Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию 2049»

Если вам скажут, что на Blade Runner 2049 можно идти, не видя оригинального фильма 1982 г., что Дени Вильнёв рассказал собственную, самодостаточную историю – рассмейтесь в лицо этому человеку. Да, фильм Вильнёва действительно самобытен, он расширяет и дополняет созданную Филипом К. Диком и Ридли Скоттом вселенную, но он же и намертво завязан на нее. На события первого фильма, на его персонажей, на вопросы, поднятые еще 35 лет назад. Что такое жизнь? Что такое человек? Что такое любовь? Так что ради бога, не идите на Blade Runner 2049, не посмотрев первый фильм, не стоит.

Blade Runner 2049 / «Бегущий по лезвию» Жанр фантастика

Режиссер Дени Вильнёв

В ролях Райан Гослинг (Кей), Харрисон Форд (Рик Декард), Ана де Армас (Джой), Сильвия Хукс (Лав), Робин Райт (лейтенант Джоши), Дэйв Батиста (Саппер Мортон), Джаред Лето (Ниандер Уоллес), Эдвард Джеймс Олмос (Гафф) и др.

Студии Alcon Entertainment, Columbia Pictures, Warner Bros.

Год выпуска 2017

Сайт bladerunnermovie.com, IMDb

А еще лучше, перед просмотром фильма прочитайте легший в его основу роман Филипа К. Дика «Снятся ли андроидам электроовцы?». И хотя первый фильм и книга Дика имеют массу различий, некоторые нюансы картины станут понятны только после прочтения романа. Плюс Дени Вильнёв попросил пару крутых режиссеров снять три короткометражных приквела, заполняющих тридцатилетний пробел между фильмами. Blade Runner 2049: 2036 Nexus Dawn, Blade Runner 2049: 2048 Nowhere To Run и Blade Runner 2049: Black Out 2022. Причем последний является значимым для понимания истории Blade Runner 2049, он раскрывает причину Отключения, стершего всю информацию о мире до 2022 года. Но зачем на самом деле нужно было Отключение, вы поймете только после просмотра фильма Вильнёва. Да, режиссером первых двух короткометражек стал сын Ридли Скотта — Люк Скотт, автор еще одного фильма об искусственных людях – Morgan. А режиссер аниме Black Out 2022 – Синъитиро Ватанабэ, создатель культовых сериалов Cowboy Bebop и Samurai Champloo.

Ну что, подготовились? Тогда поехали.

В 2049 г., через 30 лет после событий Blade Runner и побега Рика Декарда, во время рутинной миссии по «увольнению» очередного сбежавшего из внеземных колоний репликанта серии Nexus, офицер LAPD Кей натыкается на несколько странных артефактов, которые приводят его в центр нового расследования. Расследования, которое может уничтожить привычный людям и репликантам мир.

Впрочем, расследования, погони, фантастический антураж – это далеко не самое главное в Blade Runner 2049. Это не детектив и даже не боевик, несмотря на некоторые очевидные элементы обоих жанров. Это фильм о поиске себя, своего предназначения. Поиске ответов на извечные вопросы. Зачем мы здесь? Что мы такое? Что отличает живое существо от неживого? Можно ли запрограммировать любовь?

В первом Blade Runner Ридли Скотт мастерски играл со зрителем, заставляя до самых финальных титров (имеется в виду режиссерская версия картины) сомневаться в том, кем на самом деле является Рик Декард. Человеком? Репликантом? Забавно, что ответ на этот вопрос вроде бы знает Гафф, персонаж, которого в оригинальном Blade Runner многие не замечали. Эдвард Джеймс Олмос, да, тот самый адмирал Уильям Адама из Battlestar Galactica, вернулся к этой роли в Blade Runner 2049 и, кажется, он опять что-то знает.

В Blade Runner 2049 Дени Вильнёв пошел еще дальше, заставив нас сомневаться буквально во всем. Кто такой Кей? Боюсь, за два с половиной часа вы несколько раз поменяете свое мнение об этом персонаже. Живая ли Джой? Почему у Лав есть имя? Почему Саппер позволил убить себя? Живой ли пес? Почему Джой позвала именно Мариетту? Чего на самом деле добивается Ниандер Уоллес? И т.д. и т.п. Похоже, ближайшие годы мы будем спорить о том, что на самом деле имел в виду Вильнёв, как тридцать пять лет назад (двадцать пять, для стран пост-СССР) спорили о том, что подразумевал в той или иной сцене Ридли Скотт. Слава богу, в этот раз студия не вмешивалась в финальный монтаж, и показанная в кинотеатрах версия и является режиссерской. Это именно то, что хотел сказать зрителям Дени Вильнёв.

Можно ли запрограммировать любовь? Что управляло Ритчел? Прис? Джой? Мариеттой? Кейем? Декардом? Это любовь или строчки программного кода? Что управляет людьми, когда они жертвуют чем-то ради других? Что такое любовь, как не давать человеку, которого ты любишь, то, чего он желает, и пожертвовать собой, когда это необходимо?

Blade Runner 2049 — очень красивый фильм, с массой мелких и не очень отсылок к оригинальной ленте. Мелькнувшая вывеска уже не существующего Panam на небоскрёбе. Чем-то похожий на единорога, того самого, из режиссерской версии Blade Runner, несуразный деревянный конь. Портрет Ритчел на столе. Тот самый пистолет Декарда, который вернул ему Гафф. Если вы внимательно смотрели первый фильм, оцените эти и многие другие нюансы. Но много в картине Вильнёва и своего. Его Лос-Анджелес 2049 г. и похож, и не похож на Лос-Анджелес 2019 г. (время первого фильма). Здесь тоже все время полумрак, океан неонового света и дождь, куда же в киберпанке без дождя. Но есть здесь и превращенный в огромную мусорную свалку Сан-Хосе, сердце Кремниевой долины в момент съемки первого фильма. Есть здесь потрясающе красивый покинутый Лас-Вегас с живыми пчелами (привет, Дик). Огромная, ограждающая город от наступающего моря стена. Покинутое казино, в котором живет Декард, совсем как Дж. Ф. Себастьян в оригинальном Blade Runner. Совершенно сюрреалистичная, очень Диковская сцена в варьете. Безумная первая сцена в квартире Кей.

И конечно же, эротическая сцена с участием Кей, Джой и Мариетты. Фантастическая, невероятно красивая, завораживающая и очень трогательная. Настоящий киберпанк, которого мы еще никогда не видели. И да, кубинка Ана де Армас – настоящее открытие фильма, до этого вы могли видеть эту актрису разве что в роли второго плана в биографической комедии War Dogs.

Отдельно стоит сказать о виртуальных актерах. Помните Rogue One: A Star Wars Story и тот ужас, который скормил нам Disney? Что ж, в этот раз Sony показала, как нужно. Ее виртуальный актер, наложенный поверх актера-реципиента, оказался настолько живым и естественным, что просто оторопь берет. Как будто и не было этих тридцати пяти лет. И да, вас, вероятно, удивит встреча с этим персонажем.

Blade Runner 2049 можно долго разбирать на части. Отметить музыку Ханса Циммера и Бенджамина Уоллфиша, которая удивительным образом перекликается с оригинальными композициями Вангелис из первого фильма. Поговорить о библейских мотивах в обеих картинах. Обсудить ретро-футуристический дизайн техники. Вспомнить о цветных фильтрах, используемых в разных эпизодах. Но… Вместо этого хочется еще раз посмотреть фильм, медленно, с паузой, смакуя детали, слова и оттенки. Жаль, в кинотеатре нельзя остановить воспроизведение, чтобы просто перевести дух.

Что ж, Дени Вильнёв в очередной раз доказал, что на сегодня он главный голливудский режиссер, снимающий фантастику. И за судьбу грядущей Dune можно совершенно не беспокоиться. Единственное, о чем хочется попросить киноакадемию… дайте наконец Вильнёву «Оскар»! Он заработал его еще за Sicario и Arrival. И уж совершенно точно за Blade Runner 2049. Ну и заодно не помешает отметить кинематографию, спецэффекты и актерскую работу Райана Гослинга.

Сразу же после окончания Blade Runner 2049, не менее открытого, чем финал оригинального Blade Runner, хочется подписать петицию, запрещающую снимать ремейк этого фильма. Но, с другой стороны, если Вильнёву удалось настолько творчески переосмыслить классику, то может быть, еще через тридцать лет кто-то сможет снять и сиквел Blade Runner 2049. Раньше, пожалуй, не стоит.