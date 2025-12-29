Лучшее железо и ПК 2025 года: выбор редакции ITC.ua

Мир компьютерной периферии стабильно предлагает массу интересных девайсов и высокотехнологичных компонентов к классическому формату ПК. 2025 год не стал исключением из правил, хотя и вместе с новинками принес нам солидное повышение цен. Однако это никак не мешает традиционно подвести наши редакционные итоги года, где мы выберем лучшие ноутбуки и компьютерное железо.

Надеюсь, вы уже успели прочитать игровые итоги и вспомнить о лучшие гаджеты 2025 года. Прежде чем объявить наши «железные номинации», стоит сказать несколько слов о критериях выбора. Приоритет получают ноутбуки и компоненты, которые были в редакционных материалах, ведь мы обычно берем на обзоры самые интересные варианты.

То что продукт объявлен лучшим, не означает, что он в разы превосходит конкурентов. Это напоминает спортивные рейтинги, где цена победы иногда кроется в заветных сотых секунды на финише.

Доступный и автономный офисный ноутбук года

В сегодняшних реалиях самый распространенный рабочий формат требует как можно более длительной автономной работы. В условиях нехватки электроэнергии нередко приходится выключать свои мощные ПК и искать альтернативу среди лэптопов.

Фанаты продукции Apple и ее экосистемы скорее всего выберут MacBook Air 13. Базовый прайс — 55 000 гривен мягко говоря, кусается, и это за версию с 16 ГБ ОЗУ и 256-гигабайтным SSD накопителем

Среди редакции ITC.ua есть ценители «яблочного» формата, но я не в их числе. Ноутбуком года для офиса с отличной автономностью и адекватной ценой станет Windows-лептоп на ARM платформе — ASUS Vivobook S14. Он предлагает удачное решение для тех, кто хочет попробовать альтернативный путь, но не хочет отказываться от Windows

Когда говорят, что для офиса не нужен яркий дисплей — это чушь. Именно от него зависит, будет ли вам комфортно, когда количество люменов в помещении зашкаливает. В ASUS Vivobook S14 имеем качественный IPS-дисплей с яркостью 400 кд/м² и разрешением 2560×1600 пикселей (216 ppi) и 100% покрытием sRGB.

Для большинства офисных задач этого будет достаточно. Единственным компромиссом является частота 60 Гц, которая не способна обеспечить необходимую плавность при скроллинге, хотя и приемлема в статических сценариях.

Благодаря процессору Snapdragon X (X1-26-100) производителю удалось установить привлекательный прайс, не потеряв ключевых возможностей. Ноутбуку хватает разъемов, в том числе скоростных, что делает его более практичным по сравнению с конкурентами-минималистами. Соответствие военному стандарту MIL-STD 810H также добавляет надежности при активном перемещении

В период неадекватных цен на память и носители комбинация 16/512 выглядит приемлемой для «офисника», при этом цена остается адекватной. Это делает ARM реальной альтернативой для массового потребителя, которому нужен компьютер для офисных задач и мультимедиа без требовательных игр или редких сценариев эксплуатации.

Длительное время работы от аккумулятора в автономном режиме является важнейшим преимуществом в тандеме с тишиной. 24 часа в PCMark10 при 100% яркости экрана — железный аргумент, чтобы сказать: «Shut up and take my money!»

Если вам нужно специальное ПО, игры, или профессиональные творческие инструменты, стоит выбрать классические ноутбуки на x86-архитектуре Я также перешел на ARM для несложных рабочих процессов и использую Vivobook 16 (X1607Q).

Бизнес-ультрабук года

Меняются времена, меняются производители, меняются тренды, но кое-что остается стабильным. Это знаменитые ноутбуки серии ThinkPad, которые успели проявить себя в самых сложных условиях и даже в космосе. Возможно, имеет влияние гипнотическое действие красной «пимпочки», которой не пользуются 90% покупателей, кроме полярников и астронавтов?

Если отбросить шутки и высокую цену, то лучшим бизнес-ультрабуком года становится Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13. Уверенности добавляет не только традиционный дизайн и узнаваемые очертания, но и действительно легендарная надежность.

X1 Carbon до сих пор остается одним из лучших портативных ноутбуков, доступных на рынке. Эргономика и общая функциональность, как и остальные потребительские критерии, выделяют его среди большинства других устройств своего класса. Хотя и конкуренты также могут предложить более дешевые варианты с похожей производительностью, например Acer Swift Edge 14 AI или HP OmniBook 7 14-fr0000.

ASUS Zenbook S 14 UX5406 я тестировал еще в 2024 году, и он до сих пор является моим личным фаворитом за премиальное исполнение, фирменное покрытие Ceraluminum, отличный звук и хорошую производительность. Конечно же, для ценителей Apple выбор не такой разнообразный, но как вариант можно рассмотреть Apple MacBook Pro 14.

В целом Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 не жертвует ничем важным в стремлении к портативности, кроме одного — лэптоп значительно дороже по сравнению с другими премиальными и бизнес-ноутбуками.

Из характеристик имеем очень качественный OLED дисплей с разрешением 2880×1800 пикселей (243 ppi) и поддержкой DisplayHDR 500 True Black. Процессор Intel Core Ultra 7 258 в тандеме с 32 гигабайтами LPDDR5x и терабайтным накопителем (PCIe Gen4) смогут удовлетворить большинство корпоративных рабочих сценариев. Автономность, безопасность и легендарная надежность обещают не подвести своего будущего пользователя.

Кто-то скажет, что Thinkpad уже не тот, и, наверное, я с этим соглашусь. И дело даже не в том, что ThinkPad был выкуплен у компании IBM в 2005 году. Просто масс-маркет размывает границы технологической самобытности и усредняет всех под общие тенденции. Со всем тем ThinkPad — все еще синоним надежности с небольшими вкраплениями ностальгии.

Игровые ноутбуки года

Самой популярной видеокартой среди геймеров согласно статистикой Steam за ноябрь 2025 года есть NVIDIA RTX 4060 laptop, то есть гейминг на ноутбуках популярен как никогда. Большинство игроков используют для этого FullHD дисплеи. Это и неудивительно, учитывая, что 8-гигабайтный видеобуфер — самый популярный объем среди игровых решений.

Мифическая каста «ПК-бояр» при более детальном приближении в большинстве является обычными игроками с довольно скромным железом. Лэптоп-гейминг в нынешних реалиях становится полноценной альтернативой тяжелым и громоздким классическим персональным компьютерам.

В 2025 году вышло очень много интересных ноутбуков на любой вкус, а появление мобильных версий видеокарт на основе архитектуры Blackwell внесло существенное разнообразие в реальный игровой опыт. Вместе с увеличенной производительностью видеокарт RTX50 в этом году появилась поддержка современных технологий в рамках DLSS 4.

Благодаря суперсемплингу и мультикадровой генерации геймеры получили очень высокий FPS в игровых проектах и наконец смогли полноценно поиграть в самые требовательные игры с поддержкой трассировки лучей или трассировки пути.

Ноутбук года для FullHD гейминга

Наконец-то лэптоп-гейминг стал возможен не только «у розетки», но и даже в ограниченном режиме работы от аккумулятора. Ноутбуком года для FullHD гейминга становится Acer Nitro V 16 AI. Он построен на основе процессора AMD Ryzen 5 240, а за обработку графики отвечает NVIDIA GeForce RTX 5060 laptop.

Ее быстродействия хватает, чтобы раскрыть возможности 16-дюймового дисплея с частотой 180 Гц. В Acer Nitro V 16 AI подобрана сбалансированная конфигурация без лишних переплат за избыточные функции16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR5 все еще хватает для абсолютного большинства современных игр в FullHD

Геймерское сообщество хочет видеть запас на будущее и нередко возмущается 8-гигабайтными версиями видеоадаптеров. Однако их вполне достаточно для всех игровых проектов в FullHD, если грамотно установить настройки.

Исключением может служить разве что Indiana Jones and the Great Circle, где не хватает видеопамяти, чтобы включить мультигенерацию кадров. Хотя и без нее количества FPS хватает «с головой». Та же история и с новим Doom: The Dark Ages.

Видеокарта RTX 5060 Laptop с TGP 95 Вт при использовании MFG и суперсемплинга обеспечивает в среднем более 100 FPS. В играх без поддержки нейротехнологий ситуация будет немного хуже, но все еще приемлемой

Acer Nitro 5 16 AI может посягать даже на разрешение QuadHD. Для этого придется уменьшить настройки в играх до средних или комбинаций средневысоких пресетов.

Матового экрана с разрешением 1920×1200 пикселей (141 ppi) в целом достаточно для большинства сценариев использования, за исключением профессиональной и полупрофессиональной обработки фото.

Лэптоп может похвастать довольно умеренными температурами (как для ноутбука) и относительно невысокой шумностью. В офисной работе он также способен помочь. При использовании тихого режима шум составляет всего 35 dBA при полной нагрузке CPU.

В офисных задачах его будет хватать примерно на 6 часов работы, что довольно неплохой результат, как для игрового ноутбука. Среди конкурентов в FullHD формате на обзорах в этом году хорошо проявили себя ASUS ROG Strix G16 (2025) и MSI Cyborg 15.

Ноутбук года для QuadHD гейминга

Нередко можно услышать ворчание игроков: вроде бы не заметно прогресса в компьютерной графике. А все потому, что для улучшения игрового опыта нужно перейти хотя бы на QuadHD дисплей. Однако чтобы получить комфортный фреймрейт с таким разрешением, придется поискать что-то значительно производительнее, чем RTX 5050, 5060 или даже RTX 5070 laptop.

К тому же хотелось бы иметь небольшой запас на перспективу, не рискуя оказаться в ситуации, когда отдав немалую сумму денег, девайс превращается в тыкву с выходом нового требовательного проекта.

Придется подыскать сбалансированную модель, которая с одной стороны будет предлагать солидное быстродействие и уверенность «про запас», а с другой — не выходит на территорию ультра мощных решений. Именно с такой стороны показал себя MSI Vector 16 HX AI с видеокартой RTX 5070 Ti Laptop.

Процесор Intel Core Ultra 9 275HX с 24 ядрами может дать бой даже самым мощным десктопным CPU. 32 гигабайта DDR5 оперативной памяти и терабайтный накопитель — все еще оптимальный выбор для игровой системы. Ну и вишенка на торте — это NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti Laptop (TGP 140 Вт) с 12 гигабайтами GDDR7 видеопамяти.

Ее вполне хватает, чтобы раскрыть потенциал 16-дюймового QHD+ IPS монитора с частотой 240 Гц и отличной яркостью (500 кд/м²). Удачный набор портов и скоростных интерфейсов делает MSI Vector 16 HX AI настоящей универсальной лошадкой. 90-ваттный аккумулятор дает возможность рассчитывать на 9 часов просмотра видео или около 6 часов смешанной нагрузки (BlackOut Ready).

В который раз рекомендую отключить турбобуст центрального процессора с помощью утилиты Throttle Stop. Этим вы уменьшите температуру CPU на 10-15 градусов и почти не потеряете в быстродействии

С эпическими настройками и помощью DLSS + FG/MFG все современные игровые проекты будут демонстрировать 100-150 кадров в секунду в QHD+. Если сбалансировать настройки на высоких пресетах, то можно добиться полного раскрытия 240 Гц панели

Благодаря удачному сочетанию характеристик, этот ноутбук не просто получил первое место «на бумаге», а еще и стал личным выбором некоторых представителей редакции

Ноутбук года для 4К гейминга

Чтобы получить гарантированно хорошую технику, недостаточно просто выложить солидную кучу денег. Большая цена не обязательно является залогом удачной комбинации характеристик и пользовательского опыта

В мобильном игровом мире нет ничего мощнее видеокарты NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop с целыми 24 ГБ видеопамяти, которая потребляет до 175 Вт. Но одного этого не достаточно, чтобы ноутбук действительно привлекал к себе внимание.

Компания ASUS творчески подошла к этому вопросу, сделав лэптоп, который может выглядеть как рендер из игры Cyberpunk 2077

ASUS ROG Strix SCAR 18 может похвастаться очень богатой комплектацией, среди которой фирменный рюкзак, мышь и еще некоторые полезные аксессуары. Ценители неоновой эстетики обязательно оценят подсветку Aura 360 и AniMe Vision, которая представляет собой матричный массив светодиодов на внешней стороне ноутбука с возможностью персонализации.

Среди конкурентов ноутбук отличается возможностью в одно касание снять крышку ноутбука для легкого обслуживания, чистки или апгрейда. Конечно, хотелось бы видеть альтернативу пластиковым материалам корпуса внутренней части. Конкуренты вроде Razer Blade и Alienware предлагают алюминий, который придает солидности.

Asus ROG Strix SCAR 18 предлагает широкий набор интерфейсов, в том числе высокоскоростной Thunderbolt 5, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Матовый 18-дюймовый mini-LED экран поддерживает частоту обновления 240 Гц, зональное затемнение (более 2000 зон), 100% охват sRGB и DCI-P3 и может похвастаться максимальной яркостью 1200 нит в зональном режиме.

24-ядерный процессор Intel Core Ultra 9 275HX хватит для любых ресурсоемких и процессорозависимых задач. Его энергопотребление в редакционных тестах доходило 170 Вт — неожиданно десктопные показателиСо всем тем, замечательная система охлаждения справляется на отлично.

Поэтому даже в режиме Turbo максимальная температура CPU не поднималась выше 85 °C, а GPU — 75 °C. В режиме Performance ноутбук не утомляет шумом, 43 ДБа — хороший результат.

Графическое быстродействие топовой NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop предлагает полноценную альтернативу громоздким ПК и демонстрирует превосходные результаты, как в рабочей производительности, так и в 4К гейминге с помощью DLSS и FG/MFG.

Конкуренты также старались изо всех сил и представили достойные модели, побывавшие на редакционных обзорах. Среди них хотел бы отметить Legion Pro 7 16IAX10H с отличным шасси, хотя и с посредственными температурами, и эпический MSI Titan 18 HX Dragon Edition Norse Myth, которому лишние градусы Цельсия также помешали занять пьедестал.

Лучший универсальный ультрабук года

К любому ноутбуку всегда можно услышать множество претензий. Любители экстремальной автономии будут говорить о недостаточном времени работы от аккумуляторной батареи ПК-элита с топовыми десктопными конфигурациями будет указывать на ограниченность в игровой производительности и шумности, по сравнению с их 20-килограммовыми системными блоками. Дизайнеры укажут на компромиссы в игровых матрицах, а офисные работники подчеркнут недостаточное удобство клавиатуры и встроенных тачпадов.

Казалось бы, всем невозможно угодить, но нет. Компании Acer в своем ноутбуке Predator Triton 14 AI удалось почти невозможное — соединить лучшие из возможных характеристик в компактном шасси. При этом сохранить великолепную эстетику, вменяемые массогабаритные показатели, современные интерфейсы, премиальный дисплей, удачное сочетание производительности, энергоэффективности, нагрева и шума, а также получить очень удобную клавиатуру с трекпадом.

Это удалось благодаря сочетанию процессора Inter Core Ultra 9 288V, 32 ГБ оперативной памяти, 2 ТБ SSD накопителя и видеокарты RTX 5070 Laptop с ограниченным до 80 Вт TGP

Шасси из анодированного алюминия приятно холодит руку, даря ощущение надежности конструкции, а матовое черное покрытие с олеофобным слоем позволяет не бегать ежеминутно с тряпкой, вытирая отпечатки пальцев. Качество сборки на самом высоком уровне

Здесь мы имеем современные порты (Thunderbolt 4, и Wi-Fi 7 с Bluetooth 5.4) и чрезвычайно качественную клавиатуру, которая может составить конкуренцию самому ThinkPad. Стеклянный тачпад с тактильной отдачей по качеству напоминает Asus ZenBook S14.

К тому же это не просто производительный ноутбук. В комплекте идет специальный стилус с поддержкой 4096 уровней нажатия, что превращает его в мини графический планшет для дизайнера. Этому также способствует очень качественный 14,5″ OLED-дисплей с частотой 120 Гц. Он имеет целое ассорти замечательных характеристик, среди которых разрешение 2880×1800 пикселей, 100% покрытие DCI-P3, эталонная гамма, отличное соответствие цветов и сертификация CalMAN.

В гейминге при нативном разрешении (2880×1800), комбинации Medium/High настроек и помощи DLSS Quality, плюс генератора кадров можно рассчитывать на комфортный FPS в самых новых игровых проектах с комфортным FPS Этот ноутбук — не массовый продукт, а скорее демонстрация инженерных возможностей производителя.

Игровой процессор года

Для ПК энтузиастов CPU всегда был центром, из которого планировалась вся будущая сборка. Поэтому от его выбора зависит не только сегодняшнее быстродействие в рабочей или игровой производительности, но и время до следующего серьезного апгрейда, когда меняется сокет.

Можно приобрести очень дорогой процессор, вроде Intel Core Ultra 9 285Kкоторый будет королем рабочей производительности. Однако для игр нужно несколько больше, чем заоблачное количество ядер.

Процессоры с технологией 3D V-Cache ранее считались прерогативой элитного гейминга и киберспортсменов. Ryzen 7 9800x3D используемый в редакционных тестах, в момент релиза на фоне дефицита стоил как «крыло от Боинга».

С выходом более бюджетных вариантов такие CPU стали ближе к обычным игрокам. В этом году компания AMD выпустила в этом году AMD Ryzen 5 7500X3Dкоторый оказался действительно удачным процессором для геймеров, желающих получить топовую игровую производительность при низком энергопотреблении.

Это дает возможность построить производительный игровой компьютер не вкладываясь в дорогие сопутствующие компоненты. AMD Ryzen 5 7500X3D становится игровым процессором года за то, что при 65 Вт TDP делает доступным киберспортивный FPS на обычных материнских платах без мощной подсистемы питания и на простом башенном кулере.

Видеокарта года

В этом году выход в свет видеокарт на архитектуре Balckwell стал без преувеличения главным событием в мире железа. Это дало толчок новому этапу развития геймерской индустрии на всех уровнях. Не обошлось и без эксцессов, вроде «горячих» разъемов стандарта 12VHPWR, прекращения поддержки 32-битного PhysX и экономии NVIDIA на объеме видеопамяти.

Не менее важным стал выход конкурентных решений Radeon 9000 от компании AMD, которые хоть и продолжили использовать GDDR6, однако не стали экономить на ее объеме. Оба производителя отдали приоритеты фирменным технологиям суперсемплинга, генерации кадров, ИИ-постобработки и, конечно же, продолжили развивать технологию RTX.

На редакционных обзорах в 2025-м мы успели познакомиться со всеми возможными вариантами видеокарт: от NVIDIA RTX 5090 и AMD Radeon RX 9070 XT до Intel Arc B580. Последняя хоть и вышла в середине декабря 2024-го, в украинской продаже появилась в этом году.

Высокие стартовые цены и дефицит моделей RTX50 побудили потенциальных покупателей ждать уменьшения цен или присматриваться к конкурентным вариантам от компании AMD. Ближе к середине лета цены стали более приемлемыми, а рынок более насыщенным.

Со всем этим RTX 5090 до сих пор стоит очень дорого и несмотря на свою ультимативную скорость не по карману абсолютному большинству геймеров, даже на западном рынке RTX 5080 также достаточно мощная, но далека от лучшего соотношения «Цена/Вт/FPS».

AMD Radeon RX 9070 XT несмотря на все свои преимущества в гейминге все еще существенно отстает от NVIDIA в рабочей производительности и сценариях с трассировкой лучей или PT. Хотя в играх — это замечательный представитель «красного лагеря», который придется по душе ценителям удачных альтернатив.

Видеокартой года становится MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G. Она основана на том же видеочипе (GB203), что и RTX 5080, хотя и в чуточку «урезанной» модификации. RTX 5070 Ti поставляется с 16 ГБ видеопамяти GDDR7. Это позволяет рассчитывать не только на QuadHD гейминг, но претендовать на 4К режим с помощью DLSS и генерации кадров.

Она отлично подходит под большинство рабочих задач, которые требуют высокой производительности видеоускорителя, особенно в рендеринге, видеомонтаже и локальных ИИ моделях. Умеренное энергопотребление, низкие температуры и возможность разгона делают MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G прекрасным выбором сегодняшнего дня.

Лучшая материнская плата года (Intel)

Платформа LGA1851 для процессоров Arrow Lake вызвала немало дискуссий среди энтузиастов, ведь переход на новую архитектуру всегда сопровождается вопросами о целесообразности инвестиций

Несмотря на серьезные успехи компании AMD процессоры Intel Core Ultra Series 2 являются очень интересным выбором, в первую очередь для рабочей производительности и уже потом для гейминга. Чтобы полноценно раскрыть их потенциал и получить набор современных интерфейсов необходима качественная и надежная материнская плата.

Выбор года становится Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7которая предлагает убедительный ответ на вопрос баланса между функциональностью и стоимостью. За свою цену пользователь получает полноценную ATX-плату с 19-фазной системой питания, поддержкой DDR5 (до 9200 МГц) и Wi-Fi 7. Это делает ее прочным фундаментом для современных игровых и рабочих ПК.

Техническое оснащение платы отвечает даже самым капризным требованиям: четыре слота M.2 (в том числе с поддержкой PCIe 5.0), полноценный слот PCIe 5.0 x16, удобная кнопка съема видеокарты и скоростной USB4 Type-C на задней панели. Радиаторы VRM эффективно справляются с нагрузкой даже при работе с Intel Core Ultra 9 285K.

Gigabyte Control Center оказалось одним из самых стабильных и интуитивных решений. Предварительно настроенные режимы разгона PerfDrive позволяют получить дополнительную производительность без глубокого погружения в ручные настройки.

Среди конкурентов есть немало удачных решений Asus PRIME Z890-P WIFI, MSI Z890 GAMING PLUS WIFI и ASRock Z890 LiveMixer WiFi также интересны в своем классе.

Лучшая материнская плата года (AMD)

Рынок материнских плат для платформы AM5 казался давно поделенным между классическими производителями, поэтому появление Sapphire в этом сегменте стало настоящей неожиданностью.

Компания, которая десятилетиями выпускала видеокарты Radeon, решила попробовать силы в новом амплуа Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 оказалась удачным решением для тех, кто ищет стабильности без переплаты за лишние функции, за что получает звание лучшей материнской платы года.

Полноценный ATX-формат с 15-фазной системой питания, поддержка DDR5 (до 8000 MT/s) и современные беспроводные интерфейсы делают ее привлекательным выбором для владельцев процессоров Ryzen 7000, 8000 и 9000 серий, в том числе самых мощных. Массивные радиаторы удерживают температуры в пределах 37-42°C при работе с Ryzen 7 9800X3D.

Тестирование в паре с MSI GeForce RTX 5090 подтвердило стабильность платы даже при пиковом 900-ваттном энергопотреблении системы в паре с Ryzen 7 9800X3D (режим PBO). Конечно, идеальной техники не существует, и здесь также хватает компромиссов, как, например, аудиокодек Realtek ALC897. Однако Sapphire Nitro+ B850A WiFi7 внесла свежее дыхание в рынок материнских плат, а лишняя конкуренция никогда не помешает для конечного потребителя.

На базе чипсета B850 хватает конкурентов. Хороший вариант предлагает MSI B850 GAMING PLUS WIFI, в первую очередь в возможностях разгона ASRock B850 Pro-A WiFi также может понравиться по своему соотношению возможностей и цены.

Система охлаждения года

Производители процессоров стараются выжать максимум из кристаллов кремния в готовых продуктах. Разблокировка дополнительных ядер и искусство разгона времен AMD FX остались в прошлом. В этих реалиях остается все меньше пространства для существенного увеличения производительности вручную. Зато температуры и троттлинг (при недостаточном охлаждении) стали спутниками не только лэптопов, но и персональных компьютеров.

Для многих энтузиастов жидкостные системы охлаждения — единственный разумный выбор. Вместе с этим хочется не просто укротить своенравные температуры, но и получить особое эстетическое удовольствие от своей сборки.

MSI MPG CORELIQUID P13 360 White дарит все это одновременно, сочетая эффективное охлаждение с 2,1-дюймовым IPS-дисплеем на водоблоке. За это она объявляется лучшей СРО года

Модель зарекомендовала себя ярким элементом кастомизации, предлагающим ряд инноваций, среди которых технология Streamline с интеграцией всех кабелей от водоблока непосредственно под оплетку трубок. Питание и сигналы для LCD-экрана передаются через сами трубки, а вентиляторы CycloBlade 9 соединены последовательно без лишних проводов

Завершает композицию универсальный кронштейн UNI Bracket с поддержкой современных сокетов Intel и AMD без необходимости переключаться между различными креплениями.

Тестирование с AMD Ryzen 7 9800X3D показало хорошие результаты: в самых сложных синтетических тестах температура не превышала 82 °C при скорости вентиляторов лишь 1160 об/мин, а в играх процессор нагревался максимум до 61°C.

Низкий уровень шума помпы никак не выделяет ее на общем фоне, что позволяет строить почти бесшумные системы. Ну и самая интересная вишенка на торте — яркий LCD-экран, поддерживающий мониторинг в реальном времени, воспроизведение видео с YouTube и даже режим расширения дисплея, чем не могут похвастаться конкуренты.

Корпус года

В этом году через руки редакции прошло немало интересных компьютерных корпусов. От колоритной импровизации Gorilla Custom X-ATX стилизованной под S.T.A.L.K.E.R 2, до эпатажного 1stPlayer Mi2-A (Minitower). Но совершенству, как известно, нет предела.Поэтому, кроме качественного исполнения и широких возможностей, хочется еще и дополнительной персонализации, что будет выделяться среди подобных решений.

Cougar FV270 RGB WHITE поступил в продажу еще в 2024-м, но именно в этом году получил дополнительную кастомизацию ANNIHILATION с 3D-печатью и ручной художественной раскраской в стиле TLOU. Все это время он использовался в наших многочисленных редакционных обзорах.

Cougar FV270 RGB WHITE предлагает эффектность и эффективность с нестандартным подходом. Здесь используется многогранный периметр в форме призмы выполненный из закаленного изогнутого стекла. Это обеспечивает панорамный обзор внутренних компонентов без прямых краев, которые обычно мешают.

Вентиляторы расположены на наклонных поверхностях, что улучшает динамику воздушного потока. Приподнятая передняя часть открывает доступ к дополнительной оси вентиляции и обеспечивает забор воздуха снизу, а четыре предустановленных ARGB PWM вентилятора (два 140-мм на стороне материнской платы, один 120-мм снизу и один 140-мм сзади) создают четко сфокусированный поток.

Корпус поддерживает обратную прокладку кабелей, поэтому готов к самым современным материнским платам, скрывая весь беспорядок за непрозрачной стороной. Он совместим с материнскими платами E-ATX, именно поэтому тестовая ASRock X870E Taichi чувствует себя в нем как дома.

Cougar FV270 RGB WHITE имеет возможность установки видеокарт длиной до 420 мм в горизонтальной ориентации, или 450 мм в вертикальной. Даже монструозная MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC не способна занять все доступное пространство.

Игровой монитор года

Создать универсальный продукт — всегда самый сложный вызов для производителя. Гораздо легче, когда проектируешь целевое устройство для дизайнера или геймера. Тогда рецепт упрощается до выставления акцентов, наиболее важных для такой аудитории. MSI в этом году удалось выпустить монитор, который без преувеличения понравится всем.

MPG 274URDFW E16M є многогранным и универсальным монитором, который равноценно понравится игрокам, гуру HDR контента и высокого PPI, строгим фанатам настоящего черного цвета, ценителям высокоскоростных панелей и всем тем, кто любит порядок на своем рабочем столе.

MPG 274URDFW E16M объединил 27-дюймовую 4K IPS панель с 1152-зонной Mini-LED подсветкой, частотой 160 Гц и временем отклика 0,5 мс. По неполной цене OLED панели с QuadHD пользователь получает монитор в двух амплуа: для повседневной работы с отличным цветовым охватом (100% sRGB, 100% Adobe RGB, 95% DCI-P3) и для мультимедийных сценариев, где технология Local Dimming превращает его в настоящего конкурента OLED-панелей.

Днем антибликовое покрытие и яркость до 440 кд/м² позволяют комфортно работать даже в светлом помещении, а высокая плотность пикселей (163 ppi) обеспечивает четкое изображение для работы с графикой и текстами. Когда садится солнце, монитор предлагает глубокий черный цвет без надоедливого Glow-эффекта. Контрастность при этом возрастает до солидных 2890:1. Сертификация VESA DisplayHDR 1000 с пиковой яркостью 673 кд/м² — именно то, что нужно для HDR-контента.

Не забыли и об эргономике и портах: USB Type-C с Power Delivery 98W позволяет заряжать ноутбук прямо от дисплея, а USB-хаб и KVM Switch добавляют более широких возможностей Для киберспортсменов предусмотрен режим Dual Mode, который снижает разрешение до FullHD и повышает частоту до 320 Гц.

ПК 2025 года

2025-й завершается, и для вас мы собрали наше видение прогрессивного ПК года, в котором не ограничивали себя условностями. Вот его конфигурация:

Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D ;

; Оперативная память G.Skill DDR5 64GB Trident Z5 Neo RGB ;

; Материнская плата ASRock X870E Taichi ;

; Видеокарта MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC ;

; Охлаждение MSI MPG CORELIQUID P13 360 White ;

; Накопитель Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB ;

; Корпус Cougar FV270 RGB WHITE ;

; Блок питания SeaSonic Focus GX-1000 ATX 3.1 .

Таким в этом году стал «железный» выбор редакции ITC.ua. Ждем вас в комментариях не только под этими итогами, но и в наших будущих обзорах в 2026 году. Желаем вам в следующем году, чтобы самой главной проблемой был выбор между Intel и AMD.