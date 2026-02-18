PS Plus и Game Pass в феврале 2026: какие игры добавили в этом месяце

Февраль оказался довольно насыщенным для сервисов подписок. Sony сделала ставку на крупные релизы и авторские инди-проекты, тогда как Microsoft традиционно комбинирует новинки day-one, старые хиты и экспериментальные проекты. Разбираемся, что именно добавили в каталоги и есть ли ради чего продолжать подписку.





PlayStation Plus



PS Plus Essential (3.02–2.03)

Undisputed | PS5

Симулятор бокса, пытающийся вернуть дух классических бойцовских игр с большим количеством лицензированных спортсменов реалистичной системой боя. Критики оценивают игру довольно мягко (средняя оценка на MetaCritic — 73/100), хваля физику ударов и аутентичность, но указывая на определенное однообразие.

Subnautica: Below Zero | PS5, PS4

Самостоятельное продолжение знаменитого подводного выживастика. Здесь вы исследуете глубины на чужой планете, строите базы, занимаетесь крафтом и находитесь под постоянной угрозой опасностей в виде подводных чудовищ. Игра получила сдержанно высокие оценки критиков (82/100 на Metacritic), а рецензии отмечают своеобразную атмосферу и увлекательный сеттинг.





Ultros | PS5, PS4

Психоделическая метроидвания с элементами рогалика. Игра имеет интересную визуальную стилистику и креативный подход к дизайну уровней, а рецензии (81/100 на Metacritic) хвалят необычное настроение и довольно интересную механику боя и исследования.

Ace Combat 7: Skies Unknown | PS4

Одна из лучших аркадных авиасимуляций с напряженными сценами и зрелищным воздушным боем. Критики в целом положительно (80/100 на Metacritic) оценили новейшую часть серии, продолжение которой уже анонсировано, отмечая высокий уровень экшена и драматическую подачу.

PS Plus Extra (с 17.02)

Marvel’s Spider-Man 2 | PS5

Одна из главных игр поколения PlayStation 5 неожиданно довольно быстро добралась до подписки, о чем стало известно со вчерашней PlayStation Showcase. Marvel’s Spider-Man 2 — это масштабный блокбастер в жанре экшн-адвенчур с открытым Нью-Йорком, где впервые полноценно соединили истории Питера Паркера и Майлза Моралеса. Бюджет игры составил 315 миллионов долларов. Проект хвалили за темп повествования, режиссуру и улучшенную боевую систему, а также за техническую сторону — это один из самых эффектных релизов PS5. Средний балл на Metacritic держится на отметке 90/100, и критики часто называли ее эталонным супергеройским блокбастером. В то же время некоторые обозреватели замечали, что структура миссий осталась знакомой еще с первой части, поэтому ощущение новизны не всегда максимальное. Но в целом это тот случай, когда подписка фактически получает AAA-хит, который еще недавно был системселлером.

Обзор Marvel’s Spider-Man 2. Супергерой года

Test Drive Unlimited: Solar Crown | PS5

Solar Crown — это попытка вернуть классическую серию нулевых Test Drive Unlimited в формат современных гонок. Игра предлагает открытый остров Гонконг с акцентом не только на гонки, но и на стиль жизни, автомобили и социальную составляющую.

Критики отмечали атмосферу, масштаб карты и внимание к деталям автомобильной культуры, но в то же время отмечали технические проблемы, слабую графику и неравный баланс активностей. Средняя оценка была средней (53/100 на Metacritic), что типично для проекта с интересными идеями, но плохой реализацией, так что попробовать такую игру в подписке, а не за полную цену — разумное решение.

Neva | PS5, PS4

Neva — атмосферная приключенческая игра от авторов красивого платформера Gris построена вокруг истории девушки и ее волка. Это проект, который делает ставку не на механики, а на эмоции, музыку и визуальный язык, и именно это критики чаще всего отмечали в обзорах. Средний балл на Metacritic — 87/100, а ключевыми преимуществами называли художественный стиль и символизм, который работает даже без большого количества текста.





Некоторые рецензенты замечали, что геймплей здесь довольно простой и не всегда успевает за темпом истории, но для многих это не стало проблемой. В подписке такие игры часто находят новую аудиторию, и Neva выглядит именно таким случаем.

Venba | PS5

Небольшая, но очень теплая сюжетная игра об индийской семье иммигрантов, построенная вокруг кулинарии и воспоминаний. Игрожуры отмечали, что это один из тех проектов, которые больше напоминают интерактивную новеллу, чем традиционную игру, но эта особенность не помешала ей получить средний балл на Metacritic 79/100, а главными преимуществами называли искренность, сценарий и культурную аутентичность. Часть обзоров отмечала, что прохождение занимает всего несколько часов, но почти все сходились во мнении, что это концентрированный и хорошо написанный опыт.

Season: A Letter to the Future | PS5

Season — медитативная приключенческая игра о путешествии и фиксации мира, который вот-вот исчезнет из-за катастрофы. Игрок фотографирует, записывает звуки и общается с людьми, постепенно составляя мозаику культуры и истории. Критики высоко оценили атмосферу, музыку и спокойный ритм игры (76/100). В то же время некоторые обзоры отмечали, что геймплей местами слишком простой, а темп может показаться медленным. Но те, кто ищет неторопливый и рефлексивный опыт, обычно остаются очень довольными.





PS Plus Premium

WALL-E

В библиотеку классики добавили игру по мотивам мультфильма WALL-E, которая в свое время выходила на консолях PS3 и PS2. Это типичный лицензионный платформер с простыми механиками и акцентом на атмосферу оригинала. Критики во время релиза оценивали ее сдержанно — примерно 60-70 баллов в зависимости от платформы, но отмечали удачную передачу настроения фильма. Сегодня она интересна прежде всего как ностальгический артефакт и способ посмотреть, какими были игры по лицензиям в 2000-х.





Xbox Game Pass

Final Fantasy II | PC, Xbox Series X/S — с 3 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Классическая японская RPG от Square Enix получила новую жизнь в подписке. Это одна из самых необычных частей ранней серии, известная своей системой прокачки, которая развивает характеристики в зависимости от действий игрока. Критики в ретроспективных обзорах часто называют ее важной для истории жанра, хотя и признают, что баланс и темп игры сегодня выглядят устаревшими (77/100 на Metacritic).

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii | PC, Xbox Series X/S — с 3 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Очередной спин-офф серии Like a Dragon на этот раз отправляет Горо Мадзиму в абсурдное пиратское приключение. Серия давно известна сочетанием серьезной криминальной драмы и полного сюрреализма, и критики писали, что новая часть сохраняет этот баланс. В обзорах отмечали харизматичных персонажей, юмор и большое количество побочных активностей, хотя сюжет называли менее концентрированным, чем в номерных частях (77/100 на Metacritic).





Madden NFL 26 | PC, Xbox Series X/S — с 5 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Очередной ежегодный симулятор американского футбола традиционно получил изменения в режимах Franchise и Ultimate Team. Обзоры отмечали улучшение анимаций и тактических возможностей, но в то же время критиковали незначительные изменения по сравнению с предыдущей частью (81/100 на Metacritic). Для фанатов спорта это все еще самый полный симулятор NFL, но для сторонней аудитории порог входа достаточно высок.





Relooted | PC, Xbox Series X/S — с 10 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Relooted — необычный экшен в футуристической Африке, где игрок планирует операции по возвращению культурных артефактов. Критики обращали внимание на концепцию и социальный подтекст, которые отличают игру среди типичных экшенов. В то же время в обзорах отмечали, что бюджет чувствуется в технической части и анимациях. Средний балл на Metacritic: 75/100.

BlazBlue Entropy Effect X | PC, Xbox Series X/S — с 10 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Рогалик-экшн, который предлагает скоростные бои, 2D-графику и структуру повторяющихся забегов. Критики отмечали очень точное управление и эффектную боевую систему, но замечали, что контента на долгие часы может не хватить. Средний балл — 84/100, и большинство обзоров рекомендует игру фанатам жанра.





Paw Patrol Rescue Wheels: Championship | PC, Xbox Series X/S — с 11 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Аркадные гонки во вселенной «Щенячьего патруля» рассчитаны прежде всего на детскую аудиторию и семейную игру. Игролад максимально прост: короткие трассы, бонусы, понятное управление и знакомые персонажи, поэтому игра почти не требует опыта. В рецензиях критики отмечали яркую картинку и дружелюбный дизайн уровней, но в то же время писали об ограниченной глубине и небольшом количестве режимов. Средние оценки держатся в диапазоне 65-70 баллов.





Roadside Research | PC — с 12 февраля 2026 года (ранний доступ)

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Roadside Research — небольшой инди-проект в формате раннего доступа, где игрок исследует заброшенные локации, собирает образцы и постепенно раскрывает историю странных природных аномалий. Основной акцент сделан на атмосфере, медленном темпе и исследовании, а не на боевой системе или сложных механиках.

Starsand Island | PC, Xbox Series X/S — с 12 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Starsand Island — спокойная приключенческая игра с элементами life-sim, в которой игрок обустраивает жизнь на острове, исследует местность и постепенно открывает новые активности. Проект делает ставку на расслабленный темп, крафт и взаимодействие с персонажами, поэтому его часто сравнивают с Animal Crossing и другими «уютными» играми. В первых обзорах критики отмечали приятный визуальный стиль и атмосферу, но писали, что часть механик пока что выглядит довольно простой и повторяющейся.





High on Life 2 | PC, Xbox Series X/S — с 13 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Сиквел комедийного шутера с говорящими орудиями боя вышел сразу в Game Pass и получил смешанные, но в целом положительные отзывы. Средний балл на Metacritic — 78/100, и критики хвалили юмор, постановку и разнообразие локаций. В то же время часть обзоров писала о технических проблемах и том, что нововведения не всегда ощущаются кардинальными. Несмотря на это, большинство рецензий сходятся в одном: если понравилась первая часть, вторая заходит еще лучше.

Kingdom Come: Deliverance | PC, Xbox Series X/S — с 13 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

Реалистичная ролевка о средневековой Богемии уже давно стала культовой среди фанатов исторических игр. По сюжету игрок переживает историю Генри, простого парня, который пережил трагедию и пробует найти свое место в бурные времена войны. Критики на релизе оценивали ее примерно на 76 баллов, отмечая уникальную систему боя, интересный сюжет, историческую достоверность и атмосферу. В то же время игру критиковали за плохую оптимизацию, баги и сложный порог входа. С годами репутация и техническое состояние Kingdom Come только улучшились, и сегодня ее часто вспоминают как одну из лучших RPG последних лет.

Avatar: Frontiers of Pandora | PC, Xbox Series X/S — с 17 февраля 2026 года

Game Pass Ultimate, Premium, PC Game Pass

AAA-экшен во вселенной Аватара предлагает открытый мир и сюжет о борьбе На’ви с корпорацией RDA. Критики отмечали визуальную составляющую — джунгли Пандоры называли одними из самых красивых локаций в современных играх. Средний балл — около 72 из 100, и главной претензией в обзорах была знакомая структура открытого мира в стиле Ubisoft и банальный сюжет. В то же время атмосфера неповторимого мира одной из самых кассовых кинофраншиз здесь присутствует. Обзор Avatar: Frontiers of Pandora — Визуальное чудо, игровая рутина

Avowed | PC, Xbox Series X/S — с 17 февраля 2026 года

Game Pass Premium, PC Game Pass

Ролевая игра от Obsidian в мире Pillars of Eternity делает ставку на исследования, боевую систему от первого лица и ролевые выборы. Критики отмечали хорошо прописанный мир и вариативность стилей игры, но некоторые обзоры писали, что масштабы игры меньше, чем ожидали после анонсов (80/100 на Metacritic).

Обзор «Завещание