Рецензия на сериал "ГКС. Сент-Луис" / DTF St. Louis

12 апреля на канале HBO (соответственно, в Украине на день позже) завершился показ 7-серийной комедийно-криминальной драмы «ГКС. Сент Луис», где речь идет о приложении онлайн-знакомств для интимных встреч. В начале проект был вдохновлен статьей английского писателя Джеймса Ласдуна в журнале The New Yorker, однако впоследствии творческое направление сериала трансформировалось в оригинальную идею. Что из этого получилось — предлагаем узнать в текущем обзоре.

Плюсы: интересная разножанровая история, где нашлось место и для грустного, и для веселого; хорошее сочетание комедийного и драматического; замечательные актерские выступления; остроумные диалоги; Минусы: с пенисами Индианы Джонса пожалуй немного перебор; в концовке местный броманс выглядит максимально неловко; развязка может понравиться не всем; 7.5 /10 Оценка

«ГКС. Сент-Луис» / DTF St. Louis

Жанр комедия, криминальная драма

Шоураннер Стивен Конрад

В ролях Джейсон Бейтман, Дэвид Харбор, Линда Карделлини, Ричард Дженкинс, Джой Сандей, Арлан Руф, Питер Сарсгаард

Премьера HBO

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Кларк Форрест — худощавый успешный ведущий погоды, который живет в пригороде Сент-Луиса вместе с женой и детьми и любит кататься на странном велосипеде. Флойд Смернич — тучный, но добродушный сурдопереводчик, который в последнее время не очень счастлив в браке с Кэрол, к тому же у него не ладятся отношения с ее сыном-подростком, имеющим определенные психические расстройства.

Как-то судьба сводит этих двоих на работе, в частности они знакомятся во время репортажа о мощном шторме. Вскоре мужчины становятся лучшими друзьями, загружают приложение «ВДС. Сент-Луис», чтобы, возможно, как-то разнообразить свою упорядоченную жизнь, но после внезапной смерти Флойда Кларк становится главным подозреваемым в убийстве. Так какие же секреты скрывает тот парень, что обещает безоблачное небо и улыбчиво смотрит на жителей города с рекламных билбордов?

Доподлинно неизвестно, чем вдохновлялся сценарист и местный шоураннер Стивен Конрад при написании истории (как было сказано выше — не статьей The New Yorker), но он явно неравнодушен к профессии ведущего прогноза погоды. Иначе как объяснить «Синоптика» (2005) с Николасом Кейджем, где Конрад также выступил сценаристом, и то, кем работает один из местных главных героев? Кроме того за плечами этого кинодела есть полнометражные проекты, которые точно не стыдно порекомендовать людям — это, к примеру, «В поисках счастья» (2006) и «Тайная жизнь Уолтера Митти» (2013).





Прежде всего в глаза бросается то, что «ГКС. Сент-Луис» представляет собой причудливый разножанровый коктейль, предназначенный для зрелой аудитории. В начале нет-нет да и приходит мысль в голову, будто это «Американский пирог» для публики как минимум 30+.

То есть вместо похотливых студентов, преждевременного семяизвержения и секса со свежей выпечкой в кадре фигурируют уже немолодые семьянины (со всеми вытекающими последствиями), журналы с обнаженными мужчинами (в частности, на экране часто появляется образ Индианы Джонса) и сексуальные девиации, присущие взрослым, погрязшим в рутине, жизненных трудностях, отчужденности и т.д. И их сексуальные приключения, к слову, не менее странные, чем у молодежи.

Но на самом деле эта история — сложнее, глубже и, несмотря на замечательные комедийно-полусатирические моменты, серьезнее, чем могло показаться на первый взгляд. Нам рассказывают и о кризисе среднего возраста, и об искренней мужской дружбе, по сути бромансе, и о браке, в котором уже не столько искр, как прежде. Наконец, об убийстве, расследовать которое придется одной странной парочке детективов. Поэтому комедийная составляющая здесь соседствует с криминальным детективным триллером и драмой, и у Конрада они прекрасно уживаются вместе.

«Странный» — самый первый эпитет, который приходит на ум во время просмотра. Но странный в хорошем смысле. Потому что повествование построено на странных отношениях, ситуациях, диалогах и т.д., и это сойдет за характерную особенность, визитку этого шоу, а не его недостаток.

Черт с теми индианоджонсовскими нюдсами, мелькающими то тут, то там. Персонаж Дэвида Харбора страдает болезнью Пейрони (искривление пениса, если простыми словами, вспоминаем главного героя комедии «Крутой парень» 2002 года), и на вопрос «хочешь услышать продолжение истории про мой член?», вместе с героем Бейтмана, к собственному удивлению, отвечаешь утвердительно. Ведь Конрад умудряется сделать так, что даже это интересно.

В такого рода сюжетах огромная доля успеха зависит от актерского мастерства, и исполнители действительно здорово поработали.

Что Бейтман, на роль которого изначально претендовал Педро Паскаль, что блестящий Харбор, что Линда Карделлини — все они чрезвычайно гармоничны в своих образах и прекрасно взаимодействуют между собой в кадре. Не в последнюю очередь диалоги настолько остроумные и благодаря стараниям Джой Сандай и Ричарда Дженкинса, особенно последнего. Его непоколебимое выражение лица даже во время удивлений и манера переспрашивать, если что-то звучит не то что странно, а даже дико — дорогого стоят.

«Вот что происходит за всеми этими закрытыми дверями — куколдинг, косплей, удары по яйцам» — делает вывод детективка в исполнении Сандай. «А кто получает удовольствие — тот кто бьет, или кого бьют? — не может понять ее старший коллега и тут же добавляет — Я вот люблю сиськи и задницы». «Вы такой нормальный, что аж странный» — бросает в ответ собеседница. При этом в шоу неоднократно звучит фраза «никто не нормальный», и более честного ответа не найти. А сериал в полном порядке.