ПК месяца (февраль 2020)





Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

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Базовый игровой ПК

В конце прошлого года компания AMD обновила чипы Ryzen 5 1600. Без преувеличения культовая 6-ядерная модель получила второе дыхание. В данном случае переход на новый степпинг предполагает использование для CPU 12-нанометрового кристалла с улучшенной архитектурой Zen+ вместо прежнего 14-нанометрового на базе Zen первого поколения. То есть базовый 6-ядерник Summit Ridge, впервые появившийся в 2017 году, после апдейта фактически относится к Pinnacle Ridge. Теперь отличия с Ryzen 5 2600 лишь в тактовой частоте. Причем под многопоточной нагрузкой разница здесь составляет всего порядка 100 МГц c соответствующей разницей в производительности. При этом Ryzen 5 1600 стоит значительно дешевле Ryzen 5 2600 ($115 vs. $145), а значит имеем отличную возможность сэкономить. Для базовой конфигурации это настоящий подарок.

Несмотря на то, что заявленный TDP по-прежнему составляет 65 Вт, розничные версии новых процессоров Ryzen 5 1600 комплектуются компактным кулером Wraith Stealth вместо более крупного Wraith Spire с медным сердечником теплосъемника. Для штатного режима работы процессора такого охладителя хватит, но это минимально достаточный уровень.

Новый Ryzen 5 1600 достаточно просто отличить от версии, появившейся в продаже почти три года назад. Для 12-нанометрового CPU используется обозначение YD1600BBAFBOX, тогда как на коробках предшественника указывается YD1600BBAEBOX. В каталоге hotline.ua эти две версии уже разделены для удобства выбора. Тем не менее, при покупке лучше самостоятельно убедиться, что приобретается необходимый чип. Индекс «AF» в середине маркировки указывает на новый степпинг ядра, «AE» – на предыдущий.

В удивительной истории с преображением Ryzen 5 1600 остается логичный вопрос. Зачем AMD понадобилось модернизировать уже возрастную модель процессора? Предположим, что на стартовую 6-ядерную модель сохраняется достаточно устойчивый спрос. Возможно из-за нюансов контракта на производство чипов, компании проще было перевести данную модель на 12-нанометровый кристалл, сохранив интерес определенной категории покупателей. Не будем исключать и версию с относительно незатратным способом дополнительно усложнить и без того незавидное положение основного конкурента в этой ценовой категории. При этом AMD не хотелось дополнительно уценивать хит из линейки Ryzen 2-го поколения – Ryzen 5 2600.

Так или иначе, по факту мы имеем 6-ядерный 12-поточный Ryzen 5 1600 за $115. В этой ценовой категории очень сложно подобрать достойного оппонента от Intel. Большой производитель чипов очень неохотно снижает стоимость своих процессоров, заявляя о том, что это крайняя мера в конкурентной борьбе. Тем не менее, 4-ядерный Core i3-9100F можно купить уже за $85. За последние несколько месяцев стоимость этой модели заметно снизилась. Очевидно, что Intel здесь пытается использовать ценовой рычаг, не афишируя этот прием. В официальном прайс-листе компании для Core i3-9100F заявлена стоимость в $97. Но если даже в украинской рознице чип можно купить на $10 дешевле, это значит, что отпускная цена CPU значительно ниже указанной. Розничный ценник в целом приятен, но мы уже не можем даже для базовой игровой системы рекомендовать 4-ядерный процессор без поддержки многопоточности. Разве что как вариант на случай очень жесткой экономии и четким пониманием возможных сложностей в тяжелых ресурсоемких проектах.

Если мелкие фризы во время серьезных баталий хочется исключить на платформе Intel, придется банально удвоить бюджет на покупку процессора. Да, примерно $170 понадобится на Core i5-9400F. Учитывая такую разницу в стоимости рекомендованных процессоров для ПК для AMD и Intel (~$50), для выбора последней платформы в этой категории нужно иметь явные личные предпочтения.

Уже довольно продолжительное время Radeon RX 570 остается опорной видеокартой для базовых игровых конфигураций. После майнинговых перипетий и последующего радикального снижения цены устройств на базе Polaris 20, эти модели до сих пор предлагают просто удивительное соотношение цены и производительности. Остается только гадать, насколько велика была ставка на криптовалютную лихорадку. Однако с истощением запасов, активный жизненный цикл Radeon RX 570/580 уже на исходе. С одной стороны, им уже подоспела замена. С другой, нынешний переходной период – хорошая возможность купить проверенные модели по очень привлекательным ценам. Стоит внимательнее изучить предложения интернет-магазинов, некоторые площадки предлагают данные модели с приличными скидками.

Если все же привлекают новые экономичные модели на 7-нанометровых чипах AMD с архитектурой RDNA, то здесь ассортимент Radeon RX 5500 XT продолжает расширяться. Однако текущая розничная стоимость версий с 8 ГБ памяти (от $250) нам кажется высокой для этого класса платформ.

В продаже появляются Radeon RX 5500 XT 4 ГБ стоимостью от $220. Даже c учетом того, что здесь речь идет о версиях с улучшенными системами охлаждения, в этой категории цена часто играет определяющую роль. При схожем уровне быстродействия таким моделям пока еще сложновато конкурировать с GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ, предлагающимся от $190. К тому же Radeon RX 5500 XT с 4 ГБ памяти желательно использовать на платформах с поддержкой PCI Express 4.0, а такую пока могут предложить только процессоры Ryzen 3-го поколения и топовые платы на AMD X570.

Чтобы добавить привлекательности новым моделям, AMD вновь запускает программу с бонусными игровыми наборами. Например, покупателю Radeon RX 5500 XT обещаны Resident Evil 3, Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint и Warcraft III: Reforged, а также трехмесячная подписка на Xbox Game Pass для ПК. Однако пока нет информации об актуальности столь щедрого предложения для нашего рынка. По опыту предыдущих акций, предложение будет актуально только при покупке видеокарт у авторизированных партнеров AMD, потому в Украине очередная “Raise the Game” должна работать.

Оптимальный игровой ПК

Уже несколько месяцев подряд рейтинг популярности процессоров на hotline.ua возглавляет Ryzen 5 3600. Сбалансированная 6-ядерная модель с поддержкой многопоточности, 32 МБ кеш-памяти L3, тепловым пакетом в 65 Вт и розничным ценником в $220. Идеальный кандидат для оптимальной игровой конфигурации. Использование архитектуры Zen 2 позволило AMD заметно увеличить производительность на такт, позволив Ryzen 3000 вплотную подобраться к игровым результатам чипов Intel, попутно предлагая куда больше возможностей в многопоточных приложениях.

Все еще очень привлекательной покупкой в этой ценовой категории остаются процессоры Ryzen 7 2700/2700X. Учитывая популярность таких чипов, возможность получить полноценный 8-ядерный 16-поточный процессор за $180–200 до сих пор остается заманчивой перспективой для экономных «многопоточников». Особенно если учесть, что эти модели всего полтора года назад стоили почти вдвое дороже. Действительно, при эффективном использовании всех ресурсов CPU, эти 8-ядерники суммарно предложат больше производительности в задачах с хорошим распараллеливанием исполнения. Но для игр предпочтительнее чипы Matisse c увеличенным IPC и объемным кешем 3-го уровня.

Задержка с выходом новой десктопной платформы LGA1200 точно не играет на руку компании Intel. Ожидаемого запуска чипов Comet Lake-S в начале нынешнего года не произошло. А ведь уже в оптимальных связках очень не хватает 6-ядерных чипов с поддержкой многопоточности. Условный Core i5-10500K с функциональной формулой 6/12 в 2020 году смотрелся бы здесь органичнее нынешних моделей с заблокированной технологией Hyper-Threading.

В ожидании будущих чипов, на процессорную позицию для оптимальной конфигурации мы предложили Core i5-9600KF (6/6, 3,7/4,6 ГГц). 6-ядерная модель по разумной цене. В играх не подведет, но на перспективу хотелось бы видеть в этом классе модель с HT для подстраховки и защиты от просадок.

Если при сборке игровой платформы среднего класса не особо экономить на видеокарте, то для для этой категории систем отлично подходят Radeon RX 5700 XT и GeForce RTX 2060 SUPER. Если готовы потратить на видеокарту порядка $450, то это самые рациональные варианты. В этой паре модель от AMD в среднем окажется на 5–10% производительнее, тогда как адаптер от NVIDIA предлагает возможность оценить эффекты при использовании гибридного рендеринга с трассировкой лучей и DLSS.

Возможно для кого-то станет аргументом при выборе станет и стартовавшая акция Raise the Game, согласно которой покупатели Radeon RX 5700 XT получат Monster Hunter World: Iceborne Master Edition и Resident Evil 3.

Если спуститься на ступеньку ниже, уменьшив бюджет примерно на $100, то выбирать можно из GeForce RTX 2060 6 ГБ и Radeon RX 5600 XT 6 ГБ. На старте новинка AMD наделала немало шума из-за неразберихи с тактовыми частотами. Изначально разработчик определил спецификацию для условно референсного адаптера, однако перед самым началом продаж, когда видеокарты уже физически были в пути на розничные прилавки началась частотная чехарда. Производители один за другим выкатывали свежие прошивки с ускоренными GPU и микросхемами памяти. Вместо стартовых 1375/1560 МГц для чипа и 12 000 МГц для памяти, в форсированном варианте процессор получал формулу до 1670/1750 МГц и эффективные 14 000 МГц для GDDR6. Некоторые производители успевали отгрузить свои устройства с уже новыми параметрами, некоторые предлагали владельцам самостоятельно обновить прошивку. Однако такой буст актуален далеко не для всех моделей. Зачастую дополнительное ускорение от производителей предлагается только для топовых адаптеров серии. В общем, стартовая неразберих имеет место, но со временем все станет на свои места.

Что же в целом касается возможностей Radeon RX 5600 XT 6 ГБ, то в это отличная альтернатива GeForce GTX 1660 Ti и даже достойный оппонент для GeForce RTX 2060 6 ГБ, особенно после дополнительного разгона. Здесь, опять же, определяющей может стать стоимость. В продаже уже появляются как версии с логичными для старта ценниками в ~$360, так и модели за $450, которые будут лежать на прилавках до неизбежного снижения стоимости.

В оптимальный конфигурациях мы давно отказались от жестких дисков, предлагая использовать твердотельный накопитель не только для операционной системы, но и для установки игр. Нынешняя стоимость SSD позволяет без особых трат обзавестись накопителем подходящего объема. Стоимость моделей на 1 ТБ стартует со $110, хотя нужно отметить, что с начала нынешнего года в среднем цена накопителей несколько возросла. При выборе конкретного SSD можно не ограничивать себя исключительно SATA-устройствами форм-фактора 2,5”. На рынке достаточно моделей формата M.2 как с SATA интерфейсом, так и PCI Express. Причем базовые PCI-E-модели стоят не сильно дороже SATA-накопителей, а производительность у них повыше.

Прогрессивный игровой ПК

С выбором процессора для прогрессивных игровых конфигураций все просто и сложно одновременно. Довольно просто для платформы AMD. Здесь 8-ядерный Ryzen 7 3700X выглядит хорошим кандидатом по разумной цене. С достаточной производительностью и запасом на перспективу. Разве что любителям стриминга с высоким качеством картинки захочется уже сейчас получить больше ресурсов для кодирования видео для трансляции или частого монтажа роликов. Для таких ситуаций можно зарядить систему 12-ядерным Ryzen 9 3900X за ~$580. Если же собирается ультимативная платформа и стоимость отходит на второй план, то для этих ситуаций доступны 16-ядерные Ryzen 9 3950X за $950. Эти многоядерники хороши еще и тем, что в играх они точно не уступают 6/8-ядерным моделям. Наоборот, чипы с парой CCD не имеют потерь в скорости записи во время работы с памятью, к тому же имеют улучшенный частотный буст, что также идет только в плюс. Это уточнение имеет значение на фоне ситуации с платформами Intel. Напомним, что для HEDT-процессоров под LGA2066 используется межъядерное mesh-соединение, которое не оптимально для привычных десктопных задач. Именно по этой причине 8-ядерные процессоры под LGA1151 с кольцевой шиной остаются лучшим вариантом для игр.

Если же предметно говорить о выборе процессора Intel для прогрессивной платформы, то здесь как раз и возникает сложность. Очень уж не хочется основательно вкладываться накануне смены платформы. Хотя сроки запуска LGA1200 и чипов под этот разъем еще не утверждены, даже по самым пессимистичным прогнозам продажи стартуют не позднее апреля/мая. Сеть уже заполнена утечками названиями моделей материнских плат на Intel Z490. Высокая степень готовности, но финальной даты пока нет.

С одной стороны, в этой ситуации несколько расстраивает отсутствие ощутимого прогресса в ожидаемых новинках (14 нм техпроцесс, архитектура Skylake). С другой, можно не ждать у моря погоды, ориентируясь на имеющиеся устройства. Никаких технологических прорывов в этом случае не ожидается, а если еще и вспомнить о традиционных стартовых ценниках, сэкономить на покупке процессора/платы удастся в лучшем случае лишь к лету.

Если сейчас получается выделить деньги на Core i9-9900KF (8/16, 3,6/5,0 ГГц), покупаем эту модель и закрываем на несколько лет вопрос с недостатком производительности процессора для игр. Ценителям знаковых устройств есть смысл немного добавить на Core i9-9900KS (8/16; 4,0/5,0 ГГц). Но все деньги на CPU тратить не стоит, они еще понадобятся для хорошей системы охлаждения. Обязательной в этой ситуации.

Для ожидающих второго дыхания платформы LGA2066 пока нет хороших новостей. Маховик продаж раскручивается очень медленно. Официально представленные в ноябре процессоры Cascade Lake-X только добираются до прилавков в единичных экземплярах. Из четырех представленных моделей в Украине доступны пока только две: 18-ядерный флагман Core i9-10980XE за ~$1400 и 12-ядерная модель Core i9-10920X за ~$950. Ждем дальнейшего расширения ассортимента и заметного снижения начальной стоимости. А то пока как-то не получается с обещанным двукратным улучшением соотношения цена/производительность.

По видеокартам для топовых платформ без изменений. В основе по-прежнему заявлена GeForce RTX 2080 SUPER. У нее пока нет конкурентов от AMD, а потому придется принять ценник в $800. GeForce RTX 2080 и GeForce RTX 2070 SUPER тоже в обойме моделей для тех, кому нужно больше fps, но это уже варианты экономии, а не способ увеличить производительность.

AMD грозится вот-вот представить Big Navi, которая должна стать «лучшей видеокартой для игр в 4К». Выдавая авансом столь громкие титулы, разработчики должны быть уверены в возможностях будущего продукта. Пока никаких официальных подробностей нет, больше информации рассчитываем получить в начале марта, по результатам встречи руководства AMD с финансовыми аналитикам. Если же верить слухам, то флагман может получить 80 исполнительных блоков с 5120 потоковыми процессорами суммарной вычислительной мощностью до 17,5 TFLOPs и архитектуру RDNA2 с аппаратными блоками трассировки лучей. Выглядит внушительно, но здесь все же не хватает фактов. Пока лишь домыслы.

Какие-то новости о будущей NVIDIA Ampere надеемся узнать по итогам GTC 2020 (22–26.03). Хотя мероприятие в большей мере будет посвящено вопросам глубокого обучения (Deep learning), возможно калифорнийцы уделят время и игровым решениям. Если информация о Big Navi подтвердится хотя бы частично, NVIDIA понадобится предложить энтузиастам что-то более быстрое, чем GeForce RTX 2080 Ti. Появится ли в линейке производителя очередная SUPER-модификация? Нам бы этого хотелось, равно как и конкуренции по всех остальных сегментах, пока еще не охваченных вниманием AMD.