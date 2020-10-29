Тест-драйв Volvo XC40: электрификация из Европы – для Украины





Кроссовер Volvo XC40 является одним из бестселлеров марки, который позволил достичь рекордных результатов продаж последних лет. Эта модель получила престижную награду «Автомобиль года 2018» в Европе, да еще и массу других вдобавок. Заслужено? Разбираемся на примере подзаряжаемого гибрида Volvo XC40 T5 Twin Engine 2021 модельного года.

Позиционирование Volvo XC40

Кроссовер Volvo XC40 является самым компактным представителем в XC-семействе и не имеет прямого предшественника. Хотя в косвенных – можно вспомнить кросс-версию модели Volvo V40. Впервые прообраз автомобиля ХС40 появился как концепт-кар в 2016-м году. Серийная версия Volvo XC40 дебютировала в 2017-м, а подзаряжаемый гибрид T5 Twin Engine появился в 2018 году. Недавно гамма модели Volvo XC40 пополнилась полностью электрической версией, параллельно все электрифицированные модификации (и чистые электромобили, и подзаряжаемые гибриды) были собранные в единое семейство Recharge. Отсюда и столь длинное полное название – Volvo XC40 Recharge T5 Twin Engine.

Кроссовер Volvo XC40 позволил компании прочно обосноваться в очень популярном классе C—SUV Premium, где Volvo ранее была представлена лишь косвенно – с моделью V40 Cross Country. Еще в 2016-м концепт дал точное представление о дизайне грядущей модели. В статье представлен автомобиль Volvo XC40 T5 Twin Engine в исполнении R—Design. Также отдельно вкратце будет представлена дизельная версия Volvo XC40 Momentum.

Как едет кроссовер Volvo XC40?

Очень уверенно и основательно – как более габаритный и тяжелый кроссовер классом выше. Он практически не замечает крупные неровности, удачно амортизирует ямы и выбоины, не колышется на волнах асфальта. Единственное замечание касается проезда мелких неровностей и поперечных швов, где должны отрабатывать шины: вот здесь вы можете ощутить подрагивания кузова. Чего не должно быть при использовании более мягких шин, нацеленных на комфорт, а не топливную экономичность (поверьте, к шинам мы еще вернемся). А еще в плюс автомобилю запишу тишину: отменная звукоизоляция всегда и везде, даже на высоких скоростях – невысокий и равномерный уровень шумов: нет солирования шин или мотора, все выстроено на одном уровне и не нагружает уши.

Конечно, подобный расклад настраивает на спокойный стиль езды. Кроссовер Volvo XC40 не провоцирует «шустрить» в поворотах. При резких виражах заметны сильные крены, а нос порой стремится поехать прямо. В обычных ездовых настройках здесь довольно легкий руль, он становится тяжелее лишь при выборе режима «Power». Кстати, отметьте: режим называется не «Sport», а «Power» – и это полностью соответствует реальности. Гибридный силовой агрегат и правда пытается показать всю свою силу, вдруг наделяя Volvo XC40 динамикой, которую не ждешь от столь спокойного автомобиля. Причем гибрид хорош не только в предельных режимах и при разгоне «газ в пол», но также при частичном нажатии педали акселератора – очень быстрые и «живые» реакции, минимальные паузы! Еще бы так педаль тормоза настроить. Поскольку она требует привыкания и срабатывает, будто в два этапа: сначала замедление слабое, затем требуется дожать педаль – и тогда автомобиль тормозит резче. Похоже, сказывается гибридная составляющая да работа рекуперации.

Выглядит цельно и солидно, этакий «крепыш на колесах» – и едет также: уверенно и степенно. Гибрид неплох в разгоне всегда, но при выборе Power-режима и вовсе выпускает 262 «лошадки» на волю по первому касанию педали акселератора. Признаться, порой мощности оказывает слишком много лишь для двух ведущих колес и эко-покрышек. При заявленном разгоне 0-100 км/ч за 7,3 секунды мне удалось получить 7,4 секунды – и еще был потенциал к улучшению результата, если убрать пробуксовку шин. Селектор «автомата» требует двойного клика при переключениях «R—N—D». Дополнительный режим «В» означает повышенный уровень рекуперации, также в позиции «В» можно вручную выбирать допустимые передачи АКПП. Проезд по трассе 10-15 км дает +3-5 км запаса хода на электротяге, но приводит к небольшому росту расхода топлива.

Аналогично внешности, салон автомобиля не дает чувство младшей модели. Да, вы сидите внутри небольшого кроссовера Volvo, но по дизайну, качеству отделки, проработке эргономики и деталей, он практически ни в чем не уступает старшим моделям. Это ценное чувство. Сиденья с развитой боковой поддержкой удобны, мощный центральный тоннель дарит ощущение защищенности водителю и переднему пассажиру, а высокая крыша подчеркивает внутренний простор. Каждый элемент салона – узкие дефлекторы вентиляции, вогнутая панель перед пассажиром, небольшой джойстик АКПП – выполнены изящно и качественно: блеск!

Сзади тоже хорошо. Много простора по ширине, обилие «воздуха» над головой, хороший запас для ног. Правда, ощущение простора достигнуто за счет вертикальной посадки пассажиров, а поменять угол наклона спинки заднего дивана нельзя, что обидно. Словом: понравится любителям строгой посадки, а для других… Для них предусмотрены многочисленные бонусы и компенсации: дефлекторы вентиляции, подогрев задних сидений, широкий подлокотник. Но где потолочные ручки? Их нет – зато есть вторая пара крючков. А еще есть огромный центральный тоннель (это особенность именно гибрида, ниже расскажу детально). Наконец, багажник: он хорош большим проемом и ровным полом, есть ниши для мелких вещей, имеются крючки для пакетов, нашлось место под розетку-прикуриватель.

В целом салон классный. Хотя некоторые вещи удивляют: например, мягкий войлок в дверях – это материал, как напольное покрытие, а в подполье багажника можно увидеть проводку. Но все равно еще раз повторюсь – салон классный: просторно везде, много внимания к деталям, есть ощущение качества в мелочах. Здесь намного больше плюсов, чем подмеченных минусов.

Есть ли инновации в модели Volvo XC40?

Кроссовер Volvo XC40 T5 Twin Engine интересен и сам по себе, и с точки зрения гибридного силового агрегата. Изначально отмечу, что автомобиль Volvo XC40 создан на платформе CMA (в отличие от платформы SPA для «старших» моделей 60-й и 90-й серии). Данная платформа разработана и применяется также на автомобилях Lynk&Co (холдинг Geely). В данном случае изначально был сделан упор на возможность создания электрифицированных транспортных средств – подзаряжаемых гибридов и электромобилей (читайте «платформа проектировалась под установку тяговых аккумуляторов»).

Теперь несколько слов о силовом агрегате. В данном случае автомобиль является подзаряжаемым гибридом: он оснащен бензиновым двигателем и электромотором. Они могут работать как отдельно, так и сообща – в последнем случае суммарная мощность составляет 262 л.с., а крутящий момент равен 425 Нм. Большую часть мощности генерирует 3-цилиндровый 1,5-литровый бензиновый турбо-мотор B3154T (180 л.с. и 265 Нм). Электродвигатель предлагает меньшую мощность (82 л.с. и 160 Нм) – но этого все равно достаточно для городской езды и даже для достижения максимальной скорости 125 км/ч исключительно на электротяге. Весь крутящий момент отправляется на передние колеса через 7-ступенчатый «автомат» в виде преселективной роботизированной трансмиссии DCT с двумя сцеплениями. Также автомобиль оснащен довольно большим тяговым аккумулятором (10,7 кВтч), который установлен в нише центрального тоннеля и может подзаряжаться от розетки. Заявленный запас хода составляет 56 км (WLTP) – но в реальности у меня выходило до 40 км на электротяге: все зависит от стиля езды, использования «климата», маршрута, пр.

Несущий кузов из высокопрочных сталей, независимые подвески спереди (МакФерсон) и сзади (многорычажная), поперечная установка 3-цилиндрового турбо-мотора и электродвигатель в придачу, передний привод и АКПП-«робот», тяговый аккумулятор в днище (из-за чего пришлось увеличить центральный тоннель), лючок для зарядки аккумулятора в переднем крыле (с водительской стороны) – вот такая конструкция Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine.

Теперь немного о технологиях в салоне. В качестве приборной панели используется цветной 12,3-дюймовый дисплей, которые предлагает несколько вариантов графики: в сине-серых тонах либо с красной подложкой. Но во всех вариантах основой дизайна виртуальной «приборки» выступают два больших круглых индикатора: справа – спидометр, слева – тахометр или измеритель расхода/рекуперации энергии. Между ними может быть прорисована навигационная карта, выдается информация аудиосистемы, либо подсказки о работе различных вспомогательных систем. Буйства дизайна и различных видов приборной панели – как это предлагают автомобили Volkswagen/Audi или Peugeot/Citroen/DS – здесь нет: при любых настройках вы получите довольно традиционный облик «приборки».

По центру передней панели установлен 9-дюймовый сенсорный дисплей, который является «лицом» системы Sensus. Основной стартовый экран состоит из четырех основных блоков, выбирать которые довольно удобно попросту ввиду их большого размера. Но далее детальные настройки уже не столь удобны, поскольку приходится оперировать небольшими сегментами (виртуальными кнопками) на сенсорном дисплее. Также доступно две дополнительные вкладки, которые открываются при сдвигании стартового экрана вправо или влево, где собраны иконки-кнопки вспомогательных функций. Управление климатом также реализовано через сенсорный дисплей, но под климат-контроль отдельно выделена нижняя часть экрана. А еще есть выпадающее меню в верхней части дисплея. Словом: управление Sensus – это логика смартфона.

Приборная панель построена на основе 12,3-дюймового дисплея и дает несколько вариантов отображения информации. В правой части – указатель расхода и рекуперации энергии. Обратите внимание на обозначения «молнии» (это зона движения на электротяге) и «капли» (это зона движения с использованием ДВС). Сенсорный 9-дюймовый дисплей (настоящий сборщик отпечатков пальцев!) и система Sensus позволяют управлять практически всеми функциями автомобиля: «климат», аудио и навигация, подключение телефона, бортовой компьютер. И, конечно, огромный перечень систем безопасности – это же Volvo!

Цена кроссовера Volvo XC40 и его конкуренты

Автомобиль Volvo XC40 в Украине предлагается с бензиновыми или дизельными моторами, в виде подзаряжаемого гибрида Т5, с передним или полным приводом, в пяти основных исполнениях. А еще плюс можно заказать автомобиль индивидуально через конфигуратор…

Для модели Volvo XC40 началом служит комплектация Momentum: 2-зонный «климат», цифровая панель приборов с 12,3-дюймовым дисплеем, светодиодные фары, круиз-контроль, датчик дождя, система контроля рядности, 9-дюймовый сенсорный дисплей по центру передней панели, семь подушек безопасности, 18-дюймовые легкосплавные колесные диски, пр. Автомобиль с 1,5-литровым бензиновым мотором T2 (129 л.с.), передним приводом и «автоматом» оценивается от 32 370 евро или 1,088 млн грн.

На следующем уровне расположена комплектация Momentum Pro, где добавлено следующее: система кругового обзора на 360 градусов, электропривод крышки багажника, бесключевой доступ, пр. Вариант с дизелем D3 (150 л.с.) и полным приводом AWD обойдется от 39 890 евро или 1,34 млн грн. Специальная версия Diesel Power Edition может дополнительно предложить кожаную отделку салона и оригинальный пакет внешней стилизации. Цена автомобиля с дизелем D3 и полным приводом AWD – от 40 887 евро или 1,37 млн грн.

На вершине основного модельного ряда находится комплектация R—Design: спортивный руль и педали R-Design, сиденья с кожей Nappa Sport R-Design, панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon. Кроме того, данная версия предложена со 190-сильным дизельным мотором и полным приводом AWD. Цена – от 45 190 евро или 1,52 млн грн.

Но и это еще не самый дорогой вариант кроссовера Volvo XC40, поскольку особняком стоит тестовая модель – вариант подзаряжаемого гибрида T5 Recharge Twin Engine. Данная версия является самой мощной в гамме XC40 (262 л.с.), плюс предлагает 7-ст. АКПП-«робот» и расширенную комплектацию. Такой автомобиль-гибрид оценивается в сумму от 56 750 евро или 1,907 млн грн.

Еще пример – вот такой автомобиль Volvo XC40 оценивается в 1,4 млн грн. Немало, но ведь и вариант достойный: 150-сильный дизель, полный привод, 8-ст. «автомат», круговой обзор, дисплеи и кожа в салоне, подогрев задних сидений. Кстати, обратите внимание: центральный тоннель ниже, в багажнике имеется удачный органайзер. Отличный вариант для реально покупки. Или нет? Что предложат конкуренты?

Ведь за 1-1,9 млн грн. в конкуренты Volvo XC40 можно записать и компактные премиум-кроссоверы, и модели с габаритами побольше – в итоге получаем внушительный список соперников: Audi Q3 и Audi Q5, Lexus UX и Lexus NX, Infiniti QX50, DS7 Crossback, Mercedes GLA и Mercedes GLB, BMW X1 и BMW X3, Mini Countryman, и другие автомобили.

Теперь разберем конкурентов в деталях. К примеру, автомобиль Audi Q3 изначально более спортивный и динамичный в своих повадках, но пока доступный в Украине только с бензиновыми моторами. Аналогичная ситуация и с моделью Infiniti QX50, хотя в плюсах у «японца» обязательно следует отметить простор салона, комфорт на ходу, довольно привлекательную цену. В случае автомобиля Lexus UX комфорт при езде имеется, экономичные гибриды найдутся, да вот простор салона подводит: тесно. Кроссовер Lexus NX выглядит более универсальным вариантом, но в нем уже слишком чувствуется возраст модели. Наконец, модель DS 7 Crossback предлагает отменный комфортный и впечатляющее оснащение, но подводит отсутствие полного привода и слишком экстравагантный дизайн – особенно на фоне Volvo для «традиционалистов».

Соперников немало, но ведь и сам по себе кроссовер Volvo XC40 непрост. Против компактных конкурентов ценой 1-1,3 млн грн. автомобиль выставляет простор салона и начальные версии с передним приводом. С учетом высокой цены (1,4-1,5 млн грн.) кроссовер XC40 заходит на территорию более габаритных моделей – но вполне способен дать им бой, предлагая дизельные моторы, полный привод, передовые технологии, отличное оснащение. В итоге: сильный игрок на две стороны.

Расход топлива Volvo XC40 и содержание автомобиля

Для Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine заявлен расход топлива от 2-2,4 литра до 6,7-7,4 литра на 100 км – огромный разлет, правда? Но в том и дело, что это правда. Если вы будете постоянно заряжать аккумулятор, то в городе реально получите расход топлива порядка 2-2,5 л на 100 км пути. Ведь большинство поездок можно совершать на электротяге, а бензиновый ДВС будет включаться в работу лишь при резких ускорениях или когда разрядился тяговый аккумулятор. И напротив – если не заряжать АКБ, то Volvo XC40 T5 Twin Engine превращается из plug-in в обычный гибрид: постоянные мелкие подзарядки и помощь от электромотора, но основную нагрузку несет бензиновый мотор. И в таком случае городской расход топлива составляет около 6,5-8 л на 100 км, а при динамичном стиле езды может повышаться вплоть до 9 л на 100 км пути. Кстати, по данным представителей Volvo, при условии постоянной подзарядки тягового аккумулятора, расход топлива подзаряжаемого гибрида составит порядка 28% от расхода топлива сравнимого ДВС-варианта ХС40 – что мы и получили в ходе наблюдений за расходом топлива в городе. Словом: экономия на топливе – порядка 70%.

Вариаций с расходом топлива на трассе меньше. Ведь после разрядки аккумулятора гибрид попросту превращается в обычный автомобиль, который едет за счет бензинового мотора. Так, на скорости 80-90 км/ч потребление топлива колеблется около 5-5,5 л на 100 км, а с ростом скорости до 110-120 км/ч – возрастает примерно до 6,5-7 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобиль – два года без ограничения пробега, дилеры могут индивидуально предлагать условия расширенной гарантии. Стандартное сервисное обслуживание требуется каждые 20 тыс. км или раз в год. В зависимости от пробега, дилера, объема работ, стоимость ТО меняется от 11,5-12 тыс. грн. до почти 14 тыс. грн.

Цены на автомобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на конец октября, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании.

Безопасность Volvo XC40

Автомобиль прошел цикл краш-тестов Euro NCAP и заслужил максимальную «5-звездочную» оценку. Однако формальный рейтинг не полностью отражает высокий уровень безопасности. Для понимания: практически для всех видов ударов (боковой или фронтальный, с разным перекрытием), кроссовер Volvo XC40 получил «зеленые» отметки максимальной безопасности для взрослых людей (лишь в двух случая оценки были ниже зеленой). Далее – данная модель демонстрирует хорошую защиту детей при перевозке в детских креслах. Кроме того, оценка работы всех систем помощи водителю ни разу не опустилась ниже среднего уровня, а обычно и вовсе оценивалась почти на максимальный балл. В итоге – кроссовер XC40 полностью отражает ценности бренда Volvo и реально предлагает очень высокий уровень безопасности.

В итоге

Тестовый автомобиль настолько специфичен, что требует разделения итогов на две части – конкретно о модели XC40, и отдельно о гибридной силовой установке T5 Twin Engine. И вот с последней, как раз, все непросто. Сколь бы гибрид не был мощным, экономичным, технологичным, современным, но даже я – как автор, уделяющий особое внимание технологиям – вынужден признать: дорого. Жаль, но у нас нет каких либо льгот или бонусов для подобных plug-in-гибридов…

Но если говорить о модели Volvo XC40 в целом, то автомобиль хорош: красивый и узнаваемый, просторный и удобный, с отличным оснащением. И, конечно, очень безопасный. Заслуженно один из лучших представителей сегмента «компактный премиальный кроссовер» и второе откровение класса в 2020 году после Audi Q3. Для полного счастья осталось лишь выбрать подходящую версию Volvo ХС40: бензин, дизель, или подзаряжаемый гибрид.

Плюсы:

+ Дизайн снаружи и внутри – узнаваемый облик, стиль «унисекс», видно дорогой автомобиль

+ Простор салона, продуманный в деталях, высокий уровень безопасности – хорош для семьи

+ Гибрид и правда очень быстрый, очень мощный, очень экономичный…

Минусы:

— Но его цена…

Технические характеристики Volvo XC40 T5 Recharge Twin Engine

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,425 х 1,86 х 1,65 м

Колесная база – 2,7 м

Клиренс – 211 мм

Багажник – от 578 л (5 мест) до 1 328 л (2 места)

Грузоподъемность – 478 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 741 кг

Мотор – гибридный силовой агрегат, электромотор плюс ДВС (бензин, турбо, R3 1,5 л)

Мощность – суммарная мощность 262 л.с.

Крутящий момент – суммарный момент 425 Нм

Удельная мощность и момент – 150 л.с. на 1 т; 244 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 7-ст. «автомат» (роботизированная преселективная АКПП)

Динамика 0-100 км/ч – 7,3 с

Максимальная скорость – 180 км/ч

Расход топлива (смешанный цикл, замер WLTP) – от 2-2,4 л на 100 км до 6,7-7,4 л на 100 км

Страна производства – Бельгия

Шины тестового автомобиля – Continental EcoContact 6 235/50R19

Цена тестового автомобиля – около 1,9 млн. грн. или около 57 тыс. евро

Автомобиль предоставлен – Виннер Импортс Украина, официальный импортер Volvo в Украине