Рецензия на второй сезон сериала "Рай" / Paradise

30 марта на платформе Hulu завершился показ второго сезона постапокалиптического научно-фантастического триллера «Рай», первый сезон которого справедливо был высоко оценен зрителями и критиками, а также получил 4 номинации на «Эмми», среди них — за Лучший драматический сериал. К тому же исполнитель главной роли Стерлинг К. Браун номинировался на «Золотой глобус». Но давайте взглянем на продолжение трезвым взглядом, вне контекста прошлых регалий, и выясним, каким же выдался этот сезон.

Плюсы: увлекательная история с большим количеством персонажей и сюжетных линий, которые на удивление неплохо уживаются вместе; есть хорошие актерские выступления, как минимум от Стерлинга К. Брауна и Шейлин Вудли, второй сезон фактически сводит на нет политические интриги, меняет фокус и увеличивает ставки, что делает его интереснее первого; сезон имеет логическое завершение, хотя и забрасывает правильные крючки на продолжение, куда же без этого; Минусы: не все сюжетные линии и персонажи интересны; их большое количество рискует запутать зрителя; 8 /10 Оценка

ITC.ua





«Рай» / Paradise

Жанр постапокалиптический научно-фантастический триллер, драма

Шоураннер Дэн Фогельман

В ролях Стерлинг К. Браун, Джулианна Николсон, Сара Шахи, Николь Брайден-Блум, Шейлин Вудли, Крис Маршалл, Энука Окума, Чарли Эванс, Джеймс Марсден

Премьера Hulu

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

История неожиданно начинается с Грейсленда — роскошной недвижимости Элвиса Пресли, где проводятся экскурсии для всех заинтересованных, конечно, еще до конца света. Одной из новоиспеченных экскурсоводов работает там молодая женщина Энни Клей, и это спасает ей жизнь, поскольку в поместье есть укрытие, способное обезопасить от крупных катастроф. Впоследствии она знакомится с группой выживших и сближается с молодым человеком Линком.

Как мы можем помнить из первого сезона, Ксавье Коллинз отправляется на поиски жены в Атланту, откуда от нее поступил радиосигнал. В какой-то момент судьбы Энни и Ксавье пересекутся, тогда как Линк и его люди решительно настроены добраться до бункера в Колорадо, правда, пока не очень ясно, для каких целей. Также мы познакомимся с одиноким почтальоном Гэри Джонсом, окунемся в тревожное прошлое спецагентки Джейн Дрисколл и узнаем, как проходила жизнь после апокалипсиса за пределами солнечного Рая.

Если вам зашел первый сезон этого постапокалиптического шоу, то второй просто обязателен к просмотру. Повествование наконец выходит за пределы сытого укрытия, ставки растут, в воздухе витает постоянное напряжение.

«Рай», возможно, не выдающийся с позиции правдоподобности тех или иных моментов (даже несмотря на все более очевидную принадлежность к научной фантастике), начиная собственно с высокотехнологичного бункера размером с город. Рядом с ним мрачное убежище из «Тайны бункера» выглядит как заброшенная лачуга. Зато сериал точно имеет хороший запас прочности в контексте драматургии и того, как она работает — вырулить в правильное русло махину с таким большим количеством персонажей и сюжетных веток — дорогого стоит.

При этом команда сценаристов во главе с шоураннером Дэном Фогельманом не злоупотребляет типичными болячками многих популярных шоу последних лет.

То есть авторы почти не распыляются на пустые диалоги ради затягивания времени и даже позволяют себе вопиющую, недопустимую завершенность основной арки сезона, не доводя зрителя до истерики от мысли, что продолжения придется ждать еще как минимум год. А что, так можно было?





Конечно, не все локальные истории одинаково интересны, особенно это чувствуется в первой половине сезона. Если, например, начало конца в компании Шейлин Вудли, для которой антиутопия и постапокалиптика после серии «Дивергент» не в новинку, интригует, то возвращение в стены бункера, разворачивающееся в третьем эпизоде, нагоняет скуку. Как и, например, линия героини Николь Брайдон Блум никуда не годится — такого раздражительного и по большей части бесполезного персонажа еще надо поискать. Плюс многочисленные флешбеки тоже начинают утомлять.

Однако уже в следующем эпизоде ситуация исправляется. Создатели грамотно дергают за ниточки, удачно перемешивая сюжетные линии и/или перенося фокус с одной на другую, а также предоставляют вполне понятные мотивации поступков действующим лицам. При этом они не забывают об основном квесте сезона — поисках жены главного героя. Политический триллер в «Раю» окончательно тает, зато здесь достаточно приключенческой составляющей в постапокалиптическом сеттинге. И это точно идет на пользу.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Какие-то проблемы до сих пор продолжают донимать, как вот короткая сцена из разряда «какие ваши доказательства?», или понимание того, что юный паренек за годы пребывания в укрытии нисколько не повзрослел, но это не критические недостатки.

Во время просмотра пятого эпизода, позволю себе рассказать о личном опыте, сначала раздается воздушная тревога в сериале, а буквально через несколько минут — за окном (как выяснится, из-за угрозы баллистики из брянска). И в этих обстоятельствах возникло странное чувство от того, что киношная сирена из фантастики для нас давно стала реальностью.

Как и в первом сезоне, создатели продолжают использовать прием, когда в том или ином эпизоде происходят какие-то судьбоносные события под каверы музыкальных хитов. В одной из серий, например, звучит бессмертная The Final Countdown, но больше всего запоминается, конечно же, символическая Another Day in Paradise Фила Коллинза. Кстати, обратите внимание на фамилию персонажа Стерлинга К. Брауна.

Ближе к финалу произойдет существенный уклон в научную фантастику, но этот элемент явно приберегли на потом. И уже известно, что это «потом» точно произойдет — в марте шоу было продлено на третий сезон.

Второй оказался даже лучше и увлекательнее, чем первый, что редкость в наше время. История по большей части сосредотачивается на хитросплетениях бурных человеческих судеб, а не на сценах глобальной катастрофы или экшене. И это по-прежнему выигрышный вариант, недавняя «Гренландия 2: Миграция» не даст соврать.