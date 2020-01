Обновление One UI 2.0: что нового в интерфейсе Samsung?

В прошлом году компания Samsung представила новый интерфейс для операционной системы Android, получивший название One UI. Его основная задача заключалась в создании оболочки, с которой можно комфортнее использовать смартфоны с большими диагоналями экрана. И стоит отметить, у компании это получилось, в One UI основные элементы интерфейса переехали в нижнюю часть дисплея, что упростило навигацию. Кроме этого, оболочка стала выглядеть приятнее и работать быстрее. Взяв на вооружение все эти позитивные начинания, в Samsungприступили к разработке One UI 2.0 на основе Android 10 и официально анонсировали её в конце прошлого года. А уже в начале этого первые смартфоны компании начали получать обновление до новой версии интерфейса. Поэтому давайте на примере Galaxy Note10+ посмотрим, какие нововведения ждут пользователей аппаратов Samsung и какие модели получат обновление.

Новые жесты навигации

В первой версии One UI компания Samsung впервые добавила жесты навигации от нижнего края дисплея, которые повторяли стандартные клавиши: многозадачность, выход на главный экран и шаг назад.

В One UI 2.0 они тоже остались, но ещё появились стандартные жесты навигации Android 10: возврат на главный экран осуществляется жестом вверх от нижней рамки экрана, шаг назад – от правой или левой, а чтобы попасть на экран открытых программ нужно потянуть от нижней рамки и немного задержать палец.

В целом новые жесты удобнее, чем были в прошлой версии One UI, но в то же время хорошо, что у пользователя остался выбор способа навигации.

Улучшенный «тёмный режим»

Впервые тёмная тема оформления в интерфейсе Samsung появилась в первой версии One UI, но работала она только в системных приложениях. Теперь же и в самом Android 10 появился тёмный интерфейс, который работает как системными, так и сторонними программами.

Поэтому в One UI 2.0 если переключиться на тёмную тему, то ряд приложений тоже изменят оформление на тёмные тона, например, Gmail, Chrome, Instagram и прочие. Кроме этого, данную функцию можно включать вручную, либо же автоматически в зависимости от времени суток: днём будет светлая тема оформления, вечером и ночью – тёмная.

Обновление приложения камеры

В One UI 2.0 компания Samsung косметически обновила дизайн приложения камеры: описание режимов съёмки теперь написано белым шрифтом на чёрном фоне, а клавиша спуска затвора стала более плоской.

При этом больше всего изменились возможности настройки интерфейса. Как и прежде пользователь может менять режимы съёмки просто пролистывая экран, но теперь также есть возможность самостоятельно их настраивать, добавляя новые или убирая лишние. По сути, нельзя трогать только фото и видеосъёмку, все остальные режимы можно скрыть в дополнительном меню или наоборот вынести все доступные в основной интерфейс камеры.

Ещё одно небольшое нововведение в дизайне приложения камеры One UI 2.0 касается быстрых настроек на боковой панели слева – к ним добавили кнопку создания анимированных фотографий.

Небольшие изменения в обновлённой версии камеры коснулись работы режима «Про», который предлагает ручные настройки съёмки, в нём теперь можно выставлять ISO до уровня 3200, а время открытия затвора увеличилось до 30 секунд.

Запись экрана

В первой версии One UI компания Samsung планировала добавить возможность записывать экран устройства, но потом по какой-то причине эту функцию убрали из релиза. К счастью, в One UI 2.0 её всё-таки включили и теперь у пользователей появилась возможность не только делать скриншоты, но и записывать видео происходящего на экране смартфона.

Причём в Samsung основательно подошли к этому вопросу, добавив несколько полезных опций. Например, пользователь может записать видео с экрана без звука, со звуком с самого устройства и со встроенных микрофонов. Кроме этого, можно выбрать разрешение видео, а также размер окна, в котором будет показываться изображение с фронтальной камеры.

Во время записи видео можно рисовать на экране, что будет полезно, если есть необходимость что-нибудь выделить или обратить на какие-то вещи внимание.

Стикеры в календаре

Небольшие изменения появились в календаре One UI 2.0, теперь кроме стандартных напоминаний в нём можно добавлять на даты по одному стикеру.

Получается такой быстрый способ напомнить себе о каком-нибудь событии. Самих стикеров в приложении при этом довольно много, и они разбиты на четыре раздела: события, действия, эмоции и еда.

Оповещения и звонки стали компактнее

Нельзя сказать, что в первой версии OneUI всплывающие окна оповещений и звонков были большими, но тем не менее во второй их решили ещё уменьшить, чтобы они закрывали собой меньше контента. Кроме этого, в One UI 2.0 теперь больше эффектов подсвечивания экрана по периметру в момент доставки оповещения.

Динамические обои на экране блокировки

Обновление One UI 2.0 принесло в оболочку поддержку динамических обоев на экране блокировки. Работают они очень просто: на смартфон загружается набор картинок определённой тематики и каждый раз, когда пользователь разблокирует экран ему вместо одной, показываются разные заставки. При этом они автоматически обновляются каждые две недели, так что обои на экране блокировки не будут со временем надоедать.

Обновлённое «Обслуживание устройства»

Обновление One UI 2.0 заметно изменило раздел основного меню «Обслуживание устройства», который призван помочь пользователю следить за работоспособностью смартфона. В нём можно чистить кэш, оперативную память, сканировать систему на наличие вирусов, а также просматривать информацию об использовании батареи. К слову, последние данные теперь можно получить за 7 дней.

Дизайн раздела стал проще, в нём упор сделан на текст с небольшими визуализациями, которые должны упростить для пользователя понимание того, насколько заполнена память или как расходуются ресурсы аккумулятора.

Интеграция галереи с OneDrive

В начале прошлого года Samsung и Microsoft подписали соглашение о стратегическом партнёрстве, которое на первой стадии предполагало использование приложений софтверного гиганта на смартфонах и планшетах Galaxy. Теперь же компании решили заняться более тесной интеграцией, поэтому стандартная галерея фотографий в One UI 2.0 получила поддержку синхронизации снимков, скриншотов и видео с облачным хранилищем OneDrive.

После простой настройки, которая инициируется во время первого запуска галереи, изображения из неё будут передаваться на сервера Microsoft, а в OneDrive появится папка Samsung Gallery.

Использование устройства и концентрация

Ещё в Android 9 компания Google добавила функцию «Цифровой баланс», которая позволяла пользователям следить за временем использования приложений и в случае обнаружения зависимости, ограничивать доступ к ним. Получался такой родительский контроль, который сами пользователи и должны были устанавливать. Но несмотря на доступность, в первой версии One UI «Цифровой баланс» так и не появился, но во второй версии разработчики Samsung решили его добавить, правда в своей интерпретации.

В меню One UI 2.0 эта функция скрывается за разделом «Использование устройства и родительский контроль», здесь можно посмотреть, сколько времени то или иное приложение заняло у вас в течение дня, сколько уведомлений вы получали и сколько раз разблокировали смартфон. Также в этом разделе можно настроить таймер для каждой программы, чтобы ограничить её использование, например до часу в день. Правда, таймеры сбрасываются каждый день в полночь, что позволяет не забывать об ограничении.

Но если нужен постоянный контроль за использованием приложений, то для этого в One UI 2.0 можно использовать опцию «Режим концентрации», которая позволяет создавать разные сценарии.

Например, в рабочее время блокировать все программы, кроме тех, которые отметил в качестве необходимых для работы, а вечером наоборот разрешать все, кроме них. Также можно добавлять собственные сценарии использования приложений.

А для того, чтобы расслабить глаза перед сном в One UI 2.0 появилась возможность вечером переключать экран на отображение серых тонов, которые, во-первых, убирают синее свечение, а во-вторых, делают изображение менее интересным для пользователя.

Какие смартфоны получат обновление до One UI 2.0?

Судя по официальным планам Samsung, компания планирует обновлять свои устройства до One UI 2.0 вплоть до сентября этого года, вот какие модели получат новую версию оболочки:

В итоге

После визуального обновления своей оболочки с выходом первой версии One UI, разрабатывая вторую в компании Samsung уделили больше внимания дополнительным функциям, чем дизайну. И это вполне прогнозированный подход, ведь One UI 2.0 смотрится вполне современно, зато теперь может предложить пользователям больше настроек и возможностей.