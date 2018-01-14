Sid Meier’s Civilization VI для iPad – дорогое развлечение

До недавних пор в полноценную Civilization могли поиграть лишь владельцы персональных компьютеров. Для консолей и мобильных платформ Firaxis Games разрабатывала по-своему неплохую, но все-таки адаптированную и урезанную версию «Цивилизации» – Civilization Revolution (2008) и Civilization Revolution 2 (2014). В этот раз студия решила портировать на iOS полную игру. Работу поручили давнему партнеру компании, Aspyr Media, и в конце декабря Sid Meier’s Civilization VI появилась на iPad. Давайте посмотрим, что же получилось у разработчиков.

Sid Meier’s Civilization VI для iPad Жанр глобальная стратегия

Платформы iOS iPad

Разработчик Firaxis Games, Aspyr Media

Издатель 2K, Aspyr Media

Сайты civilization.com , iOS

Что ж, надо признать, это полноценная Civilization VI, разве что без пары последних патчей, со всеми присущими ей достоинствами и недостатками. Переработанной системой исследований, системой городских кварталов, новой религиозной победой, «одноразовыми» строителями и т.д. А еще со спамящими религиозными юнитами противника, читерящими городами-государствами, неадекватным дипломатическим AI и т.д. Одним словом, если вы хотите почитать о геймплее и нововведениях Sid Meier’s Civilization VI, отправляем вас к нашей рецензии на десктопную версию игры, опубликованной в октябре 2016 г. Только учтите, что часть минусов в ней разработчики уже исправили, «Цивилизация» для ПК перестала тормозить, заикаться и падать. Теперь давайте перейдем к iOS-порту.

Что ж, Aspyr Media, несмотря на свой опыт портирования игр, отнеслась к работе очень формально. Sid Meier’s Civilization VI для iPad – это самый прямолинейный порт, который мы когда-либо видели. Настолько прямолинейный, что в меню осталась возможность настроить клавиатурные Windows-комбинации для игры. Да, я в курсе, что к iPad можно подключить клавиатуру, но число пользователей, использующих клавиатуру с планшетом, исчезающе мало, тем более во время игры, которая подразумевает комфортное расположение в кресле или на диване. Уважаемые Aspyr Media, добавление индикатора зарядки батареи и тройного касания экрана для возврата в предыдущую меню – это не совсем то, что мы подразумеваем под термином «портирование». Одним словом, эта Sid Meier’s Civilization VI для iPad – все та же Sid Meier’s Civilization VI, которая запускается на планшете.

Вот, правда, тач-скрин управление после мышки требует длительного переучивания. На первых порах вы будете нередко случайно перемещать юниты и покупать совсем не нужную землю для городов. Выбор юнита, особенно укреплённого в городе, особенно если рядом находятся еще и какой-то великий человек, строитель или проповедник – отдельный квестовый элемент из разряда пиксель-хантинга. Да даже обычное перемещение юнита требует порой определенных усилий. Часов через 5-6 игры вы, скорее всего, привыкнете, но полностью избавиться от чувства дискомфорта все равно не получится.

Для адекватной работы игры на iOS разработчикам пришлось ухудшить графику, пожертвовать частью анимаций, разрешением текстур и т.д. Да что там, Sid Meier’s Civilization VI для iPad идет даже не в Retina-разрешении, и если в динамике это почти не заметно, то на скриншотах сплошное мыло. Из-за небольшого физического размера экрана, множества элементов меню и значков игра кажется необычайно перегруженной информацией. К этому тоже привыкаешь, но на первых порах у вас буквально пестрит в глазах, а экран кажется амбразурой дота.

Но все это, честно говоря, отходит на второй план, как только вы начинаете играть. Sid Meier’s Civilization VI для iPad – это полноценная «Цивилизация», глубокая, многообразная, безумно интересная, захватывающая, лишающая вас сна и на сутки вырывающая из общественной жизни. Мантра «еще один ход и спать» никогда не была так близка к реальности, ведь теперь вы действительно можете взять Civilization в постель и играть до самого утра…

Вот только делать это вам придется недалеко от розетки. Многие «тяжелые» игры быстро разряжают батарею мобильных устройств, но Sid Meier’s Civilization VI для iPad бьет все рекорды. Вы в буквальном смысле слова видите, как падает индикатор зарядки аккумулятора. Полностью заряженный iPad Air 2, в обычных условиях спокойно работающий 7-8 часов, Civilization VI разряжает в ноль за 2,5-3 часа, что, мягко говоря, не позволяет называть эту игру полноценно мобильной.

Но все равно, даже несмотря на указанные недостатки, черт возьми, это «Цивилизация» и она очень классная, и, кажется, еще более аддиктивная, чем настольная версия. Настоящий подарок для любителей серьезных стратегий. ОЧЕНЬ дорогой подарок.

Civilization VI для iOS – бесплатный продукт, полную версию можно разблокировать с помощью внутриигровой покупки. Вы можете попробовать игру в течение 50 первых ходов, а потом решать, нужна вам полная версия или нет. Мы уже привыкли к тому, что игры Firaxis Games даже на мобильных платформах стоят совсем не дешево, но ценник, который студия повесила на Sid Meier’s Civilization VI для iPad – это уже за гранью добра и зла. В первые две недели после выхода разблокировка игры стоила $29,99, сейчас же для Украины она составляет $59,99, а для России и того больше – 4490 рублей (около $79). При этом прямо сейчас ПК-версию Sid Meier’s Civilization VI можно приобрести в Steam всего за 525 грн. (примерно $18). Готовящееся к изданию большое DLC с новыми геймплейными элементами Civilization VI: Rise and Fall, которое должно выйти уже 8 февраля 2018 г., обойдется вам еще в 449 грн. ($16). Еще раз: ПК-версия Civilization VI с последним DLC стоит в два раза меньше, чем базовая версия для iPad! Это какое-то безумие!

Честно говоря, в такой ситуации я могу рекомендовать Sid Meier’s Civilization VI для iPad только самым преданным поклонниками Сида Мейера, которые и часа не могут прожить без любимой игры и хотят взять ее с собой в самолет, в очередь в поликлинику, на лекцию, на дачу и т.д. Впрочем, во всех этих случаях есть другое вполне адекватное решение – ноутбук.

3 Оценка ITC.UA Плюсы: Полноценная Civilization на iPad, все плюсы и нововведения Civilization VI; еще более высокая аддиктивность Минусы: Несбалансированность некоторых новых механик; прямолинейное портирование на iOS, заметное понижение качества графики по сравнению с ПК-версией; интерфейс требует привыкания; быстрая разрядка аккумулятора; неадекватно высокая цена Вывод: Только для самых преданных фанатов Civilization

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