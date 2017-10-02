Pixel 2 и Pixel 2 XL: чего ждать от презентации Google 4 октября

В прошлом году компания Google представила линейку смартфонов Pixel, в которую вошло две модели: Pixel и Pixel XL. Попутно была закрыта линейка Nexus, ведь в отличие от неё, аппараты Pixel разрабатывались внутри Google, а не одним из партнёров. Уход от старой концепции разработки и выпуска смартфонов вылился в два малоприятных для покупателей фактора: 1) стоимость моделей Pixel была заметно выше Nexus, 2) Google фокусируется в основном на рынке США. Это в итоге ограничило круг покупателей смартфонов Pixel, и судя по тому, что в Google не называют количество проданных смартфонов, похвастаться им пока нечем. Впрочем, компания не планирует останавливаться и уже 4 октября проведёт презентацию новых смартфонов, которые, по предварительной информации, получат название Pixel 2 и Pixel 2 XL. В этом материале я собрал всю информацию о новых смартфонах Google, а также других устройствах, которая успела появиться до официального анонса.

Pixel 2 и Pixel 2 XL

В отличие от первого поколения Google Pixel, которое мало отличалось друг от друга в плане дизайна (Pixel XL был увеличенной копией меньшей версии), внешний вид новых моделей будет немного разным. Это связано с тем, что Pixel 2 XL получит 6-дюймовый дисплей и тонкие рамки вокруг него, в то время как Pixel 2 сохранит 5-дюймовый экран и в целом будет больше похож на предшественника. Лицевую панель аппаратов будет прикрывать защитное стекло Gorilla Glass 5.

Тыльная панель смартфонов снизу алюминиевая, а в верхней части стеклянная, как и в первом поколении Pixel. Только в этот раз стекла стало меньше, и сканер отпечатков находится на металлической панели.

Исходя из утекших снимков новых моделей, также можно получить предварительную представление о цветах новых моделей. Судя по всему, Pixel 2 XL будет доступен только в двух цветах: белом и чёрном. А вот Pixel 2 получит версии в светло-голубом, белом и чёрном цвете.

В целом, если исходить из имеющихся данных, то в плане дизайн интереснее Pixel 2 XL, который благодаря тонким рамкам вокруг дисплея будет конкурировать с Galaxy S8 и iPhone X. В то же время Pixel 2 выглядит как слегка доработанная версия первого Pixel, и явно рассчитан на тех пользователей, которые покупали прошлогоднюю модель и не хотят расставаться с 5-дюймовым смартфоном.

Несмотря на череду слухов о том, что новые смартфоны Google получат ещё не анонсированный процессор Qualcomm Snapdragon 836, последние данные указывают на использование Snapdragon 835. Последний установлен в нескольких флагманах этого года, и уже успел себя зарекомендовать, как очень производительное решение. Объём оперативной памяти в Pixel 2 и Pixel 2 XL пока остаётся тайной, но она точно не будет меньше 4 ГБ, а учитывая последние тенденции, то скорее всего даже больше, возможно, 6 ГБ.

Со встроенной памятью немного проще, инсайдеры утверждают, что оба смартфона получат всего две опции встроенного накопителя: 64 и 128 ГБ. Как и в прошлогодних моделях, поддержки карты памяти в новых Pixel не будет.

Как уже было сказано выше, Pixel 2 — это смартфон с 5-дюймовым дисплеем, разрешение которого, по предварительным данным, составляет 1920х1080 точек. В Pixel 2 XL, в свою очередь, установлен 6-дюймовый экран с разрешением Quad HD (2560×1440 точек), хотя учитывая более вытянутый дисплей, это скорее всего будет 2880х1440 точек, как в 6-дюймовом LG V30.

Также есть информация, что экран будет не единственным способом взаимодействовать с Pixel 2 и Pixel 2 XL, ведь смартфоны получать чувствительные к силе нажатия боковые грани, которые мы уже видели в HTC U11. Напомню, что в этом аппарате сдавливание корпуса позволяет быстро выполнять определённые действия, например, запускать камеру или быстро открывать выбранную программу.

В прошлогодних смартфонах Google была не самая продвинутая в плане характеристик камера (диафрагма f/2.0, без оптической стабилизации), но благодаря программному обеспечению она делала просто отличные снимки. Поэтому очень интересно, что Google реализует в новых смартфонах, которые по слухам, получат 12,3-мегапиксельный модуль с оптической стабилизацией. Как видно, в Google не гонятся за количеством камер, а пытаются выжать максимум из одной.

Из других нововведений в Pixel 2 и Pixel 2 XL стоит отметить новый беспроводной протокол Bluetooth 5.0, который позволяет подключать сразу две пары беспроводных наушников. Также если слухи о том, что вместо nanoSIM в новых аппаратах Google будет использоваться стандарт eSIM, который предполагает регистрацию в сети оператора и загрузку данных номера прямо на смартфон, без использования отдельной SIM-карты. Операторы в Украине пока данную услугу не поддерживают, так что с покупкой новых смартфонов Google украинским пользователям стоит подождать. Но сам по себе стандарт eSIM вполне перспективный и должен позволить производителям избавиться от лотков для SIM, что также улучшит защиту смартфона от воды и пыли. К слову, в Pixel 2 и Pixel 2 XL должна быть защита по стандарту IP67.

Что касается автономности смартфонов, то по предварительным данным Pixel 2 получит аккумулятор на 2700 мАч, а Pixel 2 XL — 3250 мАч. Заряжаться смартфоны будут через порт USB Type-C, будет поддержка быстрой зарядки. Но судя по тому, что большую половину тыльной стороны аппаратов прикрывает металлическая панель, то индукционной зарядки в них снова не будет.

Также нельзя не вспомнить о противоречивых слухах, которые указывают на отсутствие в Pixel 2 и Pixel 2 XL 3,5 мм разъёма для наушников. В этом плане Google может пойти стопами HTC, часть бизнеса смартфона которой она недавно купила, и предлагать пользователям слушать музыку через порт USB Type-C, используя совместимые наушники либо переходник на 3,5 мм разъём. Но, надеюсь, что в Google полностью не пойдут стопами HTC, ведь с HTC U11, например, не работают переходники других производителей. Но хотя бы радует, что в Pixel 2 и Pixel 2 XL должны появиться внешние стереодинамики.

Оба смартфона, скорее всего, станут первыми аппаратами операционной системой Android 8.1. От версии 8.0, вышедшей совсем недавно, новый релиз будет отличаться мелкими изменениями в интерфейсе. Подобное чередование релизов Android было и в прошлом году, когда после вышедшего в августе Android 7.0 вместе с Pixel и Pixel XL вышел Android 7.1.

Что касается стоимости Pixel 2 и Pixel 2 XL, то она будет выше, чем у прошлогодних моделей. Базовая версия Pixel 2 с 64 ГБ встроенной памяти, по предварительным данным, будет стоить на уровне $650, а модель на 128 ГБ сразу на $100 дороже — $750. Соответственно Pixel 2 XL будут предлагать ещё дороже, его версия на 64 ГБ, судя по слухам, оценена в $850, а на 128 ГБ в $950. Учитывая, что и первые Pixel стоили дорого, то все эти суммы выглядят реалистично.

Google Pixelbook

Кроме новых смартфонов, инсайды указывают на то, что 4 октября Google также представит флагманский хромбук — Pixelbook с сенсорным экраном и поддержкой стилуса Pixebook Pen. При этом сообщается, что стоимость самого ноутбука будет стартовать с $1200 за версию с SSD на 128 ГБ, а модели с накопителем на 256 и 512 ГБ обойдутся в $1400 и $1750 соответственно. Таким образом, Pixelbook станет прямым продолжением имиджевого хромбука Chromebook Pixel 2, релиз которого состоялся ещё в 2015 году. Другой информации об устройстве пока нет, но учитывая предполагаемую цену — это будет очень нишевое решение, рассчитанное на ярых поклонников хромбуков.

Обновление очков виртуальной реальности Daydream

В прошлом году вместе с релизом смартфонов Pixel компания Google также представила очки виртуальной реальности Daydream. 4 октября ожидается их небольшое обновление, которое, похоже, в основном будет заключаться в новом материале отделки, а также новых цветах. Стоимость обновлённого Daydream может быть немного выше, чем прошлогоднего, $99 против $79.

Умная колонка Google Home Mini

В дополнение к умной колонке Google Home компания 4 октября может представить её уменьшенную версию под незамысловатым названием Google Home Mini. Как и старшая версия, новую модель можно будет использовать для работы с голосовым помощников Google Assistant, а также для управления функциями умного дома с помощью голосовых команд. Характеристики и размеры Google Home Mini пока остаются тайной, но судя по формфактору, новая колонка рассчитана на использование в квартирах с несколькими комнатами или в частных домах. Её стоимость может составить всего $50.

В итоге

Как подсказывают нам инсайдеры и разнообразные утечки информации, презентация Google 4 октября будет очень насыщенной и мы увидим целый ряд новых продуктов. Тем не менее уже можно отметить, что новые устройства компании, как и в прошлый раз, не рассчитаны на массового потребителя. На это указывают как высокие цены, так и ограниченное количество рынков, на которых будут доступны новые девайсы. В Google продолжают экспериментировать с «железом», осторожно двигаясь вперёд, чтобы не создавать лишний повод для недовольства среди партнёров, выпукающих смартфоны на Android и хромбуки. Но больше мы, конечно же, узнаем уже в день анонса. На ITC.UA 4 октября можно будет посмотреть видео трансляцию мероприятия Google.