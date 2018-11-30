ПК месяца (ноябрь 2018)

Три конфигурации, три ценовые категории, три лучших варианта потратить деньги на покупку ПК. Мы предлагаем начальные платформы, ориентируясь на которые, можно собрать хорошо сбалансированные игровые системы, дополнив их в соответствии со своими требованиями, возможностями и предпочтениями.

Для удобства, представленные в таблице позиции, являются активными ссылками на конкретные компоненты, категории или страницы с результатами поиска устройств c заданными критериями, которые размещены в каталоге hotline.ua.

Базовый игровой ПК

При первой же возможности мы вернули в базовые игровые конфигурации чипы Core i3-8100. Катализатором здесь стал некоторый откат стоимости процессоров Intel на нашем рынке. Нет, они по-прежнему еще стоят очень дорого, но лишь по этой причине отбрасывать возможность сборки ПК на данной платформе – не оправдано. Итак, самые доступные 4-ядерные чипы Coffee Lake сейчас можно купить в Украине за $170, то есть на $30–40 дешевле, чем полтора месяца назад. На зарубежных площадках эта модель предлагается за $130–140. Если вас не смущают нюансы с гарантийным обслуживанием и даже с учетом стоимости доставки покупка процессора обойдется дешевле, можно рассмотреть такой вариант дополнительной экономии.

Увы, других способов пока нет. Вернее, есть, но они вам вряд ли понравятся. Самый очевидный – покупка процессора семейства Pentium Gold. Это изначально будут откровенно слабые чипы для игровой системы. Двух вычислительных ядер уже недостаточно для тяжелых проектов, несмотря на их достаточно высокую эффективность и поддержку технологии многопоточности Hyper-Threading.

Даже при использовании топовой видеокарты в некоторых играх можно будет наблюдать очень неприятные подлагивания. Например, в сетевом режиме Battlefield V в связке с RTX 2080 система с Pentium Gold G5500 обеспечивала в среднем вполне комфортные 70 кадров/c, но вот минимальные значения опускались до 30–35 кадров/c, а в очень редких ситуациях (0,1%) производительность падала до 10–15 кадров/c. При этом можно было наблюдать рваный график фреймрейта, с особенными осложнениями во время серьезной боевки в кадре. Ресурсы видеокарты использовались на 30–40%, тогда как процессор был загружен практически полностью. При очень большом желании конечно можно играть и в таком режиме, но удовольствие от игры вряд ли удастся получить. С Pentium Gold G5500 нет его и в Assassin’s Creed Origins. Даже с ультра-настройками качества графики, процессор здесь всегда загружен на 100%, видеокарта – на те же 30–40%. Конечно, GeForce RTX 2080 не встретишь в системе такого уровня, но эти примеры показывают, что двухъядерникам в игровых системах уже не место.

Вынужденно повышая бюджет на покупку платформы Intel, мы также нарастили потенциал ПК на базе AMD, используя для базовой игровой платформы процессор Ryzen 5 1400. Эта 4-ядерная модель стоит порядка $130, а очевидным ее преимуществом над чипами линейки Ryzen 3 является поддержка технологии SMT, позволяющей CPU одновременно обрабатывать до восьми потоков данных. Для ресурсоемких игр это будет очень хорошим вариантом. Разве что неплохо будет подтянуть тактовые частоты, потому как штатные относительно невысоки – 3,2/3,4 ГГц. Дополнительные 400–500 МГц добавить будет вообще не проблема при наличии разблокированного множителя и материнской платы на чипсете AMD B350/B450.

Если в случае с платформой Intel экономить на процессоре без серьезных последствий не получится, то с AMD есть варианты. Для начальной конфигурации вполне сгодится 4-ядерный Ryzen 3 1200 (3,1/3,4 ГГц) за $95, также привлекателен в своей категории чип Ryzen 3 2200G. Последний стоит несколько дороже (~$110), но судя по популярности этой модели, наличие встроенной графики Vega 8 играет не последнюю роль при выборе процессора. Конечно, для игровой системы в любом случае понадобится дискретная видеокарта, но для универсальных ПК возможностей такой «встройки» более, чем достаточно.

Если продолжать изыски подходящих чипов в обозначенной ценовой категории, нельзя упустить из виду и Ryzen 5 1600. За $150 это просто какой-то подарок. Полновесный 6-ядерный 12-поточный процессор с 16 МБ L3, припоем под крышкой и приличным потенциалом для разгона со стартовых 3,2/3,6 ГГц. Это чип уже позволяет полностью закрыть вопрос с недостатком процессорной мощи для игровой системы такого класса. А если не охота самому заморачиваться с разгоном, к вашим услугам Ryzen 5 1600X c частотной формулой 3,6/4,0 ГГц, покупка которого обойдется в $160. Впрочем, дополнительно придется озаботиться покупкой кулера – модели с индексом «X» из семейства Summit Ridge поставляются без штатных охладителей.

Как видим, AMD здесь предлагает очень много соблазнов. Добавляя $10–20–30, можно улучшать процессорную позицию, причем отличие в производительности будет отнюдь не символическим. Здесь уже стоит ориентироваться на свои возможности. Если бюджет позволяет – деньги будут потрачены не зря, если выделенные суммы жестко лимитированы, то базовый Ryzen 3 1200 сгодится для удачного старта.

На фоне такого изобилия процессоров AMD в категории $90–160 особо остро воспринимаются ценовые причуды чипов Intel и в частности объективно завышенная стоимость Core i3-8100. Процессор сам по себе хорош, но сейчас дешевле стоят 6-ядерные Ryzen 5 1600/1600X.

Переходя к выбору видеокарты, отметим, что в составе базовой игровой системы сейчас отлично смотрится Radeon RX 570 4 ГБ. Рынок буквально наводнен самыми различными моделями на базе графического процессора Polaris 20. Наиболее доступные версии уже предлагаются от $175. Зачастую это различные вариации майнерских адаптеров. Производителям нужно как-то избавляться от залежей этих устройств, а так как спроса со стороны горе-копателей уже нет, приходится заинтересовывать игроков. Конечно, основной рычаг здесь – снижение цены, и результаты его использования можно наблюдать на рынке. В отдельных случаях производителями приходится договариваться с дистрибьюторами об увеличении срока гарантии, обязуясь расширить техническую поддержку с 3-х месяцев до 12-24-36. Конечно, в каждом отдельно взятом случае при покупке стоит уточнять этот момент, но если крупная известная онлайн-площадка обещает соответствующий срок гарантии, то за работоспособность видеокарты можно не беспокоиться.

Если с гарантией вопрос решен, то из нюансов майнерских версий также можно столкнуться с ограниченным набором видеовыходов. В самых печальных случаях у «видеокарты» их может вовсе не оказаться. Очевидно производители адаптеров рассчитывали на то, что спрос на подобные устройства будет бесконечен, а любая даже копеечная экономия на портах позволит заработать больше. Ну, за свои просчеты они уже поплатились и продолжают это делать. Устройства без видеовыходов сейчас фактически не найти в продаже, хотя бдительность все же не стоит терять. А вот версий Radeon RX 570/580 с одним лишь DVI-D в продаже более, чем достаточно. В то же время есть и модели с полным набором видеовыходов. Номинальные версии для «копателей» могут быть лишены защитных металлических пластин и поставляться в антистатическом пакете без коробки, но в плане производительности никаких отличий не будет.

Конкуренцию Radeon RX 570 в базовом игровом сегменте может составить… – Radeon RX 580. Да, вот так неожиданно. Стартовые версии с 4 ГБ на борту предлагаются за $200–230. Более того, среди «однопортовых» майнерских версий есть даже варианты с 8 ГБ памяти за эти же деньги. В принципе есть над чем задуматься. Такой широкий ассортимент видеокарт по очень приятным ценам выглядит сейчас как некая компенсация любителям поиграть за все те страдания, которые им пришлось пережить во время майнерского бума.

Если смотреть на решения NVIDIA, то имея на покупку видеокарты $180–200, выбирать придется исключительно из версий GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ. По производительности они заметно (20–40%) уступают Radeon RX 570 4 ГБ, хотя также имеют свои сильные стороны. Чтобы получить fps того же уровня, понадобится GeForce GTX 1060 3 ГБ, но эти видеокарты стоят дороже – $230–270.

Для базовых игровых систем мы начинаем рекомендовать твердотельные накопители объемом 240/256 ГБ. Подобные SSD начального класса уже можно купить за $40. Вдвое увеличенная емкость позволит уже использовать накопитель не только для операционной системы и набора повседневных приложений, но также установить пару-тройку игр. К тому же более емкие модели как правило несколько производительнее SSD меньшего объема. На наш взгляд, это стоит того, чтобы доплатить $10–15.

Оптимальный игровой ПК

На фоне продолжающихся ценовых перипетий с чипами Intel, процессоры AMD оккупируют рейтинг популярности CPU в соответствующем разделе hotline.ua. Максимальный пользовательский интерес вызывает 6-ядерная модель Ryzen 5 2600 (3,4/3,9 ГГц), которая стоит порядка $200. Хороший выбор за свои деньги с прогнозируемой производительностью в играх и пристойным резервом для многопоточных приложений. Старший Ryzen 5 2600X (3,6/4,2 ГГц) имеет более агрессивную частотную формулу, избавляя от необходимости возиться с разгоном, хотя и стоит дороже (~$230).

Если принадлежность к 12-нанометровым чипам Pinnacle Ridge не принципиальна, в оптимальной игровой конфигурации вполне уместны будут и уже упомянутые Ryzen 5 1600/1600X. Да, придется повозиться с ускорением для младшей модели, но кому-то такие эксперименты будут только в радость. Старшая изначально неплохо форсирована, но ей понадобится отдельно докупить охладитель. В целом, есть над чем подумать и спланировать сборку своей системы.

Для оптимальной платформы Intel выбор процессоров ограничен. В этом классе систем вряд ли у кого-то будет желание тратить лишние деньги, потому разумный минимум здесь все тот же 6-ядерный Core i5-8400. Дорого, конечно, но отказываться от платформы Intel в среднем игровом сегменте мы, конечно же, не будем.

Не помешает внимательнее помониторить разделы с предложениями Core i5-8500/8600/8600K. Учитывая относительно небольшой разброс в стоимости моделей одной линейки есть вероятность при небольшой доплате заполучить более скоростной процессор. Напомним, что для разгона чипов с индексом «K» понадобится материнская плата на Intel Z370/Z390, потому, если оверклокинг – это не ваша история, то можно ограничиться чипами с заблокированным множителем.

Отдельного упоминания заслуживает Core i5-9600K (3,7/4,6 ГГц), предлагаемый от $320. Хотя в инкарнации Coffee Lake Refresh чипы линейки Core i5 не получили значимых изменений, повышенные рабочие частоты и припой под крышкой могут быть убедительными аргументами для пользователей с энтузиастской жилкой. Новые 6-ядерники Intel часто во время разгона уверенно берут планку в 5 ГГц, что может оправдывать дополнительные затраты на покупку CPU. Эх, если бы такие чипы еще и отпускались по рекомендованной цене ($262).

Прошли те времена, когда было легко определиться с видеокартой для оптимальной игровой конфигурации. Производители представили обновленные решения, да и ценопад на уже проверенные устройства в этом сегменте не облегчает задачу, хотя и делает эти хлопоты приятнее.

Если посмотреть на самые популярные позиции, то на момент подготовки материала первая пятерка состоит исключительно из Radeon RX 580 8 ГБ. О причинах гадать не приходится. Как мы уже упоминали, данные модели сейчас предлагаются по очень привлекательным ценам. Причем интересные ценники имеют не только майнерские версии, но и классические игровые модели. Если опустить стартовые варианты (это не обязательно, конечно), то добротные версии можно подобрать уже за $250–270. Конечно еще остались топовые модификации за $350–400, но Radeon RX 580 за такие деньги сейчас уже в принципе не интересны.

Еще в начале октября мы предполагали, что вскоре должны появиться условные видеокарты Radeon RX 670/680, но компания не стала относить новинки на базе чипов Polaris 30 к следующему графическому поколению. К тому же была представлена одна новинка, получившая название Radeon RX 590. Еще до анонса наверняка было известно, что никаких функциональных улучшений не предвидится. Графический процессор использует все ту же архитектуру, однако обновленные GPU изготавливаются по нормам 12 нм, вместо прежних 14 нм у Polaris 20. Усовершенствованный техпроцесс позволил повысить рабочую частоту чипа и это стало основным способом увеличить производительность Radeon RX 590. Количество функциональных блоков, тип и пропускная способность памяти остались такими же, как и в случае с Radeon RX 580. Разве что для новинки не предусмотрены модификации с 4 ГБ локальной ОЗУ – только версии на 8 ГБ.

Пиковая рабочая частота GPU увеличена с 1340 МГц до 1545 МГц (+15,3%). В общем-то ускорение неплохое, потому как графический процессор на RX 580 зачастую упирался при разгоне в 1450–1500 МГц, но рассчитывать на серьезный прирост производительности конечно здесь не приходится. Как показывают первые результаты тестов, в стоковом режиме Radeon RX 590 улучшает показатели условного предшественника на 10–12%. Частотный потенциал Polaris 30 также несколько выше, чем у 14-нанометровых кристаллов, после разгона чип работает на 1600+ МГц.

Так как AMD не предлагает референсной видеокарты Radeon RX 590, разработчик в явном виде не указывает тепловой пакет адаптеров, позволяя производителям устройств оптимизировать их по своему усмотрению.

Итак, Radeon RX 590 несколько усиливает позиции AMD в среднем сегменте, хотя особой помощи Radeon RX 580 здесь и не требует для конкуренции с GeForce GTX 1060. Успех новинки определит ее стоимость. Рекомендованная цена для базовых версий Radeon RX 590 8 ГБ – $279. Устройства новой линейки только-только начинают появляться на нашем рынке, потому пока рано говорить о розничных ценниках. Учитывая текущую ситуацию с RX 580, серьезно доплачивать за +10–12% производительности нет никакого смысла. Терпимо если речь идет о пропорциональном увеличении цены или около того, но $400, пусть даже за топовую модель – это явный перебор. Наблюдаем.

Чем же порадует NVIDIA? Калифорнийцы упорно не хотят озвучивать свои планы по дискретной графике следующего поколения в среднем сегменте. Запасов GeForce GTX 1060 6 ГБ на рынке еще достаточно, а потому пока не удастся распродать устройства, которые не успели поглотить майнеры, ничего принципиально нового – GeForce GTX/RTX 2060 – можно не ждать. Ну, почти ничего. Не так давно NVIDIA в рабочем порядке обновила спецификацию GeForce GTX 1060, скромно указав, что теперь видеокарты этой серии могут оснащаться как GDDR5 памятью, так и GDDR5X, которая ранее использовалась только для топовых моделей семейства Pascal – GeForce GTX 1080/1080 Ti.

На практике это означает, что для GeForce GTX 1060 будут использоваться не только типичные для этой линейки графические процессоры GP106, но и GP104, которые позволяют работать с GDDR5X. Эти чипы не взаимозаменяемы. Фактически для устройств с GDDR5X применяется платформа от старших моделей GeForce GTX 1080, однако количество активных вычислительных блоков GPU будет соответствовать привычной формуле для GTX 1060 – 1280/80/48 (CUDA/TMU/ROPs). Удивительно, что и эффективная частота памяти GDDR5X соответствует таковой для GDDR5 – 8000 МГц, а в этом случае ее пропускная способность также не изменится. Производители видеокарт только начинают анонсировать свои модели GeForce GTX 1060 с GDDR5X и лишь избранные версии получают штатно более высокую частоту памяти (до 10 000 МГц). Для большинства же моделей используется стандартная частотная формула – 1506/8000 МГц, а в подобном виде их производительность окажется идентичной таковой для обычных версий GeForce GTX 1060 6 ГБ GDDR5. Потенциально микросхемы стандарта GDDR5X могут работать на более высоких эффективных частотах, но наверняка не все владельцы видеокарт будут заморачиваться с самостоятельным разгоном памяти.

Что это вообще было? Рефлексия на запуск Radeon RX 590 или возможность пустить в ход чипы GP104 с ограниченным количеством функционирующих блоков? Зачем разработчикам понадобилось использовать для GeForce GTX 1060 более дорогостоящую платформу, штатно не улучшив ее технические характеристики? Пока вопросов больше, чем ответов. Но их мы постараемся получить во время практических тестов видеокарт c GDDR5X. Пока же на рынке доступны лишь классические версии GeForce GTX 1060 6 ГБ, которые гипотетически могут занять место в оптимальной игровой конфигурации. Впрочем, выдерживать ценовую конкуренцию с распродаваемыми Radeon RX 580 им ой как непросто. Стартовые версии GeForce GTX 1060 6 ГБ предлагаются от $280–290, тогда как топовые версии стоят $370–390. Предпочитающие решения NVIDIA наверняка найдут для себя аргументы, чтобы сделать выбор в пользу этой видеокарты, даже если придется заплатить больше, чем за схожее решение с чипом AMD.

Чтобы оценить текущие возможности игровой платформы среднего класса, совсем недавно мы провели практический тест связки Ryzen 5 2600X и Radeon RX 580 8 ГБ. Подобная комбинация выглядит весьма убедительно, позволяя в режиме Full HD использовать высокие настройки качества, а часто переходить и на ультра-пресеты графики. Всегда хочется большего, особенно, когда попадаешь на исключения, где такая связка уже не вытягивает стабильные 60 кадров/c. Конечно, можно поиграться с настройками и получить искомые значения, но для этого ли мы покупаем систему ценой более $1000?

При использовании комбинации Ryzen 5 2600X и Radeon RX 580 в играх ощущался запас ресурсов процессора, который можно было бы использовать в паре с более производительной видеокартой. Radeon RX 590 кардинально не повлияет на ситуацию, а старшие Radeon RX Vega 56 стоят уже более $500. Если все же хочется повысить fps с меньшими затратами, вполне можно смотреть в сторону GeForce GTX 1070 и GeForce GTX 1070 Ti. Особенно привлекательно выглядят сейчас устройства последней линейки. Самые доступные версии GTX 1070 Ti 8 ГБ предлагаются уже от $400 и это хорошая возможности ускорить игровой ПК. Вполне вероятно, что в ближайшее время для оптимальных конфигураций мы будем рекомендовать именно GeForce GTX 1070/1070 Ti. Хотя, конечно, имея возможность получить Radeon RX 580 8 ГБ за $230+ почти вдвое увеличивать бюджет на покупку видеокарты будет непросто. Впрочем, менее затратных способов увеличить игровую производительность пока нет.

Прогрессивный игровой ПК

Считая деньги и при выборе прогрессивной конфигурации, рекомендуем использовать для платформы на Intel процессоры Core i7-8700K, которые сейчас в Украине стоят порядка $430. Очевидной альтернативой здесь становятся уже доступные в продаже Core i7-9700K. Согласно многочисленных тестам, 8-ядерный чип дает чуть большую производительность в играх, но отключение технологии Hyper-Threading не пошло ему на пользу в многопоточных приложениях, где Core i7-8700K с функциональной формулой 6/12 нередко имеет преимущество. Core i7-9700K стоит дороже на $100–120, хотя основным сдерживающим фактором субъективно остается именно отказ от HT. 8/8 не всегда лучше 6/12.

Впрочем, если покупка процессора за $550 укладывается в ваш бюджет, жалеть о выборе точно не придется. На стороне Core i7-9700K также остаются повышенные штатные частоты, припой под крышкой, 8 полноценных ядер и увеличенный кеш L3.

Если финансовый вопрос не сдерживает, то лучшим выбором конечно будет Core i9-9900K. Топовый 8-ядерник с поддержкой Hyper-Threading и 16 МБ L3. Модель отлично себя показывает как в играх, так и многопоточных приложениях, потому, если $670 на покупку CPU – не проблема, то никаких других противопоказаний быть не может. Ну, конечно, если не смущает разница с рекомендованными за этот чип $488 в прайсе производителя.

На фоне подобных трат на чипы Intel точно не должна смущать цена в $330 на топовый 8-ядерный Ryzen 7 2700X. Процессор AMD не удивит, но и не подкачает в играх, а вот в многопоточных задачах с лихвой отработает потраченные деньги. Для бережливых пользователей, готовых к частотным экспериментам, еще доступны Ryzen 7 1700 за $220. В случае с Ryzen 7 2700X уже все разогнано до нас, это вариант для тех, кому хочется поиграть, а не играться с частотами.

Что касается дискретной графики, то попасть в прогрессивные игровые конфигурации имеют шансы сразу несколько видеокарт. Если говорить о решениях NVIDIA, то это конечно проверенные GeForce GTX 1080, которые можно найти в продаже за $550–600.

Несмотря на в общем холодный пользовательский прием адаптеров серии GeForce RTX, потенциально неплохо здесь смотрится младшая модель линейки – GeForce RTX 2070. По производительности она уверенно тягается с GTX 1080, часто имея определенный перевес, но иногда и минимально уступая решению Pascal. В то же время RTX 2070 получила RT-ядра и тензорные вычислители, полезность которых может со временем стать более очевидной. Стоимость таких адаптеров стартует от $600, потому речь о значительной переплате уже не идет. Конечно, если не пытаться сравнивать цены с таковыми для устройств, приобретенных по сходной цене на вторичном рынке.

Очень привлекательно выглядит покупка GeForce GTX 1080 Ti за $750, особенно при использовании мониторов с разрешением выше 1920×1080. В продаже хватает и более доступных вариантов, но сейчас этот рынок буквально наводнен сомнительными предложениями – восстановленными устройствами и моделями из откровенно «серых» поставок с ограниченной гарантией от продавца. Соблазн сэкономить здесь очень велик, но топовые видеокарты в игровых системах остаются одними из наиболее проблемных устройств, потому не хочется рисковать значительными суммами. Рынок б/у завален GTX 1080 Ti, но шансы получить видеокарту с сюрпризами здесь очень велики. Было бы интересно увидеть в комментариях истории и впечатления людей, выбиравших и недавно купивших на вторичке GTX 1080/1080 Ti.

Мы также не отбрасываем вариант с Radeon RX Vega 64 за $550. Да, пусть за такие деньги предлагается всего одна модель, и даже если это попытка какого-то дистрибьютора избавиться от залежей, больше платить за топовые решения AMD сейчас нет смысла.

Владельцам 4К-экранов, желающим играть с максимальным качеством графики, выбирать особо не приходится. С такой задачей справляется только GeForce RTX 2080 Ti 11 ГБ, да и то, с некоторыми оговорками. Мы проверяли. Конечно, непросто смириться с тем, что за прирост производительности в 30–40% нужно удвоить бюджет на покупку видеокарты (от $1350), но если сожалений о потраченных деньгах нет, в остальном никаких претензий к RTX 2080 Ti. Чтобы морально проще было подготовиться к затратной покупке, NVIDIA приготовила подарок будущим владельцам видеокарт серий GeForce RTX 2070/2080/2080 Ti – игру Battlefield V. Это первый проект с поддержкой технологии трассировки лучей. Реализация еще требует доработки, но местами уже выглядит весьма интересно. Акция NVIDIA актуальна и для Украины, однако в нашей стране работает только у одного партнера.