Первый взгляд на Volkswagen T-Roc: 150 сил, «автомат», приятный дизайн





Не может быть, но это правда: новинка Volkswagen T-Roc приходит в Украину с красивым дизайном, передовыми технологиями, известным брендом – и адекватным прайсом. В чем подвох? Скажу сразу: подвоха нет. Но интересные детали по автомобилю есть: их я искал во время первой статической презентации Volkswagen T-Roc в Украине.

Volkswagen T-Roc – это очередной Golf-кроссовер?

В целом «да». Платформа MQB, передний привод, размеры типично хэтчбека С-класса: длина 4,23 м, ширина 1,82 м, высота 1,57 м. Помнится, первый Tiguan изначально числился Golf-кроссовером, однако во втором поколении модель заметно выросла в размерах – вспомним 7-местную версию Tiguan Allspace – и в модельной линейке образовалось место для еще одного автомобиля. Им то и стал Volkswagen T-Roc. Причем раз место «практичного, солидного, серьезного кроссовера» уже занято, то создатели акцентировали внимание на стиль и дизайн.

В итоге Volkswagen T-Roc вышел одной из самых ярких моделей в текущей гамме Volkswagen. Общий силуэт излучает динамичность – на это работают и короткие свесы кузова, и широкие арки, и крупная задняя стойка, и большие колесные диски. Хороши детали: узкие фары взаимосвязаны между собой решеткой радиатора, уголки переднего бампера украшены 6-угольными окантовками, задние фары могут быть тонированы. Но больше всего запоминается хромированный молдинг-клюшка, которая очерчивает верхушку дверей и спадает к багажнику.

Смело и не скучно – вот, чем удивляет Volkswagen T—Roc, особенно на фоне более «взрослых» моделей с традиционным дизайном. Автомобиль сам по себе красив, подтянут, динамичен. А ведь есть еще выбор из ярких цветов, двухцветные варианты окраса кузова (впервые для Volkswagen), несколько видов колесных дисков. При общей 4,3-метровой длине кузова, кроссовер предлагает 2,6-метовую колесную базу: свесы невелики.

Невелики размеры – в салоне хоть места для людей хватит?

Пусть здесь нет простора старших кроссоверов бренда, но все-таки это полноценная модель С-класса: спереди – просторно в любых направлениях, сзади – «достаточно» в ногах и «с запасом» над головой. Багажник предлагает 445 л объема в стандартном 5-местном варианте, его можно увеличить при складывании спинок второго ряда. Жаль, но задний диван не двигается вперед-назад. Зато сзади есть дефлекторы вентиляции.

Передняя панель выполнена в стиле, типичном для Volkswagen. Повсюду прямые линии и скругленные углы, привычные кнопки и переключатели. Однако заостренные дефлекторы вентиляции – это почти революция для немцев. Равно как и яркие варианты декоративной отделки передней панели. Которая, кстати, выполнена из жесткого пластика. Знаю, что многие скажут «мне ездить, а не переднюю панель трогать». Но все-таки это обидно для бренда, который одним из первых начал обращать внимание на такие мелочи и всегда старался давать ощущение качества через подобные детали.

Простор салона просто как в хэтчбеке С-класса: не больше и не меньше. Объем багажника в стандартном варианте – 445 л при сложенных сидениях – около 1300 л. Однако гибко регулировать простор 5-местного салона или объем багажник нельзя – задний диван не сдвигается, предусмотрено только обычное раздельное складывание второго ряда. Передняя панель предлагает опциональные цветные варианты отделки, но выполнена из жесткого пластика – к чему такая экономия? А вот на оснащении экономить не стали.

Так что на счет комплектацый и цен: сколько?

А вот здесь начинается самое интересное. Ранее автомобили Volkswagen были одними из самых дорогих в классе, но «пакетный» Passat доказал, что можно дождаться хорошего прайса.

В случае с новинкой Volkswagen T-Roc ждать не нужно – цены адекватны уже сейчас: от 640 тыс. грн. (около $25 тыс.) за стартовую комплектацию Life. Причем совсем не «пустую»: мотор 1,5 л TSI на 150 л.с., 7-ст. DSG-«автомат», система контроля рядности Line Assist, подогрев сидений, система мультимедиа с 6,5-дюймовым дисплеем, шесть подушек безопасности. Хотя неприятно удивляет отсутствие противотуманных фар, да и колеса – обычные стальные диски с колпаками.

Эти замечания исправлены в следующей версии Style (около 690 тыс. грн. или $27 тыс.): 16-дюймовые легкосплавные колесные диски, 2-зонный климат-контроль, 8-дюймовый дисплей в салоне, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, даже адаптивный «круиз» АСС есть! На вершине модельной гаммы расположен вариант Sport (около 790 тыс. грн. или $30,5 тыс.): полностью светодиодные фары, спортивные сиденья, приборная панель Active Info Display с цветным ЖК-дисплеем, камера заднего вида, пр. Конечно, это все цены «от». Реальные автомобили на складах в Украине оказываются чуть дороже из-за дополнительных опций и/или платных цветов: версия Life – около 650-660 тыс. грн., Style – около 740-800 тыс. грн. Но все-таки подобный уровень цен для нового кроссовера Volkswagen, еще и с намеками на дизайн – это отличный прайс: на уровне «японцев», «французов», «чехов», «немцев», «корейцев»…

Что нужно знать о комплектациях Volkswagen T—Roc для Украины? Во-первых, изначально все автомобили предлагаются с одним мотором: 1,5 л TSI и АСТ (система отключения цилиндров, обещана экономия до 1 л на 100 км), мощность 150 л.с., крутящий момент 250 Нм. Согласно паспортным данным, разгон 0-100 км/ч занимает 8,4 секунды, максимальная скорость составляет 205 км/ч. Во-вторых, все автомобили получают одинаковую трансмиссию: 7-ст. DSG и передний привод. Другие варианты моторов и трансмиссий для Украины сейчас обсуждаются с заводом-производителем. В-третьих, автомобиль может предложить самое современное оснащение из арсенала Volkswagen: адаптивный «круиз», светодиодные фары, ЖК-панель приборов. Эксклюзив для класса – электропривод крышки багажника и электронно-управляемые амортизаторы DCC.

А теперь подведем краткие итоги: известная марка, популярный класс, стильная внешность, удачные средние комплектации, прайс на уровне рынка, без переплат – готовый рецепт успеха. Я уже выдаю Volkswagen T-Roc большой аванс на хорошие продажи и популярность в Украине. Осталось ответить лишь на один, но крайне важный вопрос: а едет также хорошо, как и выглядит? «Да» или «нет» – узнаете совсем скоро: кроссовер Volkswagen T-Roc уже стоит в планах на тест-драйв для подготовки полноценного обзора.