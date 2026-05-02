Самые интересные новые сериалы мая 2026 года

Как и в случае с полнометражным кино, нынешний май не может похвастаться большим количеством громких сериальных новинок. Но и совсем без контента ярые сериаломаны не останутся — детальнее о них, а также о ряде продолжений популярных тайтлов рассказываем в материале ниже.





Новые сериалы

«Легенды» / Legends

Дата выпуска: 7 мая

Шоураннер: Нил Форсайт

В ролях: Стив Куган, Том Берк, Хейли Скваерс, Жасмин Блэкбороу, Шарлотта Ричи, Дуглас Ходж, Том Хьюз, Джонни Харрис, Джеральд Кид

Жанр: криминальный триллер

Релиз: Netflix

Чтобы победить в войне с наркоторговцами, группу простых таможенников, далеких от шпионажа, отправляют в самые опасные банды Британии, где они должны работать под прикрытием. Эта история вдохновлена невероятными реальными событиями, имевшими место в 1990-х годах. Британский криминальный триллер стартует одновременно с 6 эпизодами на Netflix 7 мая.





«Заклятый враг» / Nemesis

Дата выпуска: 14 мая

Шоураннеры: Кортни А. Кэмп, Тани Мароле

В ролях: Мэттью Лоу, Илан Ноэль, Клеопатра Коулман, Тре Гейл, Доминик Ломбардоцци, Джонни Парк, Ариана Гуэрра

Жанр: криминальная драма

Релиз: Netflix

Неутомимый полицейский из Лос-Анджелеса одержим поимкой гениального преступника, организовавшего ряд смелых ограблений. Победитель в противостоянии будет только один.

«Ранчо Даттонов» / Dutton Ranch

Дата выпуска: 15 мая

Шоураннер: Чад Фихан

В ролях: Келли Рейли, Коул Хаузер, Финн Литтл, Джай Кортни, Хуан Пабло Раба, Натали Элин Линд, Эд Харрис, Аннет Бенинг

Жанр: драма, неовестерн

Релиз: Paramount+

Очередной, уже пятый сериал в рамках телевизионной франшизы «Йеллоустоун», который будет одновременно спинофом и продолжением флагманского шоу. Первый сезон стартует на Paramount+ 15 мая с двумя эпизодами, остальные семь будут выходить еженедельно до 3 июля

«Чудо-дураки» / The WONDERfools

Дата выпуска: 15 мая

В ролях: Пак Ин Бин, Чха Ин У, Чхве Де Хун, Им Сон Дже, Ким Хе Сук, Сон Хён Чу

Жанр: фантастический комедийный боевик

Релиз: Netflix

В комедийном боевике, действие которого происходит в конце прошлого века, группа чудаков случайно получает суперсилы и борется со злом на фоне паники относительно конца света.

«Максимум удовольствия» / Maximum Pleasure Guaranteed

Дата выпуска: 20 мая

Шоураннер: Дэвид Дж. Розен

В ролях: Татьяна Маслани, Джейк Джонсон, Долли де Леон, Чарли Холл, Джесси Ходжес, Джон Майкл Гилл

Жанр: чёрная комедия

Релиз: Apple TV+





Недавно разведенная мать внезапно погружается в водоворот шантажа, убийств и юношеского футбола. Новое чернокомедийное шоу от Apple TV предложит зрителям 10 эпизодов, первые два из которых стартуют на сервисе 20 мая, затем — стандартная схема «серия в неделю» до 15 июля.

«Бороуз» / The Boroughs

Дата выпуска: 21 мая

Шоураннеры: Джеффри Аддисс, Уилл Мэттьюз

В ролях: Джина Дэвис, Альфред Молина, Элфри Вудард, Билл Пуллман, Кларк Питерс, Денис О’Гейр, Джена Мэлоун

Жанр: научная фантастика

Релиз: Netflix

Когда потустороннее зло угрожает спокойствию элитного дома престарелых, его обитатели становятся последней линией обороны. Их враг охотится на самое ценное — их время.





Среди продюсеров «Бороуза» можно заметить имена создателей «Очень странных дел» (2016-2025) братьев Дафферов, охарактеризовавших это шоу как «Stranger Things в доме престарелых». Также напоминаем, что сериал вошел в наш список самых ожидаемых сериалов текущего года. Будут ли оправданы эти ожидания — сможем узнать 21 мая, когда все 8 эпизодов выйдут одновременно на Netflix.

«Паук-Нуар» / Spider-Noir

Дата выпуска: 25 мая

Шоураннер: Орен Узиэл

В ролях: Николас Кейдж, Ламорн Моррис, Брендан Глисон, Ли Джун Ли, Абрахам Попула, Джек Хьюстон, Карен Родригес

Жанр: супергеройский нуар

Релиз: MGM+, Prime Video





Бен Рейли — неудачливый частный детектив и супергерой из альтернативного мира, основанного на Нью-Йорке 1930-х годов. Он возвращается к супергеройству в качестве Паука после того, как несколько лет назад отказался от него из-за личной трагедии. Это будет более зрелая, чем привычный Питер Паркер, потрепанная жизнью версия Человека-паука.

Если вы уже сбросили со счетов великого и ужасного Николаса Кейджа, который, с определенными оговорками, давно прозябает преимущественно во второсортном кино и нынче едва ли ассоциируется с высшей лигой Голливуда, то зря. «Паук-Нуар» станет не только первой главной ролью в сериале в карьере актера, но и может напомнить максимально широкой аудитории, что он по прежнему в строю.

Кроме того, это будет не первое обращение Кейджа к супергероике — ранее он примерял огненный образ Призрачного гонщика (2007, 2012) и Папни в «Пипце» (2009). Плюс не забываем об отмененном «Супермене», в образе которого актер таки появился во «Флеше» (2023), и озвучку Паука-Нуара в мультфильме «Человек-паук: Вокруг вселенной» (2018).





Выпустить новинку обещают 25 мая на MGM+ с дебютным эпизодом, а вот выхода всех серий придется подождать до 27 числа, когда их выкатят на сервисе Prime Video. К просмотру будут доступны аутентичная черно-белая и цветная версии. Как думаете, еще есть порох в пороховницах у звезды «Скалы» (1996), «Без лица» (1997), «Великолепной аферы» (2003) и многих других популярных фильмов 90-х и 2000-х?

«Звездный городок» / Star City

Дата выпуска: 29 мая

Шоураннеры: Бен Недиви, Мэтт Вольперт, Рональд Д. Мур

В ролях: Рис Эванс, Анна Максвелл Мартин, Адам Нагайтис, Элис Энглерт, Джозеф Дэвис, Руби Эшборн Серкис

Жанр: научно-фантастическая драма

Релиз: Apple TV+





Этот спин-офф «Ради всего человечества» (с 2019) разворачивает панораму космического противостояния сквозь призму Советского Союза. Пересеките границу «железного занавеса», где бушуют страсти в идеологических тисках, что приводит к вызовам куда более опасным, чем покорение безграничного космоса. Apple TV представит первые два из восьми эпизодов 29 мая. Следующие 6 будут выходить каждую пятницу до 10 июля.

Продолжение сериалов

«Цитадель» / Citadel

Дата выпуска: 6 мая

Шоураннеры: Джош Аппельбаум, Брайан О, Дэвид Уэйл

В ролях: Ричард Мэдден, Приянка Чопра, Стэнли Туччи, Лесли Мэнвилл

Жанр: шпионский экшен

Релиз: Prime Video

Сезон: 2





Продолжение неоднозначного шпионского экшена, первый сезон которого с продюсерами братьями Руссо в обойме обошелся создателям в $300 млн, что сделало «Цитадель» одним из самых дорогих сериалов в истории. Но это не помогло шоу избежать ряда гневных отзывов, в том числе и от нашего ресурса, что, в свою очередь, не помешало Amazon продлить сомнительный проект на второй сезон.

В таком случае хочется верить, что тамошние умельцы провели работу над ошибками — так ли это на самом деле, можно будет узнать 6 мая, когда выйдут все 7 эпизодов одновременно.

«Дьявол тоже плачет» / Devil May Cry

Дата выпуска: 12 мая

Шоураннер: Ади Шанкар

В ролях: Джонни Йонг Бош, Скаут Тейлор-Комптон, Хун Ли, Крис Коппола, Кевин Конрой, Робби Дэймонд

Жанр: анимационное городское фэнтези, боевик

Релиз: Netflix

Сезон: 2





После успеха первого сезона адаптации культовой игровой серии Devil May Cry от Capcom не замедлил с выходом и сезон второй. Netflix обещает новые 8 эпизодов, которые выйдут на стриминге 12 мая.

Также обращаем внимание на такие продолжения сериалов: