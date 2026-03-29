Рецензия на сериал "Скоро случится что-то страшное" / Something Very Bad is Going to Happen

Новый проект от Netflix под названием «Скоро случится что-то плохое» созданный Хейли Бостон при поддержке братьев Дафферов, сразу задает правильный настрой. Сериал не дает быстрых ответов, в нем не будет прямолинейного сюжета и точно не будет классических «поворотов ради поворотов». Но удалось ли это ощущение раскрыть полностью? Разбираемся в рецензии!

Плюсы: сильная атмосфера и напряжение; игра Камилы Морроне; психологическая составляющая; первые две серии шикарные; визуально красивый сериал Минусы: затянутый темп; предсказуемость; проседание динамики; смена тона, которая не пошла на пользу сериалу; в финале сериал иногда скатывается в откровенный абсурд, что тоже разрушает изначальную концепцию 6.5 /10 Оценка

«Скоро случится что-то страшное» / Something Very Bad is Going to Happen

Жанр ужасы, триллер, психологическая драма

Шоураннер Гейли Бостон

В ролях Камила Морроне, Адам ДиМарко, Дженнифер Джейсон Ли, Златко Бурич, Тед Левин, Карла Крим, и др.

Премьера 26 марта 2026 года, Netflix

Рэйчел и Ники, пара, которая готовится к свадьбе. Эта казалась бы, максимально простая и понятная завязка, которая могла бы стать основой для легкой драмы об отношениях, но сериал очень быстро разрушает эти ожидания. Рэйчел начинает испытывать странный внутренний дискомфорт, который сначала выглядит как обычная тревожность перед важным жизненным решением. Однако с каждой серией это ощущение становится сильнее и более конкретным. Она начинает замечать детали, которые не складываются в логическую картину: странные реакции людей, постепенный рост напряжения, события, которые вроде бы ничего не значат, но оставляют после себя ощущение, что что-то не так.

Далее сериал разворачивается через постепенное нагнетание. Он не использует классические инструменты триллера, не бросает зрителя в водоворот событий, не пытается каждые десять минут удивлять новыми поворотами. Вместо этого он строит напряжение через атмосферу, мелкие детали и внутреннее состояние персонажей. Первые эпизоды работают почти идеально, а зритель постоянно чувствует, что что-то надвигается, но не может понять что именно.





С первых десяти минут сериал «Скоро случится что-то страшное» прекрасно вовлекает зрителя в основные события. Начинается все вообще как роуд-муви с элементами психологического хоррора. Нас знакомят с персонажами и постепенно нагнетают атмосферу, делая акцент на главной героине, через призму которой мы видим то ли странные вещи происходят в ее голове, то ли вокруг нее действительно происходит что-то плохое. И пока будущие молодожены добираются до пункта назначения, а именно до дома жениха, атмосферу сериал держит приятную для своего жанра. Здесь сохраняется интрига, зритель заинтересован и погружен в историю по максимуму, нам дают различные намеки, загадки, иногда даже в почти детективном стиле.

Когда же они все-таки добираются до дома, атмосфера тревоги и паранойи только растет. К истории добавляются еще несколько персонажей, а именно семья жениха, которая, на первый взгляд, выглядит не самым приятным образом. Они ведут себя странно, за глаза обсуждают невесту, рассказывают жесткие и жуткие истории. Саспенс понемногу растет, и весь второй эпизод, кажется, что вот-вот что-то взорвется. Возникает ощущение, что сериал уже подходит к кульминации и следующий эпизод точно должен быть последним с развязкой. Но проект делает большую ошибку в конце второй серии и после этого почти полностью теряет свой изначальный шарм.

К третьей серии шоу хоть и двигалось в предсказуемом направлении, но делало это очень уверенно и имело большой потенциал именно в формате напряженного хоррора с элементами психологической драмы. Оно пыталось пугать неплохими скримерами, пыталось хитрить и не раскрывать свои карты, было действительно интересно, что здесь вообще происходит и что за этим стоит паранойя Рэйчел, или действительно какие-то сверхъестественные, мистические силы. И вот эти незакрытые вопросы побуждали смотреть дальше и дальше, потреблять этот контент еще и еще, а потом.

Сериал будто заканчивается на второй серии, и с третьей начинается совсем другой. Он полностью теряет напряженную атмосферу и становится чуть ли не полноценной психологической драмой, где уже как раз хоррор существует лишь как вспомогательный элемент. Впоследствии, ближе к финалу, он вообще напоминает фильм «Игра в прятки» и превращается в некий абсурд его уровня.

Понятно, что создатели пытались сделать что-то новое. Сквозь главную героиню планировалось показать страх ответственности перед браком, хотели продемонстрировать, к чему может привести паранойя, если с этим не работать и не обращаться к врачам, и все это через хоррор и действительно неплохой стиль. Но получилось довольно слабо. Когда сериал двигался знакомым путем, делая акцент на атмосфере и интриге, он выглядел очень уверенно, чуть ли не на восемь из десяти. Было ощущение, что создатели четко понимают, что они делают. Но как только они решили уйти в другую плоскость, это ощущение куда-то исчезло. Сериал не стал откровенно плохим, но эта резкая смена тона и стиля сильно ударила как по общему восприятию, так и по качеству проекта в целом.

Так как почти все тайны раскрываются уже в третьей-четвертой сериях, интерес аудитории может существенно уменьшиться. Потому что дальше нам предлагают половину сезона сконцентрироваться на персонажах, их отношениях и, собственно, анализе паранойи главной героини и страха перед важным выбором и ответственностью.

История все еще приправлена мистикой, но никаких скримеров или хотя бы по-настоящему напряженных моментов уже почти нет. Сериал еще и начинает буксовать и топтаться на одном месте, потому что есть четко установленный шаблон на восемь эпизодов, и поэтому нам просто насыпают кучу диалогов и ситуаций, в которых иногда банально нет смысла.

Так что вместо того, чтобы пойти проверенным путем и создать действительно крепкий продукт в своем жанре, создатели решили экспериментировать. И эксперимент этот не то чтобы провальный, но и далеко не идеальный. При этом сериал все равно получает свой определенный уникальный стиль. И несмотря на все минусы, здесь остается достаточно плюсов. Хотя интерес и проседает, зритель все равно хочет смотреть дальше, потому что все же интересно, чем это закончится. Даже если в какой-то момент начинаешь понимать, к чему все идет и часто оказываешься правым.

Раскрытием всех ключевых персонажей и их взаимоотношений сериал начинает заниматься лишь ближе к финалу сезона, что тоже сложно назвать плюсом. Но даже несмотря на это, все происходит в определенной динамике и в итоге дает достаточно сильную кульминацию, которая бьет по непроработанным психологическим травмам, неуверенности в себе, неспособности принять окончательное решение и страху брать на себя ответственность.

Отдельно надо говорить об актерах, потому что именно они здесь вытягивают значительную часть сериала. И в первую очередь Камила Морроне. Ее работа выглядит не просто убедительно, а максимально точной. Она не пытается играть «большую драму», не переигрывает и не давит на эмоции. Наоборот, плюсы ее работы в мелочах. В том, как она смотрит, как реагирует, как делает паузы. Ее героиня выглядит живой, даже тогда, когда ведет себя не совсем логично.





Другие актеры тоже выглядят хорошо, но они больше выполняют свою функцию в сюжете. Адам ДиМарко держится уверенно, но его персонаж не имеет такой же глубины. Он скорее часть истории, чем ее двигатель. И в итоге именно Морроне становится тем элементом, который держит эмоциональный центр сериала и заставляет смотреть дальше.

Технически сериал «Скоро случится что-то страшное» выглядит очень уверенно и продуманно. Визуально он очень хорош: выдержан в приглушенных, темных тонах, которые постоянно создают ощущение напряжения. Камера часто задерживается дольше, чем ожидаешь, и это создает дискомфорт, который работает на атмосферу.

Монтаж тоже сделан грамотно, хотя именно он иногда усиливает ощущение затянутости. Сериал не спешит, дает сценам развернуться, но не всегда чувствует границу. И из-за этого ритм местами проседает.