Обзор игрового монитора MSI MPG 272URX QD-OLED — когда 4K, OLED и 240 Гц сошлись в одном кванте

OLED в мониторах — давно не новость, но игровых 4K OLED с 240 Гц и адекватным ценником на пальцах одной руки пересчитать можно. MSI сделала ставку на MPG 272URX QD-OLED с разрешением 3840×2160, VESA DisplayHDR True Black 400 и квантовыми точками. На бумаге — роскошный кандидат для геймеров. И самое главное — стоит ли он своих денег и есть ли альтернатива? Ответ в нашем редакционном обзоре.

MSI MPG 272URX QD-OLED 51 499 грн. Плюсы: Яркий и контрастный QD-OLED дисплей с глубоким черным; профессиональный цветовой охват — Adobe RGB 98%, DCI-P3 99%, sRGB 138%; разрешение 4K (3840×2160) с частотой обновления 240 Гц; удобное и интуитивное меню; энергопотребление на приемлемом уровне для OLED; защита от выгорания MSI OLED Care 2.0 для продления жизни матрицы Купить в Telemart Минусы: Высокая цена, которая может быть недоступной для большинства пользователей; потенциальный риск выгорания OLED-панели (хоть и сильно минимизированный) Купить в Telemart 9.2 /10 Оценка

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редакции

Технические характеристики MSI MPG 272URX QD-OLED

Диагональ 26,5 дюйма Тип панели QD-OLED Угол обзора 178 ° / 178 ° Разрешающая способность 3840×2160 (UHD) Яркость SDR (типичная) 250 нит Яркость HDR (типичная) 450 нит (при 10% APL) Яркость HDR (пиковая)

1000 нит (при 3% APL) Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB 98% / 99% / 138% Контраст 1500000:1 Глубина цвета 10 бит Время отклика 0,03 мс Частота обновления 240 Гц Поддержка HDR VESA DisplayHDR True Black 400 Аудиоразъем 3,5 мм Jack DisplayPort 1 x DP 2.1a HDMI 2 x HDMI 2.1a USB 2x USB 5Gbps Type-A

1x USB 5Gbps Type-B

1 x USB-C (DP Alt Mode + Power Delivery до 98 Вт) VESA 100х100 мм Другое G-Sync Compatible, KVM, USB-C, MSI OLED Care 2.0 Блок питания Внутренний Энергопотребление 80 Вт (~35–55 Вт в SDR) Размеры 609 x 416 x 242 мм Вес (с подставкой) 8 кг Гарантия 3 года

Комплектация и упаковка MSI MPG 272URX QD-OLED

Коробка монитора MSI MPG 272URX QD-OLED выглядит солидно: прочный картон с принтом самого устройства и логотипом MSI, плюс базовая информация о ключевых характеристиках. Есть транспортировочная ручка.

Внутри монитор надежно зафиксирован в формованном пенополистироле, а сам экран защищен тканью от пыли и мелких царапин — все стандартно, но надежно.

Комплект включает в себя:

сам монитор MSI MPG 272URX QD-OLED;

подставку, состоящую из двух частей (основание и стойка);

кабель HDMI 2.1;

кабель DisplayPort 1.4;

кабель USB-B на USB-A с поддержкой передачи данных и питания;

кабель питания;

набор винтов для монтажа;

инструкции пользователя, этикетка энергопотребления и гарантийный талон.

В комплекте есть все необходимое для быстрой установки и подключения монитора — никаких сюрпризов. Разве что длина кабелей (около 1 метра) может оказаться маловатой, если системный блок стоит не на столе, а где-то сбоку или под ним.

Сборка вызывает полное доверие — ни одного люфта, механизмы работают чётко и без скрипов, а сам монитор стоит на столе как вкопанный. Конструкция металлическая изнутри, обшита матовым пластиком (который быстро собирает отпечатки, да), а все подвижные части приятно тугие — не слишком жёсткие, но и не «расхлябанные».

Это именно тот случай, когда подставка не просто есть, чтобы «была», а действительно позволяет комфортно адаптировать положение экрана к любым условиям — хоть сидишь, хоть стоишь, хоть крутишь как хочешь.

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Дизайн и эргономика MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED с первого взгляда демонстрирует: перед нами не ультраконсервативная офисная панель, а вещь, созданная с прицелом на игры, сдержанно, но с характером.

Монитор оформлен в классическом черном цвете, корпус — матовый, приятный на ощупь, однако, как часто бывает с подобным покрытием, на нем легко остаются отпечатки пальцев. Хотя со стороны видно это лишь под определенным углом.

Рамки вокруг дисплея — минимальные. Верхняя и боковые почти не заметны во время использования. Нижняя рамка немного толще, но без пафоса — только лаконичный логотип бренда. Задняя панель украшена рельефной текстурой, декоративными линиями и… фирменным драконом MSI — символом, который здесь смотрится вполне уместно.

Подставка позволяет полноценно настраивать положение экрана: регулировка по высоте в пределах 110 мм, наклон (-5° ~ 20°), поворот влево и вправо (-30° ~ 30°), а также портретная ориентация с вращением на ±90°. Все узлы вращения работают плавно, без люфтов и скрипов, конструкция ощущается монолитной, хотя общий вес в пределах разумного — чуть более 8 кг.

Интерфейсные разъемы вынесены на нижнюю часть задней панели.

Управление меню осуществляется через джойстик, и здесь MSI тоже не разочаровала: расположение удобное, клики четкие, логика навигации выдержана.

Еще один нюанс — подсветка Mystic Light. Она размещена на тыльной стороне и может светиться разными цветами, реагируя на события в играх или просто выбирая настроение игрока. Ничего кричащего: ее видно только тогда, когда монитор стоит у стены — атмосфера есть, но без диско-бала.

VESA-крепление стандарта 100×100 мм — на месте, поэтому если есть желание повесить экран на стену или эргономичную стойку, проблем не будет.

Дизайн MSI MPG 272URX QD-OLED балансирует между условной «офисностью» и геймерской агрессией. Монитор не выглядит как игрушка, но и не маскирует свой игровой потенциал под вид корпоративного дисплея для Excel.

Интерфейсы MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED не экономит на портах. Здесь: современные интерфейсы, многофункциональный USB-C и даже 3,5 мм аудиоджек — приятная редкость в мире мониторов 2025 года.

Для начала — главный герой сюжета: DisplayPort 1.4a с DSC. Именно через него стоит запускать 4K@240 Гц и раскрывать весь потенциал OLED-панели с поддержкой HDR. Если у вас современная видеокарта уровня RTX 5000-серии, без DisplayPort не обойтись.

Два HDMI 2.1 — тоже серьезный плюс. Они поддерживают 4K@120 Гц и более низкие разрешения с частотой до 240 Гц, так что сюда можно подключить PlayStation 5, Xbox Series X и ПК одновременно. Без переключения кабелей, без танцев с бубном.

Далее — USB-C с DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 98 Вт. Для ультрабуков и MacBook’ов — самое то. Один кабель — и изображение, и зарядка.

Монитор MSI MPG 272URX QD-OLED оснащен USB-хабом. Он имеет один порт USB-B 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) для подключения к компьютеру и два порта USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с) для подключения периферийных устройств, таких как мышки, клавиатуры или флешки. Эти порты доступны после подключения монитора к компьютеру с помощью кабеля USB-B to A, который входит в комплект поставки.

Благодаря такой конфигурации, монитор может выполнять функции KVM-переключателя, позволяя управлять несколькими устройствами через один набор периферии. Это особенно полезно для пользователей, которые работают с несколькими компьютерами или консолями.

Аудиоразъем 3,5 мм — всегда уместен. Многие производители давно махнули на него рукой, мол, все давно на Bluetooth или USB-гарнитурах. Но MSI решила: вдруг захочешь подключить проводные наушники или колонки?

Привычных раритетов типа VGA, DVI или USB 2.0 в качестве основного интерфейса здесь, естественно, нет. И слава OLED-богу. В комплекте — все, что надо для старта: HDMI, DisplayPort и USB-B to A. Можно просто вынуть из коробки, подключить — и погнали.

Дисплей MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX оснащен 27-дюймовой QD-OLED-матрицей с разрешением 3840×2160 — сочетание, которое довольно редкое для игровых OLED-мониторов. Высокая плотность пикселей (166 ppi) обеспечивает очень четкое изображение, однако для комфортной работы я использовал масштабирование интерфейса Windows на уровне 150%.

Время отклика заявлено на уровне 0,03 мс — это теоретически молниеносная реакция, которая минимизирует размытие движения. В реальных условиях это, конечно, значительно лучше показателя обычных IPS или VA-матриц, однако влияние на геймплей заметно преимущественно в топовых шутерах и киберспорте.

Частота обновления 240 Гц — бесспорно значительный плюс, но надо учесть, что мощность видеокарты для стабильной 4К на 240 Гц должна быть очень высокой, что далеко не каждый игрок может себе позволить. Это больше показатель технологических возможностей, чем практическая опция для большинства.

Покрытие дисплея антибликовое, но не полностью матовое — при ярком освещении можно заметить легкое зеркальное отражение, особенно на темных сценах. Это не критично, но стоит учитывать, если планируете использовать монитор в комнате с ярким освещением.

Пиковая яркость достигает 1000 нит на небольших участках экрана, что обеспечивает мощное HDR-впечатление. В то же время типичная яркость в SDR-режиме составляет 250 нит, что типично для OLED и может быть мало в очень ярких помещениях.

Контрастность действительно очень высокая, черный выглядит глубоким, что является естественным преимуществом OLED, но при этом стоит помнить о потенциальном выгорании пикселей, даже если производитель заявляет о системах защиты.

Технология Quantum Dot повышает насыщенность и точность цветов, однако это не гарантирует автоматическую «идеальность» изображения — некоторым пользователям может показаться, что картинка немного «перенасыщена» или неестественна.

Цветовая гамма охватывает 99% DCI-P3 — профессиональный стандарт, который используют в киноиндустрии, поэтому монитор подойдет не только геймерам, но и креаторам контента, которые занимаются цветокоррекцией, монтажом или графикой и требуют максимально точной передачи цветов.

Меню пользователя MSI MPG 272URX QD-OLED

Меню настроек монитора MSI MPG 272URX QD-OLED — то, что называют «интуитивным». После нескольких минут привыкания разобраться со всеми опциями может даже тот, кто не очень дружит с технологиями, а для продвинутых пользователей — здесь целый арсенал настроек.

Управление осуществляется с помощью пятипозиционного джойстика, расположенного сзади, по центру корпуса. Он удобен, нажимается четко и без люфтов, что уже приятно, учитывая, что это часто «больное место» многих мониторов.

Главное меню разделено на логические блоки: настройки изображения, звука, геймерские функции, системные опции и профили пользователя. Каждый раздел имеет понятную структуру и подпункты, которые можно быстро найти.

Для геймеров предусмотрено несколько режимов: FPS, RTS, Racing и другие. Каждый из них имеет оптимальные параметры яркости, контрастности и цветовой температуры. Но если хочется — легко можно настроить все вручную и сохранить в собственный профиль.

Интерфейс меню не локализован на украинском языке. Надо поучиться у 2Е, например.

Подменю MSI OLED Care 2.0 — настоящий арсенал для борьбы с выгоранием OLED. В нем собрано несколько полезных опций, которые можно запускать вручную или оставить автоматическое управление.

Во-первых, Pixel Refresher — процесс, который периодически «освежает» пиксели, чтобы избавиться от следов статических изображений. Полезная штука в повседневной работе.

Во-вторых, Screen Shift — монитор немного сдвигает картинку через определённое время, чтобы не дать пикселям «застояться» в одном положении. В-третьих, Logo Luminance Adjustment — снижает яркость постоянных логотипов или HUD, что особенно актуально для игр со статичными элементами.

Также есть отложенное выключение экрана и снижение яркости в режиме ожидания — мелочь, но приятная. Вся система настраивается через простое меню с подсказками, так что не надо ничего изучать часами.

Программное обеспечение

В MSI MPG 272URX QD-OLED есть фирменное ПО Gaming Intelligence, которое открывается быстро и удобно — специальная кнопка расположена рядом с джойстиком управления меню. Чтобы программа работала, нужно подключить монитор к ПК через USB-A — USB-B кабель.

Gaming Intelligence — это программный центр управления монитором, позволяющий тонко настроить цветовые параметры, яркость, контрастность, включить или выключить HDR, выбрать специализированные геймерские режимы и контролировать подсветку Mystic Light. Все это делается быстро и удобно, а профили можно сохранять под различные игры или рабочие сценарии.

Интерфейс программы интуитивный и продуманный — не нужно изучать тонны меню, все понятно с первого взгляда.

Энергопотребление MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED демонстрирует сбалансированный подход к производительности и энергопотреблению.

В режиме ожидания (standby) энергопотребление падает до символических 0,5 Вт, что очень важно для тех, кто не выключает монитор полностью, а лишь переводит его в спящий режим.

В стандартном SDR-режиме монитор потребляет порядка 62-70 Вт во время активной работы при максимальной яркости. В HDR-режиме это число возрастает до примерно 78-80 Вт из-за повышенной яркости и большего количества светящихся на полную мощность пикселей.

OLED-технология сама по себе вносит существенный вклад в снижение энергопотребления. Каждый пиксель светится автономно, поэтому темные сцены, потребляют гораздо меньше энергии, чем яркие. Поэтому любители «темных» игр получают дополнительную выгоду — экономию электроэнергии без потери качества.

Конечно, яркие сцены с большим количеством света требуют больше энергии, но благодаря оптимизированному управлению подсветкой монитор не потребляет лишнего, сохраняя баланс между качеством изображения и эффективностью.

Для пользователей, которые следят за потреблением электроэнергии дома или в офисе, MSI MPG 272URX QD-OLED не создаст существенных дополнительных расходов.

Температура корпуса во время длительной работы не превышает комфортных пределов, что позволяет избежать перегрева компонентов и потенциальных проблем с выгоранием OLED-пикселей.

Одной из технологических инноваций MSI MPG 272URX QD-OLED стала графеновая пленка, которая выступает дополнительным теплоотводом. Графен — это сверхтонкий слой углерода с высокой теплопроводностью и прочностью, позволяющий более эффективно отводить тепло от OLED-матрицы.

В практическом смысле это означает снижение температурной нагрузки на экран, что напрямую влияет на долговечность дисплея и уменьшает риск выгорания пикселей.

Опыт использования MSI MPG 272URX QD-OLED

MSI MPG 272URX QD-OLED — интересная штука, но не без маленьких нюансов. Экран в 27 дюймов, 4K и 240 Гц выглядит здорово, цвета живые, черный действительно черный, что ожидаемо для OLED.

В быстрых играх (я бегал в CS2 на карте Italy) заметно, что движения идеально четкие, без размытия, хотя для большинства неигровых задач это преимущество не критично.

Насчёт яркости — 250 нит в SDR достаточно для большинства условий, но при ярком дневном свете монитор блестит и блики заметны. HDR справляется, но его потенциал раскрывается не во всех играх или приложениях.

Офисная работа и работа с текстом не вызвали дискомфорта. Глаза устают, так же как и от любого другого монитора с высокой яркостью, но без мерцания и лишних проблем.

Звуковой выход работает хорошо, подключал свои Logitech G335 — никаких проблем.

Из минусов — комплектные кабели длиной всего 1 метр, что для многих пользователей мало, так что придется докупать удлинители или искать более длинные аналоги.

Ещё один важный момент — чтобы раскрыть все возможности монитора (4K при 240 Гц) нужна соответствующая видеокарта. Я тестировал его с десктопной RTX 5070, и с ней старался держать стабильный высокий фреймрейт на максимальных настройках.

Цветовой охват 99% DCI-P3 позволяет использовать этот монитор не только для игр, но и для базовой работы с цветом — например, цветокоррекции или монтажа видео.

По просмотру фильмов — OLED-матрица действительно обеспечивает глубокие черные и насыщенные цвета, что делает картинку приятнее по сравнению с типичными IPS-панелями. Но особого «вау»-эффекта стоит ждать только на качественном HDR-контенте, иначе разница будет заметной, но не революционной.

Единственное, на что стоит обратить внимание — потенциальный риск выгорания OLED, но производитель предлагает надежную защиту (в том числе и трехлетнюю гарантию) и программное обеспечение для минимизации этого риска.

Цена и конкуренты

Да, MSI MPG 272URX QD-OLED — не бюджетный монитор. Цена от 46 429 до 66 305 гривен ставит его в топ-сегмент, куда заходят только те, кто ищет максимум качества и готов за это платить грубые деньги.

Asus ROG Strix XG27UCDMG. 27-дюймовая OLED-матрица с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Имеет сертификацию DisplayHDR True Black 400 и поддерживает технологию ROG OLED Care для защиты матрицы от выгорания. Интерфейсы включают HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C. Хороший вариант для геймеров, которые ценят стабильность и качество изображения.

Samsung Odyssey OLED G81SF 27. 4K OLED-дисплей с частотой 240 Гц и временем отклика 0,03 мс. Цветовой охват DCI-P3 около 99%, поддержка DisplayHDR True Black 400 и технология OLED Safeguard для уменьшения риска выгорания. Порты HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 и USB-C. Балансирует между высокой скоростью и качеством картинки.

Samsung Odyssey OLED G60SD 27. Монитор с разрешением QHD (2560×1440) и очень высокой частотой обновления 360 Гц. OLED-панель с поддержкой DisplayHDR True Black 400 и цветовым охватом DCI-P3 99%. Ориентирован на киберспортивных геймеров, которые ставят в приоритет максимальную скорость, а не 4K.

Gigabyte Aorus FO27Q3. 27-дюймовый OLED-монитор с разрешением QHD и частотой 360 Гц. Покрывает DCI-P3 99%, поддерживает FreeSync Premium Pro и DisplayHDR True Black 400. Оптимальный выбор для тех, кто хочет максимальную плавность и качество картинки без перехода на 4K.

9.2 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Меню стало еще удобнее, а возможности тонкой настройки радуют даже самых требовательных пользователей. Интерфейс фирменного ПО GI — быстрый и логичный. Яркость, HDR 9 OLED не бьет рекордов по пиковой яркости, однако HDR-эффект здесь ощущается полноценно: контраст великолепный, цвета сочные, темные сцены впечатляют. Цвета, углы обзора 9 QD-OLED обеспечивает глубокую палитру, высокую точность цветопередачи и чрезвычайно широкие углы обзора. Частота, задержки 10 4K при 240 Гц — технологическое чудо. Реакция мгновенная, изображение максимально плавное, поддержка G-Sync — на месте. Это идеал для FPS, симуляторов и киберспорта. Интерфейсы, эн-вность 9 HDMI 2.1, DisplayPort, USB-C с PD — есть все, что нужно. Энергопотребление немного выше, чем у IPS, но OLED этого класса просто не может быть экономным. Все честно: много функций — немного больше ватт. Цена 9 Ценник высокий, но учитывая инновационность и характеристики — он вполне оправдан. Монитор имеет все шансы стать референсной моделью в своем классе. Конкурентов с таким набором — мало.