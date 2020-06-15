Статьи
Тест-драйв электромобиля Mercedes-Benz EQC

Тест-драйв электромобиля Mercedes-Benz EQC

Тест-драйв электромобиля Mercedes-Benz EQC


Да, наконец-то удалось добраться до Mercedes-Benz EQC! История электрического кроссовера длится уже несколько лет, а потому кажется, что мы знаем о Mercedes-Benz EQC все. Кроме главного: как он едет? Попутно разберемся с конструкцией, соперниками, ценами на электрокар: в ходе детального знакомства с Mercedes-Benz EQC, я постараюсь дать ответы на все важнейшие вопросы.

Mercedes-Benz EQC: от концепта – к статусу первенца целого семейства

Электромобиль Mercedes-Benz EQC изначально появился как концепт-кар Generation EQ еще в 2016 году и в итоге дал старт новому направлению развития для Mercedes: электромобили семейства EQ. Уже заявлен серийный электро-вэн, идут тесты компактных моделей, на очереди крупные электрические седаны. Но даже на фоне новинок видно, что для электрокара Mercedes-Benz EQC компания явно не пожалела технологий, все-таки «первенец семейства».

Прежде всего, речь идет о внешнем дизайне кузова и его внутренней начинке. Так, электромобиль Mercedes-Benz EQC габаритами и формой выполнен в стиле «GLC плюс»: классический облик кроссовера с длинным капотом, массивная задняя часть, крупные колесные диски. Но также Mercedes-Benz EQC выделяет масса собственных, характерных, отличительных деталей. Прежде всего – передняя часть: крупная центральная темная вставка, которая визуально связывает фары, оригинальный бампер с вентиляционными каналами, проходящими к колесам. А больше всего запоминается светлая полоса, которая отделяет капот от решетки радиатора – она также подсвечивается, в темноте придавая Mercedes-Benz EQC еще более узнаваемый и оригинальный облик. Схожий элемент нашелся и сзади: фонари связаны красной полосой. А еще сзади можно увидеть несколько логотипов, раскрывающих полное название электромобиля: Mercedes-Benz EQC 400 4Matic: знатоки бренда сразу все поймут – да, здесь полный привод.

11111111111111111111

Визуально электромобиль MercedesBenz EQC похож на другие современные кроссоверы марки – узнаваемость и ассоциация с брендом мгновенная. Но также нашлось место оригинальным решениям: собственный «нос» и фары (кстати, матричные светодиодные MULTIBEAM LED), светящиеся полосы спереди и сзади, логотипы EQC в передних крыльях и на крыше багажника. Длина электрокара – 4,76 м; ширина – 1,88 м; высота – 1,62 м; колесная база – 2,87 м. Масса электромобиля равна 2 425 кг, грузоподъемность составляет 505 кг. Обозначение EQC 400 указывает на примерную мощность в «лошадках», а 4Matic означает наличие полного привода.

Система полного привода реализована уже привычно для электрокаров подобного класса: имеется два электромотора (спереди и сзади) для привода колес каждой оси. Причем задний двигатель настроен на достижение максимальной динамики со старта, а передний ориентирован на экономичность и движение с высокими скоростями. Скорее, здесь следует говорить не только о характеристиках электромоторов, но также и передаточных числах редукторов на передней/задней оси. Суммарная мощность двух электромоторов составляет 300 кВт или 408 л.с., максимальный крутящий момент равен 765 Нм, предельно допустимая частота вращения ротора – до 130 тыс. об/мин.

Тяговый аккумулятор установлен в нижней части кузова между двумя осями (в базе), при этом АКБ весит 650 кг и состоит из 384 ячеек, упакованных в шесть блоков: два по 48 ячеек, четыре по 72 ячейки. Рабочее напряжение – 408 вольт, емкость – 210 Ач. Таким образом, полная емкость аккумулятора составляет 85,6 кВтч, однако номинальная используемая емкость составляет 80 кВтч: обычно в АКБ остается этакий неснижаемый резерв, чтобы не допустить просадки «в ноль» и повреждения ячеек аккумулятора.

На первый взгляд – достойные характеристики для современного электрического кроссовера «премиум»-класса, но не более того. Однако бренд Mercedes-Benz не был бы сам собой, если бы не уделил максимум внимания каждой детали. Особенно при разработке такого кардинально нового продукта, как электромобиль EQC. К примеру, предусмотрено жидкостное охлаждение всего и вся: тягового аккумулятора, электромоторов, блоков силовой электроники, зарядного устройства. Еще пример – компания разработала особые краш-тесты, чтобы проверить прочность корпуса тягового аккумулятора: все для максимальной безопасности. Наконец, между электромоторами и кузовом электрокара предусмотрено сразу два слоя виброизоляции и антивибрационных опор: все для максимального комфорта и тишины.

11111111111111

На первый взгляд – конструкция привычна: тяговый аккумулятор в базе, два электромотора для привода передних/задних колес. Но тщательное внимание уделяется деталям: жидкостное охлаждения всех систем электротехнической части, важны комфорт и аэродинамика (вентиляционные каналы спереди, диффузор сзади, гладкое днище, активные жалюзи решетки радиатора). Под крышкой капота скрыта еще одна крышка, а уж под ней можно разглядеть силовую часть электрокара и многочисленные усилители. Сквозь ажурные колеса (часть пакета AMG) видны перфорированные тормозные диски.

В салоне – именно тот «Merc», которого вы ждали

Вот уже где, а в убранстве салоне первенец Mercedes-Benz EQC точно отвечает ожиданиям от автомобилей данной марки. Передняя панель с ребристой отделкой напоминает домашние hi-fi-аудиосистемы, причем эти риски-полоски также заходят на двери, элегантно связывая переднюю часть воедино и обволакивая водителя. Руль с классной кожей украшен металлизированными пластинами-кнопками с парой сенсорных тач-падов, которые отвечают за управления бортовым компьютером и панелью приборов. Последняя и вовсе являет собой огромный 10,25-дюймовый цветной экран, который совмещен с аналогичным по размеру тач-скрином системы MBUX – и все это связано сплошным неразрывным тонированным стеклом. Круто выглядит! Вот только не всегда удобно, поскольку в яркий солнечный день оба дисплея заметно бликуют в отсутствии какого-либо козырька. Мало того: в лобовом стекле еще и отражается вставка с перфорацией, которая разместилась прямо перед водителем.

Но поверьте – это единственное замечание к салону. В остальном, сплошь и рядом лишь высококачественные материалы и великолепная деталировка, которая уже стала визитной карточкой Mercedes-Benz. Фирменное управления настройками сидений на дверях – это маленький шедевр. Клавиши стеклоподъемников и «климата», которые приятно холодят пальцы металлизированной отделкой – еще один шедевр. Кнопки на центральной консоли и тачпад для управления мультимедийной системой – ну вы поняли, да?… Запас места пусть не избыточен, однако вполне достаточный и спереди, и сзади. Плюс для задних пассажиров предусмотрены не только дефлекторы вентиляции (обязательная программа), а также 3-ступенчатый подогрев сидений. Да и багажник неплох: прямоугольна форма, широкий погрузочный проем, полкуба полезного объема, дверца с электроприводом.

111111111111111111111111111111

Как описать салон MercedesBenz EQC? Смесь элегантности и качества, которые приправлены инновациями: общий дизайн и детали, отделочные материалы, пара крупных дисплеев под единым стеклом. Особый шик – дефлекторы вентиляции с медным покрытием (пакет Electric Art), а также спорт-руль с металлизированными спицами. Сиденья с обивкой «кожа/алькантара» удобны, места везде с запасом. Багажник предлагает объем 501 л, в подполье – ниша под дорожный набор, аптечку, провода для зарядки. На крышке багажника расположились кнопки управления электроприводом, центральным замком, и… выдвигающимся фаркопом. Среди других опций тестового электрокара можно отметить подогрев сидений спереди и сзади, круговой обзор, адаптивный «круиз», контроль рядности движения, пр.

Тест-драйв Mercedes-Benz EQC: «на ходу» и «на зарядке»

Первое, чем удивляет в движении Mercedes-Benz EQC – так это ошеломляющей динамикой. Да, я психологически был готов к мощности 408 л.с., разгону 0-100 км/ч за 5,1 секунды, моментальным откликам электромоторов. Но все равно: кроссовер Mercedes-Benz EQC удивляет динамикой. Он будто не чувствует ограничений, снова и снова впечатывая тело в спинку сиденья – хоть со старта, хоть при ускорениях на ходу. Плотный, тягучий, безмолвный разгон продолжается снова и снова, пока не наиграешься. Наконец, сбавив темп, приходит понимание огромного запаса мощности и крутящего момента, которых хватит всегда и везде – вплоть до максимально возможной скорости в 180 км/ч.

Про «ограничения» в абзаце выше сказал неспроста. Электромобиль Mercedes-Benz EQC предлагает несколько режимов езды (Individual, Sport, Comfort, Eco, Maximum Range) и в большинстве из них допустимая мощность электромоторов никак не ограничена. Логично, что в «Sport»-e отклики на педаль акселератора становятся наиболее острыми, электрокар реагирует быстрее и резче. Но ведь и в «Comfort» динамики сколько угодно много. Режим «Есо» несколько снижает темп разгона (по указателю измерителя мощности/рекуперации – максимум мощно получить около 40%), однако если прижать педаль акселератора полностью, то ограничения снимаются и в вашем распоряжении снова полная мощность. Кромы работы электромоторов, эти настройки также влияют на рулевое управление и срабатывание ESP. Однако не на систему рекуперации: интенсивность рекуперации вы вольны выбирать подрулевыми лепестками как угодно по своему желанию. В стандартном положении «D» (D Auto) указатель расхода/рекуперации показывает 20-30%: замедление легкое и плавное, его можно немного менять в зависимости от нажатия педали тормоза. Режим «D -» означает интенсивность рекуперации 40-50% от максимальной. А позиция «D- -» поднимает этот показатель до отметки 70-80%: электрокар почти «клюет носом», можно управлять «в одну педаль» практически не касаясь тормоза. Наконец, предусмотрен режим «D +»: электромобиль всегда движется накатом, рекуперации и вовсе нет, пока вы не коснетесь педали тормоза.

11111

Несколько режимов ездовых настроек (управление электромоторами, рулевым управлением, системой ESP) да плюс выбор интенсивности рекуперации позволяют сделать характер MercedesBenz EQC максимально гибким: можно ехать именно так, как вы того желаете. Переключение режимов езды – на центральной консоли, выбор интенсивности рекуперации – с помощью подрулевых лепестков. Также под рулем установлен и селектор с позициями «P-R-N-D»: все привычно для MercedesBenz.

А еще удивила подвеска и ходовая часть в целом. Неожиданно плотный ход (возможно, это особенность AMG-пакета и/или больших 19-дюймовых колес) подкреплен быстрыми реакциями на поворот руля. Электрокар воспринимается довольно собранным, управление легкое и понятное. Вдруг, но с такой настройкой ходовой части (и даже с тяжелым аккумулятором в днище) есть заметные крены кузова в поворотах: признаться, ожидал поменьше поперечных кренов. Хотя продольной раскачки при разгонах или торможениях, кроссовер Mercedes-Benz EQC напрочь лишен. В целом, невзирая на статус марки, Mercedes-Benz EQC оказывается проворным и увлекательным для водителя – спасибо динамике и «сбитой» подвеске. В тоже время, обошлось без жесткости и ударов на ямах: вполне годный вариант для наших дорог.

Но вот вопрос: а не выйдет ли так, что Mercedes-Benz EQC едет хорошо, но недалеко? Изначально для электрического кроссовера был заявлен запас хода около 450 км (NEDC), со стартом серийного производства цифры уточнили: 445-471 км в зависимости от режима езды и конкретной комплектации электрокара (его массы). Однако измерительный цикл NEDC всегда был довольно оптимистичен и получить прогнозируемый запас хода непросто. Измерения по правилам WLTP более приближены к реальности – в данном случае для Mercedes-Benz EQC заявлен запас хода 417 км. Наконец, существует наиболее жесткий и требовательный измерительный цикл ЕРА, согласно которому Mercedes-Benz EQC может проехать около 350 км на одном полном заряде аккумулятора. Согласно моим первым наблюдением, примерно на это число и следует рассчитывать – порядка 350 км запаса хода при расходе электроэнергии около 22 кВтч на 100 км пробега. При динамичной езде и максимальном использовании возможностей электрокара, расход электроэнергии достигал 27 кВтч, что означает запас хода около 300 км. И напротив: если поедете плавно – то сможете проехать больше обещанного.

111111

Зарядный разъем расположен под привычным люком: здесь установлен порт CCS Combo 2 (Mennekes) европейского типа, но в зависимости от изначального рынка сбыта, также могут встречаться и другие зарядные порты. Для максимальной дистанции пробега предусмотрен режим Maximum Range: обрезана динамика разгона (индикатор мощности показывает максимум около 30%) и максимальная скорость (в данном случае ограничение составляло 100 км/ч). Однако если прижать педаль акселератора «в пол», что важно в экстренной ситуации и/или при напряженном обгоне – то все ограничения снимаются.

Электрокар Mercedes-Benz EQC готов принимать переменный ток мощностью до 7,4 кВт: в таком случае, для полного заряда аккумулятора потребуется около 11-12 часов. Если использовать обычную розетку, то необходимо 25-40 часов. Кроме того, электромобиль Mercedes-Benz EQC может заряжаться от станции постоянного тока с мощностью до 110 кВт: в данном случае на пополнение емкости аккумулятора с 10% до 80% необходимо 40 минут.

В итоге: лучший или худший в классе? И кстати – кто конкуренты в этом классе?

Прежде всего, уточню – в списке конкурентов Tesla Model X числится лишь косвенно: крупнее в габаритах, просторнее салон, мощнее моторы, больше запас хода. А вот новинку Tesla Model Y можно записать уже в прямые конкуренты. Но пока я не знаю, как едет кроссовер Model Y, да и получить его в Украине получится лишь под конец этого года или в начале следующего. Европейские модели куда ближе – прежде всего, Audi e-tron и Jaguar I-Pace: сравнимы размеры, мощность электромоторов, похожа цена. Ведь электромобиль Mercedes-Benz EQC обойдется у нас в 70-80 тыс. евро (в зависимости от опций и состояния – новый или годовалый). Конкретно вот этот электромобиль, что представлен в статье (новый по году и пробегу, в хорошей комплектации), стоил 79 тыс. евро или порядка $90 тыс.

1111

С таким ценником, габаритами, мощностью, запасом хода, электрокар MercedesBenz EQC входит в прямую конкуренцию с Audi и Jaguar, плюс косвенно – в соперниках и модели Tesla: более габаритный, мощный, дорогой кроссовер Model X, или более компактный, но зато доступный кросс Model Y. Ждем предложений от Ford (но серийный запуск все время откладывается) и от BMW (но судя по первой информации, электрокар iX3 может оказаться «самым слабым звеном» с точки зрения мощности, привода, емкости АКБ).

Словом, у Mercedes-Benz получился вполне достойный вариант для сравнения с Audi и Jaguar. Относительно последнего – мои симпатии на стороне EQC: он выглядит более традиционно и элегантно, просторнее для задних пассажиров, дает больше гибкости и управлении (выбор режимов езды и рекуперации), плюс обеспечивает приемлемый комфорт. При этом почти также динамичен в разгонах и ускорениях. А вот с Audi сложнее: здесь и салон просторнее, и мягкости в езде больше, и пневматическая подвеска «в базе», и зарядка потенциально быстрее. Единственное, в чем Audi e-tron проигрывает в сравнении против Mercedes-Benz EQC – ускорения при езде в обычном режиме (без включения Boost).

Но если говорить в целом, то очень впечатляет, насколько близко Mercedes-Benz EQC подобрался к Audi e-tron. Могу точно сказать, что Mercedes-Benz EQC явно и сильно превысил мои первоначальные ожидания. Прежде всего, в вопросах динамики и отделки салона. Что ж, Audi, Jaguar, Tesla, встречайте нового стоящего конкурента. Итак: «первый блин не вышел комом», напротив – он очень даже удался.

Автомобиль предоставлен – РИК АВТО

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить