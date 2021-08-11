Первый взгляд на Galaxy Z Flip3





Вместе с моделью Galaxy Z Fold3 компания Samsung сегодня также представила обновление своего имиджевого складного смартфона, получившего название Galaxy Z Flip3. Давайте посмотрим, какие нововведения появились в новинке.

Дизайн и материалы

Данная модель позиционируется в качестве имиджевого решения, поэтому компания уделила особое внимание внешности и цветам Z Flip3. Дизайн аппарата получил больше прямых линий, в раскрытом виде стекло тыльной панели теперь не так сильно заходит на грани. Получилась более универсальная внешность, которая с учетом новых цветов корпуса понравится большему количеству пользователей.

Сами же цвета, а это теперь не три, а целых семь расцветок, стали более пастельными, и включают кремовый, зеленый, лавандовый, черный, серый, белый и розовый. Пока сложно сказать, какие из них в итоге появятся в продаже в Украине, но можно рассчитывать сразу на несколько цветов.

В сложенном виде на фронтальной панели аппарата находится блок из двух камер, которые не выступают из корпуса, а рядом с ними теперь расположен 1,9-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 260х512 точек (302 ppi). Что является заметным улучшением по сравнению с 1,1-дюймовым экраном в прошлогоднем Z Fold2.

Новый дисплей играет важную роль в дизайне новинки, он, во-первых, вместе с блоком камер выделен черным цветом, а во-вторых, показывает время, включая разные дизайнерские циферблаты, а еще виджеты с полезной информацией, например, быстрыми настройками и погодой.

Z Flip3 стал немного компактнее. В сложенном виде его размеры составляют 72,2 х 86,4 х 17,1-15,9 мм, в то время как в прошлой версии было — 73,6 х 87,4 х 17,3-15,4 мм. Соответственно и в раскрытом виде аппарат стал меньше — 166 х 72,2 х 6,9 мм, в Z Flip было — 167,3 х 73,6 х 7,2 мм. При этом вес новой модели не изменился и составляет 183 грамма, хотя в реальности кажется, что он сильно меньше.

Материалы корпуса в Galaxy Z Flip3 под стать старшей модели Z Fold3, смартфон получил рамку из того же усиленного алюминия и стеклянные панели из прочного стекла Gorilla Glass Vicus. Защитная пленка гибкого экрана также стала прочнее и теперь ее должно быть сложнее поцарапать во время использования.

Кроме этого, в Z Flip3 добавили защиту от воды по стандарту IPX8. Попадание пыли в корпус не тестировалось, механический шарнир раскрытия вряд ли получится сделать настолько изолированным. Но вот привычная для смартфонов защита от воды на месте, аппарат должен выдерживать погружение в воду на глубину 1,5 метра на время до 30 минут.

Сканер отпечатков

На правой грани смартфона установлен емкостный сканер отпечатков пальцев. Это проверенное временем решение, которое обеспечивает очень быстрое распознавание пальца и разблокировку аппарата.

Что удобно, как в закрытом, так и в открытом положении сканер не меняет свою позицию, поэтому его легко найти.

Дисплей

В качестве основного экрана в Galaxy Z Flip3 установлена 6,7-дюймовая гибкая матрица Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2640х1080 точек (425 ppi). Соотношение сторон осталось прежним 21.9:9, дисплей немного больше вытянут вверх и уже, чем в привычных моноблочных смартфонах. Но им вполне удобно пользоваться, включая набор текста на виртуальной клавиатуре.

Основное же отличие от прошлогодней модели: новинка наконец-то получила адаптивную частоту обновления 120 Гц. Она делает анимации более плавными, а также обеспечивает более плавный игровой процесс в играх с поддержкой 120 Гц. Пока сложно сказать, как это нововведение сказалось на автономности, но то, что оно сделало работу со смартфоном приятнее — это факт.

Платформа

Как и в Fold3, имиджевый флагман с гибким экраном также использует топовую платформу Qualcomm с процессором Snapdragon 888 и графикой Adreno 660. Впрочем, объем оперативной памяти здесь немного меньше — 8 ГБ, а встроенное хранилище может состоять из 128 или 256 ГБ быстрого накопителя UFS 3.1.

В целом, производительность Galaxy Z Flip3 не вызывает вопросов, смартфон работает очень быстро, и будет оставаться актуальным еще как минимум несколько лет.

Камеры

В аппарате установлено три камеры, одна фронтальная и две основные. Последние включают следующие модули:

12-мегапиксельный сверхширокоугольный с диафрагмой f/2.2, пикселями размером 1,12 мкм, электронной стабилизацией и углом обзора 123 градуса;

12-мегапиксельный широкоугольный с автофокусом Dual Pixel, диафрагмой f/1.8, оптической стабилизацией и более крупными пикселями размером 1,4 мкм.

Этот год не принес смартфонам Samsung с гибкими экранами крупного обновления камер, по сути их характеристики не изменились по сравнению с прошлогодними. Тем не менее новый процессор должен обеспечить более продвинутую постобработку, а сами модули все еще обеспечивают хорошее качество снимков.

Селфи-камера в Galaxy Z Flip3 находится в небольшом отверстии верхней части гибкого экрана и получила разрешение 10-мегапикселей при диафрагме f/2.4. Но я бы назвал ее больше вспомогательной, например, для видеозвонков. Ведь на основные модули можно делать более качественные селфи, используя в качестве видоискателя дополнительный 1,9-дюймовый дисплей.

Аудио

В прошлогодней складной модели использовался один внешний динамик, что было странно на фоне позиционирования и цены смартфона. К счастью, производитель устранил этот недочет в новой версии и аппарат получил стереозвучание.

При этом отмечу, что играет Galaxy Z Flip3 довольно громко, то есть на уровне с актуальными флагманами компании.

Аккумулятор

Емкость встроенной в Z Flip3 батареи составляет 3300 мАч, и это столько же, как было в Z Flip. С одной стороны, новый дисплей с частотой 120 Гц будет больше расходовать заряд аккумулятора, но с другой, новый 5-нанометровый процессор более энергоэффективен. Поэтому автономность могла и вырасти. Надеюсь, это удастся проверить уже в ближайшее время.

В итоге

В моем прошлогоднем обзоре Z Flip я отмечал три основных недостатка устройства, которые были связаны с прочностью экрана, отсутствием защиты от воды и пыли, а также стереодинамиков. И мне прямо приятно, что компания их практически устранила. Она усилила дисплей, добавила защиту от воды IPX8 и сделала два внешних динамика. Поэтому будет очень интересно посмотреть, как Galaxy Z Flip3 покажет себя в полноценном обзоре.