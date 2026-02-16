Обзор процессора AMD Ryzen 7 9850X3D: новый король гейминга

Компания AMD продолжает развивать свою линейку процессоров с технологией 3D V-Cache которая оказалась на удивление удачной. Именно поэтому в наших тестах мы обычно используем Ryzen 7 9800X3D. С момента CES 2026 прошло не так много времени, но новый флагман для геймеров — Ryzen 7 9850X3D уже успел приехать на наш редакционный обзор. Он позиционируется как самый быстрый игровой процессор в мире, поэтому выясним, насколько велико его преимущество над предшественником, и стоит ли переплачивать за дополнительные мегагерцы.

AMD Ryzen 7 9850X3D Від 26 099 грн. Плюсы: самый быстрый игровой процессор на рынке; умеренные температуры; превосходная производительность в киберспортивных режимах; широкая совместимость в рамках платформы AM5; умеренное энергопотребление; большой кэш L3. Купить в COMPX.ua Минусы: более высокая цена за 9800X3D при минимальной разнице в производительности. Купить в COMPX.ua 8.4 /10 Оценка

ITC.ua





Технические характеристики

Параметр AMD Ryzen 7 9800X3D AMD Ryzen 7 9850X3D Литография TSMC 5 nm TSMC 5 nm Архитектура Zen 5 Zen 5 Платформа AMD AM5 AMD AM5 Количество ядер 8 8 Количество потоков 16 16 Базовая частота 4,7 ГГц 4,7 ГГц Макс. частота 5.2 ГГц 5,6 ГГц Кэш L2 8 МБ 8 МБ Кэш L3 96 МБ 96 МБ Базовый TDP 120 Вт 120 Вт Версия PCI-E 5.0 5.0 Встроенная графика AMD Radeon Graphics AMD Radeon Graphics Тип ОЗУ DDR5 DDR5 Максимум ОЗП 192 ГБ 192 ГБ

Тестовый стенд

Для тестирования AMD Ryzen 7 9850X3D использовалась ASRock Taichi — топовая материнская плата на чипсете X870E. BIOS обновлен до версии 4.04.

Конфигурация тестового стенда:

Для сравнения использовался процессор AMD Ryzen 7 9800X3D. Все тесты проводились с одинаковыми настройками системы, версий игр и профилем «Performance» в ASRock A-Tuning.





Комплектация и упаковка и упаковка

Тестовый сэмпл AMD Ryzen 7 9850X3D с надписью «not for resale» прибыл в боксовом исполнении. Упаковка хорошо знакома фанатам «красного» лагеря своей серо-оранжевой цветовой гаммой с серебристыми акцентами. На лицевой стороне производитель классически подчеркивает ключевую особенность процессора — поддержку технологии AMD 3D V-Cache.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

CPU надежно закреплен в прозрачном пластиковом блистере, что позволяет посмотреть на свое приобретение еще до распаковки. Рядом находится фирменная наклейка с надписью «AMD Ryzen 7», которой многие пользователи традиционно украшают корпуса своих компьютеров. В комплекте также есть подробная инструкция по установке процессора на платформу AM5 и сопутствующая документация.

Это версия без комплектного кулера, что вполне логично для процессора такого класса. Производитель ожидает, что будущие владельцы Ryzen 7 9850X3D будут использовать собственные системы охлаждения, способные эффективно отводить тепло от высокопроизводительного чипа. Хотя заявленный TDP составляет 120 Вт, реальное потребление энергии под нагрузкой может достигать 160 Вт.

Производительность и тесты AMD Ryzen 7 9850X3D и AMD Ryzen 7 9850X3D

AMD Ryzen 7 9850X3D позиционируется производителем как самый быстрый игровой процессор в мире. Это звание ранее принадлежало Ryzen 7 9800X3Dкоторый появился на рынке в ноябре 2024 года и весь предыдущий год работал в составе тестового стенда.

AMD Ryzen 7 9850X3D построен на современной архитектуре Zen 5 и использует технологию 3D V-Cache второго поколения, которая представлена еще в серии Ryzen 7000X3D. Процессор состоит из двух чиплетов: одного I/O-кристалла и одного CCD (Core Complex Die), который содержит восемь ядер (16 потоков) Zen 5. Под основным кристаллом расположен дополнительный слой кэша объемом 64 МБ, что увеличивает общий объем L3 третьего уровня до 96 мегабайт.

Главное отличие от предшественника заключается в увеличенной максимальной тактовой частоте. Если Ryzen 7 9800X3D разгонялся «из коробки» до 5.2 ГГц, то новый 9850X3D может достигать 5.6 ГГц. Это прирост на 400 МГц, или 8% в максимальной частоте. При этом базовая частота осталась неизменной на уровне 4.7 ГГц, как и теплопакет в 120 Вт.

Процессор производится по 5-нанометровому техпроцессу TSMC и поддерживает все современные технологии платформы AM5. Среди них DDR5 память с поддержкой профилей EXPO до 5600 МГц по умолчанию, линии PCI Express 5.0 для видеокарт и накопителей, а также интегрированная графика AMD Radeon Graphics для базовых задач.

Рабочая производительность

Еще до начала тестирования можно было предсказать, что в рабочих задачах Ryzen 7 9850X3D не покажет значительного прироста над предшественником. Ведь разница в 400 МГц максимальной частоты проявляется преимущественно в легких однопоточных сценариях, тогда как в многопоточных нагрузках CPU работает на более низких частотах из-за ограничений по потреблению энергии.





Бенчмарк: Ryzen 9 9950X3D Ryzen 7 9800X3D Ryzen 7 9850X3D CPU-Z Single — 895 Multi — 17 151 Single — 810 Multi — 8227 Single — 868 Multi — 8808 Octane 2.0 Plus Single — 140 896 Multi — 1 343 242 Single — 132 807 Multi — 838 632 Single — 141 047 Multi — 877 540 WebXPRT 4 452 436 472 Speedometer 42 42.3 49.4 GeekBench 6 Single — 3 404 Multi — 22 577 Single — 3 256 Multi — 18 023 Single — 3 458 Multi — 18 535 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 76 264 Write — 77 348 Copy — 69 012 Latency — 79.1 Read — 58 889 Write — 80 272 Copy — 55 830 Latency — 79.7 Read — 58 726 Write — 80 822 Copy — 55 880 Latency — 77.1 7-zip memory test (GIPS) Compr — 213 Decomp — 262 Total — 237 Compr — 131 066 Decomp — 135 812 Total — 133 439 Compr — 132 891 Decomp — 145 303 Total — 139 097 Cinebench R23 Single — 2 246 Multi — 42 724 Single — 2 046 Multi — 22 306 Single — 2 187 Multi — 22 223 D5 Рендер, секунд 107 107 106 3D Mark CPU Max Threads — 17 778 CPU One Thread — 1300 CPU Max Threads — 10 150 CPU One Thread — 1 208 CPU Max Threads — 10 101 CPU One Thread — 1 259

В синтетическом тесте CPU-Z Ryzen 7 9850X3D показал 868 баллов в однопоточном режиме и 8 808 баллов в многопоточном, что на 7% больше 9800X3D. Это «первый звоночек», что AMD удалось эффективно масштабировать архитектуру Zen 5. В популярном бенчмарке GeekBench 6 разница оказалась еще более показательной. Ryzen 7 9850X3D набрал 3 458 баллов в однопоточном тесте против 3 256 у предшественника, получив преимущество в 6%. В многопоточном режиме результаты составили 18 535 и 18 023 балла соответственно, со скромным приростом всего в 3%.

Интересно, что 9850X3D даже опередил старший 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D в однопоточном тесте (3 458 против 3 404), хотя в Multi-тесте флагман ожидаемо сохраняет лидерство с результатом 22 577 баллов.

Тест Cinebench R23 продемонстрировал похожую картину. В однопоточном режиме 9850X3D на 7% быстрее 9800X3D. А вот в многопоточном тесте результаты у предшественника оказались даже лучше. Такая ситуация объясняется тем, что при нагрузке всех ядер оба процессора упираются в ограничения TDP, и более высокая максимальная частота 9850X3D не может проявиться в полной мере. В браузерных бенчмарках Ryzen 7 9850X3D показал лучшие результаты среди всех протестированных процессоров. В WebXPRT 4 он набрал 472 балла против 436 у 9800X3D и 452 у Ryzen 9 9950X3D. «Лишние» 8% являются приятным бонусом для новых владельцев. Еще более впечатляющим оказался результат в Speedometer: 49.4 балла против 42.3 у 9800X3D. Это уже настоящая доминация с 17% улучшением, которое объясняется тем, что браузерные тесты активно используют однопоточную производительность и очень чувствительны к латентности кэша.

Тест Octane 2.0 Plus подтвердил преимущество 9850X3D в однопоточных сценариях. В Single-режиме новинка набрала 141047 баллов против 132807 у предшественника. В многопоточном тесте результаты составили 877540 и 838632 балла соответственно.

В тесте памяти AIDA64 показывает практически идентичные результаты для обоих процессоров. Скорость чтения составляла 58726 МБ/с у 9850X3D и 58889 МБ/с у 9800X3D, скорость записи — 80822 и 80272 МБ/с соответственно. Латентность памяти у новинки оказалась даже чуть лучше: 77.1 нс против 79.7 нс, что позитивно влияет на производительность в некоторых играх.

Для сравнения, 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D демонстрирует значительно более высокую скорость чтения (76264 МБ/с).

Архиватор 7-zip традиционно хорошо масштабируется с количеством ядер, поэтому здесь 9850X3D показал лишь умеренный прирост. Скорость компрессии составила 132891 GIPS против 131066 у предшественника (+1.4%), декомпрессии — 145303 против 135812 GIPS (+7%). Общий результат составил 139097 и 133439 GIPS соответственно, что дает 4% прироста.

В рендеринге тестовой сцены D5 Render все три процессора показали практически одинаковое время выполнения: 106 секунд у 9850X3D, 107 секунд у 9800X3D. Хоть данный бенчмарк активно использует ресурсы CPU, но такие проекты больше зависят от видеокарты, чем от процессора.





Тест 3DMark CPU Profile выявил интересную закономерность. В однопоточном тесте 9850X3D был на 4% быстрее. Тем не менее в многопоточном тесте результаты почти идентичны: 10 101 и 10 150 баллов.

Ryzen 7 9850X3D демонстрирует стабильный 5-7% прирост в однопоточных задачах по сравнению с 9800X3D, что в целом соответствует разнице в максимальной тактовой частоте. В многопоточных сценариях преимущество уменьшается до 1-4%

Не забывайте, что основная миссия этого CPU — гейминг, поэтому для пользователей, которые планируют использовать процессор для рабочих задач, лучше рассмотреть Ryzen 9 9950X3D с вдвое большим количеством ядер.





Игровая производительность

Самый главный вопрос для будущих владельцев Ryzen 7 9850X3D заключается в его производительности в играх. Именно здесь огромный 96-мегабайтный кэш третьего уровня должен проявить себя лучше всего. Однако не все игры одинаково чувствительны к объему кэша — некоторые больше зависят от количества ядер или тактовой частоты.

Обычно наибольший прирост FPS наблюдается в киберспортивных дисциплинах, где игроки намеренно снижают графические настройки и разрешение ради максимального количества кадров в секунду. В таких сценариях Ryzen 7 9850X3D демонстрирует лучшие результаты.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) Counter-Strike 2 (9800X3D) 434 476 546 757 Counter-Strike 2 (9850X3D) 447 490 568 817

В Counter-Strike 2 на киберспортивных настройках в разрешении 1080p процессор выдавал в тестовом сценарии до 817 кадров в секунду (на 8% больше Ryzen 7 9800X3D).

При переходе на ультимативные настройки (4К) преимущество уменьшается до 3% над Ryzen 7 9800X3D. Тут уже упираемся в возможности RTX 5090. Процессор во время игры загружался приблизительно на 50-60%.Cyberpunk 2077: Phantom Liberty показал 5% прирост для Ryzen 7 9850X3D над предшественником при использовании классической растеризации.





Владельцы процессоров Intel 14-го поколения нередко любят замечать, что им нет смысла переходить на процессоры с 3D V-Cache. Ради любопытства запустил игру на Intel Core i9-14900K. Без трассировки он проигрывал на 30%, а с RT-ON — около 10%.

Зона отчуждения в 4К оказалась безразличной к Ryzen 7 9850X3D. Разница процессорами обычно составляла около 1-2%. В FullHD, когда исчезает GPU-ограничение герой нашего обзора становится быстрее 9800X3D на 6%. Не знаю, кто играет на RTX 5090 в FullHD, но факт есть факт.Doom: The Dark Ages, как и его главный персонаж, проявили полное игнорирование к изменению процессора в системе. Колебания фиксировались на уровне погрешности.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) Indiana Jones and the Great Circle (9800X3D) 35 140 388 191 476 610 Indiana Jones and the Great Circle (9850X3D) 36 143 396 199 495 641

В Indiana Jones and the Great Circle прирост кадров колеблется от 2% в 4K до 6% в FullHD пресете. На сингл-приключения это конечно не сильно влияет, хотя показатель 1% LOW также улучшается на 6-7%, в зависимости от локации. Тем не менее, фанатам «классической растеризации» это придется по душе.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) Forza Horizon 5 (9800X3D) 147 242 348 313 436 Forza Horizon 5 (9850X3D) 153 252 362 335 467

Высокий FPS и низкие задержки особенно почитались любителями стремительных гонок. Здесь Ryzen 7 9850X3D не подвел. Прирост кадров в Forza Horizon 5 колеблется между 4% в 4К до 7% в QuadHD.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) Remnant 2 (9800X3D) 94 100 210 177 322 390 Remnant 2 (9850X3D) 95 102 214 186 335 413

Remnant 2 всегда радостно нагрузит вас ультимативной SOULS-сложностью, параллельно загрузив даже самые мощные системы. Наибольший буст классически наблюдается в FullHD. Режимы DLSS и FG размывают разницу, доходящую до 6% в кибер-пресетах и нивелируемую высоким разрешением.

RTX 5090 Режим RAGE (Ultra + Classic Rasterisation) 4K (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) 4K (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) QuadHD (HIGH, DLSS + FG/MFG — OFF) QuadHD (High, DLSS – Quality + FG/MFG — ON) FullHD (Low + DLSS + FG/MFG) (Cyber) The Elder Scrolls IV: Oblivion (9800X3D) 65 98 195 141 255 370 The Elder Scrolls IV: Oblivion (9850X3D) 66 100 197 148 265 396

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered довольно требовательна к процессору. В свою очередь она откликнулась на увеличение частоты 6-7% приростом в FullHD и до 5% в QuadHD. Насколько это поможет в Сиродииле — решать вам.В среднем Ryzen 7 9850X3D оказался быстрее 9800X3D на 5% при использовании FullHD пресетов, где процессор является основным ограничивающим фактором. При переходе на более высокие настройки графики преимущество уменьшается до 2-4% из-за роста нагрузки на видеокарту. Оппозиция с

9800X3D не сказать, чтобы радикальная, а вот по сравнению с CPU позапрошлой архитектуры (вроде 7800X3D) прирост может составлять до 15%, что уже значительно ощутимее.





Энергопотребление и нагрев

Ryzen 7 9850X3D оказался заметно энергоемче своего предшественника, хотя температуры остаются под контролем. Во время длительной нагрузки в Cinebench R23 процессор потреблял до 160 Вт. При этом AMD оставила неизменным заявленный TDP на уровне 120 Вт, что выглядит немного странно, учитывая реальное потребление.

Температуры во время синтетических тестов не превышали 80 градусов по Цельсию при использовании жидкостного охлаждения MSI MPG CORELIQUID P13 360 White.Скорость вращения при этом составляла около 60-65% от максимальной.

В играх энергопотребление доходит до 110 Вт, за исключением моментов с компиляцией шейдеров на начальном экране. Там CPU работает «на полную».Во время игровых сессий температура процессора редко превышала 68 градусов по Цельсию.





В Counter-Strike 2 она держалась на уровне 60 °C, в Cyberpunk 2077 достигала 69 °C, а в S.T.A.L.K.E.R. 2 — 59 °C. Это неплохие показатели, которые позволяют использовать даже среднебюджетные системы охлаждения.

Для Ryzen 7 9850X3D вполне достаточно качественного башенного кулера с пятью тепловыми трубками. Но не забывайте использовать хорошую термопасту, ведь бюджетные варианты вроде GD-шек добавят лишних 7-9 градусов.





А в целом, я рекомендую использовать СРО 240-360 мм.Если ваша материнская плата поддерживает тонкую настройку напряжения, то можно применить андервольтинг через функцию Curve Optimizer в BIOS. Это позволит снизить температуру еще на 4-6 градусов без потери производительности.

Для материнских плат среднего и топового уровня с мощной подсистемой питания процессор вообще не создает проблем. Даже более простые платы на чипсете B650 с 10-12 фазами справятся с этим CPU без перегрева VRM. Это делает 9850X3D универсальным выбором, который не требует дорогих сопутствующих компонентов.

Опыт использования

Я использовал Ryzen 7 9850X3D в качестве основного процессора для игр и повседневных задач. Общее впечатление от работы в целом положительное. Это тот же лучший игровой процессор в мире, как и Ryzen 7 9800X3D, но «на максималках». Однако преимущество над предшественником настолько малое, что его трудно заметить без специальных измерений.

Единственным нюансом, который возник во время работы, стало подвисание показателей сенсоров в AIDA64 и некоторых других оверлеев. Это можно «списать» на обновленный/сирый биос, или особенности тестового семпла. С Ryzen 7 9800X3D таких моментов не наблюдалось.





В киберспортивных дисциплинах каждый кадр в секунду имеет критическое значение (особенно задержки, 0.1% и 1% LOW). Разница между 9850X3D и 9800X3D в FPS составила около 40 к/с. Для профессиональных игроков это может быть важно, но для большинства пользователей разница в Counter-Strike 2 вообще не ощущается.

В обычных AAA-играх ситуация похожая. При разрешении 1440p с высокими настройками графики даже мощная RTX 5090 становится ограничивающим фактором, и разница между топовыми процессорами AMD практически исчезает. Лишь при снижении настроек до Medium или Low можно увидеть реальное преимущество 9850X3D.

Положительным моментом является то, что 9850X3D сохраняет все преимущества архитектуры Zen 5 и технологии 3D V-Cache. Процессор прекрасно работает с медленной памятью DDR5-4800, теряя лишь 1-3% производительности по сравнению с DDR5-6000. Это делает его отличным выбором для тех, кто хочет сэкономить на оперативной памяти, которая сейчас стоит недопустимо дорого.

Цены и конкуренты

Ryzen 7 9850X3D можно приобрести по цене 28 999 гривен, хотя в первые недели после запуска цены обычно выше из-за ограниченной доступности. Поэтому, если это вам критично, то можно и немного подождать. За эти деньги на рынке хватает конкурентов как среди Intel, так и среди собственных продуктов AMD.

Самый очевидный конкурент — это Ryzen 7 9800X3Dкоторый сейчас продается на 7 000 гривен дешевле. Эта экономия пока вполне оправдана.За схожую стоимость можно приобрести 16-ядерный AMD Ryzen 9 9950X который сейчас стоит на 5000 гривен дороже.

Он предлагает вдвое больше ядер и потоков, что делает его значительно быстрее в рабочих задачах. В играх он проигрывает Ryzen 7 9800X3D и Ryzen 7 9850X3D, но разница не такая большая, как можно подумать — обычно 10-15%.

Значительно более дешевой альтернативой является Ryzen 7 7800X3D предыдущего поколения, который можно найти за 16 000 гривен. Для большинства геймеров это лучший выбор с точки зрения соотношения цена/производительность. Тем не менее запасы 7800X3D постепенно исчерпываются.

Со стороны Intel ближайшим конкурентом является Core i9-14900Kкоторый сейчас можно приобрести за 23 000 гривен. Он имеет 24 ядра (8 производительных + 16 энергоэффективных) и показывает отличные результаты в рабочих задачах. Однако в играх он проигрывает 9850X3D в среднем на 20-30%, а потребляет при этом значительно больше энергии — до 250-300 Вт под нагрузкой.

Новейший Intel Core Ultra 9 285K стоит примерно так же, как герой нашего обзора. Он энерго эффективнее Core i9-14900K, но в играх все равно проигрывает процессорам AMD с 3D V-Cache. В рабочих задачах он очень производительный, но за такой ценник лучше рассмотреть Ryzen 9 9950X3D с 16 ядрами и 3D кэшем.

Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на Ryzen 7 9700Xкоторый стоит на 2500 гривен меньше Ryzen 7 7800X3D. Он имеет те же восемь ядер, но без 3D V-Cache, что делает его значительно медленнее в играх в QuadHD и FullHD. Зато в рабочих задачах разница минимальная, а потребление энергии ниже. Для сбалансированной системы это отличный выбор.

Самой дешевой альтернативой с 3D V-Cache является Ryzen 5 7500X3Dкоторый можно найти за 11 500 гривен. Он имеет шесть ядер и 96 МБ кэша L3, что делает его очень быстрым в киберспортивных играх. В AAA-проектах он немного медленнее из-за меньшего количества ядер, но для большинства геймеров этого более чем достаточно.

8.4 /10 Оценка ITC.ua Рабочая производительность 9 Производительный в рабочих процессах, но за равноценные деньги есть варианты с большим количеством потоков. Игровая производительность 10 Самый быстрый процессор для геймеров. Цена 6 Значительно дороже AMD Ryzen 7 9800X3D. Нагрев 8.5 Умеренные температуры — до 80 °C с трехсекционным водяным охлаждением.