Обзор MSI MEG X870E Godlike X Edition: материнская плата для тысячи избранных

Ходят легенды, что среди обычных ПК энтузиастов существует закрытая каста избранных, для которых техника не просто хобби, а отдельный путь. Именно для них производители выпускают свои лучшие имиджевые продукты, служащие витриной передовых технологий. В таком сегменте позиционируется материнская плата MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION, которая приехала на наш редакционный обзор, чтобы приятно удивить даже самых требовательных пользователей.

MSI MEG X870E Godlike X Edition Від 70 000 грн. Плюсы: роскошная лимитированная комплектация с массой аксессуаров; мощная система питания; горизонтальное расположение разъемов; многообразие скоростных интерфейсов; информативный дисплей Dynamic Dashboard III; эффективное охлаждение всех компонентов; превосходная производительность, дракончик Lucky. Минусы: очень высокая цена; большие габариты и горизонтальное расположение могут вызвать сложности даже в E-ATX корпусах, шумный вентилятор на карте M.2 Xpander. 9 /10 Оценка

ITC.ua Выбор

редакции

Технические характеристики

Формат E-ATX (305 × 277 мм) Сокет AMD AM5 Чипсет AMD X870E Фаз питания 27 (24+2+1) Оперативная память 4 x DDR5 DIMM Макс. объем ОЗУ 256 GB Макс. частота ОЗУ 9000 MHz (OC) Видео выходы 2 x DisplayPort через Type-C LAN контроллер 1 x Realtek RTL8126 (5 Gbps) 1 x Marvell Aquantia AQC113CS (10 Gbps) Беспроводные интерфейсы беспроводные интерфейсы Wi-Fi 7 802.11be MediaTek MT7927, Bluetooth 5.4 Разъемов PCI-E x16 1 x PCI Express 5.0 x16 (x16/x8/x8/x4/x4/x4/x4) 1 x PCI Express 5.0 x16 (x8) 1 x PCI Express 4.0 x4 Разъемов М.2 2 x M.2 (PCIe 5.0 x4, 2280-22110) 2 x M.2 (PCIe 4.0 x4, 2260-2280) 1 x M.2 (PCIe 4.0 x2, 2260-2280) Разъемов SATA 4 x SATA (6 Gbps) USB (Внешние порты, задние) 2 x USB4 Type-C (40 Gbps) 5 x USB 3.2 Type-C Gen 2 (10 Gbps) 8 x USB 3.2 Type-A Gen 2 (10 Gbps) USB (Внутренние порты, onboard) 1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (60W PD) 2 x USB 3.0 (поддерживает 4 порта) 2 x USB 2.0 (поддерживает 4 порта) Звук Realtek ALC4082 + ESS ES9219Q DAC Подсветка Dynamic Dashboard III, 4 зоны RGB подсветки. Питание процессора 2 x 8-pin EPS Питание кулеров 4 x 4-pin (на плате) 7 x 4-pin (через EZ Control Hub) Дополнительно EZ M.2 Clip IIEZ PCIe Release, EZ Control HubM.2 Xpander-Z Slider Gen 5, Dynamic Dashboard III, Двойной BIOS, Кнопки Flash BIOS, Clear CMOS, Smart Button, Нумерованная табличка (лимитированная серия 1000 штук), Коллекционная подставка, Дракончик Lucky.

Тестовый стенд

Для тестирования MSI MEG X870E Godlike X Edition мы подобрали топовые компоненты, построив не просто ПК, а настоящий звездолет USS Enterprise. Нагрев участков материнской платы проверялся с помощью пирометра, во время кратковременного снятия боковой крышки корпуса.

Конфигурация тестового стенда:

Комплектация, упаковка и внешний вид

MSI MEG X870E Godlike X Edition производит незаурядный эффект, еще до первого включения. Складывается впечатление, что перед нами эксклюзивный тестовый сет для медиа. Ее габариты могут ввести в заблуждение.

Это именно тот случай, когда ни на чем не экономят в попытке вызвать сильное первое впечатление. Сначала перед нами оказывается минималистичный черный бокс с золотыми акцентами. На нем указана модель и основные характеристики. Это всего лишь внешняя оболочка, которую нужно снять для дальнейшего доступа.

После этого появляется основная черная коробка, на которой золотыми буквами выгравирована надпись «GOODLIKE X EDITION». Кроме того, большую часть фронтальной стороны занимает логотип «Х», украшенный глянцево-черными и золотыми пирамидками.

Конструкция, фиксирующая коробку в закрытом положении, также стилизована под X-формат. После несложных манипуляций крышка открывается вверх, как капот в автомобиле. Внутри комплект организован по трехсекционной системе.

Две верхних секции раздвигаются в сторону как лепестки. В них находится настоящее ассорти дополнительных компонентов и аксессуаров. Сама же MSI MEG X870E Godlike X Edition важно зафиксирована в нижнем боксе.

Разнообразие комплектации пробуждает настоящий интерес даже если вы думаете, что уже видели все. Обычно материнские платы поставляются с небольшим набором дополнительных мелочей. Это может быть несколько кабелей в пластиковом пакете, антенна и коллекция наклеек с документацией. Но не в данном случае. MSI MEG X870E Godlike X Edition снабжена ультимативным набором, изучение которого может занять часы.

Комплект поставки:

USB-накопитель с драйверами;

Нумерованная табличка;

4 x кабеля SATA;

2 x EZ M.2 Clip II;

Дополнительные винты M.2;

Ключик для демонтажа EZ M.2 Clip II;

EZ WiFi антенна;

M.2 Xpander-Z Slider Gen 5 (карта расширения с двумя слотами PCI-E Gen 5);

EZ Control Hub (концентратор для 7 вентиляторов, ARGB, RGB);

Датчики (2 штуки);

Кабель EZ Conn (1-to-3) с поддержкой вентиляторов, ARGB и USB 2.0;

Кабель передней панели EZ Front Panel;

Коллекционная подставка;

Черный плюшевый дракон Lucky с дополнительными брелками;

Наклейки для кабелей;

Быстрое руководство по установке.

MSI MEG X870E Godlike X Edition выпускается ограниченным тиражом в 1000 плат, каждая из которых имеет индивидуальную табличку и подставку. ITC достался счастливый номер 307 — Хороший знак!

Будущие владельцы материнской платы получают черного плюшевого Lucky. Как и подобает черному дракону, он охраняет свое сокровище — дополнительные приятности и «брелоки». Очевидно, это не влияет на производительность, но ценителям эксклюзивности понравится.

Производитель сделал упор не только на роскошность комплектаций, но и на тактильность. Более того, открыв некоторые коробки чувствуешь не запах пластика, а приятные ментоловые нотки.

Украшением большого радиатора является огромный фирменный дракон MSI, который сияет на глянцевой зеркальной поверхности. Будущие владельцы смогут использовать свой индивидуальный нумерованный радиатор с дисплеем. Под него есть специальный разъем, как и в отдельном кейсе, где он может работать, подключившись через Type-C.

Тестовый накопитель Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB комплектуется массивным радиатором, но на фоне такой системы он выходил за рамки общего дизайна не в лучшую сторону.

Справа находится Dynamic Dashboard III, который не только служит дополнительным информативным дисплеем, а объединен с EZ Bridge. Он фиксируется на магнитных креплениях и подсоединяется к материнской плате с помощью проприетарного разъема.

Нижняя часть материнской платы покрыта сплошным слоем быстросъемных радиаторов. Один из них (для M.2) — двусторонний. Треугольник (или пирамидка) функционально — увеличенный радиатор PCH, который в паре с задней панелью обеспечивает охлаждение чипсета X870E.

Количество слотов M.2 удовлетворит потребности даже самых требовательных энтузиастов, а в дополнение не забываем, что есть Xpander. Это отдельная плата расширения, позволяющая установить в себя два PCI-E Gen5 M.2 накопителя (128 Гбит/с).

Одной из главных фишек MSI MEG X870E Godlike X Edition является горизонтальная компоновка разъемов. Это третий путь, который отличается от классических фронтальных интерфейсов на материнской плате и концепции backconnect, когда соединения прячутся сзади.

Горизонтальная компоновка очень удобна, но не обошлось без минусов, о которых я расскажу в разделе с опытом пользования. Благодаря двухрядному расположению интерфейсов MSI MEG X870E Godlike X Edition имеет много места для маркировки контактов. В Dynamic Dashboard III есть EZ Bridge предназначенный для EZ Control Hub от MSI. Это дополнительно разгружает боковую часть материнской платы от многочисленных соединений.

Интерфейсы, разъемы, начинка

Для тестирования компьютерного оборудования я обычно использую материнскую плату с мощной системой питания (24+2+1), которая способна без проблем обеспечить работу AMD Ryzen 9 9950X3D.

Godlike X Edition также имеет 27 силовых линий (Duet Rail Power System) со Smart Power Stage мощностью 110A, объединяющей в одном корпусе MOSFET-транзисторы и интеллектуальный драйвер. Более того, массивные радиаторы намекают, что охлаждение здесь не просто декоративный элемент, а мощный инструмент для отвода тепла.

Если вы хотите войти в элиту оверклокеров, то MSI MEG X870E Godlike X Edition предоставляет все необходимые возможности для этого. К тому же AMD традиционно использует свои сокеты в течение длительного периода, поэтому можно не волноваться, что платформа морально устареет.

Охлаждение системы питания обеспечивают два массивных радиатора, соединенные парой тепловых трубок.

Плата оснащена 4 слотами DIMM, которые поддерживают максимум 256 ГБ памяти. Слоты совместимы с JEDEC (4800 до 5600 MT/s), тогда как максимальная скорость разогнанной достигает 9000 MT/s. Ниже приведены максимальные скорости для различных конфигураций:

одноранговый модуль х 1 = 9000 MT/s;

двухранговые модули х 1 = 6400 MT/s;

одноранговый модуль х 2 = 6400 MT/s;

двухранговые модули х 2 = 4800 MT/s.

MSI MEG X870E Godlike X Edition классически поддерживает разгон памяти с функцией «Memory Boost». RAM с ECC не поддерживается. Материнская плата также предлагает настраиваемые пресеты таймингов в BIOS для различных конфигураций.

В MSI MEG X870E Godlike X Edition присутствуют три слота PCIe, два из которых поддерживают MSI Steel Armor II для улучшенной долговечности при использовании тяжелых видеокарт, вроде MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC.

EZ PCIe Release я все еще считаю самым удобным решением. Достаточно просто нажать кнопку, чтобы демонтировать видеокарту.

Второй слот PCIe Gen 5 x16 может работать в режиме x8, а третий — PCIe Gen 4 x4 понадобится для дополнительных карт расширения. 2 порта M.2 работают от линий процессора на максимальной скорости (PCIe Gen 5). Однако на CPU 8000-й серии будет доступен только режим PCIe Gen 4.

M.2 на материнской плате:

2 x M.2 PCIe Gen 5 x4 от CPU (128 Гбит/с);

2 x M.2 PCIe Gen 4 x4 от чипсета (64 Гбит/с);

1 x M.2 PCIe Gen от чипсета 4 x2 (32 Гбит/с).

Карта расширения M.2 Xpander-Z Slider Gen 5 предоставляет еще два слота под M.2.

Конструкция установки накопителей в M.2 Xpander-Z Slider Gen 5 интуитивная и простая. Достаточно лишь нажать на специальный механизм и вытащить слот. С этим справится даже новичок. При этом SSD получают двустороннее охлаждение, плюс помощь вентилятора. Его обороты конечно же можно настраивать.

Также есть 4 порта SATA 6 Гбит/с для дополнительных накопителей — два из них в горизонтальном исполнении. Некоторые пользователи хотели бы больше, но причины этой тенденции кроются не в желании производителя, а в доступных линиях чипсета.

Интерфейсная панель MSI MEG X870E Godlike X Edition имеет что предложить. Здесь расположены два порта USB4 формата Type-C со скоростью передачи данных 40 Гбит/с и полной поддержкой стандарта Thunderbolt 4. Дополнительно присутствуют пять портов USB 3.2 Gen 2 Type-C, каждый из которых обеспечивает скорость 10 Гбит/с, а также восемь портов USB 3.2 Gen 2 Type-A с аналогичной пропускной способностью.

Сетевые возможности представлены двумя контроллерами Ethernet: Realtek RTL8126 со скоростью 5 Гбит/с и премиальным Marvell Aquantia AQC113CS, который поддерживает скорость до 10 Гбит/с. Беспроводное соединение обеспечивает модуль Wi-Fi 7 на базе чипсета MediaTek MT7927.Доступен высококачественный звук 7.1 на базе Realtek ALC4082. Аудиосистема включает стандартный набор аналоговых разъемов, дополненных оптическим выходом S/PDIF.

Среди нужных вещей для энтузиастов разгона стоит отметить три полезные кнопки: USB BIOS Flashback — обновляет BIOS даже без процессора, Clear CMOS — сбрасывает настройки, плюс есть многофункциональная Smart Button.

Интерфейсная панель:

2 x USB4 40 Гбит/с (Type-C) с поддержкой Thunderbolt 4;

5 x USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (Type-C);

8 x USB 3.2 Gen 2 10 Гбит/с (Type-A);

1 x Realtek RTL8126 5 Gbps Ethernet;

1 x Marvell Aquantia AQC113CS 10 Gbps Ethernet;

Wi-Fi 7 (MediaTek MT7927) с разъемами EZ-Antenna;

Аудио разъемы и оптический выход S/PDIF;

Кнопки USB BIOS Flashback, Clear CMOS и Smart Button.

Внутренние разъемы:

1 x USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (60W Power Delivery);

2 x USB 3.0 (поддерживает 4 порта);

2 x USB 2.0 (поддерживает 4 порта);

4 x 4-pin вентиляторы (на плате);

7 x 4-pin вентиляторы (через EZ Control Hub);

2 x порты для датчиков;

1 x EZ Bridge (для подключения EZ Control Hub);

1 x 8-pin PCIe дополнительное питание;

4 x SATA 6 Гбит/с.

EZ Control Hub позволяет подключить два ARGB и один RGB, вдобавок есть семь разъемов для системных вентиляторов. Их можно настроить как в MSI Center, так и в UEFI

Концентратор крепится к материнской плате с помощью 15-контактного кабеля (Bridge) и питается через разъем SATA. Благодаря мощному магниту его можно прицепить в любой части корпуса.

Программное обеспечение MSI MEG X870E Godlike X Edition

Софтовая часть MSI MAG X870E TOMAHAWK WIFI охватывает эксклюзивный UEFI BIOS (емкостью 64 Мб), и набор утилит для Windows, чем создает комплексную экосистему для настройки и мониторинга компонентов. CLICK BIOS X при этом может похвастаться расширенной функциональностью.

Интерфейс разделен на два режима работы: EZ Mode предоставляет быстрый доступ к ключевым параметрам, тогда как Advanced Mode открывает полный спектр возможностей для глубокой настройки. В упрощенном режиме пользователь может быстро изменить последовательность загрузки, активировать профили AMD EXPO для автоматического разгона оперативной памяти DDR5, включить Precision Boost Overdrive для увеличения мощности процессора или настроить работу NPU (нейронного процессора) в совместимых моделях Ryzen.

Расширенный режим Advanced Mode предоставляет доступ к детальному управлению напряжением, частотами, таймингами оперативной памяти и профилями охлаждения. Здесь присутствуют инструменты для отслеживания температурных показателей, напряжения и оборотов вентиляторов, а также возможность настроить их работу в соответствии с нагрузкой системы.

MSI MEG X870E Godlike X Edition предлагает несколько вариантов обновления BIOS. Утилита M-Flash позволяет выполнить апдейт с USB-накопителя прямо в интерфейсе BIOS. Процедура занимает несколько минут: нужно загрузить актуальную версию микропрограммы с официального портала MSI, перенести ее на флешку, подключить к системе и выбрать соответствующую опцию в BIOS.

Другой вариант — применение кнопки Flash BIOS на задней панели ввода-вывода. Этот метод работает без установленного процессора или модулей памяти, что особенно полезно при первоначальном запуске или проблемах с совместимостью компонентов. Нужно лишь подключить блок питания и USB-накопитель с прошивкой, после чего плата автоматически выполнит процедуру обновления.

MSI Center объединяет сумму возможностей: обновление драйверов, мониторинг параметров системы, управление RGB-подсветкой (при наличии совместимых устройств), регулировка производительности и т.д. MSI Center также предлагает автоматическую инсталляцию драйверов, что облегчает первоначальную настройку после установки операционной системы.

Dynamic Dashboard III является одной из самых заметных «киллер-фич» MSI MEG X870E Godlike X Edition. Дисплей сверху IO-панели может показывать огромный выбор показателей. Здесь можно настроить отображение температур, частот, загрузки, или даже собственные изображения или эквалайзер. Также этот экран отображает информацию в случае неудачного запуска, что является продвинутым аналогом классической LED индикации статусов POST.

Производительность, энергопотребление и нагрев

В тесте CPU-Z процессор Ryzen 9 9950X3D (режим PBO) на MSI MEG X870E Godlike X Edition в однопоточной производительности набрал 895 баллов, что похоже на результаты конкурента от Intel — Core Ultra 9 285K с его 909 баллами на топовой материнской плате MSI MEG Z890 ACE. В многопоточном режиме AMD заработал 17 151 балл с разницей в 10% в пользу «синих».

Браузерный бенчмарк Octane 2.0 Plus выявил интересную картину: в однопоточном режиме Ryzen 9 9950X3D набрал 140 896 баллов, а в многопоточном — 1 343 242 балла. В WebXPRT 4 AMD продемонстрировал убедительное преимущество с результатом 452 балла против 348 у Intel Core Ultra 9 285K, что свидетельствует о лучшей оптимизации под веб-приложения. Speedometer также на высоте — 42 балла.

Бенчмарк: Ryzen 9 9950X3D CPU-Z Single — 895 Multi — 17 151 Octane 2.0 Plus Single — 140 896 Multi — 1 343 242 WebXPRT 4 452 Speedometer 42 GeekBench 6 Single — 3 404 3403 Multi — 22 577 24534 AIDA64, Memory test (XMP) Read — 76 264 Write — 77 348 Copy — 69 012 Latency — 79.1 7-zip memory test (GIPS) Compr — 213 Decomp — 262 Total — 237 Cinebench R23 Single — 2 246 Multi — 42 724 D5 Рендер, секунд 107 Blender 15 136 3D Mark Steel Nomad Score — 14 655 Time Spy — 22 915 CPU Max Threads — 17 778 CPU One Thread — 1300

В популярном кроссплатформенном бенчмарке GeekBench 6 наблюдается паритет в однопоточной производительности: Ryzen 9 9950X3D набрал 3 404 балла против 3 403 у Intel Core Ultra 9 285K. Однако в многопоточном тесте Intel вырвался вперед с преимуществом около 8,5%.

Тест памяти AIDA64 с активированным профилем XMP показал скорость чтения 76 264 МБ/с, записи — 77 348 МБ/с и копирования — 69 012 МБ/с. Латентность DDR5 составила 79 наносекунд, что является превосходным показателем для платформы AM5.

Cinebench R23 показал однопоточную производительность на уровне 2 246 баллов и многопоточную — 42 724 балла. В практическом тесте рендеринга D5 Render система с Ryzen 9 9950X3D с MSI GeForce RTX 5090 32G SUPRIM SOC справилась за 107 секунд, что на 14 секунд быстрее Intel Core Ultra 9 285K (121 секунда). Так что около 11,5% преимущества AMD в этом сценарии.

Blender наглядно демонстрирует уровень производительности видеокарты, но для этого еще и понадобится удачный процессор. В нем AMD выигрывает у Intel Core Ultra 9 285K с минимальным перевесом (примерно в 1,6%).

Компания MSI приложила много усилий не только в дизайне MEG X870E GODLIKE X EDITION, но и в качестве ее компонентов. Материнская плата сохраняет допустимые температуры даже под самой суровой нагрузкой процессора.

VRM достигли максимум 60 °C после 30 минут полной нагрузки. Остается достаточно запаса для разгона, хотя на этом процессоре он имеет смысл разве что для «яростных» энтузиастов.Чтобы протестировать M.2 Xpander-Z Slider Gen 5, пришлось снимать радиаторы со своего SSD и вместе с ним гарантию.

Вентилятор карты довольно шумный, если разгоняется свыше 3000-3500 об/мин, не говоря уже о максимальных — 5000 об/мин. Для тестового накопителя его скорости даже многовато.

Само охлаждение работает не хуже, чем массивный родной радиатор SSD, который до этого обдувался корпусными вентиляторами. Нагрев Kingston FURY Renegade 3D NAND TLC 4TB не превышал 60 °C в обоих сценариях.

Если вы не хотите разбираться в тонкостях оверклокинга, то на помощь придет PBO — технология AMD для автоматического разгона процессоров Ryzen, которая динамически управляет лимитами мощности. Жаль, что в MSI MEG X870E GODLIKE X EDITION отсутствует Tuning Controller в отличие от UNIFY-X.

В играх система вела себя стабильно и предсказуемо. Процессор при этом потреблял не более 120 Вт, как Ryzen 7 9800X3D при полной загрузке. В The Elder Scrolls: Oblivion RemasteredCyberpunk 2077 и Doom: The Dark Ages наблюдалось максимальное потребление системы из розетки.

Энергометр фиксировал до 1020 Вт в кратковременные моменты, если игра по ходу доукомплектовывала шейдеры. Поэтому блок питания на 1600 Вт является очень уместным компонентом для такого дорогого железа.

Материнская плата не прочь полакомиться электроэнергией — 6 Вт с выключенным ПК. В режиме покоя система потребляла 142 Вт, а в полной нагрузке — до 1050 Вт.

Опыт использования

На редакционных обзорах успело побывать множество разнообразных материнских плат, начиная от бюджетных вариантов и заканчивая топовыми моделями с мощной силовой базой и изысканным дизайном. В течение последнего года для тестовых замеров использовалась E-ATX материнская плата ASRock X870E Taichi с солидным весом около 2 кг.

То, что предлагает MSI MEG X870E Godlike X Edition, буквально разрывает все предыдущие шаблоны. С самого момента распаковки не покидает ощущение эксклюзивности продукта. Кстати, ее вес составляет целых 3 кг!

Материнской плате удалось совместить в себе эстетическую долю с ультимативной реализацией. Как по мне, горизонтальный формат соединений — это золотая и практичная середина между концепцией backconnect и классическим исполнением, когда соединения размещены на фронтальной стороне текстолита.

При сборке «ПК за $10К» на базе MSI MEG X870E Godlike X Edition пришлось изрядно повозиться. Это первая материнская плата формата E-ATX, которая не поместилась в корпус Cougar FV270 RGB WHITE без небольших вмешательств в его конструкцию. Мешал специальный кожух, который прикрывал соединение. Его пришлось временно демонтировать на момент тестов, что, естественно, отразилось на общей эстетике системы

Комбинация Dashboard III и EZ Control Hub оказалась очень удачной и гибкой связкой, позволяющей лучше скомпоновать системные соединения. Вывод на экран системных показателей является не только информационным, но и практичным решением.

При сборке системы не обошлось и без подводных камней. Потребовалось некоторое время, чтобы заработала оперативная память G.Skill Trident Z5 Neo RGB. Пришлось комбинировать варианты ее размещения в слотах, пока система наконец-то не запустилась.Хорошо, что Dashboard III сразу сигнализировал об ошибке памяти. Причина проблем так и осталась загадкой, ведь потом все заработало, и я без проблем выставил необходимый профиль EXPO.

Также на материнской плате почему-то сразу не захотел работать MSI Center и выдавал ошибку подключения к серверам при обновлении модулей. Скорее всего, причина крылась в тестовом SSD, который уже успел побывать в десятках материнских плат. Возможно, мешали какие-то старые драйверы, поэтому мне пришлось полностью переустановить систему с нуля, чтобы убедиться, в корректности работы MSI Center.

Также странно работал модуль 2,4 ГГц от Hator. Он создавал существенную латентность, в случае подключения USB портов на интерфейсной панели. С фронтальным USB таких проблем не наблюдалось

Цена и конкуренты

MSI MEG X870E Godlike X Edition пока что ожидается в продажах и будет стоить 70 000+ гривен, а это немалая сумма денег. Поэтому ее аудитория довольно ограниченная, хотя я уверен — все 1000 штук разберут, как горячие пирожки. Все-таки перед нами ультимативный имиджевый проект.

Конкуренция в этом сегменте небольшая. Обычная MSI MEG X870E GODLIKE обойдется немного дешевле и будет предлагать почти все то же самое Gigabyte X870E AORUS XTREME X3D AI TOP еще габаритнее и имеет на одну фазу больше, хотя в ней меньше слоев текстолита. Да и разъемов M.2 и скоростных портов здесь сравнительно не так много.

Asus ROG CROSSHAIR X870E EXTREME стоит дешевле, но не может похвастаться такой мощной силовой базой.

ASRock X870E Taichi выглядит настоящим «бюджетным перышком» по сравнению с этими «мастодонтами», зато уже стала проверенной классикой. Единственное, что она не способна похвастаться дополнительным дисплеем и горизонтальной компоновкой разъемов.

9 /10 Оценка ITC.ua Программное обеспечение 9 Функциональный UEFI и all-in-one MSI Center. Производительность 9.5 Стабильное питание (24+2+1), термопрокладки 9 Вт/м*К, USB Type C с Power Delivery мощностью до 60 Вт. Функции 10 Горизонтальная компоновка и функциональная связка: Dashboard III, EZ Control Hub, M.2 Xpander-Z Slider Gen 5, EZ LINK, 10-слойный текстолит, металлический бэкплейт, служебные кнопки на интерфейсной панели, EZ DIY. Цена 7 Цена высока, как и статус материнской платы. Нагрев 9.5 Охлаждение с двумя тепловыми трубками без проблем справится даже при работе с Ryzen 9 9950X3D.