяют линейку, её дизайн остаётся узнаваемым. Новые модели серии, впрочем, функционально ушли далеко вперёд своих предшественников. Сегодня они предлагают не только более мощные конфигурации, но и новые форм-факторы. Ко мне на обзор как раз попал один из них: 13,3-дюймовый ноутбук-трансформер ThinkPad X390 Yoga. Так что давайте посмотрим, что он можем предложить современным пользователям и не растерял ли он шарм классических моделей ThinkPad.

Комплект поставки ThinkPad X390 Yoga

Комплектация этой модели на первый взгляд довольно аскетичная, она поставляется только с зарядным устройством.

Но прямо в корпусе ноутбука можно найти стилус ThinkPad Pen Pro, что не часто встречается даже в более дорогих моделях.

Дизайн и материалы

Ноутбуки ThinkPad выбирают за их практичность, поэтому компания Lenovo, как в своё время и IBM, пытается подчеркнуть это в дизайне. И действительно, выглядит ThinkPad X390 Yoga не броско, особенно в фирменно чёрном цвете с матовыми панелями и минимумом элементов оформления.

Например, на тыльной крышке ноутбука нет никаких узоров, а единственная надпись – это логотип ThinkPad, у которого, впрочем, светится красным цветом точка над буквой «i». Но это единственное, что притягивает взгляд в дизайне панели дисплейного блока, в остальном она практически как «Чёрный квадрат» Малевича.

Основа с клавиатурой сделаны в том же стиле, но здесь внешний вид разбавляет не только логотип ThinkPad, но и традиционный для серии трекпойнт красного цвета.

В итоге получается довольно утилитарный дизайн, который не пытается удивить тонкими рамками вокруг экрана или необычной формой, но за это и любят модели ThinkPad.

Впрочем, с корпусом ThinkPad X390 Yoga есть один нюанс. Дело в том, что он сделан из углеродного волокна и магния, но имеет софт-тач напыление. Получается, что сами материалы корпуса довольно практичные, а вот их покрытие, наоборот, маркое. Впрочем, с этим можно смириться, ведь тактильно работать с софт-тач намного приятнее.

Размеры ThinkPad X390 Yoga составляют 310,4x219x15,95 мм, а вес 1,29 кг, и это не самые минимальные показатели как для 13,3-дюймовой модели, но ноутбук вполне удобно брать с собой для работы вне офиса.

Разъёмы

К бизнес-моделям всегда выдвигают повышенные требования по количеству портов, и в этом плане ThinkPad X390 Yoga есть что предложить. Все разъёмы разнесены по боковым граням корпуса. На правой находится Кенсингтонский замок, HDMI 1.4, USB 3.1 и слот для карт microSD.

А на левой можно найти зарядный порт USB Type-C, ещё один Type-C с поддержкой Thunderbolt 3 и PowerDelivery, модуль расширения Ethernet, USB 3.1 с подачей питания (от которого можно заряжать устройства если ноутбук находится в режиме сна с закрытой крышкой), комбинированный 3,5 мм разъём для наушников и микрофона, а также считыватель смарт-карт.

Как видно, в ноутбуке есть всё необходимое для подключения внешних устройств, разве что слот для карт microSD смотрится в нём не очень уместно.

Дисплей

ThinkPad X390 Yoga оснащается 13,3-дюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1920х1080 точек. Конструкция ноутбука позволяет дисплею раскрываться на 360 градусов, благодаря чему можно не только выбрать комфортный для себя наклон, но и превратить его в планшет.

В таком режиме клавиатура и тачпад отключаются, чтобы не создавать ложных нажатий, а интерфейс Windows 10 адаптируется для более комфортного управления пальцами.

Сама по себе матрица в ThinkPad X390 Yoga обеспечивает охват больше 100% цветового пространства sRGB, но калибровка здесь выполнена на среднем уровне. Цветовая температура находится на уровне 6000К, что порадует любителей более «тёплых» оттенков, а гамма-кривая и подсветка неравномерные. Также по нашим замерам минимальная яркость составляет 2,5 кд/м2, а максимальная – 268 кд/м2.

В целом, как для бизнес-ноутбука, который не предполагает серьёзной работы с фото и цветокоррекцией видео, дисплей у ThinkPad X390 Yoga хороший.

Стилус

На правой грани ноутбука находится стилус ThinkPad Pen Pro, который прячется прямо внутри корпуса. При этом он довольно плотно сидит в своей нише и его приходится поддевать ногтем, чтобы вытянуть.

Сам по себе стилус имеет диаметр 6,5 мм и распознаёт 2048 степеней нажатия. Работает он от встроенного аккумулятора, которого хватает на 130 минут активного использования.

Платформа и производительность

Тестовая версия ноутбука оснащалась 4-ядерным процессором Intel Core i7-8565U, работающим на частоте 1,8 ГГц (4,6 ГГц в режиме Turbo Boost), а также встроенной графикой Intel HD Graphics 620.

Объём оперативной памяти в нашей модификации составлял 8 ГБ DDR4-2400.

А в качестве встроенного хранилища данных использовался SSD накопитель на 256 ГБ, который показал довольно высокие скоростные характеристики, обеспечив 3165 МБ/с на чтение и 1695 МБ/с на запись.

В целом же производительность ThinkPad X390 Yoga находится на достаточно высоком, как для компактной модели, уровне.

В игры на ней поиграть не получится, но она без проблем справляется с офисной работой и интернет-сервисами.

Нагрев и стабильность работы

Ноутбук оснащается активной системной охлаждения с одним вентилятором, который захватывает воздух в нижней части корпуса и выдувает его через отверстия на тыльной грани. Этого оказывается достаточно, чтобы эффективно охлаждать комплектующие.

В тесте стабильности системы AIDA64 под максимальной нагрузкой троттлинг проявляется буквально первые секунды, пока кулер не успевает раскрутиться, дальше температура процессора падает и в среднем не превышает 66,8 градусов Цельсия.

Корпус ноутбука в это время становится тёплым и максимально прогревается до 38,4 градусов Цельсия в области над клавиатурой. В остальном, корпус остаётся еле тёплым, что не вызывает дискомфорта во время работы.

Несмотря на эффективное охлаждение, вентилятор в ThinkPad X390 Yoga включается довольно редко, если не нагружать ноутбук требовательными задачами, то можно подумать, что его здесь вовсе нет. Но в то же время, когда кулер работает, уровень его шума на расстоянии 30 сантиметров от корпуса не превышает 38,2 дБ, что ниже, чем шум в открытом офисном помещении или кафе.

Клавиатура, тачпад и трекпойнт

В ThinkPad X390 Yoga используется клавиатура островного типа с клавишами, которые имеют небольшую выемку и нажимаются с хорошо ощутимым, но тихим ходом. Без преувеличения это одна из лучших клавиатур, которые сегодня можно встретить в компактных ноутбуках, на ней очень комфортно печатать.

Раскладка стандартная для моделей ThinkPad такого форм-фактора, с выделенным блоком стрелок и клавишами PgUp/PgDn.

У клавиатуры ноутбука есть два уровня подсветки, чего достаточно для работы в условиях плохого освещения или в темноте.

Прямо по центру клавиатуры ThinkPad X390 Yoga находится традиционный для этой серии трекпойнт, небольшой манипулятор, который позволяет управлять курсором мыши. Его наличие никак не мешает печатать, но при этом если наловчиться им пользоваться, то становиться удобнее работать с текстом, не отрывая руки от клавиатуры. Благодаря наличию дополнительных правой и левой кнопки мыши прямо под клавишами, так проще выделять слова и вызывать контекстные меню.

Но если пользоваться трекпойнтом всё ещё непривычно, в ноутбуке есть традиционный тачпад. В этой модели Lenovo использовало сенсорную панель средних размеров, но с поддержкой драйверов Microsoft Precision, поэтому она очень точно распознаёт позиционирование пальцев и работу стандартных для Windows 10 жестов.

Распознавание лица и сканер отпечатков пальцев

Одной из причин того, что в ThinkPad X390 Yoga не самые минимальные рамки вокруг дисплея является система распознавания лица, которая состоит из инфракрасного проектора точек и веб-камеры. Они достаточно быстро сканируют лицо и позволяют входить в свою учётную запись через функцию Windows Hello.

Но так как этот ноутбук в первую очередь является бизнес-ориентированным, то в нём есть шторка, которая закрывает веб-камеру. А без неё система распознавания лица работать не будет. Можно, конечно, каждый раз при логине в Windows 10 Pro отодвигать шторку, но это не очень удобно. Поэтому в Lenovoпредусмотрительно добавили в ThinkPad X390 Yoga ещё один способ аутентификации: сканер отпечатков пальцев, который находится чуть правее тачпада.

Как и система распознавания лица, он позволяет быстро заходить в свою учётную запись через Windows Hello.

Аудио

На левой грани корпуса ThinkPad X390 Yoga находится универсальный 3,5 мм разъём, к которому можно подключать как наушники, так и микрофон.

Внешних динамика в ноутбуке два, и они расположены на нижней части корпуса, ближе к боковым граням. И несмотря на свои небольшие размеры, звучат они довольно громко, по крайней мере, позволяют комфортно посмотреть фильм без наушников.

Автономность

В ноутбуке используется встроенный аккумулятор на 50 Вт-ч. В тесте PCMark 10 Modern Office под нагрузкой и при яркости экрана 200 кд/м2 ему удалось продержаться 9 часов, что является очень хорошим результатом.

В реальном использовании это выливается в 10-11 часов офисной работы с использованием браузера, почты, мессенджеров, текстового и графического редакторов.

Заряжается ноутбук через порт USB Type-C от блока питания на 65 Вт, при этом поддерживается быстра зарядка, от 0 до 80% батарея подзаряжается за 60 минут.