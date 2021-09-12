Первый взгляд на электрокар Volvo XC40 Recharge: мягкая подвеска, 408 лошадей, Google внутри





В прошлом выходила статья о подзаряжаемом гибриде Volvo XC40 с названием «Электрификация из Европы – для Украины». Заголовок оказался пророческим: процесс электрификации продолжился в виде 100% электромобиля, созданного на основе все также кроссовера Volvo XC40. Итак, что такое электромобиль Volvo XC40 Recharge?

Еще один Volvo XC40 Recharge? Ну, не совсем…

В случае компании Volvo, приставка Recharge в названии указывает на электрическую мобильность: это могут быть как подзаряжаемые гибриды, так и полностью электрические модели. Причем в случае модели Volvo XC40, как видите, встречались оба варианта. Но есть важная отличительная деталь, которая не даст запутаться – электрокар получает сплошную вставку-заглушку спереди, которая занимает место привычной решетки радиатора.

Ведь электромобилю не нужно так много воздуха для охлаждения радиаторов, как традиционному автомобилю с ДВС, а потому можно использовать сплошную вставку для улучшения аэродинамики передней части кузова. Это самое заметное изменение, но не единственное. На заднем крыле можно отыскать лючок – только уже не с горловиной топливного бака, а с разъемами для зарядки (Mennekes и CCS 2). Кстати, поддерживается зарядка переменным током (АС) мощностью до 11 кВт или постоянным током (DC) мощностью до 150 кВт. А еще на крышке багажника можно отыскать характерный логотип.

На первый взгляд – просто кроссовер Volvo XC40. Откровенно говоря, так оно и есть: электромобиль выдают лишь несколько деталей, среди которых самой заметной является сплошная вставка спереди. Но при более детальном изучении находишь немало интересных деталей: логотипы, зарядка. Глаз не может узреть разницу размеров – но она есть: обратите внимание на высоту кузова и клиренс. Электромобиль Volvo XC40 Recharge собирается в Бельгии, как и все другие версии кроссовера Volvo XC40.

Салон также изменился лишь точечно. Однако это важные изменения – электромобиль Volvo XC40 Recharge получил полную интеграцию с сервисами Google: навигационная карта, голосовой помощник, и т.д. Представители Volvo заявляют, что будут постоянно приходить обновления ОС (кстати, объем до 2 ГБ и время установки до 90 минут), которые будут приносить новые функции – не только для системы мультимедиа, но и функции управления. К примеру, ожидается добавление Creep-режима (неспешного движения в заторе), а также выбор интенсивности рекуперации при управлении «в одну педаль». И в целом интеграция с сервисами Google является развитием для Volvo: уже в ближайшем будущем подобную операционную систему получат практически все автомобили Volvo (XC60, S90, V90 и другие), а не только электромобиль.

В остальном – прежняя высококлассная отделка, спокойный дизайн, масса места спереди и довольно вертикальная посадка сзади (что также работает на ощущение простора). Узнаешь электромобиль лишь по характерной ЖК-панели приборов да отсутствию привычного ключа или даже кнопки запуска «Start»: качнул рычажок в Drive – и поехали. Основной багажник глобально не изменился: все также огромный проем и плоский складной пол. А вот его подполье изменилось, поскольку снизу теперь «упакованы» электромотор и его инвертор-преобразователь тока. Хотя есть компенсация в виде переднего дополнительного багажника, скрытого под отдельной крышкой: отличное место для хранения небольшой сумки, зарядного кабеля, а также ремонтного комплекта для шин.

Интерьер электрокара Volvo XC40 Recharge практически полностью идентичен основной модели Volvo XC40. Разница лишь в дисплеях (привет, тесная интеграция с Google), а также в отсутствии кнопки Mode для смены ездовых режимов – а вот это очень жаль. Селектор имеет лишь привычные положения «R—N—D—P» («паркинг» включается кнопкой), но ему бы не помешал дополнительный «B»-режим более высокой интенсивности рекуперации. Однако минимальные ездовые настройки собраны лишь в недрах меню системы мультимедиа. Причем со следующим обновлением ОС различных ездовых режимов (пусть и с управлением из меню) станет больше.

Тест-драйв Volvo XC40 Recharge: 400+ км запаса хода, 5- секунд до «сотни»

Электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge – прежде всего, это Volvo! А уж затем это 408-сильный электромобиль. В том смысле, что на ходу электромобиль Volvo XC40 Recharge воспринимается очень мягким и плавным, даже интеллигентным. Слова о мягкости и плавности касаются подвески: ходовая часть великолепно сглаживает неровности и поглощает ямы. Правда, на волнистой дороге можно «словить» вертикальную раскачку кузова при езде с высокой скоростью. Но стоит сбавить темп – и снова радуешься комфорту. А вот разговор об интеллигентности касается обсуждения динамики и работы электромоторов. При нажатии педали акселератора на большую часть хода, порой даже не верится в заявленные 408 «лошадей». Очень спокойный и вальяжный электромобиль. Но стоит прижать акселератор в пол и сразу становится понятно – таки моща!

Электрокар Volvo XC40 Recharge может впечатать спину в сиденье, может забросить голову к подголовнику, он может в мгновение выполнить обгон. Все, чего вы ожидаете от электрокара с мощность 408 л.с. и динамикой разгона 0-100 км/ч за 4,9 секунды – все это здесь есть. Только проявляется не сразу. Вот в чем интеллигентность: любой человек «не в теме» поедет в спокойном темпе, электромобиль Volvo XC40 Recharge не будет его пугать молниеносными ускорениями и прыжками вперед. А тот, кто «в теме» – сможет обогнать парочку хот-хэтчей…

Думаю, что такие настройки управления тягой и разгоном появились неспроста. Ведь, как уже отмечал выше, в электромобиле Volvo XC40 Recharge нет возможности переключать ездовые режимы – нет возможности сделать его более «эко-неспешным» или более «спорт-динамичным». Также нет и возможности регулировки интенсивности рекуперации. А ведь все это может существенно повлиять на процесс езды, дать электрокару разный характер: с прицелом на неспешную езду и запас хода или с прицелом на максимальную динамику.

Центрально-расположенный аккумулятор емкостью 78 кВтч (используется около 75 кВтч) обещает запас хода от 400 до 539 км согласно довольно справедливому измерительному циклу WLTP. Полный привод реализован с помощью двух электромоторов: суммарно 300 кВт или 408 л.с. мощности и 660 Нм крутящего момента. Благодаря такому расположению компонентов, удалось достичь развесовки 50/50 (на переднюю/заднюю ось). Хотя сам электромобиль нелегкий – около двух тонн, что на 400 кг тяжелее Volvo XC40 с мощным ДВС-мотором и полным приводом. Гарантия на электромобиль Volvo XC40 Recharge составляет три года (против двух лет для ДВС-автомобилей Volvo), при этом сервисные ТО на эти три года уже включены цену. Гарантия на аккумулятор – 8 лет. Электромобилю Volvo XC40 Recharge положены только 19- или 20-дюймовые колеса. Кстати, неожиданно встретить разноширокие шины, да еще и с приметкой «Recharge (TM)».

На украинском рынке электромобиль Volvo XC40 Recharge пока доступен лишь в такой одной версии по технике, но дает выбор из двух вариантов комплектации – Pure (старт чуть больше 48 тыс. евро) или Pro (от 52,5 тыс. евро): как ни крути, а пока минимальный ценник выходит около 1,5-1,6 млн грн. Кстати, аккумулятор в виде запчасти стоит половину – около 800 тыс. гривен. И раз уж зашла речь о ценниках на детали, то вот еще пример: фирменное зарядное устройство тип Wallbox обойдется в 50 тыс. гривен. С другой стороны, электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge предлагает не только большой аккумулятор и высокую мощность, но также хорошую комплектацию. Этакий пакет «все включено».

Покупатели на данный вариант уже есть. Импортер заявляет о предварительных заказах около 40 электромобилей Volvo XC40 Recharge на текущий момент. А всего до конца года в Украине должно приехать более сотни таких электрокаров. Ну а в будущем…

Электромобили Volvo – что дальше?

Если говорить о ближайшей перспективе, то ждем в Украине еще два электромобиля. Во-первых, кроссовер Volvo XC40 Recharge с передним приводом. По нему точных данных пока нет: ожидается мощность 230-250 л.с., да и не понятен размер аккумулятора – кто-то говорит о сохранении нынешнего, другой заявляет об уменьшении емкости. Однако в чем можно быть уверенным, так это в заметном снижении цены и, соответственно, в заметном расширении круга потенциальных покупателей. Во-вторых, ждем Volvo C40 Recharge: этакое стильное кросс-купе, которое изначально создано как электромобиль (версий с ДВС не будет вовсе, ни обычных, ни гибридов). Обе новинки должны приехать в Украину уже скоро: под самый конец 2021 года или в начале 2022 года.

Будущее электромобилей Volvo в Украине – кроссовер Volvo XC40 Recharge с передним приводом и купе-кроссовер Volvo C40 Recharge. Кстати, Украина оказалась в числе первых в общем списке стран, куда поставляют электрокары Volvo: это приятно!

Глобальный план компании Volvo предусматривает дальнейшее развитие линейки электромобилей: плюс одна новая модель каждый год. Итого к 2025 году компания должна выпускать только электрокары и PHEV-гибриды в соотношении 50/50, а к 2030 году – перейти на 100% выпуска электромобилей. И вот этот электрический кроссовер Volvo XC40 Recharge является первым шагом компании на пути к вышеозначенным целям, что в мире, что в Украине.