Первый взгляд на Renault Captur New: турбо-бензин, 10 цветов кузова, от 553,9 тыс. грн





Наконец-то в Украину пожаловал Renault Captur второго поколения: оригинальный компактный кроссовер, созданный по европейским лекалам. Чем новинка будет привлекать покупателей помимо внешности? Что порадует в салоне? Может, удивит на ходу? Попытаюсь ответить на самые важные вопросы в формате «первого взгляда». Итак…

Новый Renault Captur: ставка на оригинальность!

Как и предшественник, кроссовер Renault Captur второго поколения делает огромную ставку на оригинальность облика. В целом узнаваемый стиль отныне дополнен классными фарами и фонарями, в форме которых отчетливо прослеживается фирменная «С»-буква. Стало красивее. И стало больше: общая длина выросла на 11 см (теперь 4,23 метра), на 2 см увеличилась колесная база (теперь 2,64 метра). Вместе с 17-дюймовыми колесами автомобиль и правда воспринимается крупнее и массивнее прежнего. А еще новый Renault Captur продолжает развивать тему индивидуализации: десяток вариантов цвета кузова, четыре контрастных цвета крыши, три пакета внешней персонализации. Новый Renault Captur – это про яркость!

В целом облик узнаваемый, но в деталях отличается: кузов заметно прибавил в длине, колеса больше, фары и фонари С-образной формы. Особая гордость, на которой акцентируют внимание представители Renault – широчайшие возможности персонализации внешности автомобиля.

А я бы еще акцентировал внимание на салоне. Современный облик передней панели подкреплен тщательностью деталировки: серебристые рифленые окончания различных ручек-кнопок-переключателей воспринимаются ух как дорого! Блок «климата» узнается по модели Duster (но от этого не теряет в своем удобстве управления), рычаг EDC-«автомата» расположен на возвышении и оказывается как раз под рукой. А главный плюс – это ЖК-панель приборов, построенная на основе 7-дюймового дисплея: несколько вариантов отображения информации, но неизменно хорошее качество изображения.

Но и парочка замечаний есть. Также 7-дюймовый дисплей (мультимедиа EASY LINK) установлен по центру передней панели – и в своей нише он кажется мелковатым. Ведь в Европе встречаются варианты и с большей диагональю экрана. Хотя, к чести предложенного монитора, его графика и качество картинки находятся на довольно высоком уровне. А второе замечание касается не самого выдающегося простора сзади. Конечно, есть сдвижной диван второго ряда. Вот только он скорее сделан для формального увеличения багажника, нежели для реально увеличения простора салона: если придвинуть диван максимально вперед, то «по ногам» сзади поместятся только дети. Однако кроссовер Renault Captur знает, как компенсировать замечания дополнительными удобствами: дефлекторы вентиляции (в кроссовере B-SUV!) и пара USB-портов, багажник с двойным полом и глубоким подпольем…

Салон хорош дизайном и отделочными материалами (в рамках класса B—SUV), но замечание вызывает простор, особенно сзади (даже в рамках класса B—SUV). Деталям уделили много внимания, что приятно: настоящий «европеец»! Объем багажника составляет 422-536 литров (при 5-местном салоне) или 1 275 литров (при 2-местном салоне и сложенном заднем диване).

«TCe» + «CMF-B» + «Multi-Sense»: как все это едет?

Новинка построена на платформе CMF-B, все версии автомобиля для Украины оснащаются бензиновыми турбо-моторами серии TCe, а система Multi-Sense позволяет несколько менять ездовой характер кроссовера. Вот такая расшифровка. Но как все это едет?

Мотор честно отрабатывает свои 130 «лошадей», но ни граммом больше. При обычной езде порой даже возникает сомнение в мощности, на низких оборотах мало тяги. Но позволив двигателю набрать 4-5 тысяч оборотов (в этом поможет спорт-режим Multi-Sense), можно ощутить заявленную мощность. Словом: обороты наше все! Хотя вспоминая других «французов»: прибавка одного цилиндра и стопки объема могла бы быть и более заметной, особенно в зоне низких и средних оборотов. Но, с другой стороны, в оправдание кроссовера Renault Captur отмечу сильную жару, которая всегда негативно сказывается на мощности турбо-мотора (который, к слову, еще и был не обкатан). В будущем проведу замеры динамики, попутно постараюсь это сделать как для 130-сильной, так и для 155-сильной версии автомобиля. И, кстати, снова вспоминая «французов»: трансмиссия EDC работает без нареканий, быстро и плавно меняя любые пары передач – зачет!

А вот где «не зачет», так это в подвеске. Снова вспоминаю предшественника и снова получается схожая картина. На небольших ходах, при проезде серии волн – подвеска кажется мягкой, автомобиль легко покачивается. Но чем больше ямы или выступы – тем сильнее отдача и пинки в салоне. Порой кажется, что недостает энергоемкости и величины хода подвески. Зато благодаря удачной настройке руля (2,6 оборота от упора до упора) управлять автомобилем просто и приятно: легкий руль – легкое управление! С учетом небольших габаритов кроссовера Renault Captur, на нем просто приятно ездить и маневрировать, проезжать крутые повороты, разворачиваться на тесных улочках. Истинный горожанин! Хотя можно и за город: клиренс 174 мм и пластиковая защита по периметру кузова позволяют.

Фирменное обозначение 1,3-литрового 4-цилиндрового бензинового мотора значится, как «ТСе». Но на корпусе можно оттискать интересные цифры «282…»: просто «загуглите» фразу «282 engine» – и найдете много интересного. В паре с мотором работает трансмиссия EDC: преселективный «робот» с двумя сцеплениями. Система Multi—Sense с тремя режимами работы (My Sense, Sport, Eco) немного меняет характер автомобиля – поведение мотора, коробки, и даже панель приборов. Про подвеску скажу так: похоже, что европейский кроссовер Renault Captur явно был спроектирован под ровные евро-дороги.

Renault Captur New – от 553,9* тыс. грн.

Цена со звездочкой неслучайна: прайс в 553,9 тыс. грн. ($20 тыс.) можно получить только при покупке автомобиля в кредит по программе Renault Бонус. Если покупать сразу за всю сумму, то минимальный ценник составит уже 603,9 тыс. грн. ($22 тыс.) – это за автомобиль со 130-сильным мотором, 7-ступенчатым EDC-«автоматом», в комплектации ZEN. Которая, к слову, далеко не пустая: шесть подушек безопасности, система стабилизации, светодиодные фары Full LED, датчики света и дождя, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев передних сидений, передвижной задний диван, легкосплавные 17-дюймовые колесные диски, пр.

На уровень выше расположена комплектация Limited Edition INTENSE с ценой 612,5 или 662,5 тыс. грн. ($22,4-24,3 тыс.), где добавлено следующее: камера заднего вида, передние и задние датчики парковки, подогрев руля, 7-дюймовая ЖК-панель приборов, 2-цветный кузов, расширены варианты отделки салона.

Наконец, на вершине модельной линейки находится версия INTENSE с ценой 622,4 или 672,4 тыс. грн. ($22,8-24,6 тыс.): мощный 155-сильный мотор и комплектация на уровне вышеописанной Limited Edition. Однако такие автомобили нужно подождать: первые экземпляры со 155-сильным двигателем обещают в начале осени. Других вариантов силовых установок (дизель или гибрид, которые есть в Европе) нам не обещают. По крайней мере «пока» не обещают. Почему? Ответ прост – потенциально слишком высокая цена.

Светодиодные фары, «климат», легкосплавные диски, турбо-мотор, EDC-«автомат», сдвижной задний диван – уже в стартовой комплектации. А вот за пакет «Безопасность» с круговым обзором и системой Multi—Sense придется доплатить даже в «максималке».

В итоге: «Анти-Duster»

Итог о новом Renault Captur можно сказать даже не одной фразой, а лишь одним словом: «Анти-Duster». Жаль, конечно, что данное слово также описывает подвеску и отсутствие дизелей в гамме. Но в остальном кроссовер Renault Captur второго поколения хорош: интересный снаружи и оригинальный внутри, с мощными бензиновыми турбо-мотором и EDC-«автоматом» даже в стартовой версии, да и комплектации не подкачали. Наверняка новинка сможет занять свое место в классе, потеснив других конкурентов-новичков.

А кто они, эти конкуренты? Что с расходом и с разгоном? Как отличаются на ходу 130-сильная и 155-сильная версии? В будущем мы обязательно вернемся к автомобилю Renault Captur второго поколения и разберем новинку в рамках детального обзора. Не переключайтесь!