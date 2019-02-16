Рецензия на сериал «Ты» / You

Чтобы узнать человека, в наше время достаточно найти его в социальных сетях. Используя личные данные и геолокацию, можно днями следить за своей жертвой, не появляясь перед ее глазами. Именно так поступает герой сериала «Ты», будучи одержимым девушкой, с которой он разговаривал лишь один раз. В его понимании она не жертва, а объект обожания, нуждающийся в защите. Сериал пугает таким сюжетом, а также запутывает зрителя, пытаясь сделать его сообщником сталкера.

«Ты» / You Жанр драма, триллер

Создатели Грег Берланти, Сэра Гэмбл

В ролях Пенн Бэджли (Джо), Элизабет Лэил (Бек), Шэй Митчелл (Пич), Лука Падован (Пако), Зак Черри (Этан), Эмбир Чайлдерс (Кэндис) и др.

Каналы Lifetime, Netflix

Год выпуска 2018

Серий 10

Сайт IMDb

Сперва сериал «Ты» был показан на канале Lifetime, где на него не обратили особого внимания. Под конец прошедшего года он попал на Netflix, и там стал настоящим хитом. Сериал действительно отлично подходит аудитории Netflix, привыкшей беспрерывно смотреть серию за серией, не отрываясь от интриги.

Шоураннерами сериала выступили Грег Берланти («Ривердэйл», «Титаны») и Сера Гэмбл («Волшебники»). За основу сюжета они взяли одноименную новеллу американской писательницы и репортера Кэролайн Кепнес, визуализировав историю в зловещих деталях.

Джо (Пенн Бэджли) работает продавцом в книжной лавке. Он производит приятное впечатление, умеет поддержать беседу и никогда не отказывает в помощи. Но парень не так прост, как кажется. Он регулярно следит за девушкой Бек (Элизабет Лэил), которая всего однажды заходила в его магазин. Джо наблюдает за ней в соцсетях, подглядывает в окна, ходит по пятам, оставаясь незамеченным. Ему кажется, что он знает Бек лучше, чем ее окружение, и думает, что он вправе вмешиваться в обстоятельства и менять жизнь девушки, которая не догадывается о происходящем.

Все действия Джо комментирует закадровый голос, транслируя мысли персонажа. Он не видит границ между помешательством и романтическим притяжением. Более того, Джо верит, что любой его поступок оправдан благими намерениями. Естественно, Джо не считает себя психопатом, свои деяния он рационализирует до такой степени, что для него они кажутся разумными решениями.

В этом сценаристы играют со зрителями, всеми силами побуждая симпатизировать Джо. А напряженные приемы сериала заставляют быть соучастником происходящего: переживать о том, чтобы главного героя не поймали. К тому же жизнь девушки Бек кажется настолько бестолковой, что ее хочется исправить, а близких подруг отправить в ссылку. Чтобы внести еще больше смуты, создатели сериала добавляют персонажа Пако (в новелле «Ты» его не было) – это мальчик из неблагополучной семьи, который живет по соседству. Джо привязывается к нему, в какой-то мере даже покровительствует и помогает ребенку.

Доброта, проявленная Джо к Пако, совершенно не сглаживает масштаб и ужас преступлений, содеянных двуличным продавцом книг. Однако, судя по отзывам, оставленным в Twitter, некоторые зрители пришли совсем к другому выводу. В их фанатизм пришлось вмешаться актеру Пенну Бэджли, который возмутился тому, что многие видят Джо в неправильном свете: актер посчитал нужным напомнить, что он совсем не романтический герой. Ситуация получилась довольно ироничная, учитывая, что «Ты» высмеивает социальные сети и людей, легко поддающихся манипуляциям.

Сериал «Ты» можно назвать не только триллером, но и сатирой на романтические фильмы. При этом сюжет сериала действительно затягивает, как и напряжение, которое есть в каждой из десяти серий. Но бывает и так, что сценаристы увлекаются перипетиями в отношениях, добавляя истории излишней попсовости. Это портит сериал, но сюжетные повороты вовремя спасают его – когда зритель начинает томиться от расставаний и других страданий, появляется интрига, связанная с прошлым главных персонажей. И держится она до самого финала.

Финал, кстати, оставляет зацепку для продолжения истории. Уже известно, что Netflix официально займется релизом второго сезона «Ты», так что впереди еще много событий. Глядя на энтузиазм сценаристов, можно предположить, что в итоге все рискует превратиться в череду беспощадных интриг, напоминающих многосезонную «Сплетницу» (актер Пенн Бэджли как раз из основного состава этого сериала). Поэтому хорошо было бы остановиться на десяти сериях, но этому не бывать, раз уж проект смог привлечь внимание зрителей.