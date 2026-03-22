Рецензия на сериал "Радиоактивная угроза" / Emergência Radioativa

18 марта на Netflix вышла 5-серийная историческая драма «Радиоактивная угроза», сюжет которой основан на реальном случае радиоактивного заражения, произошедшем в бразильском городе Гояния в 1987 году. В обзоре кратко расскажем о тех трагических событиях, о скандале, связанном с производством, а также определим, стоит ли проект внимания

Плюсы: история, которая не может оставить равнодушным; актеры хорошо справились со своими ролями; к техническому исполнению нет нареканий; Минусы: в какой-то момент может показаться, будто бразильские киноделы пытаются смастерить "Чернобыль" на минималках; есть моменты, когда повествование несколько проседает; 7.5 /10 Оценка

«Радиоактивная угроза» / Emergência Radioativa

Жанр историческая драма

Шоураннер Густаво Липштейн

В ролях Джонни Массаро, Пауло Горгулью, Тука Андрада, Букасса Кабенгеле, Ана Коста, Алан Роча, Марина Мерлино, Уильям Коста, Антонио Сабоя, Луис Бертаццо, Кларисса Кист, Дуглас Саймон

Премьера Netflix

Год выпуска 2026

Сайт IMDb

Гояния, солнечный сентябрь 1987 года. Двое парней-искателей металлолома, не подозревающих о трагических последствиях своих действий, заходят в помещение заброшенной больницы, игнорируя знак радиационной опасности. Там они находят металлическую капсулу из аппарата для лучевой терапии и, конечно, забирают ценную находку с собой, после чего за щедрое вознаграждение оставляют на свалке, принадлежащей Эвенильдо.

Вскоре мужчина замечает, что внутри капсулы что-то красиво светится в темноте. Таки добравшись до содержимого, он обнаруживает на первый взгляд безобидный порошок. Эвенильдо не придумывает ничего лучше, чем взять его домой, чтобы показать родным и соседям. Все увлеченно изучают чудо-вещество, кто-то натирает «магическим» порошком кожу, с ним играют дети. Обреченные еще не знают, насколько высокую цену им придется заплатить за свою небрежность и легкомыслие.





После таких сериалов, как прошлогодний аргентинский «Этернавт» и бразильская «Радиоактивная угроза» в который раз ловишь себя на мысли, что Netflix ценен не голливудским конвейером, который там отвечает скорее за количество, а проектами родом из стран, чья кинематография значительно скромнее. И, соответственно, на стриминговых платформах, или тем более в прокате, подобное кино появляется не часто. А потому нередко остается незамеченным.

Но если в «Этернавте» смертельная опасность была выдумкой, в частности сюжет основывался на культовом аргентинском научно-фантастическом комиксе с политическими аллюзиями, то здешние события вполне реальны. В 1987 году в Гоянии действительно произошло радиоактивное заражение цезием-137, которое стремительно распространялось по городу. В итоге ему подверглись 249 человек. Четверо умерли буквально на следующий месяц, среди них была 6-летняя девочка.

Разумеется, в контексте местной темы никак нельзя не вспомнить о «Чернобыле» (2019) от HBO — эталонном переносе реальной техногенной катастрофы в плоскость киноэкрана, также, кстати, с пятью эпизодами. Более того, чернобыльская беда напрямую упоминается и здесь, ведь между инцидентами прошло чуть больше года. Для жителей Гоянии, которые слышали о далеком Чернобыле разве что в СМИ, страх пострадать от радиации стал реальностью.

Во многих аспектах HBO-шный хит и бразильская новинка перекликаются — неосведомленность людей об опасности, изолированные облученный в больничных койках, жаркие дискуссии в высоких кабинетах и т.д. — все это присутствует. Даже в определенной степени аналог Легасова есть. Не говоря о халатности, приведшей к трагедии, и власти, изо всех сил пытающейся заверить, что все под контролем. Однако по своему масштабу, по очевидным причинам, это все же несоизмеримые истории.

«Радиоактивная угроза» также доказывает, что сама жизнь пишет куда более тревожные драмы, чем любой, самый искусный сценарист. Потому что остаться равнодушным к происходящему на экране — решительно невозможно. Во время просмотра вы неоднократно будете сокрушаться, что те или иные персонажи ведут себя именно так, особенно учитывая понимание того, чем все это закончится. Будь то игры маленькой девочки с ярким порошком, или натирание шеи девушки — без грусти на это смотреть невозможно.

Методично, без пафоса и избыточного героизма, авторы сериала (синоним шоу здесь будет весьма неуместен) показывают, как обычные ученые, врачи, словом, простые смертные пытаются справиться с бедой, быть готовым к которой априори невозможно.

При этом обвинять в случившемся босоногих сборщиков металлолома или неосмотрительных пострадавших, некоторые из которых и писать не умеют, не то что никогда не слышали о хлориде радиоактивного цезия-137, хочется в последнюю очередь. В первую спрашивать надо с тех, кто оставил смертельно опасную капсулу в заброшенном помещении без надлежащего присмотра.

В четвертом эпизоде в кадре появятся внешние консультанты в виде экспертов даже не из Советского Союза, а прямо из россии. Однако персонажи это второстепенные, если не сказать, что эпизодические, поэтому значительным образом на сюжет они не влияют.

Производство «Радиоактивной угрозы» подверглось критике со стороны Муниципального совета культуры Гоянии, который осудил то, что съемки состоялись в Сан-Паулу. Недовольство организации вполне справедливо, но важно другое — именно инцидент 1987 года дал понять, что старые правила контроля за радиацией в медицине и промышленности были слишком слабыми. После этого МАГАТЭ ввело жесткие нормы безопасности. В частности, это касалось и Бразилии.





В итоге — сериал удался. Бразильские киноделы мастерски интерпретировали трагические события — построили увлекательное драматическое повествование, подобрали хороших актеров, хорошо поработали с историческим сеттингом и тому подобное. Словом, приложили много усилий, чтобы зритель будто перенесся в тогдашнюю Гоянию и стал непосредственным свидетелем страшной напасти 40-летней давности.