Первый взгляд на Samsung Galaxy Note10 и Note10+





На специальном мероприятии Galaxy Unpacked 2019 в Нью-Йорке Samsung обновила флагманскую линейку Galaxy Note. И впервые в этой серии компания использовала тот же приём, что и в Galaxy S, увеличив количество моделей, которые отличаются как размерами, так и некоторыми характеристиками. Новинки получили название Galaxy Note10 и Note10+. Мне уже удалось поработать с этими смартфонами после презентации, и я готов поделиться первыми впечатлениями о них.

Дизайн и материалы

Galaxy Note10 и Note10+ имеют одинаковый дизайн, но отличаются размером, который обусловлен разной диагональю дисплея: 6,3 дюйма против 6,8 дюйма у версии «плюс».

Сам же внешний вид смартфонов заметно отличается от флагманов Galaxy S10 и S10+, которые были анонсированы ранее в этом году. В отличие от них в дизайне новых Note превалируют менее округлые углы, поэтому по форме корпуса аппараты ближе к прошлогоднему Galaxy Note9.

Большую роль в дизайне новых моделей играет дисплей Infinity O, который благодаря тонким рамкам занимает практически всю лицевую панель аппаратов. При этом, как и в Galaxy S10, в экране Note10 и 10+ есть вырез под фронтальную камеру. Но расположен он не в правом верхнем углу дисплея, а по по центру его верхней части.

Кто-то назовёт это решение менее или более удачным по сравнению с каплевидным вырезом. Тем не менее Samsung удалось уменьшить размер объектива фронтальной камеры и он занимает меньше площади экрана даже по сравнению с Galaxy S10.

И если посмотреть на этот шаг с точки зрения уникальности, то нужно признать, что Samsung всё же удалось сделать фронтальную панель новых Note узнаваемой. А это довольно сложная задача, учитывая, что с ростом диагоналей и уменьшением рамок вокруг них, дизайн смартфонов становится всё более одинаковым.

Тыльная часть новых смартфонов отличается от прошлогоднего Note9 в основном расположением блока камер. Теперь он не горизонтальный, а вертикальный и находится ближе к левому краю задней крышки.

Также стоит отметить новые цвета. Впервые в серии Note компания Samsung использовала градиентные оттенки, в то время как фронтальная панель всегда остаётся чёрной.

Материалы корпуса во флагманах Samsung не меняются уже несколько лет, и новые Note не стали в данном случае исключением. Лицевую и тыльную панель смартфонов прикрывает защитное стекло, а рамка сделана из полированного алюминия. При этом стекло и фронтальной и тыльной панели закругляется по краям, плавно перетекая в металл рамки.

Интересно, что в Samsung отказались от отдельной клавиши Bixby, теперь на её месте находится клавиша включения. Впрочем, вызвать голосового помощника можно длинным нажатием на эту клавишу. А кнопка выключения смартфона теперь виртуальная, и находится в панели уведомлений, рядом с быстрыми настройками.

Размеры Galaxy Note10 составляют 151×71,8×7,9 мм при весе 168 граммов. Аппарат получился чуть компактнее Galaxy S10+ благодаря немного меньшей диагонали дисплея. У Note10 она достигает 6,3 дюйма, в то время как у S10+ — 6,4 дюйма.

А вот Galaxy Note10+ можно назвать квинтэссенцией линейки, так как он получил 6,8-дюймовый дисплей и может легко претендовать на звание современного «фаблета». Размеры этой модели составляют 162,3×77,2×7,9 мм при весе 196 граммов. Это заметно крупнее, чем у Note10 и S10+, но аппарат сложно назвать огромным. Благодаря тонким рамкам он воспринимается как один большой экран, но я бы не сказал, что его эргономичность хуже, чем у моделей с экранами 6,4-6,5 дюйма. Соответственно, для тех, кто привык к крупным смартфонам, использование Galaxy Note10+ не будет проблемой.

Оба смартфона имеют защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Дисплей

В предыдущем разделе я немного затронул экраны новинок, поэтому кратко пройдусь по их характеристикам.

У Galaxy Note10 дисплей с диагональю 6,3 дюйма и максимальным разрешением 2280×1080 точек (401 ppi). У Note10+ диагональ 6,8 дюйма и более высокое разрешение экрана — 3040×1440 точек (498 ppi).

В обеих моделях Samsung использует матрицу Dynamic AMOLED и она так же хороша, как и в Galaxy S10+, побывавшем у нас на тесте весной.

Экраны смартфонов способны отображать контент в HDR+ и цветовое пространство DCI-P3, и в настройках их цветопередачу можно менять от ярко красочной до натуральной.

В целом, как и прежде, пользоваться экранами смартфонов Note одно удовольствие.

Новое перо S Pen

Рассказ о дисплее Galaxy Note10 и Note 10+ был бы неполным без упоминания пера, которое является особенностью линейки Note. Новый S Pen оснащается 6-осевым гироскопом и акселерометром, и теперь поддерживает жесты. Например, взмахом пера теперь можно переключаться между разными режимами камеры. Samsung добавила поддержку жестов в ряд приложений интерфейса OneUI, а также откроет SDK, который позволит сторонним разработчикам использовать их в своих программах.

S Pen подключается к смартфону через Bluetooth LE и в качестве батареи использует суперконденсатор, который позволяет ему заряжаться буквально за несколько секунд. Происходит это при возвращении пера в корпус смартфона.

Сканер отпечатков пальцев

Как и в новой линейке Galaxy S, в Note10 и Note10+ сканер отпечатков пальцев теперь находится под стеклом дисплея. В Samsung использовали ультразвуковой дактилоскопический датчик, слегка увеличив площадь его действия. И судя по первому знакомству, работает он так же хорошо, как в Galaxy S10 и S10+ на последних прошивках.

Платформа

Оба смартфона в Украине будут работать на основе собственной платформы Samsung с 7-нанометровый процессором Exynos 9825. Это первый чип компании, изготовленный по новому техпроцессу, впрочем, он имеет много общего с процессором Exynos 9820, который используется в Galxy S10 и S10+. В новом чипе также используется 8 ядер: 2 ядра Mangoose разработки Samsung, 2 ядра Cortex-A75 и 4 ядра Cortex-A55. Кроме этого, в нём установлено графическое ядро Mali-G76 MP12.

В остальном характеристики платформы Note10 и 10+ немного отличаются. В младшей версии установлено 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. В старшей 12 ГБ оперативной и те же 256 ГБ встроенной. Обе модели при этом поддерживают карты памяти microSD, но слот у них гибридный, придётся выбирать между использованием двух номеров, либо расширением памяти.

Другие возможности платформы смартфонов включают двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0, NFC, ANT+, а также GPS, Galileo, Glonass и BeiDou.

Сенсоры в смартфонах представлены акселерометром, барометром, гироскопом, геомагнитным датчиком, RGB и сенсором приближения, а также датчиком Холла.

Камеры

Обычно Samsung не делает большой упор на камеры в линейке Galaxy Note, отдавая эту функциональность на откуп более массовой линейке Galaxy S. Но по крайней мере, в этом году камеры Galaxy Note10 и Note10+ отличаются не только версией программного обеспечения.

Galaxy Note10 получил блок из трёх основных камер и оснащается 12-мегапиксельной широкоугольной камерой со сменяемой диафрагмой f/1.5-f/2.2 и оптической стабилизацией, 12-мегапиксельной телефото камерой с оптической стабилизацией и диафрагмой f/2.1, а также 16-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой, в которой используется только электронная стабилизация.

У старшей версии Galaxy Note10+ тот же набор модулей, но к ним добавляется ещё четвёртая DepthVision камера, которая измеряет дистанцию до объектов съёмки, позволяя создавать портреты с более реалистичным размытием заднего фона.

По сравнению с Galaxy S10 и S10+ в новых Note слегка улучшена телефото камера, получившая более светосильную оптику.

К сожалению, сделать живые снимки смартфоном после презентации не вышло. Поэтому более детально о возможностях камеры я расскажу в полноценном обзоре.

Аудио

В Galaxy Note10 и Note10+ используются стереодинамики. Один из них находится на нижней грани, а второй совмещён с разговорным. В условиях шумного зала, где проходила презентация, сложно оценить громкость и качество их звучания. Но судя по всему, играют они не хуже, чем в Galaxy S10+.

К сожалению, Note10 и 10+ стали первыми флагманами Samsung, которые лишились 3,5 мм разъёма для наушников. Безусловно, другие производители начали делать это ещё раньше, и мы уже стали постепенно привыкать к тому, что э тот разъём уходит из топовых моделей. Но всё равно жаль, что его теперь не будет и в новых Galaxy. Чтобы немного сгладить ситуацию для поклонников проводных наушников, Samsung будет комплектовать новые Note гарнитурой USB Type-C, но в то же время переходника на 3,5 мм разъём в коробке со смартфонами не будет.

Аккумулятор и зарядка

Galaxy Note 10 оснащается аккумулятором на 3500 мАч и поддерживает быструю зарядку до 25 Вт. У Note10+ батарея более высокой ёмкости — 4300 мАч, при этом аппарат может заряжаться не только от зарядки на 25 Вт, но и от 45 Вт, что позволяет подзарядить его до 100% всего за 30 минут.

Обе модели можно заряжать беспроводным способом и в этом случае тоже поддерживается быстрая зарядка на 15 Вт.

Цена в Украине

Смартфоны в линейке Note никогда не стоили дёшево и новинки не стали исключением. Стоимость Galaxy Note10 в Украине будет составлять 31 999 грн, а Note10+ — 35 999 грн. В продажу аппараты поступят уже 23 августа, а предзаказать их можно с 8 августа. При этом в Samsung обещают предзаказавшим выгоду в размере 3000 грн.

В итоге

После первого знакомства Galaxy Note10 и Note10+ оставляют приятные впечатления. По сравнению с прошлогодним флагманом в линейке Note новинки получили новый дизайн, обновлённое перо с поддержкой управления жестами, стали быстрее, и главное, предлагаются в двух размерах. Пользователи теперь смогут выбрать между двумя диагоналями, более компактной 6,3-дюймовой и крупной 6,8-дюймовой. И, как по мне, то в данном случае это справедливое дробление серии Note, так как оно расширяет круг потенциальных пользователей, которые пока не готовы к версии «плюс». Как обычно, более детально новые смартфоны Samsung мы рассмотрим в полноценном обзоре.