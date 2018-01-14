Новые Renault Captur и Renault Duster: один класс, одна цена – разные характеры

Renault Captur против Renault Duster? Скорее двое против всех в своем классе! «Городской стиляга» и «лесной дровосек» показывают, насколько разными могут быть автомобили схожего класса и примерно сравнимой цены. Отличный пример реализации известной поговорки: «рыбак с двумя удочками наловит рыбы больше, чем с одной». Ниже я расскажу, как это правило работает с Renault Captur и Renault Duster.

Позиционирование

Оба автомобиля – это компактные кроссоверы на стыке классов B-SUV и C-SUV. Оба автомобиля немолодые: в статье представлены Renault Captur и Renault Duster т.н. «фазы 2» – они уже успели пережить обновление, что и стало поводом для данного материала.

Кроссовер Renault Captur дебютировал в 2013-м, плановое обновление прошло в 2017 году. Renault Duster старше: производство автомобиля стартовало в конце 2009 года, обновление прошло в 2013-м, а недавно автомобиль получил вариант с дизелем и АКПП EDC. Мало того – в 2017 году дебютировал Renault Duster (Dacia Duster) уже второго поколения; но пока он доберется до украинских автосалонов нынешний автомобиль (и часть этой статьи) будет оставаться актуальным.

В статье представлены обновленные Renault Captur и Renault Duster; оба автомобиля оснащены турбодизелем объемом 1,5 л и 6-ст. АКПП EDC; оба автомобиля в максимальных версиях и с рядом дополнительных опций.

Как едет?

Кроссовер Renault Captur выглядит ярко, современно, по молодежному – и ехать пытается также: активный разгон, отзывчивый дизель, хорошая тяга на 1,5-3 тыс. об/мин., быстрые реакции на поворот руля. Причем на руле есть определенное усилие – уже понятно, что происходит с колесами, при этом без лишней тяжести. Однако важные замечания присутствуют. Первый вопрос касается подвески: на мелких неровностях и волнах автомобиль кажется мягким, но случись яма покрупнее – как можно получить ощутимый пинок (не удар, а именно пинок). Есть ощущение, что на малых ходах амортизаторы и/или пружины работают мягко, а на большом ходе их сознательно зажали, чтобы не допустить окончательного пробоя. Второе замечание касается работы АКПП EDC: порой старт происходил с кивком, порой при ускорении переключение вниз происходило с небольшой заминкой-паузой (как у старых «роботов» с одним сцеплением). Были ситуации, когда при отпускании педали тормоза на подъеме автомобиль откатывался назад – т.е. «автомат» не сразу реагировал и не сразу замыкал сцепление; при этом система помощи при старте в горку срабатывала только на крутых подъемах. Стоит отметить, что АКПП EDC имеет функцию адаптации и со временем автомобиль может подстроиться под стиль езды владельца – возможно, за неделю времени и 300-350 км пробега мы просто не успели найти общий язык.

Кроссовер Renault Captur аккуратный и современный: мягкие линии, светодиодные фары, приятные акценты в виде черных накладок и хрома. Турбодизель хорош: активный, «живой», экономичный. АКПП EDC в большинстве случае также работает хорошо – переключения мягкие, незаметные, быстрые; но без парочки мелких замечаний не обошлось. В зависимости от версии, можно заказать двухцветный окрас кузова, декор для корпусов зеркал, разноцветные боковые молдинги и колпачки колесных дисков…

Однако, что такое Renault Captur? Это городской кроссовер для молодого покупателя, возможно, это первый автомобиль. И если не уходить в нюансы, то в целом характер Renault Captur вполне подходит для ежедневных поездок – на работу, в магазин, за детьми в садик. В таком режиме Renault Captur расцветает: удобный и продуманный автомобиль.

В салоне много мягкого приятного пластика – не только на передней панели, но и на дверях; причем двери радуют еще и блоком с кнопками стеклоподъемниками, будто из автомобиля классом выше. Есть центральный бокс с крышкой (ага, как в маршрутке), а вместо обычного «бардачка» установлен емкий выдвижной ящик. Край этого ящика сделан в виде полочки со светлой подложкой, а в темное время суток оказывается, что эта полочка для мелочи даже подсвечивается. Климат-контроль и система мультимедиа удобны, но о них детально расскажу ниже – поверьте, заслужили. Сзади места на уровне класса B-SUV, но не более. Зато есть продольная регулировка дивана (в модели В-класса!), кармашки в виде струн (мелочь выпадает, зато крупные вещи видно сразу), а багажник радует 2-уровневым полом.

Передняя панель аккуратная по форме (что ожидаемо) и отличается мягкой отделкой (а вот это радует!); на двери водителя – красивый блок кнопок. Спереди много отсеков для мелочей; выдвижная «шухляда» необычная, но емкая и удобна; на ее торце есть полочка с подсветкой. Около ручника – кнопки и переключатели разных функций: ЕСО-режим, система Extended Grip. Приборы интересные по дизайну и вполне понятные, есть бортовой компьютер (выглядит просто и жаль на английском, но зато функций много). В нижней части – необычная полоска-экономайзер: при аккуратной езде светится зеленым, если нажимать педаль акселератора сильно – то меняет свой цвет на желтый или салатовый.

Передние сиденья красивы и удобны, сзади – в рамках класса. Зато автомобиль радует трансформацией: задний диван можно не только складывать, но и сдвигать; в багажнике есть двухуровневый пол. Здесь не представлено, но вообще Captur предлагает сиденья со съемными чехлами (на «молнии») и разноцветные окантовки дефлекторов вентиляции – масса вариантов для индивидуализации и практичности! (дополнительные фотографии сделаны на другом автомобиле Renault Captur).

После того буйства цвета, форм, практичности, оснащения, что дает Renault Captur, выбрать в автосалоне, «в статике» за схожие деньги Renault Duster сложно. Его нужно выбирать в движении – ситуация радикально меняется во время тест-драйва! Ведь вся суть Renault Duster в том, что он позволяет ездить, не обращая внимания на состояние дороги, буквально «с закрытыми глазами»: ямы, бугры, трещины – все нипочем, запас «по подвеске» огромен. Порой кажется, что Renault Duster существует в параллельной реальности, где нет такого понятия, как «легковой автомобиль» – ибо энергоемкость его подвески напоминает не легковушки и «асфальтовые» кроссоверы, а пикапы Mitsubishi L200 и «бусы» Peugeot/Citroen.

Вот что интересно: турбодизель и «автомат» EDC вдруг совсем не против поддержать настрой в стиле «рубаха-парень». Начальный разгон неплох, АКПП переключается мягко, но весь юмор происходит где-то на 2-3,5 тыс. об/мин. Здесь мотор, наконец, раскрывается во всю мощь и Duster устремляется вперед будто ужаленный. Не умещается в голове то, что я пишу, но Duster пытается «валить» под явно различимый свист турбины: «тут мой собственный ралли-рейд»! Где дороги хуже, где их вовсе нет, а есть только направления – там Duster ощущается все лучше и лучше.

Простая внешность без изысков – и манеры поведения на дороге схожи. Зато эта простота характера подвески сразу понятна. Турбодизель и АКПП EDC в целом похожи на силовой агрегат Captur-а, но здесь больше мощности, да и трансмиссия работала без замечаний – Duster ощущается неожиданно динамичным. Многие пункты во внешности – колесные диски, рейлинги на крыше – это опции за доплату: чтобы Duster начал «выглядеть», придется отдать дополнительные деньги.

В салоне Renault Duster контрастен – здесь экономия пересекается с высококлассными решениями. Передняя панель простая по форме и использованным материалам, но вдруг – раз! – и видим классный руль, который будто пришел сюда из более дорогого автомобиля. Еще пример: блок управления климатом расположен низко и «смотрит» на рычаг АКПП вместо того, что «смотреть» вверх, на водителя; систему мультимедиа также хотелось поднять выше. Но сама система хороша по функционалу и удобна в использовании (детально расскажу ниже). Затем опять минус: в передних дверях «нарастили» блоки под кнопки стеклоподъемников и динамики – но именно об этот блок я постоянно бился левым коленом; да и в целом удобную посадку подобрать не смог. И тут же плюс: сидишь высоко, видно далеко, габариты автомобиля хорошо читаются благодаря видимым краям капота.

Сзади запас места достаточный; хотя, глядя на габариты и прямоугольный кузов, я ожидал чуть большего. Похоже, на ощущение простора повлияла форма заднего дивана: он объемный, крупный, с мягким наполнителем – понравится любителям «утопающей» комфортной посадки. Создатели автомобиля сознательно отдали приоритет багажнику: большой, прямоугольный, с огромным проемом. В итоге удобно грузить и перевозить крупногабаритные предметы: крупные чемоданы, стиральную машину, духовку, велосипед, пр. Но для мелких вещей есть лишь одна боковая ниша-карман; если нужно постоянно возить «мелочь» – можно докупить фирменные аксессуары, благо выбор большой: сетка-кармашек на спинку сиденья, горизонтальная сетка на пол багажника, пр.

Салон простой по формам и материалам, зато руль классный. Сиденья неплохо выглядят, но удобную посадку «сиденье/руль/педали» я так и не нашел. Хотя все зависит от комплекции – были коллеги по работе, которые садились сразу как влитые. Сзади места вроде и немало, но как-то ожидалось большего. Багажник приличный по объему, большой проем удобен при перевозке габаритных вещей. Но для перевозки мелочей удобств мало, желательно докупить сетку-карман.

А еще Renault Duster «грязнуля» в плохую погоду из-за развитых колесных арок и вогнутых боковин: во время дождя, при езде по грязи или талому снегу можно испачкать одежду о пороги. Зато высокий Duster со своими поджатыми бамперами и энергоемкой подвеской не боится бездорожья даже в варианте с передним приводом: клиренс 205 мм (без учета нагрузки), угол въезда – 29 градусов, угол съезда – 35 градусов, везде короткие свесы и скошенные бамперы. Клиренс Renault Captur схож – 200 мм без учета нагрузки.

Набирая эти строки и «отматывая пленку назад», я вдруг понимаю, что Renault Duster в вопросах езды мне нравится больше: пусть у него нет изысканности в манерах, но его просто-прямолинейный характер подвески всегда понятен. В отличие от Renault Captur, который пытается быть то жестким («я спортивен»), то мягким («я комфортен»); да еще и турбодизель с АКПП порой не дружат. Однако Renault Captur берет другим (чего так не хватает Duster): продуманностью и вниманием к каждой мелочи – здесь все удобно и практично; но при этом совсем не скучно. По количеству «изюминок» на квадратный метр внешности и салона Renault Captur метит в лидеры класса, где поспорить с ним может лишь Citroen C4 Cactus.

Есть ли инновации?

Оба автомобиля не являются прямыми родственниками, но построены по идентичным «техно-лекалам»: спереди – независимая подвеска типа МакФерсон; сзади – полунезависимая подвеска на основе поперечной балки; лишь Duster с полным приводом получает заднюю независимую подвеску. Под капотом у этой парочки установлен 1,5-литровый турбодизель Energi dCi серии К9К: прямой впрыск топлива и турбина; разница лишь в том, что тестовый Duster получил двигатель мощностью 110 л.с. против 90 л.с. в Captur и систему «STOP AND START». В паре с мотором работает 6-ст. АКПП EDC: это роботизированная автоматическая КПП с двумя сцеплениями, каждое из которых отвечает за свой ряд передач (одно сцепление – для «четных» передач, второе – для «нечетных»). Подобный мотор и трансмиссия уже неоднократно встречались на автомобилях Renault: вспомним Kadjar или Megane; да и для модели Captur эта связка привычна еще с начала выпуска. А вот Renault Duster вариант «дизель + АКПП EDC» получил лишь недавно.

Турбодизель и АКПП EDC – практически идентичны. Интересно, что в моторном вопросе именно Duster оказывается «в передовиках»: выше мощность, система «STOP AND START». А еще Duster может быть с полным приводом, тогда меняется и задняя подвеска. На стороне Captur – система Extended Grip для помощи при езде по бездорожью. В плане конструкции кузова, подвески, двигателя, трансмиссии – оба автомобиля просто современны, но без явных откровений.

А вот в вопросах дополнительных систем и функций интересные особенности есть. К примеру, Renault Duster в некоторых версиях может предложить полный привод с тремя режимами работы (2WD, AUTO, LOCK) которого Renault Captur лишен в принципе. Последний отвечает системой Extended Grip: она позволяет подстроить срабатывание ESP и реакцию двигателя на нажатие педали акселератора под разные условия езды. Предусмотрено три режима: «обычный» – сухая или мокрая дорога, чуть снега; «эксперт» – максимальный контроль в руках и ногах водителя, «мягкий грунт» – для грязи, песка, много снега.

Отчасти Extended Grip напоминает систему Grip Control на автомобилях Peugeot 2008 и Peugeot 3008. Но последняя дает больше вариантов выбора, которые явно отличаются по своему характеру работы. А вот Extended Grip не балует широтой выбора и разница между режимами невелика – по крайней мере, в условиях заснеженных дорог. Мало того, с учетом толерантно настроенной системы ESP, лично для меня самым логичным был стандартный режим: можно ехать «в натяг» с контролем от ESP, можно буксовать колесами в снегу. Пока не могу сказать, как система поведет себя на зыбком песке – возможно, там от нее будет прок для тех, кто не слишком разбирается в нюансах езды на разном покрытии и Extended Grip пригодится в условиях легкого бездорожья.

Отмечу и системы мультимедиа. Так, Renault Duster радует уже тем, что данная система есть. Причем она устроена вполне неплохо: 7-дюймовый дисплей и навигация (вспомните Hyundai Creta), понятное меню с разными цветовыми зонами для каждого пункта, возможность подключения телефона, картинка с камеры заднего вида. Система мультимедиа MediaNAV как опция для Duster обходится в 5,9 тыс. грн. – адекватные деньги, за которые получаем не только функции, но и элемент «современности» в салоне автомобиля.

Система MediaNAV в салоне Duster – это простое, но вполне удобное и функциональное решение: есть все необходимые функции (радио, телефон, навигация); можно просмотреть картинку с камеры заднего вида; каждый пункт меню выделен своим цветом.

Более современный автомобиль Renault Captur может похвалиться и более современной системой мультимедиа R-Link Evolution. Основная функциональность похожа – аудио, навигация, различные настройки, картинка с камеры – но в деталях все заметно лучше. Во-первых, здесь лучше оформлен «рабочий стол»: есть несколько кнопок-окон (навигация, радио, подключение телефона) при нажатии которых открывается нужный раздел меню. Во-вторых, система мультимедиа связана с климат-контролем: при изменении температуры, скорости обдува, направлении потоков воздуха вся информация отображается на дисплее. Третье – есть масса дополнительных приятных функций: голосовое управление с кнопкой на спице руля, отображение данных с датчиков парковки вместе с картинкой камеры заднего вида, кнопка «звездочка» (фактически как закладки в интернет браузере) для доступа к любимым пунктам – список радиостанций, номеров телефонов, адресов навигации.

Система мультимедиа R–Link Evolution проста и удобна в использовании, предлагает множество функций, радует оформлением и приятными мелочами. На старших моделях Renault (см. Espace) уже появилась система R–Link 2, но даже на ее фоне R–Link Evolution выглядит вполне достойно. Да и в целом по рынку, для своего класса – это одно из самых лучших, удобных, функционально-продвинутых устройств.

Помимо этого, Renault Captur предлагает еще немало интересного. К примеру, есть система контроля «слепых зон» зеркал заднего вида: работает на основе датчиков парковки в заднем бампере; при обнаружении автомобиля или мотоцикла сзади в правом/левом углу – включает яркий индикатор в соответствующем боковом зеркале. Передняя часть также непростая: здесь установлены полностью светодиодные фары LED PURE VISION: не только ближний, но и дальний свет; плюс указатели поворота и С-образные дневные ходовые огни. А еще – противотуманные фары выступают как «боковой свет»: при повороте влево/вправо включается соответствующая фара. Плюс есть система помощи при парковке (разбирали на примере Kadjar), которая сама вращает руль и умеет ставить автомобиль в нескольких положениях относительно дороги или выезжать с парковочного места. Признаться честно, ситуация здесь похожа на ситуацию с Extended Grip – любой водитель со стажем в пару-тройку лет выполнит маневр не хуже системы; но вдруг новичкам пригодится. Да и сам факт: Renault Captur похвально «напичкан» современным оснащением, которое совсем не обязательно для его класса – да, пусть это опции; да, пусть все это уже встречалось. Но есть чувство, что «заморочились, делали, старались» – и это приятно.

Передняя оптика – полностью светодиодная; есть функция «бокового света», реализованная через включение правой/левой противотуманной фары. Присутствует система мониторинга «слепых зон» зеркал заднего вида, есть камера заднего вида и даже авто-парковщик; отпирание дверей и запуск двигателя – по нажатию кнопки, плоский ключ-карта может оставаться в кармане или сумке. Для того, чтобы соответствовать рамкам своего класса, достаточно было поставить пару-тройку подобных систем, а здесь их с десяток! В трех словах: много приятных мелочей.

Конкуренты

Ясно, что в этой парочке Renault Duster оказывается дешевле – от 394 тыс. грн. ($14 тыс.) за базовую версию. Но эта «база» уж совсем «база»: бензиновый двигатель 1,6 л 105 л.с., передний привод, МКПП, комплектация Authentique (две подушки безопасности, ABS, усилитель руля). Следующий шаг – это комплектация Expression за 427-536 тыс. грн. ($15,3-19,1 тыс.) в зависимости от мотора и трансмиссии: бензин 1,6 л или турбодизель 1,5 л, механика или АКПП EDC, передний или полный привод. В комплектацию добавлено следующее: кондиционер, центральный замок с ДУ, электрические стеклоподъемники спереди, регулировка рулевой колонки и сиденья водителя по высоте, раздельная спинка заднего сиденья, фирменная магнитола (CD, USB Bluetooth). Максимальная версия Privilege имеет схожий выбор моторов и трансмиссий, дороже примерно на 20 тыс. грн., но дополнительно предлагает: противотуманные фары, боковые подушки безопасности, подогрев передних сидений, систему мультимедиа MediaNAV. Автомобиль с турбодизелем и EDC (как в статье) также дополнительно оснащены системой ESP без доплаты и вне зависимости от комплектации.

С моделью Renault Captur все проще: два мотора (бензин 1,2 л на 115 л.с. или дизель 1,5 л на 90 л.с.), всегда передний привод и АКПП EDC, цена – от 551 тыс. ($19,7 тыс.) до 612 тыс. грн. ($21,9 тыс.) в зависимости от мотора и комплектации. Комплектаций, кстати, тоже две: разумно-достаточная Zen – передние и боковые подушки безопасности, ESP, климат-контроль, круиз-контроль, сдвижное заднее сиденье; максимальная Intense – добавляет фары LED, камеру заднего вида, систему R-Link Evolution, пр. В итоге покупая даже базовый Captur получаешь очень много в плане комплектации, а в случае Renault Duster – автомобиль приходиться «дотягивать» опциями. В итоге разница в цене между двумя тестовыми автомобилями, при условии примерно сравнимой комплектации, при одинаковых моторах и КПП – около 10%: т.е. оба автомобиля почти в одной цене.

Теперь подбираем конкурентов. У относительно дешевых (400-450 тыс. грн.) версий Renault Duster конкурентами могут быть только китайские кроссоверы да Chevrolet Niva. В этих случая Duster проигрывает в комплектации и/или наличии полного привода, но однозначно выигрывает подвеской и качеством сборки. В диапазоне 450-600 тыс. грн. уже можно выбрать Renault Duster с дизелем, «автоматом», с полным приводом и т.д. Номинально конкурентом может быть что-то вроде Hyundai Creta – подобные автомобили явно современнее, удобнее, лучше едут. Но они только начинаются с такой цены, о версиях с полным приводом или дизельным мотором можно даже не заикаться. В случае с Renault Captur за 500-600 тыс. грн. в его конкуренты можно записать различные компактные кроссоверы: Peugeot 2008, Citroen C4 Cactus, Suzuki Vitara, Nissan Juke. Здесь есть автомобили, которые едут интереснее или «в базе» стоят меньше, но Renault Captur оказывается лучше буквально каждого конкурента в вопросах оснащения, продуманного салона, полезных функций и систем.

Конкурентов у этой парочки немало: начинаем от недорогих китайских кроссоверов Chery, продолжаем чем-то вроде Chevrolet Niva и Hyundai Creta, заканчиваем городскими стилягами вроде Citroen C4 Cactus. А теперь следите за фокусом от Renault: у этих автомобилей абсолютно разные покупатели – кто-то едет в лес за грибами, а кто-то едет на шопинг. Но лишь Renault предлагает в схожем классе и за схожую цену две модели, которые отвечают двум абсолютно разным типам покупателей. А это означает, что компания Renault ровно в два раза увеличила шансы привлечь к себе клиента и его деньги.

Стоимость содержания

Дизельный мотор К9К всегда отличался неплохой экономичностью. Так, в городе оба автомобиля укладываются в 5,5-6 л на 100 км; при плавной езде и отсутствии пробок можно получить расход совсем рядом с цифрой 5 л; при активной езде/пробках/пробуксовках в снегу – расход возрастает до 7-8 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч Renault Duster потребляет 4,5-5 л топлива на 100 км; при скорости 110-120 км/ч расход возрастает до 5,5-6 л топлива на 100 км пути. Трассовый расход топлива для Renault Captur следующий: на скорости 80-90 км/ч – около 4-4,5 л; на скорости 110-120 км – около 5,5 л на 100 км пути.

Общая гарантия на автомобили составляет 5 лет или 100 тыс. км, но есть возможность докупить «расширенную гарантию» – на 150 или 200 тыс. км пробега. Периодичность ТО – раз в год или 15 тыс. км. Минимальная цена за стандартное ТО – 2,8 тыс. грн. (Duster) или 3,2 тыс. грн. (Captur); расширенные ТО обойдутся в 3,9-6,4 тыс. грн. в зависимости от модели и объема работ. Самые дорогие ТО приходятся на пробег 90 тыс. км: 9,2 тыс. грн. для Captur и 10,2 тыс. грн. для Duster. Точные цены зависят от объема выполняемых работ.

Цены на автомобили указаны по состоянию на январь 2018 года, цены на ТО указаны по состоянию на декабрь 2017 года, все указанные цены – без учета различных дополнительных скидок и бонусов при покупке автомобиля или его обслуживании.

В итоге

Если выбирать из этих автомобилей, то мои симпатии на стороне Renault Captur: много интересного оснащения, много практичных решений. А замечания в вопросах езды не слишком уж критичны, их многие покупатели могут попросту не заметить. Напротив, Renault Duster запомнился своим ездовым характером: простой, но понятный и не боящийся плохих дорог. Однако Duster не впечатляет салоном и оснащением, как это делает Captur.

А если подводить общие итоги, то вся сила Renault Captur и Renault Duster не в каком-то конкретном пункте или особенности, а просто в том, что их двое. За схожие деньги и в схожем классе Renault предлагает сразу два автомобиля, созданные по разному рецепту, под разный характер, для совершенно разных покупателей: Captur – для молодого жителя города, который обращает внимание на оригинальность и изюминки; Duster – для автолюбителя, который частенько ездит «в лес, за грибами, на рыбалку» и не обращает внимания на дороги. Вспомните, с чего начинали: «рыбак с одной удочкой наловит больше рыбы, чем рыбак с одной» – вот эта парочка является хорошим воплощением данной пословицы.

Плюсы Renault Captur:

+ Стильный дизайн и масса возможностей создания автомобиля «под себя»: цвет, диски, декор

+ Много интересных, практичных, удобных, полезных решений в салоне и багажнике

+ Современное оснащение из класса выше: авто-парковка, LED-фары, R-Link Evolution

Минусы Renault Captur:

– Подвеске недостает однозначности: местами жесткая, местами валкая

– Салон в рамках класса, но не более; за эти деньги – можно найти более просторные модели

Плюсы Renault Duster:

+ Огромный запас энергоемкости подвески – из мира полноценных внедорожников и пикапов

+ Турбодизель и АКПП EDC дают возможность ездить быстро и экономично

+ Хорошее соотношение «размер/качество/цена» в начальных версиях автомобиля

Минусы Renault Duster:

– Явные и многочисленные проблемы с эргономикой – автомобиль совсем «в годах»

– В максимальных версиях – по-прежнему ощущается «бюджетником», а стоит уже немало

Технические характеристики Renault Captur dCi 90 АКПП EDC

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,122 х 1,778 х 1,556 м

Колесная база – 2,6 м

Багажник – от 377 л (5 мест) до 1 235 л (2 места)

Грузоподъемность – 440 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 310 кг

Мотор – турбодизель; R4; 1,5 л

Мощность – 90 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент – 220 Нм при 1 750 об/мин

Удельная мощность и момент – 69 л.с. на 1 т; 168 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – АКПП EDC 6-ст. («робот» с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 13,5 с

Максимальная скорость – 195 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,6 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 3,9 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Michelin Alpin A5 205/55R17

Технические характеристики Renault Duster dCi 110 АКПП EDC 4х2

Кузов – кроссовер; 5 мест

Габариты – 4,315 х 1,821 х 1,695 м

Колесная база – 2,67 м

Багажник – от 475 л (5 мест) до 1 636 л (2 места)

Грузоподъемность – 475 кг

Минимальная снаряженная масса – 1 349 кг

Мотор – турбодизель; R4; 1,5 л

Мощность – 110 л.с. при 4 000 об/мин

Крутящий момент – 250 Нм при 1 750 об/мин

Удельная мощность и момент – 81 л.с. на 1 т; 185 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – АКПП EDC 6-ст. («робот» с двумя сцеплениями)

Динамика 0-100 км/ч – 11,9 с

Максимальная скорость – 169 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 4,4 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 4,5 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Nokian WR SUV 3 215/65R16

Автомобили предоставлены – Рено Украина