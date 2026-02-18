tradfi
Партнер KPMG попался на мошенничестве с ИИ — во время теста на ИИ

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Партнера австралийского филиала концерна KPMG оштрафовали на 10 000 австралийских долларов за использование инструментов искусственного интеллекта для мошенничества во время внутреннего учебного курса об… искусственном интеллекте.


KPMG (сокращенно от Klynveld Peat Marwick Goerdeler) — одна из «большой четверки» международных аудиторских и консалтинговых фирм наряду с Deloitte, PwC и EY. Компания работает в более чем 145 странах с общим числом сотрудников более 230 000 человек и в 2024 финансовом году задекларировала глобальный доход более $40 млрд. Партнер, имя которого не разглашается, прошел учебный курс по ИИ в июле, который требовал от участников скачать справочное пособие. Однако он нарушил политику компании, загрузив этот документ в инструмент ИИ, чтобы получить помощь в ответе на экзаменационный вопрос.

KPMG сообщила, что в общей сложности 28 сотрудников, включая этого партнера, использовали инструменты ИИ для мошенничества во время внутренних учебных экзаменов в этом финансовом году. Другие 27 случаев касаются сотрудников уровня менеджера или ниже. Генеральный директор KPMG Australia Эндрю Йейтс заявил, что компания сталкивается с трудностями в управлении использованием ИИ во время внутреннего обучения и тестирования. Он отметил, что как только в 2024 году были введены системы мониторинга, компания обнаружила случаи использования ИИ за пределами установленной политики. Компания сообщает общее количество таких инцидентов во время объявления годовых результатов.

«Как и большинство организаций, мы пытаемся справиться с ролью и использованием ИИ в контексте внутреннего обучения и тестирования. Это очень сложно взять под контроль, учитывая то, как быстро общество его приняло», — сказал генеральный директор KPMG Australia.

Вопрос получил огласку после того, как сенатор от партии Зеленых Барбара Покок подняла тему возможных нарушений во время парламентского расследования. Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) подтвердила инцидент, но заявила, что не будет принимать дальнейшие меры, пока в рамках профессиональных органов не будет начато дисциплинарное производство. В соответствии с действующими правилами, аудиторские фирмы не обязаны сообщать ASIC о подобных нарушениях, если не вынесено дисциплинарное решение. KPMG заявила, что добровольно проинформировала регулятора в рамках текущих консультаций.


«Самоотчетность о неэтичном поведении — какая шутка. Действующий режим отчетности не просто недостаточен, это шутка. Нам нужна большая прозрачность и более жесткие механизмы отчетности», — отметила Барбара Покок.

Случай подчеркивает, насколько сложным стало внедрение и регулирование ИИ внутри даже крупных профессиональных сервисных компаний. Он также стал сигналом для других организаций о необходимости более четких политик и технических средств контроля, чтобы предотвращать мошенничество и злоупотребление технологиями в корпоративной среде.

Кандидат отправил на собеседование ИИ вместо себя, а на той стороне его ждал… ИИ-эйчар

