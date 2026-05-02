Самые интересные новые сериалы мая 2026 года

Как и в случае с полнометражным кино, нынешний май не может похвастаться большим количеством громких сериальных новинок. Но и совсем без контента ярые сериаломаны не останутся — детальнее о них, а также о ряде продолжений популярных тайтлов рассказываем в материале ниже.
Содержание
- 1 Новые сериалы
- 2 «Легенды» / Legends
- 3 «Заклятый враг» / Nemesis
- 4 «Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch
- 5 «Чудо-дураки» / The WONDERfools
- 6 «Максимум удовольствия» / Maximum Pleasure Guaranteed
- 7 «Бороуз» / The Boroughs
- 8 «Паук-Нуар» / Spider-Noir
- 9 «Звездный городок» / Star City
- 10 Продолжение сериалов
- 11 «Цитадель» / Citadel
- 12 «Дьявол тоже плачет» / Devil May Cry
Новые сериалы
«Легенды» / Legends
Дата выпуска: 7 мая
Шоураннер: Нил Форсайт
В ролях: Стив Куган, Том Берк, Хейли Скваерс, Жасмин Блэкбороу, Шарлотта Ричи, Дуглас Ходж, Том Хьюз, Джонни Харрис, Джеральд Кид
Жанр: криминальный триллер
Релиз: Netflix
Чтобы победить в войне с наркоторговцами, группу простых таможенников, далеких от шпионажа, отправляют в самые опасные банды Британии, где они должны работать под прикрытием. Эта история вдохновлена невероятными реальными событиями, имевшими место в 1990-х годах. Британский криминальный триллер стартует одновременно с 6 эпизодами на Netflix 7 мая.
«Заклятый враг» / Nemesis
Дата выпуска: 14 мая
Шоураннеры: Кортни А. Кэмп, Тани Мароле
В ролях: Мэттью Лоу, Илан Ноэль, Клеопатра Коулман, Тре Гейл, Доминик Ломбардоцци, Джонни Парк, Ариана Гуэрра
Жанр: криминальная драма
Релиз: Netflix
Неутомимый полицейский из Лос-Анджелеса одержим поимкой гениального преступника, организовавшего ряд смелых ограблений. Победитель в противостоянии будет только один.
«Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch
Дата выпуска: 15 мая
Шоураннер: Чад Фихан
В ролях: Келли Рейли, Коул Хаузер, Финн Литтл, Джай Кортни, Хуан Пабло Раба, Натали Элин Линд, Эд Харрис, Аннет Бенинг
Жанр: драма, неовестерн
Релиз: Paramount+
Очередной, уже пятый сериал в рамках телевизионной франшизы «Йеллоустоун», который будет одновременно спинофом и продолжением флагманского шоу. Первый сезон стартует на Paramount+ 15 мая с двумя эпизодами, остальные семь будут выходить еженедельно до 3 июля
«Чудо-дураки» / The WONDERfools
Дата выпуска: 15 мая
В ролях: Пак Ин Бин, Чха Ин У, Чхве Де Хун, Им Сон Дже, Ким Хе Сук, Сон Хён Чу
Жанр: фантастический комедийный боевик
Релиз: Netflix
В комедийном боевике, действие которого происходит в конце прошлого века, группа чудаков случайно получает суперсилы и борется со злом на фоне паники относительно конца света.
«Максимум удовольствия» / Maximum Pleasure Guaranteed
Дата выпуска: 20 мая
Шоураннер: Дэвид Дж. Розен
В ролях: Татьяна Маслани, Джейк Джонсон, Долли де Леон, Чарли Холл, Джесси Ходжес, Джон Майкл Гилл
Жанр: чёрная комедия
Релиз: Apple TV+
Недавно разведенная мать внезапно погружается в водоворот шантажа, убийств и юношеского футбола. Новое чернокомедийное шоу от Apple TV предложит зрителям 10 эпизодов, первые два из которых стартуют на сервисе 20 мая, затем — стандартная схема «серия в неделю» до 15 июля.
«Бороуз» / The Boroughs
Дата выпуска: 21 мая
Шоураннеры: Джеффри Аддисс, Уилл Мэттьюз
В ролях: Джина Дэвис, Альфред Молина, Элфри Вудард, Билл Пуллман, Кларк Питерс, Денис О’Гейр, Джена Мэлоун
Жанр: научная фантастика
Релиз: Netflix
Когда потустороннее зло угрожает спокойствию элитного дома престарелых, его обитатели становятся последней линией обороны. Их враг охотится на самое ценное — их время.
Среди продюсеров «Бороуза» можно заметить имена создателей «Очень странных дел» (2016-2025) братьев Дафферов, охарактеризовавших это шоу как «Stranger Things в доме престарелых». Также напоминаем, что сериал вошел в наш список самых ожидаемых сериалов текущего года. Будут ли оправданы эти ожидания — сможем узнать 21 мая, когда все 8 эпизодов выйдут одновременно на Netflix.
«Паук-Нуар» / Spider-Noir
Дата выпуска: 25 мая
Шоураннер: Орен Узиэл
В ролях: Николас Кейдж, Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Ли Джун Ли, Абрахам Попула, Джек Хьюстон, Карен Родригес
Жанр: супергеройский нуар
Релиз: MGM+, Prime Video
Бен Рейли — неудачливый частный детектив и супергерой из альтернативного мира, основанного на Нью-Йорке 1930-х годов. Он возвращается к супергеройству в качестве Паука после того, как несколько лет назад отказался от него из-за личной трагедии. Это будет более зрелая, чем привычный Питер Паркер, потрепанная жизнью версия Человека-паука.
Если вы уже сбросили со счетов великого и ужасного Николаса Кейджа, который, с определенными оговорками, давно прозябает преимущественно во второсортном кино и нынче едва ли ассоциируется с высшей лигой Голливуда, то зря. «Паук-Нуар» станет не только первой главной ролью в сериале в карьере актера, но и может напомнить максимально широкой аудитории, что он по прежнему в строю.
Кроме того, это будет не первое обращение Кейджа к супергероике — ранее он примерял огненный образ Призрачного гонщика (2007, 2012) и Папни в «Пипце» (2009). Плюс не забываем об отмененном «Супермене», в образе которого актер таки появился во «Флеше» (2023), и озвучку Паука-Нуара в мультфильме «Человек-паук: Вокруг вселенной» (2018).
Выпустить новинку обещают 25 мая на MGM+ с дебютным эпизодом, а вот выхода всех серий придется подождать до 27 числа, когда их выкатят на сервисе Prime Video. К просмотру будут доступны аутентичная черно-белая и цветная версии. Как думаете, еще есть порох в пороховницах у звезды «Скалы» (1996), «Без лица» (1997), «Великолепной аферы» (2003) и многих других популярных фильмов 90-х и 2000-х?
«Звездный городок» / Star City
Дата выпуска: 29 мая
Шоураннеры: Бен Недиви, Мэтт Вольперт, Рональд Д. Мур
В ролях: Рис Эванс, Анна Максвелл Мартин, Адам Нагайтис, Элис Энглерт, Джозеф Дэвис, Руби Эшборн Серкис
Жанр: научно-фантастическая драма
Релиз: Apple TV+
Этот спин-офф «Ради всего человечества» (с 2019) разворачивает панораму космического противостояния сквозь призму Советского Союза. Пересеките границу «железного занавеса», где бушуют страсти в идеологических тисках, что приводит к вызовам куда более опасным, чем покорение безграничного космоса. Apple TV представит первые два из восьми эпизодов 29 мая. Следующие 6 будут выходить каждую пятницу до 10 июля.
Продолжение сериалов
«Цитадель» / Citadel
Дата выпуска: 6 мая
Шоураннеры: Джош Аппельбаум, Брайан О, Дэвид Уэйл
В ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра, Стэнли Туччи, Лесли Мэнвилл
Жанр: шпионский экшен
Релиз: Prime Video
Сезон: 2
Продолжение неоднозначного шпионского экшена, первый сезон которого с продюсерами братьями Руссо в обойме обошелся создателям в $300 млн, что сделало «Цитадель» одним из самых дорогих сериалов в истории. Но это не помогло шоу избежать ряда гневных отзывов, в том числе и от нашего ресурса, что, в свою очередь, не помешало Amazon продлить сомнительный проект на второй сезон.
В таком случае хочется верить, что тамошние умельцы провели работу над ошибками — так ли это на самом деле, можно будет узнать 6 мая, когда выйдут все 7 эпизодов одновременно.
«Дьявол тоже плачет» / Devil May Cry
Дата выпуска: 12 мая
Шоураннер: Ади Шанкар
В ролях: Джонни Йонг Бош, Скаут Тейлор-Комптон, Хун Ли, Крис Коппола, Кевин Конрой, Робби Дэймонд
Жанр: анимационное городское фэнтези, боевик
Релиз: Netflix
Сезон: 2
После успеха первого сезона адаптации культовой игровой серии Devil May Cry от Capcom не замедлил с выходом и сезон второй. Netflix обещает новые 8 эпизодов, которые выйдут на стриминге 12 мая.
Также обращаем внимание на такие продолжения сериалов:
- «Витя» (комедия, 2 сезон, Киевстар ТВ, старт — 2 мая);
- «Каштановый человечек» (полицейский процедурал, 2 сезон, Netflix, 7 мая);
- «Террор» (антология, ужасы о сверхъестественном, психологический триллер, 3 сезон, AMC+, Shudder, 7 мая);
- «Добрые предвестники» (фэнтезийная комедия, 3 сезон, Prime Video, 13 мая);
- «Берлин» (криминальный экшн-триллер, 2 сезон, Netflix, 15 мая);
- «Соперники» (черная комедия, историческая драма, 2 сезон, Disney+, 15 мая);
- «Рик и Морти» (научно-фантастический анимационный ситком для взрослых, 9 сезон, Adult Swim, 24 мая);
- «Руководство по убийству для хороших девочек» (детективный триллер, 2 сезон, Netflix, 27 мая);
- «Убивайте осознанно» (черная комедия, криминальный триллер, 2 сезон, Netflix, 28 мая);
- «Мыслить как преступник» (полицейский процедурал, 19 сезон, Paramount+, 28 мая);
- «Четыре времени года» (комедийная драма, 2 сезон, Netflix, 28 мая).
