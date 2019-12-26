5G — в массы! Представлены смартфоны Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro





Буквально на днях мы узнали, что смартфон Apple iPhone XR уже несколько кварталов подряд остается самым продаваемым смартфоном в мире; также в первой десятке самых успешных по итогам минувшего квартала оказалось целых три смартфона Oppo. Сегодня этот китайский бренд представил два новых смартфона — Oppo Reno3 и Oppo Reno3 Pro. Новинки выделяются в первую очередь платформами и поддержкой 5G: Oppo Reno3 Pro — первый коммерчески доступный смартфон на самой свежей среднеуровневой SoC Snapdragon 765G, а Oppo Reno3 — первый смартфон на SoC MediaTek Dimensity 1000 5G.

Начнем с более интересной модели Oppo Reno3 Pro. Итак, именно Oppo Reno3 Pro с высокой долей вероятности станет первым коммерчески доступным смартфоном на базе SoC Snapdragon 765G — его продажи в Китае стартуют уже 10 января, тогда как представленный ранее Redmi K30 5G ожидается в продаже только после 15 января.

Еще одна отличительная особенность Oppo Reno3 Pro — толщина корпуса составляет всего 7,7 мм, что делает его самым тонким смартфоном со встроенным модемом 5G. Остальные массо-габаритные параметры: длина — 159,4 мм, ширина — 72,4 мм, масса — 171 грамм. При этом емкость аккумулятора, поддерживающего фирменную технологию быстрой зарядки VOOC 4.0 мощностью 30 Вт, составляет приемлемые 4025 мА·ч. За 20 минут смартфон заряжается от 0 до 50%, а за полчаса — до 70%. Другие характеристики у Oppo Reno3 Pro тоже весьма неплохие как для среднеуровнего класса.

Oppo Reno3 Pro оснащен экраном AMOLED диагональю 6,5 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей с врезанной камерой и встроенным сканером отпечатков пальцев. Сам экран характеризуется частотой обновления 90 Гц, 100% охватом цветового пространства DCI-P3 и максимальной яркостью 800 кд/м2.

По основной камере из четырех модулей Oppo Reno3 Pro проигрывает своему прямому конкуренту Redmi K30 5G только по разрешению главного модуля — 48-мегапиксельный (Sony IMX586) с диафрагмой F/1,7 и оптической стабилизацией против 64-мегапиксельного (Sony IMX686) с диафрагмой F/1,89 у Redmi K30 5G. Также здесь есть 13-мегапиксельный «телевик», обеспечивающий 2-кратный оптический и 5-кратный гибридный зум, 8-мегапиксельный «ультраширик» (с углом обзора 115°) и 2-мегапиксельный сенсор для макросъемки (с дистанцией фокусировки 2,5 см). Фронтальная камера характеризуется разрешением 32 Мп.

Также можно отметить наличие NFC, USB-C и стереодинамиков Dolby Atmos.

Oppo Reno3 Pro предложен в двух конфигурациях с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти за $570 и с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти за $645. Цветов корпуса на выбор есть четыре: классический черный, а также градиентные белый, сине-зеленый и сине-красный. Также будет специальное издание Oppo Reno3 Pro Pantone 2020 в цвете Classic Blue (главном цвете 2020 года). В соответствующие цвета будет окрашен весь комплект поставки этой модели. Она получит 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти при цене $600.

Вторая модель линейки Reno3 без приставки Pro, как было упомянуто выше, является первым смартфоном на базе недавно представленной SoC MediaTek Dimensity 1000 5G.

Она оснащена экраном того же типа, размера и разрешения, но фронтальная камера размещена в каплевидном вырезе, хотя ее разрешение такое же (32 Мп). А вот основная камера у Reno3 совершенно другая: главный модуль — 64-мегапиксельный; ему аккомпанируют «ультраширик» 8 Мп и два модуля одинакового разрешения 2 Мп, отвечающие, соответственно, за оценку глубины сцены и макросъемку. Емкость аккумулятора составляет те же 4025 мА·ч. Поддержка быстрой VOOC 4.0 также есть.

Масса Reno3 составляет 181 грамм, толщина — 7,96 мм. Из коробки Reno3, как и Reno3 Pro, будет работать под управлением свежей прошивки ColorOS 7 на базе Android 10. Продажи Reno3 в Китае стартуют 31 декабря, на выбор четыре цвета корпуса и две конфигурации памяти: 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $485, 12 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти — $530.

Источник: Oppo (1 и 2)