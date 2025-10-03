Самые интересные новые игры октября 2025 года

Октябрь обещает быть насыщенным для геймеров. На старте — атмосферное продолжение Ghost of Tsushima, далее — возвращение известных серий Battlefield и Little Nightmares. И все это дополняет ностальгическая Terminator 2D и продолжение хорошо знакомых проектов, среди которых ролевой экшн The Outer Worlds 2 и симулятор строительства и управления парком динозавров Jurassic World Evolution 3.

Ghost of Yotei

Жанр: Action-adventure, RPG

Дата: 2 октября

Платформы: PS5

События Ghost of Yotei переносят нас за 300 лет от Ghost of Tsushima в период Эдо, где игрок берет на себя роль самурая, втянутого в конфликт между кланами. Авторы делают акцент на камерной, более личной истории, где моральные выборы будут влиять не только на сюжет, но и на отношения с союзниками.

Систему боя разработчики описывают как ритмичную дуэль — каждый удар имеет вес, а успешная блокировка зависит от точного тайминга. В отличие от Tsushima, игра больше напоминает сочетание боевика и драматической RPG с глубокой кастомизацией стиля боя.

Визуально проект выглядит как один из сильнейших релизов года для PS5: внимание к деталям в пейзажах Йотейских гор, динамичная смена погоды и выразительные лица персонажей. Sony явно стремилась повторить эффект Tsushima — игра, которая стала культурным явлением, и, по нашему мнению, ей это удалось.

Battlefield 6

Жанр: Action-adventure, RPG

Дата: 10 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Battlefield 6 возвращает серию к современности, делая ставку на большие локации и разрушение окружения. Игра поддерживает режим до 128 игроков, а также масштабные воздушные бои с десятками вертолетов и самолетов одновременно. Особое внимание уделено системе отрядов: игроки теперь могут выполнять тактические задачи и получать бонусы за командную работу.

Сюжетная кампания перенесет игроков в 2027 год и сосредоточит внимание на подразделении Dagger 13 — элитной группе морских рейдеров, которые противостоят частной военной компании Pax Armata. Та стремится переформатировать мировой баланс сил в момент, когда НАТО стоит на грани коллапса.

После нескольких открытых бета-тестов игроки имеют все основания надеяться, что Battlefield 6 может стать той частью, которая вернет франшизу в центр внимания после нескольких неудачных экспериментов.

Little Nightmares 3

Жанр: Puzzle-platform, survival horror

Дата: 10 октября

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch

Little Nightmares 3 продолжает развивать уникальный визуальный стиль и жуткую атмосферу серии. На этот раз игрокам предстоит выживать в мире новых кошмаров в роли двух детей, которые пытаются сбежать от еще более странных и опасных существ. Сюжет будет раскрываться через окружение, как и раньше, без прямых объяснений.

Главное нововведение — кооператив. Играть можно как вдвоем, так и с ИИ-партнером. Это существенно меняет ощущения от прохождения: теперь игроки должны синхронизировать свои действия, чтобы решать головоломки или избегать монстров. Атмосфера напряжения только усиливается.

Игра остается визуально узнаваемой: сюрреалистичные локации, контраст света и тени, мрачный дизайн врагов.

Nascar 25

Жанр: Sim racing

Дата: 14 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Юбилейная часть Nascar выходит с серьезными обновлениями. Разработчики полностью переработали графический движок, добавили новую систему повреждений авто и расширили режимы карьеры. Теперь игрок может не только участвовать в гонках, но и управлять собственной командой.

Физика также стала значительно реалистичнее, а влияние погодных условий на поведение автомобилей на трассе более ощутимо. Это все делает игру интересной не только фанатам американских гонок, но и тем, кто любит автомобильные симуляторы с глубокими механиками.

Just Dance 2026

Жанр: Rhythm

Дата: 14 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S, Switch

Ubisoft снова привносит танцы в дома игроков — Just Dance 2026 выходит с более 40 новыми треками. Среди них как современные хиты, так и классические треки. На этот раз основная ставка сделана на онлайн: в игре появились рейтинговые матчи, а также турниры с призами.

Визуально игра стала ярче, с новыми фильтрами и стилизованными клипами для каждой песни. Сохранился и привычный танцевальный фитнес режим, который позволяет совместить развлечение с тренировкой.

Jurassic World Evolution 3

Жанр: Construction and management simulation

Дата: 21 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Jurassic World Evolution 3 расширяет концепцию парка с динозаврами до нового уровня. Игрокам будут доступны новые виды, а также расширенная экосистема с поведенческими цепочками. Например, если в парке не хватает ресурсов, хищники могут начать охотиться на других динозавров.

Разработчики из Frontier сделали акцент на свободе: в игре будет несколько биомов, включая пустыню и Арктику. Игрок сможет создавать уникальные парки с разной специализацией — от туристических зон до научных центров.

Графика стала более детализированной: от текстур кожи динозавров до динамической погоды. Jurassic World Evolution 3 выглядит как самая масштабная игра серии, способная заинтересовать и фанатов менеджмента, и тех, кто просто любит динозавров.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Жанр: Action-RPG

Дата: 21 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

События разворачиваются в мрачной вселенной World of Darkness, где рядом с обыденной жизнью мегаполиса существует скрытое от людей сообщество, управляемое строгими законами и древними правилами. Сиэтл становится ареной для тайной борьбы между различными кланами и фракциями, каждая из которых имеет собственное видение власти и порядка. Над всем нависает «Маскарад» — договор, обеспечивающий существование этого сообщества в тени, и любое его нарушение может стать началом катастрофы.

Главный герой, который только что присоединился к этому ночному обществу, должен научиться выживать среди интриг и соперничества. В начале пути он выбирает, к какому клану присоединиться, что определяет его уникальные способности, стиль взаимодействия и отношение других персонажей. Выборы в диалогах, конфликты и моральные дилеммы будут влиять на развитие истории, позволяя строить как путь хитрого дипломата, так и безжалостного охотника за властью.

Разработчики обещают нелинейную структуру сюжета и несколько вариантов прохождения, что позволит каждому игроку создать собственную историю в этом опасном ночном мире.

Plants vs. Zombies: Replanted

Жанр: Action-adventure, RPG

Дата: 23 октября

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch

Plants vs. Zombies: Replanted — это ремейк классической игры, которая когда-то покорила мобильные платформы. Разработчики полностью обновили графику и звук и добавили несколько новых режимов, среди которых кооператив и PvP-арены.

При этом игра сохраняет знакомую суть: стратегическое размещение растений против волн зомби, но теперь с современным балансом и новыми механиками.

Этот римейк имеет все шансы вернуть серию на вершину популярности.

The Outer Worlds 2

Жанр: Action-RPG

Дата: 29 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

События The Outer Worlds 2 разворачиваются в альтернативном будущем, которое отклонилось от нашей истории еще в 1901 году. В этом мире президент США Уильям Мак-Кинли не был убит, а значит, Теодор Рузвельт так и не стал его преемником. Как следствие, крупные бизнес-корпорации того времени никто не распустил, и с годами они превратились в гиперкорпоративное, классово разделенное общество, полностью подчиненное власти мегакорпораций. В далеком будущем эти корпорации начали колонизировать космос и терраформировать чужие планеты.

The Outer Worlds 2 перенесет игрока в богатую и изолированную колонию Аркадия. Главный герой выступает в роли агента Директората Земли — административного органа, который координирует отношения между планетой и ее колониями. Именно туда его отправляют для расследования загадочных разломов во временном пространстве, из-за которых колонии оказались отрезанными от Земли.

Юмор, сатира и абсурдные ситуации остаются визитной карточкой серии. Игрокам дадут еще больше свободы в выборе стиля прохождения: от дипломатии до агрессивного штурма. Особый акцент сделан на вариативности диалогов, которые могут открыть совершенно неожиданные пути развития сюжета. Благодаря новому движку игра выглядит значительно масштабнее, чем первая часть.

Arc Raiders

Жанр: Third-person shooter

Дата: 30 октября

Платформы: PC, PS5, Xbox Series X|S

Arc Raiders — это кооперативный шутер в мире, который атакуют гигантские роботы. Игроки должны действовать вместе, чтобы выжить: использование укрытий, синхронизированные атаки и сбор ресурсов здесь не менее важны, чем механика боя.

Игра отличается уникальным стилем ретро-футуризма. Музыка и визуальные эффекты создают ощущение, что вы оказались в альтернативном 80-х, где роботизированная угроза стала реальностью.

Terminator 2D: No Fate

Жанр: 2D Platformer

Дата: 31 октября

Платформы: PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch

Terminator 2D: No Fate переносит культовый фильм в формат ретро-экшена с пиксельной графикой. Это 2D-платформер с жестким геймплеем в стиле Contra и Metal Slug, но с известными персонажами и сюжетными арками.

Игра рассчитана на ностальгическую аудиторию, но и молодым игрокам может понравиться благодаря стильному артдизайну и динамичному бою. Важную роль будет играть саундтрек: авторы использовали ремиксы на классические композиции из фильма.

Для нишевой аудитории и фанатов кинофраншизы Terminator 2D: No Fate может стать настоящим подарком.