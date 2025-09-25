Обзор Ghost of Yotei: "Призрак", который нам нужен

Спустя пять лет после выхода Ghost of Tsushima разработчики из Sucker Punch Productions выпустили долгожданное продолжение. Новенькая Ghost of Yotei переносит игроков на 329 лет вперед и за сотни километров на север, в заснеженные земли Хоккайдо. Игра обещает стать не просто сиквелом успешного проекта, а полноценным переосмыслением формулы, которая сделала первую часть такой особенной.

Плюсы: обновленная боевая система с большим арсеналом оружия; замечательная героиня с глубокой мотивацией и собственной историей; эффектная боевая система; уважение к аутентичности и исторической точности; разнообразные дополнительные активности и новая система лагеря; адекватная система квестов без навязчивых маркеров; невероятная атмосфера Хоккайдо; великолепный вид, графика и оптимизация Минусы: кому-то не зайдет уменьшенный масштаб истории; обновленный большой набор оружия может вызвать сложности 9 /10 Оценка

Знаете то чувство, когда ждешь любимое блюдо в кафе, а тебе подают что-то совсем другое, но оно оказывается еще вкуснее? Примерно такую же реакцию вызвала у меня Ghost of Yotei. Когда-то давно я писал обзор на Ghost of Tsushima и игра мне понравилась, но я не почувствовал ничего особенного. Через несколько лет я решил перепройти ее и залип надолго. Но с Ghost of Yotei получилось иначе — игра захватила меня буквально с первых минут и держала до финала. Я отлично провел десятки часов в предрелизной версии, поэтому делюсь впечатлениями в этом обзоре.

Сюжет Ghost of Yotei

Вместо возвращения к знакомой Цусиме и продолжения истории Дзина Сакая, разработчики бросили геймеров в совершенно другой период в истории Японии. Здесь у нас 1603 год, остров Эдзо (современный Хоккайдо), эпоха становления сёгуната Токугава.

Мы будем управлять наемницей по имени Ацу. Это девушка из народа Айну, которую местные считают Онрё, то есть мстительным духом. И если самурай Дзин мучился выбором между честью и кровавой местью монголам, то Ацу без колебаний использует любые грязные трюки ради достижения цели. Важно понимать, что она не потерявший путь самурай, а жертва преступления, которая нашла его через боль и потерю.

Шестнадцать лет назад банда «Шестерка Йотей» жестоко убила семью Ацу. Девочка выжила, и теперь вернулась как охотница за головами, чтобы уничтожить всех шестерых убийц, имена которых эффектно написаны на ее поясе.

В бывшем доме семьи Ацу есть механика воспоминаний. Она позволяет мгновенно переноситься в прошлое девушки, показывая теплые моменты детства до трагедии. Ну и само преступление тоже часто будут показывать в деталях, поэтому жестоких сцен здесь вдоволь. А еще это не просто сюжетный прием, а способ показать, что за лицом безжалостной Онрё скрывается человек, который ищет не только месть, но и покой.

Главной задачей Ацу-Онрё является уничтожение всех шестерых негодяев, убивших ее семью. Но преследовать их можно в любом порядке кроме последнего, Змея, Они, Кицунэ, братья Паук и Дракон, а также лорд Сайто — каждый из них имеет свою историю, свои методы ведения боя и своих сторонников. Со всем этим и будет разбираться девушка по ходу игры.

По сравнению с масштабной историей вторжения монголов в первой части, местный сюжет выглядит существенно мельче. Но, во-первых, постепенно он будет разворачиваться в более эпичные события на острове, а во-вторых, не вижу ничего плохого в личных историях, особенно если они качественно написаны. А это именно тот случай.

Мир Ghost of Yotei

Перенос действия на Хоккайдо серьезно изменил игру. Это совершенно другой мир с собственной культурой, климатом и вызовами. Если Цусима была островом вечной осени с золотистыми листьями и теплыми тонами, то Хоккайдо — это суровый север, где природа может быть как невероятно красивой, так и смертельно опасной. Заснеженные хребты, поля диких цветов, густые леса и вулканические долины создают живописные, но непредсказуемые пейзажи. Здесь можно не только насладиться природой, но и буквально замерзнуть от холода.

А еще команда Sucker Punch консультировалась с представителями народа Айну в современной Японии, чтобы обеспечить аутентичность и уважительное отображение их культуры.

Исторический контекст 1603 года также добавляет глубины. Это время становления сёгуната Токугава, когда старая феодальная система сменялась новыми порядками. Европейцы уже добрались до Японии, привезя не только новые технологии (огнестрельное оружие, которое есть в игре), но и новые идеи. Ацу оказывается на пересечении миров — древнего и нового, восточного и западного.

Интересно и то, что на Хоккайдо в то время еще не было строгого самурайского контроля, который царил на основных островах. Это земля законов выживания, где сила весит больше титулов. Для Ацу, которая выросла за пределами традиционного японского общества, это идеальная среда для мести.

Геймплей Ghost of Yotei

Исследование мира Ghost of Yotei существенно отличается от Ghost of Tsushima. Вместо традиционных маркеров квестов, которые в определенной степени превращали игру в бег по меткам, Ghost of Yotei использует систему карточек-подсказок. Допрашивая врагов, находя зацепки в заброшенных домах или подслушивая разговоры, Ацу получает карточки, которые ведут к интересным местам, новым способностям или сюжетным заданиям.

Теперь вместо того, чтобы получить красное пятнышко на карте полной знаков вопроса, вы достаете карточку с рисунком нужного места. Но вам неизвестно где точно оно находится, есть лишь приблизительные линии берега, реки или горы. Поэтому здесь надо подумать, посмотреть на карту и поискать подходящее место на ней. Если вы выбрали верно, то метка «приклеится» к карте.

Для изучения окружения можно использовать подзорную трубу (нововведение для серии), покупать карты новых мест или тайников у торговцев или просто следовать по ветру, как в лучших традициях Ghost of Tsushima. Но самое крутое это возможность просто блуждать и наталкиваться на что-то неожиданное.

Например, увидеть птицу, которая зовет вас за собой. Обязательно отправляйтесь за ней, потому что в конце вас ждет приятный бонус. Похожие события были в Ghost of Tsushima, только там игрок бегал за лисом.

В Ghost of Yotei добавили систему лагеря. Ацу может разбивать стоянку практически где угодно в открытом мире. Лагерь становится настоящим центром жизни героя. Здесь можно отдохнуть, приготовить еду (что дает временные бонусы в зависимости от ингредиентов), создать боеприпасы и сыграть на сямисене для расслабления.

К лагерю могут подходить NPC, которых Ацу встречает во время путешествия. Каждый имеет свою историю, навыки и может помочь в различных ситуациях. Один умеет торговать, другой — ремонтировать оружие, третий знает тайные тропы и тому подобное. Также в лагерь заходят странствующие торговцы с различными товарами.

Добавили также элементов выживания и реалистичности, отдаленно напоминающих то, что мы видели в Kingdom Come: Deliverance II. В лагере можно разжигать костер сложным способом через взаимодействие с геймпадом. Также «реалистично» дают готовить еду, нанизывая ее на палки и переворачивая с помощью геймпада над огнем. То же самое можно делать во время улучшения оружия, став кузнецом, ударяя по оружию и охлаждая его. Но все это можно пропустить одной кнопкой. Поэтому у геймера всегда есть выбор как все это делать.

Ацу сопровождает таинственный волк-компаньон, который может помогать в бою и поиске тайников. Волк не просто сражается рядом, а действительно взаимодействует с героиней и миром. Отношения с ним можно улучшать с помощью навыков, а они открываются через прохождение небольших заданий, где надо освободить других волков.

В Ghost of Yotei оставили и некоторые прикольные элементы из Ghost of Tsushima, но в обновленном виде. Купание в онсенах (термальных источниках) не только увеличивает максимальное здоровье, но и позволяет Ацу размышлять о пройденном пути и планировать следующие шаги. Рубка бамбука для повышения духовной силы теперь имеет больше вариаций и тому подобное.

Среди новых активностей интересным выглядит рисование суме-е. Ацу может создавать картины тушью, изображая пейзажи или моменты из своего путешествия. Это мини-игра в определенной степени раскрывает внутренний мир героини, а еще это часть активностей в сюжетных квестах.

Охота за головами преступников в Ghost of Yotei стала более сложным процессом. Вместо простого «найти и убить», что тоже есть, часто надо собирать информацию, отслеживать следы и иногда расспрашивать свидетелей. Каждый преступник имеет свою историю и мотивацию, что делает их более живыми персонажами.

Завезли и мини-игру с монетами Дзенихадзики — настольной японской игрой. Дают играть как с NPC за деньги, так и просто для развлечения, или иногда в сюжетных заданиях.

Боевая система Ghost of Yotei

Самые кардинальные изменения коснулись боевой системы. Если в Ghost of Tsushima мы имели боевые стойки, каждая из которых соответствовала определенному типу врагов, то теперь Sucker Punch пошли по пути расширения арсенала до уровня настоящего музея японского оружия.

Арсенал онрё поражает разнообразием: от традиционных катан и массивных одати до экзотических кусаригам (серп на цепи) и раннего огнестрельного оружия танегасима. Каждое оружие имеет не только свои преимущества и недостатки, но и уникальную анимацию использования.

Двойные катаны позволяют проводить быстрые атаки, особенно эффективны против врагов с копьями. Массивная одати, она же огромная двуручная катана, легко пробивает тяжелые доспехи, но требует точности и терпения, а еще замедляет. Яри (копье) позволяет держать дистанцию и контратаковать, а кусаригама идеально подходит для контроля толпы и борьбы с воинами со щитами.

Интересным нововведением стала возможность разоружать врагов и самому терять оружие в бою. Во время боя оружие врагов начинает светиться желтым и это значит, что скоро они атакуют ударом, который выбьет ваше оружие из рук. Этому можно противодействовать другим приемом, или просто уклониться. Эта механика добавляет невероятной динамики и заставляет игрока быть всегда начеку. Из первой части остались красные огоньки на оружии, когда атаку нельзя отбить, и синие — спецудар, который можно отбить блокировкой в последний момент.

Враги также не стоят на месте, а еще они могут менять оружие во время боя, что требует постоянного внимания. Если видите, что противник меняет меч на копье, надо немедленно переключаться на двойные катаны или кусаригаму. И так далее.

Из-за этого в Ghost of Yotei никогда не бывает слишком легко, даже в конце. Вроде уже и здоровье прокачал, и оружие с доспехами, а все равно враги заставляют постоянно быть на чеку, меняют оружие, бьют с расстояния, подходят близко, или атакуют группой.

Система дальнего боя также расширилась. Кроме традиционных луков появилась танэгасима — японский мушкет. Это мощное оружие с одного выстрела, которое может остановить даже самого бронированного врага, но требует долгой перезарядки. А еще есть пистолет. Правильное использование огнестрельного оружия может кардинально изменить ход битвы, но только в опытных руках.

Ну и оставили быстрое оружие из первой части: кунаи, дымовые бомбы, ослепляющий порошок и тому подобное. Также герой может сражаться на лошади, лазить по горам и использовать крюк кошку.

Как и в Ghost of Tsushima, самая интересная часть боевой системы являются дуэли с местными «боссами». Это могут быть ключевые персонажи сюжета, дополнительных заданий, или просто известные преступники за которыми Ацу охотится за вознаграждение. Но это всегда опытные воины, предатели-самураи и другие опасные противники.

Такие поединки часто происходят в живописных локациях и с соблюдением японских традиций, хорошо знакомых по фильмам: статичные катсцены на фоне условной опавшей листвы, медленное вытягивание катаны из ножен и другие эффектные кинематографические детали.

Сложность в поединках довольно ощутима, хотя для поклонников Souls-игр она может показаться упрощенной. Тем не менее по атмосфере и зрелищности эти схватки выглядят невероятно.

Полноценного крафта в Ghost of Yotei все еще нет. Но так же дают собирать лут и самые разные материалы, чтобы улучшать оружие и доспехи.

Система кастомизации в игре серьезная. Здесь можно менять цвет доспехов (для этого нужны определенные ресурсы), а также вид меча, ножен, костюмов, масок, головных уборов, накидок, повязок и даже конской сбруи и седла. Это не выглядит как нечто сверхъестественное, но позволяет сделать героя уникальным без чрезмерного гринда — все нужные ресурсы спокойно собираются во время выполнения квестов и путешествий по карте. То есть этот элемент игры оставили почти без изменений из Ghost of Tsushima.

Умения тоже есть, только теперь их надо вкладывать не в определенную стойку, а во много разных элементов развития героя. Можно улучшать путь Онрё, выживание героини, ближний или дальний бой, атаку волка, каждое из доступных оружий и тому подобное.

Очки на прокачку приобретаются на специальных алтарях, которые надо искать на карте. Также они доступны иногда по сюжету и на базах противника.

Это только звучит сложно, а на самом деле прокачать хорошо можно почти все направления развития героини, сделав ее универсальным солдатом. На это рассчитаны и имеющиеся слоты под одежду. Один комплект брони лучше использовать для ближнего боя, другой заточен для любителей стрелять из луков и мушкетов, третий понравится фанатам стелса.

Последний, кстати, здесь есть и сделан более или менее нормально. Враги часто не «слепые», реагируют на звуки, видят вас сбоку и тому подобное. По-тихому можно вколотить пол базы и избежать боя, но назвать это полноценным качественным стелсом я все же не могу. Просто имеем одну из многих механик, которую следует использовать вместе с другими.

На силу Ацу влияют и обереги. Их выдают за задания, они покупаются у торговцев, или выбиваются из врагов. Обереги дают различные бонусы и существенно влияют на геймплей. Обереги вставляются не в оружие, как камни из первой части, а в специальные слоты. Обереги бывают большими и обычными, а еще они прокачиваются через действия героини и становятся сильнее.

Технические особенности и графика Ghost of Yotei

Ghost of Yotei разрабатывалась эксклюзивно для PlayStation 5, но с нынешней политикой компании, она может выйти на ПК уже через пол года, или год.

Как и первая часть, вторая выглядит невероятно. Это классический проект Sony, где все вылизано до заоблачного качества. Самыми заметными стали детализация персонажей и анимации. Каждая мелочь, от капель дождя на лезвии катаны до выражения глаз Ацу во время воспоминаний, выглядит невероятно реалистично.

Ну и природа Японии передана просто замечательно. Здесь все будто живое: леса, огромная гора Йотеи, на фоне которой происходят события, поля, опавшие листья, дожди, снег и метели. Ты будто не играешь в игру, а сам гуляешь по тем местам. Очень атмосферно и реалистично.

PlayStation 5 позволяет мгновенно подтягивать огромные локации без каких-либо экранов загрузки, создавая ощущение целостного мира. Но конечно никуда не делись условные «узкие места», через которые герой пролезает, пока незаметно подгружается другая часть локации.

Разработчики сделали три режима графики: «Качество» с 4K и 30 FPS, «Производительность» с динамическим 4K и 60 FPS. Также есть режим «Трассировка лучей» с улучшенным освещением, средним разрешением и 30 кадрами в секунду. Вроде бы он доступен для владельцев PS5 Pro, но на моей PS5 он тоже был.

Правда, никакой разницы я не заметил. Не заметил я её и между режимами «Качества» и «Производительности». С расстояния 2,5 метра, на 4К-телевизоре можно лишь заметить некоторые очень незначительные изменения, но я чаще всего играю в режиме «Качество» и не испытываю никакого дискомфорта.

Вылетов, лагов, фризов или чего-либо подобного за несколько недель прохождения не было вообще. Два раза по одному NPC будто зависли и не замечали, как я сражался с их напарниками. А потом неожиданно оправились и полезли ко мне. Это все «проблемы», которые я нашел в игре.

Отмечу и работу композитора Тома Отовы, который создал невероятный саундтрек. Это сочетание традиционных японских инструментов с современными оркестровыми аранжировками. Во время боя музыка становится более агрессивной, а в моменты созерцания природы медитативной и сказочной.

Отмечу и специальные режимы облика. Кроме классического «Режима Куросавы» (черно-белое изображение с эффектом зернистости пленки), появились «Режим Мойке», созданный в сотрудничестве с легендарным режиссером Такаси Мойке («13 убийц», «Одзю») и «Режим Ватанабе» вдохновленный аниме «Самурай Чамплу» режиссера

Синитиро Ватанабе.

Эти режимы не просто фильтры, а полноценные альтернативные способы переживания игры, каждый из которых раскрывает новые грани атмосферы. Я пробовал оба, но что-то как-то не мое это. Но уверен, что японцы очень оценят, да и фанатам их культуры или кинематографа тоже понравится.

Цены и локализация Ghost of Yotei

Sucker Punch и Sony Interactive Entertainment подготовили для украинских игроков два варианта приобретения Ghost of Yotei.

Есть Standard Edition за 2199 гривен — это базовая версия игры без дополнительного контента. Для большинства игроков этого будет более чем достаточно, ведь основная игра имеет десятки часов качественного контента. Цена немного кусается, но это стандартная стоимость AAA-эксклюзивов на PlayStation 5. В любом случае это существенно дешевле ценника Borderlands 4.

Также имеем Digital Deluxe Edition за 2399 гривен, включающее несколько интересных бонусов: доспехи змеи и эксклюзивную окраску Deluxe, уникального коня с седлом, комплект для меча, оберег и карты путешественника с ранней разблокировкой локаций. По сути, вы доплачиваете 200 гривен за косметический контент и небольшие удобства. Если для вас важна персонализация персонажа, то однозначно стоит рассмотреть.

Еще есть физическое подарочное издание, но у нас оно официально как будто не будет продаваться.

Отдельно отмечу большое количество локализаций меню и субтитров и отсутствие украинского. Есть перевод на финский, греческий, сербский, чешский и другие языки, которые имеют существенно меньше носителей, чем украинский. Но соловьиного не завезли.

Вместе с этим есть русский с полной озвучкой. По моему мнению, делать это в 2025 году не кринж и зашквар, а просто недопустимо. Вон в Battlefield 6 вообще нет русского и как-то все хорошо. Многие студии поменьше добавляют украинский, а большая Sony нет. Было бы не так обидно, если бы не наличие очень расширенного пакета языков на субтитры+плюс меню. Обычно в проектах Sony перевод есть до десяти языков, а здесь существенно больше.