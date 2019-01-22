ПК месяца (январь 2019)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

Новый год принес хорошие новости для тех, кто планирует собирать относительно недорогую игровую конфигурацию на базе платформы Intel. Процессоры данного производителя все еще остаются в глобальном дефиците, но наиболее интересные для этой категории систем подешевели до приемлемого уровня. Речь конечно идет о хорошо знакомых Core i3-8100, которые за прошедшее время сбросили в цене $30–40. Данные четырехъядерные CPU теперь можно купить за $130–140. Это все еще дороже, чем хотелось бы, но уже вполне подъемная сумма особенно на фоне $200–220, которые просили за эту модель еще в конце осени.

На фоне такой ценовой оттепели для Core i3-8100 удивляет ситуация с чипами серии Pentium Gold. Вместо ожидаемого снижения стоимости данные CPU, наоборот, продолжают расти в цене. За базовую версию Pentium Gold G5400 просят порядка $110, тогда как Pentium Gold G5500 и вовсе предлагается за абсурдные для своих возможностей $130. В нашем случае нет абсолютно никаких сожалений на этот счет, потому как двухъядерные чипы для игровых систем в целом малопригодны.

В недавно обновившемся прайс-листе Intel появилась модель Core i3-8100F с деактивированным графическим ядром. Тактовые частоты и цена идентичны таковым для полновесного чипа Core i3-8100. Кроме того производитель представил первую 4-ядерную модель с архитектурой Core 9-го поколения. Ней оказалась достаточно специфичная Core i3-9350KF. По индексу «К» несложно определить наличие разблокированного множителя, а «F» обозначает деактивацию интегрированной графики. Для новой топовой модели семейства Core i3 производитель впервые использовал технологию динамического ускорения Turbo Boost 2.0. Штатная тактовая частота Core i3-9350KF составляет 4,0 ГГц, при этом чип может автоматически ускоряться до 4,6 ГГц. Процессор получил TDP в 91 Вт и рекомендованную цену в $173. Энтузиасты получат любопытный чип для экспериментов, но любители поиграть наверняка отдадут предпочтение 6-ядерным Core i5-8400/9400.

Для самых базовых ПК на платформе Intel можно купить Celeron G4900, который сейчас предлагается за $55. Но за эти же деньги есть куда более привлекательное решение от AMD. Речь об Athlon 200GE, который мы недавно протестировали, сравнив возможности с таковыми для процессоров Intel начального класса. Учитывая стоимость и скрытые возможности для разгона, сейчас это лучший выбор для базовых офисных систем.

На место в составе игровых ПК процессоры Athlon все же не претендуют. Даже для максимально доступной конфигурации мы рекомендуем стартовать с Ryzen 3 1200 ($95). По желанию можно использовать Ryzen 3 2200G с интегрированной графикой Vega 8. Но мы все же склоняемся в сторону Ryzen 5 1400, поддерживающего технологию SMT. Дополнительные вычислительные ресурсы будут полезны чтобы свести к минимуму просадки в тяжелых проектах. Относительно невысокие стартовые частоты этой модели стоит подтянуть хотя бы на 300–400 МГц. Разблокированный множитель позволяет сделать это легким движением руки. Но здесь нужно напомнить, что для повышения частотного коэффициента понадобится материнская плата на AMD B350. Модель на AMD A320 для этих целей не подойдет.

Лучшей видеокартой для базовой игровой системы, на наш взгляд, остается Radeon RX 570 4 ГБ. Такие модели все еще доступны на рынке по очень приятным ценам. Однако за последний месяц количество предложений «майнерских» версий и относительно недорогих вариантов этой линейки несколько сократилось. Создается впечатление, что запасы подобных адаптеров отнюдь не бесконечны. Потому если вы планировали обзавестись видеокартой такого класса, сейчас самое время подобрать подходящую модель. Они уже точно не будут стоить дешевле. Скорее наоборот, возможно даже некоторое повышение цен на эти адаптеры.

Рассматривая покупку видеокарты с чипом NVIDIA за $180–200 рассчитывать можно на GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. Более экономичная модель со своими приятными особенностями, но в плане производительности она все же уступает Radeon RX 570 4 ГБ, причем отличие порой может быть даже полуторакратным. Хотя, чаще речь о 20–30%. Самые доступные модификации GeForce GTX 1050 2 ГБ предлагаются от $140, тогда как версии с 3 ГБ уже можно купить от $150. Но это скорее уже крайние меры на случай острой нехватки бюджета. Мы все же рекомендуем ориентироваться на устройства с 4 ГБ памяти. В первую очередь – Radeon RX 570 или же GeForce GTX 1050 Ti, если решения AMD не устраивают по каким-то причинам.

Стоить отметить некоторое снижение цен на оперативную память. 8 ГБ DDR4-2400/2666 обойдется примерно в $65. Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение стоимости ОЗУ в 2019 году. Производители микросхем за прошедший период нарастили мощности и запасы чипов DRAM, потому сейчас предложение превышает реальный спрос, а это значит, что цены будут идти вниз.

Аналогичную ситуацию можно наблюдать и с твердотельными накопителями. Самые дешевые SSD на 240/256 ГБ уже стоят чуть дороже $30. Это констатация факта, а не рекомендация к покупке. Тем не менее, подобные цены позволяют оснащать SSD даже относительно недорогие системы. Да и когда речь идет об офисных ПК, где не нужны большие объемы для хранения данных, лучше, а с недавних пор и дешевле, оснастить систему SSD на 120/240 ГБ, чем покупать жесткий диск на 500 ГБ. Неудивительно, что объемы производства HDD уменьшаются с каждым годом. Для некоторых задач накопители на жестких магнитных дисках все еще предпочтительнее, но стоимость хранения данных на флеш-памяти снижается такими темпами, что для «механики» остается все меньше работы.

Для базовых игровых систем мы рекомендуем использовать связку из SSD на 240/256 ГБ и жесткого диска на 1 ТБ. На твердотельный накопитель устанавливается ОС, прикладные приложения и пара-тройка самых актуальных проектов, а HDD уже используется для всего остального.

Оптимальный игровой ПК

Рассматривая варианты процессоров для оптимальной конфигурации, мы не могли не заметить некоторое снижение цен на Core i5-8400. Теперь эта модель стоит порядка $240. Высвободившиеся $30 можно использовать на улучшение других компонентов. Стартовый 6-ядерный процессор очень неплох для своей категории. Однако возможно вскоре мы сможем заменить актуальный Core i5-8400 на новую модель из условно 9-го поколения чипов Core. Совсем недавно компания Intel официально представила процессоры Core i5-9400. Технических отличий от предшественника у него минимум. Это все тот же чип с 6 вычислительными ядрами, 9 МБ кеш-памяти L3 и без поддержки Hyper-Threading. Из отличий можно отметить разве что чуть улучшенную частотную формулу – 3,0/4,1 ГГц, вместо 2,9/4,0 ГГц у Core i5-8400. Также рассчитываем на припой под теплораспределительной крышкой. Производитель установил для Core i5-9400 ценник идентичный используемому для предшественника – $182. С появлением новинки в розничной продаже, будем ориентироваться по ситуации. Наверняка изначально цена будет заметно выше, особенно на фоне того, что даже Core i5-8400 предлагается за $240. С другой стороны, текущий ценник в $310 на топовую модель Core i5-9600K должно поумерить аппетит торговцев, желающих заработать на стартовом ажиотаже. Кстати, если планируете заниматься разгоном, то лучше покупать именно Core i5-9600K, потому как Core i5-8600K сейчас предлагается за те же деньги, а в этом случае выбор очевиден.

Если к процессорам с индексом «К» в названии модели уже понятно как относиться, то вот что делать с чипами с обозначением «F» пока не совсем ясно. Таким образом компания Intel выделила процессоры Core 9-го поколения без интегрированной графики. Если точнее, то физически GPU на кристалле есть, но он деактивирован. Было бы логично предположить, что такие процессоры будут предлагаться дешевле моделей с активной графикой, но у Intel на этот счет иные планы. Ценники моделей попросту идентичны таковым для полноценных версий процессоров.

Зачем Intel предлагает подобные модели? Производитель сейчас испытывает нехватку производственных мощностей для изготовления чипов по 14-нанометровой технологии. В свете этого можно предположить, что появление моделей с деактивированной графикой – попытка компании пустить в ход кристаллы, которые имеют определенные изъяны в блоке GPU. Вместо того чтобы забраковать подобную кремниевую пластинку, производитель может использовать ее для версий CPU с отключенным графическим ядром. Такой подход позволил бы снизить себестоимость изготовления чипов и частично улучшить ситуацию с доступностью процессоров. По крайней мере такое предположение выглядит логичным. Хотя ранее Intel всегда акцентировали внимание на том, что подобный подход не используется компанией. В данном случае производитель говорит об улучшенном частотном потенциале моделей с отключенной графикой. Вряд ли речь идет о значениях выше 100–200 МГц, да и подобные преимущества даже теоретически могут получить только модели с разблокированным множителем. Тогда как для того же Core i5-9400F увеличение потенциала попросту не имеет никакого значения, так как он работает только на штатных частотах.

Было бы идеально, если бы модели с индексом «F» получили разблокированные множители, но увы. При этом отключение GPU это все же утрата. Даже если возможности интегрированной графики не используются, видеоядро остается для подстраховки на случай возможных проблем с дискретной видеокартой. К тому же отключение GPU также будет означать деактивацию блока транскодирования видео Intel QuickSync. Не предлагая очевидных преимуществ F-моделям будет сложно рассчитывать на успех. Разве что они по факту в рознице будут иметь цену лишь немногим выше рекомендованной, чего нельзя сказать о таковой для обычных моделей. Ну, давайте все же дождемся начала продаж этих чипов.

В случае с платформой AMD определиться с процессором и просто и сложно одновременно. Уже несколько месяцев подряд самым популярным чипом на hotline.ua остается Ryzen 5 2600. Данный 6-ядерный процессор в целом очень органично вписывается в состав оптимальной игровой платформы. Свои деньги ($200) процессор отрабатывает, хотя здесь есть нюансы. В продаже все еще остаются доступны чипы Ryzen 5 первого поколения и желающих немного сэкономить наверняка могут заинтересовать модели Ryzen 5 1600/1600X за $160. Впрочем, 12-нанометровый Ryzen 5 2600 все же чуть более технологичен, а дополнительная плата не выглядит пустой тратой денег. C другой стороны сейчас за $200 уже можно купить 8-ядерный Ryzen 7 1700 (3,0/3,7 ГГц). В играх с таким чипом прибавки производительности точно не получить, но в многопоточных приложениях дополнительные вычислительные блоки будут полезны.

Графическую позицию в оптимальных конфигурациях мы все еще доверяем Radeon RX 580 8 ГБ и GeForce GTX 1060 6 ГБ. При этом оба решения требуют дополнительного пояснения. На рынке уже осталось минимум предложений майнерских версий Radeon RX 580, потому средняя стоимость устройств этой линейки подросла до $270–300. Ассортимент не так давно представленных видеокарт Radeon RX 590 8 ГБ все еще очень ограничен, а стоимость уже предлагаемых моделей не вызывает оптимизма. Очевидно желание AMD улучшить свои позиции в среднем классе, но большого выбора Radeon RX 590 ожидать точно не стоит. По одной-две модели этой линейки пока представили только самые близкие партнеры разработчика. Напомним, что основным отличием Radeon RX 590 является 12-нанометровый чип Polaris 30, функциональная частотная формула которого идентична таковой для 14-нанометрового Polaris 20, используемого для RX 580. Прирост производительности в 10–12% обеспечивается фактически лишь за счет увеличения рабочей тактовой частоты GPU. Просто и эффективно, но… Radeon RX 580 в своем первоначальном виде неплохо конкурирует с GeForce GTX 1060, тогда как бороться в среднем классе решениям AMD вскоре придется совсем с другими видеокартами.

Возвращаясь к GeForce GTX 1060 6 ГБ, отметим, что покупка адаптера с чипом NVIDIA обойдется несколько дороже. Стартовые версии можно попробовать найти за $300, а цены оригинальных модификаций с улучшенными системами охлаждения и повышенными частотами легко переваливают за $350. Судя по сообщениям от разработчика, у производителей видеокарт еще есть некоторое количество чипов GP106, которыми они запасались во времена повышенного спроса со стороны криптовалютных старателей. После снижения интереса к майнингу на видеокартах основным участникам рынка дискретной графики удалось распродать большую часть запасов, высвободив ресурсы для новых решений. NVIDIA не стали дожидаться опустошения складских запасов, представив новые модели среднего уровня на базе GPU с архитектурой Turing – GeForce RTX 2060 6 ГБ. Вопреки многим предположениям, для устройств этого класса были сохранены возможности аппаратного просчета трассировки лучей и тензорные ядра для матричных вычислений. Потому именно GeForce RTX 2060 теперь становится пропуском в мир игр, поддерживающих DirectX Raytracing (DXR). К сожалению, таковые пока можно сосчитать на пальцах одной руки, но это вопрос перспективы. Впрочем, GeForce RTX 2060 и в проектах с классическим рендерингом показывает себя очень даже неплохо. Собственные исследования возможностей новинки мы готовимся провести в скором времени, но судя по многочисленным результаты тестов в сети, RTX 2060 часто удается оппонировать GeForce GTX 1070 Ti, а это очень неплохой уровень для видеокарты с рекомендованной ценой в $350. Конечно такая стоимость заявлена для американского рынка, наши реалии они другие. Видеокарты новой линейки уже начинают появляться в Украине со стартовыми ценами $500–550. Примерно столько же сейчас стоят GeForce GTX 1070 Ti из официальных поставок с гарантией от производителей. Конечно стартовые ценники GeForce RTX 2060 не очень радуют, особенно на фоне озвученных значений, но наверняка стоимость несколько опустится, а при розничных $400–450 эти модели превратятся в очень привлекательные варианты для оптимальной игровой конфигурации. И здесь нечем будет крыть даже ярым противникам DXR, потому как дополнительные возможности пойдут бесплатным бонусом.

Мы внимательно следим за ценовой динамикой GeForce RTX 2060. Графической подсистеме оптимальных игровых платформ уже давно требовалось усиление и это наиболее вероятный кандидат. Производительности адаптеров на TU106 с лихвой хватит для Full HD и зачастую будет достаточно для высоких настроек качества при 1440p.

Кратко обобщим ситуацию с видеокартами для игрового ПК среднего класса. Из предложений AMD оптимальным выбором остается Radeon RX 580 8 ГБ, если нужно чуть больше производительности – Radeon RX 590 8 ГБ. Новинки в этом сегменте в ближайшее время не ожидаются. Компания работает над решениями с архитектурой Navi, но вряд ли мы их увидим в первом полугодии. Некоторые источники предлагаю ориентироваться на июньскую игровую выставку E3.

Если больше доверяете продуктам с GPU от NVIDIA и не планируете тратить на покупку дискретной графики более $300–350, то GeForce GTX 1060 6 ГБ еще вполне повоюет. Хороший прирост производительности обеспечат GeForce GTX 1070 8 ГБ и GeForce GTX 1070 Ti, но первая предлагает сейчас не лучшее соотношение цена/производительность, а стоимость второй почти как у GeForce RTX 2060 на старте продаж.

О снижение цен на оперативную память всегда приятно упоминать. Базовый двухканальный комплект DDR4-3200 объемом 16 ГБ уже можно купить за $140. За прошедшее время заметно подешевели и твердотельные накопители. Стартовые модели объемом 480/500/512 ГБ стоят от $65, а за $80 уже можно выбирать среди проверенных SSD на базе 3D TLC.

Прогрессивный игровой ПК

Прогрессивную конфигурацию на базе Intel мы оснастили процессором Core i7-9700K. Нам определенно не нравится отключение технологии Hyper-Threading для чипов этого семейства, но все же в играх модель с восемью физическими ядрами сейчас оказывается предпочтительнее Core i7-8700K с функциональной формулой 6/12. Ранее нас сдерживала большая разница в цене этих моделей, но сейчас отличие относительно невелико ($20–30), особенно на фоне общей стоимости системы. В некоторых многопоточных задачах Core i7-8700K все еще может оставаться предпочтительнее, но в нашем случае речь все же идет об игровой платформе, а в таких условиях Core i7-9700K имеет преимущество. Припой под крышкой также играет свою роль, особенно для тех, кто готов к частотным экспериментам, но здесь стоит подумать об эффективной системе охлаждения.

При отсутствии финансового ограничителя не видим других причин отказываться от покупки Core i9-9900K. Конфигурация 8/16, высокие тактовые частоты и увеличенный объем кеш-памяти. К сожалению цена этой модели фактически остается неизменной последние пару месяцев. Но даже ценник в $670 не мешает Core i9-9900K оставаться в десятке самых популярных CPU на hotline.ua.

Идея Intel интегрированную графику актуальна и для топовых процессоров производителя. Компания уже представила чипы Core i7-9700KF и Core i9-9900KF. Как и в случае с остальными моделями, отключение GPU никак не повлияло на базовые частотные конфигурации и рекомендованные цены. Согласно топологии 8-ядерных кремниевых пластинок Intel, встроенное видеоядро занимает чуть больше четверти всей площади кристалла. Насколько отключение такого массива скажется на частотном потенциале вычислительных ядер сложно говорить. На наш взгляд, влияние будет минимальным, но практика покажет реальное положение дел.

В последнее время откровенно расстраивает стоимость Ryzen 7 2700X (3,7/4,3 ГГц). За прошедшие месяц-полтора топовый восьмиядерник AMD подорожал до $380. Конечно нужно поддерживать статус флагмана линейки и использовать на полную ситуацию с дефицитом чипов Intel, но должны же быть какие-то ограничители. Как тут на фоне такого подорожания не вспомнить о Ryzen 7 1700 (3,0/3,7 ГГц), который сейчас можно купить всего за $200.

На прошедшей выставке CES 2019 руководитель компании AMD Лиза Су уже анонсировала процессоры Ryzen 3-го поколения. Для будущих чипов будет использоваться архитектура Zen 2, а сами процессоры получат так называемый чиплет-дизайн с несколькими кристаллами. На одной подложке будет расположен 8-ядерный модуль, выполненный по 7-нанометровой технологии, а также также дополнительный блок обработки I/O запросов, изготовленный по 14 нм. Производительность новых чипов обещает быть очень достойной. Во время презентации 8-ядерный Ryzen в тесте Cinebench R15 при многопоточном рендеринге демонстрировал производительность уровня Core i9-9900K. Но, пожалуй, самое интересное, что чипы семейства AMD Matisse потенциально могут включать два 8-ядерных кристалла. На подложке процессора была отчетливо видна установка для еще одного блока. То есть потенциально модели Ryzen для Socket AM4 могут иметь до 16 ядер. Это какая-то фантастика для массовой десктопной платформы. На фоне этого поддержка будущими чипами шины PCI Express 4.0 выглядит чем-то само собой разумеющимся. Точные сроки анонса Ryzen 3-го поколения пока не называются. Предположительно речь идет о середине года, а в этом случае хорошей площадкой для такого анонса может стать выставка Computex 2019, которая в нынешнем году пройдет в конце мая.

Графическую позицию в прогрессивных конфигурациях мы отдали GeForce RTX 2080. Розничная стоимость видеокарт этой линейки в Украине снизилась со стартовых $1000 до $800–850. Ценники все еще высоковаты, но в уже более-менее адекватны возможностям этих моделей. Напомним, что GeForce RTX 2080 в среднем немного производительнее GeForce GTX 1080 Ti, а также предлагает дополнительную DXR-функциональность. Предшественницы на GPU с архитектурой Pascal фактически самоустранились. Несмотря на мнимое богатство выбора топовых устройств предыдущего поколения, на рынке уже доступны лишь остатки GeForce GTX 1080/1080 Ti. Причем зачастую можно видеть видеокарты из сомнительных поставок с ограниченной гарантией от продавцов. Очевидно запасы таких устройств производителям удалось распродать раньше предполагаемых сроков. Изначально речь шла о том, что адаптеров на GP104/GP102 хватит как минимум до второго квартала нынешнего года. Вероятно прохладный прием первых устройств на Turing отчасти позволил избавиться от залежей моделей предыдущего поколения. По снизившимся ценам такие видеокартам с удовольствием покупали рациональные пользователи и убежденные «RT-ненавистники». Теперь же дорога для GeForce RTX расчищена, да и естественное снижение цен добавляет им привлекательности.

Если $850 кажутся избыточной тратой на видеокарту, логично смотреть в сторону GeForce RTX 2070 8 ГБ. Модели этой серии предлагаются за $600–650 и для своей цены предлагают достойную производительность. Это уровень GeForce GTX 1080 плюс поддержка DXR и DLSS. Производители видеокарт очень быстро перестроились на устройства нового поколения. В hotline.ua уже представлено более трех десятков GeForce RTX 2070 и более сорока моделей GeForce RTX 2080, выбирать есть из чего. «Ультимативщикам» тоже не придется жаловаться на скудный ассортимент GeForce RTX 2080 Ti. Продавцы не без удовольствия предлагают около 25 способов потратить свои $1250–1600 на покупку топовой видеокарты.

А вот кому пока можно оставаться недовольным, так это почитателям AMD, которые рассчитывают получить производительную видеокарту по сходной цене. Radeon RX Vega 64 за $650 сложно тягаться с GeForce RTX 2070. В некоторых играх она может обеспечить схожую производительность, но решение NVIDIA значительно экономичнее (175 Вт vs. 295 Вт), а также имеет блоки RT и тензорные ядра. Radeon RX Vega 56 предлагаются за $550–600 и в нынешних условиях эти модели по такой цене также могут заинтересовать разве что ярых приверженцев решений AMD.

Впрочем, компания готова бросить в бой новую топовую модель – Radeon VII. Это первая в мире видеокарта для которой используется 7-нанометровый графический процессор Vega 20, работающий на частотах до 1800 МГц. Адаптер получил 16 ГБ скоростной многослойной памяти HBM2, размещенной на одной подложке с кристаллом GPU. Разработчики обещают, что новая видеокарта предложит производительность уровня GeForce RTX 2080 в проектах с DirectX 11/12 и будет иметь преимущество в играх с API Vulkan. Тепловой пакет новинки составляет 300 Вт, а рекомендованная цена – $700. Для графического процессора используется несколько модернизированная архитектура GCN, однако об аппаратной поддержке трассировку лучей речь не идет. Увы, но на текущем этапе экосистему DXR компании NVIDIA придется продвигать самостоятельно. AMD не отказывается от трассировки лучей, но считает, что пока нет условий

Продажи Radeon VII должны начаться уже 7-го февраля. По всей видимости, изначально будут доступны устройства только на референсном дизайне, причем в достаточно ограниченном тираже. Несложно догадаться, как это отразиться на цене устройств, но, давайте все же наберемся терпения и на этой оптимистичной ноте закончим очередной «ПК месяца».