Тест-драйв электромобиля Mercedes-Benz EQC





Да, наконец-то удалось добраться до Mercedes-Benz EQC! История электрического кроссовера длится уже несколько лет, а потому кажется, что мы знаем о Mercedes-Benz EQC все. Кроме главного: как он едет? Попутно разберемся с конструкцией, соперниками, ценами на электрокар: в ходе детального знакомства с Mercedes-Benz EQC, я постараюсь дать ответы на все важнейшие вопросы.

Mercedes-Benz EQC: от концепта – к статусу первенца целого семейства

Электромобиль Mercedes-Benz EQC изначально появился как концепт-кар Generation EQ еще в 2016 году и в итоге дал старт новому направлению развития для Mercedes: электромобили семейства EQ. Уже заявлен серийный электро-вэн, идут тесты компактных моделей, на очереди крупные электрические седаны. Но даже на фоне новинок видно, что для электрокара Mercedes-Benz EQC компания явно не пожалела технологий, все-таки «первенец семейства».

Прежде всего, речь идет о внешнем дизайне кузова и его внутренней начинке. Так, электромобиль Mercedes-Benz EQC габаритами и формой выполнен в стиле «GLC плюс»: классический облик кроссовера с длинным капотом, массивная задняя часть, крупные колесные диски. Но также Mercedes-Benz EQC выделяет масса собственных, характерных, отличительных деталей. Прежде всего – передняя часть: крупная центральная темная вставка, которая визуально связывает фары, оригинальный бампер с вентиляционными каналами, проходящими к колесам. А больше всего запоминается светлая полоса, которая отделяет капот от решетки радиатора – она также подсвечивается, в темноте придавая Mercedes-Benz EQC еще более узнаваемый и оригинальный облик. Схожий элемент нашелся и сзади: фонари связаны красной полосой. А еще сзади можно увидеть несколько логотипов, раскрывающих полное название электромобиля: Mercedes-Benz EQC 400 4Matic: знатоки бренда сразу все поймут – да, здесь полный привод.

Визуально электромобиль Mercedes—Benz EQC похож на другие современные кроссоверы марки – узнаваемость и ассоциация с брендом мгновенная. Но также нашлось место оригинальным решениям: собственный «нос» и фары (кстати, матричные светодиодные MULTIBEAM LED), светящиеся полосы спереди и сзади, логотипы EQC в передних крыльях и на крыше багажника. Длина электрокара – 4,76 м; ширина – 1,88 м; высота – 1,62 м; колесная база – 2,87 м. Масса электромобиля равна 2 425 кг, грузоподъемность составляет 505 кг. Обозначение EQC 400 указывает на примерную мощность в «лошадках», а 4Matic означает наличие полного привода.

Система полного привода реализована уже привычно для электрокаров подобного класса: имеется два электромотора (спереди и сзади) для привода колес каждой оси. Причем задний двигатель настроен на достижение максимальной динамики со старта, а передний ориентирован на экономичность и движение с высокими скоростями. Скорее, здесь следует говорить не только о характеристиках электромоторов, но также и передаточных числах редукторов на передней/задней оси. Суммарная мощность двух электромоторов составляет 300 кВт или 408 л.с., максимальный крутящий момент равен 765 Нм, предельно допустимая частота вращения ротора – до 130 тыс. об/мин.

Тяговый аккумулятор установлен в нижней части кузова между двумя осями (в базе), при этом АКБ весит 650 кг и состоит из 384 ячеек, упакованных в шесть блоков: два по 48 ячеек, четыре по 72 ячейки. Рабочее напряжение – 408 вольт, емкость – 210 Ач. Таким образом, полная емкость аккумулятора составляет 85,6 кВтч, однако номинальная используемая емкость составляет 80 кВтч: обычно в АКБ остается этакий неснижаемый резерв, чтобы не допустить просадки «в ноль» и повреждения ячеек аккумулятора.

На первый взгляд – достойные характеристики для современного электрического кроссовера «премиум»-класса, но не более того. Однако бренд Mercedes-Benz не был бы сам собой, если бы не уделил максимум внимания каждой детали. Особенно при разработке такого кардинально нового продукта, как электромобиль EQC. К примеру, предусмотрено жидкостное охлаждение всего и вся: тягового аккумулятора, электромоторов, блоков силовой электроники, зарядного устройства. Еще пример – компания разработала особые краш-тесты, чтобы проверить прочность корпуса тягового аккумулятора: все для максимальной безопасности. Наконец, между электромоторами и кузовом электрокара предусмотрено сразу два слоя виброизоляции и антивибрационных опор: все для максимального комфорта и тишины.

На первый взгляд – конструкция привычна: тяговый аккумулятор в базе, два электромотора для привода передних/задних колес. Но тщательное внимание уделяется деталям: жидкостное охлаждения всех систем электротехнической части, важны комфорт и аэродинамика (вентиляционные каналы спереди, диффузор сзади, гладкое днище, активные жалюзи решетки радиатора). Под крышкой капота скрыта еще одна крышка, а уж под ней можно разглядеть силовую часть электрокара и многочисленные усилители. Сквозь ажурные колеса (часть пакета AMG) видны перфорированные тормозные диски.

В салоне – именно тот «Merc», которого вы ждали

Вот уже где, а в убранстве салоне первенец Mercedes-Benz EQC точно отвечает ожиданиям от автомобилей данной марки. Передняя панель с ребристой отделкой напоминает домашние hi-fi-аудиосистемы, причем эти риски-полоски также заходят на двери, элегантно связывая переднюю часть воедино и обволакивая водителя. Руль с классной кожей украшен металлизированными пластинами-кнопками с парой сенсорных тач-падов, которые отвечают за управления бортовым компьютером и панелью приборов. Последняя и вовсе являет собой огромный 10,25-дюймовый цветной экран, который совмещен с аналогичным по размеру тач-скрином системы MBUX – и все это связано сплошным неразрывным тонированным стеклом. Круто выглядит! Вот только не всегда удобно, поскольку в яркий солнечный день оба дисплея заметно бликуют в отсутствии какого-либо козырька. Мало того: в лобовом стекле еще и отражается вставка с перфорацией, которая разместилась прямо перед водителем.

Но поверьте – это единственное замечание к салону. В остальном, сплошь и рядом лишь высококачественные материалы и великолепная деталировка, которая уже стала визитной карточкой Mercedes-Benz. Фирменное управления настройками сидений на дверях – это маленький шедевр. Клавиши стеклоподъемников и «климата», которые приятно холодят пальцы металлизированной отделкой – еще один шедевр. Кнопки на центральной консоли и тачпад для управления мультимедийной системой – ну вы поняли, да?… Запас места пусть не избыточен, однако вполне достаточный и спереди, и сзади. Плюс для задних пассажиров предусмотрены не только дефлекторы вентиляции (обязательная программа), а также 3-ступенчатый подогрев сидений. Да и багажник неплох: прямоугольна форма, широкий погрузочный проем, полкуба полезного объема, дверца с электроприводом.

Как описать салон Mercedes—Benz EQC? Смесь элегантности и качества, которые приправлены инновациями: общий дизайн и детали, отделочные материалы, пара крупных дисплеев под единым стеклом. Особый шик – дефлекторы вентиляции с медным покрытием (пакет Electric Art), а также спорт-руль с металлизированными спицами. Сиденья с обивкой «кожа/алькантара» удобны, места везде с запасом. Багажник предлагает объем 501 л, в подполье – ниша под дорожный набор, аптечку, провода для зарядки. На крышке багажника расположились кнопки управления электроприводом, центральным замком, и… выдвигающимся фаркопом. Среди других опций тестового электрокара можно отметить подогрев сидений спереди и сзади, круговой обзор, адаптивный «круиз», контроль рядности движения, пр.

Тест-драйв Mercedes-Benz EQC: «на ходу» и «на зарядке»

Первое, чем удивляет в движении Mercedes-Benz EQC – так это ошеломляющей динамикой. Да, я психологически был готов к мощности 408 л.с., разгону 0-100 км/ч за 5,1 секунды, моментальным откликам электромоторов. Но все равно: кроссовер Mercedes-Benz EQC удивляет динамикой. Он будто не чувствует ограничений, снова и снова впечатывая тело в спинку сиденья – хоть со старта, хоть при ускорениях на ходу. Плотный, тягучий, безмолвный разгон продолжается снова и снова, пока не наиграешься. Наконец, сбавив темп, приходит понимание огромного запаса мощности и крутящего момента, которых хватит всегда и везде – вплоть до максимально возможной скорости в 180 км/ч.

Про «ограничения» в абзаце выше сказал неспроста. Электромобиль Mercedes-Benz EQC предлагает несколько режимов езды (Individual, Sport, Comfort, Eco, Maximum Range) и в большинстве из них допустимая мощность электромоторов никак не ограничена. Логично, что в «Sport»-e отклики на педаль акселератора становятся наиболее острыми, электрокар реагирует быстрее и резче. Но ведь и в «Comfort» динамики сколько угодно много. Режим «Есо» несколько снижает темп разгона (по указателю измерителя мощности/рекуперации – максимум мощно получить около 40%), однако если прижать педаль акселератора полностью, то ограничения снимаются и в вашем распоряжении снова полная мощность. Кромы работы электромоторов, эти настройки также влияют на рулевое управление и срабатывание ESP. Однако не на систему рекуперации: интенсивность рекуперации вы вольны выбирать подрулевыми лепестками как угодно по своему желанию. В стандартном положении «D» (D Auto) указатель расхода/рекуперации показывает 20-30%: замедление легкое и плавное, его можно немного менять в зависимости от нажатия педали тормоза. Режим «D -» означает интенсивность рекуперации 40-50% от максимальной. А позиция «D- -» поднимает этот показатель до отметки 70-80%: электрокар почти «клюет носом», можно управлять «в одну педаль» практически не касаясь тормоза. Наконец, предусмотрен режим «D +»: электромобиль всегда движется накатом, рекуперации и вовсе нет, пока вы не коснетесь педали тормоза.

Несколько режимов ездовых настроек (управление электромоторами, рулевым управлением, системой ESP) да плюс выбор интенсивности рекуперации позволяют сделать характер Mercedes—Benz EQC максимально гибким: можно ехать именно так, как вы того желаете. Переключение режимов езды – на центральной консоли, выбор интенсивности рекуперации – с помощью подрулевых лепестков. Также под рулем установлен и селектор с позициями «P-R-N-D»: все привычно для Mercedes—Benz.

А еще удивила подвеска и ходовая часть в целом. Неожиданно плотный ход (возможно, это особенность AMG-пакета и/или больших 19-дюймовых колес) подкреплен быстрыми реакциями на поворот руля. Электрокар воспринимается довольно собранным, управление легкое и понятное. Вдруг, но с такой настройкой ходовой части (и даже с тяжелым аккумулятором в днище) есть заметные крены кузова в поворотах: признаться, ожидал поменьше поперечных кренов. Хотя продольной раскачки при разгонах или торможениях, кроссовер Mercedes-Benz EQC напрочь лишен. В целом, невзирая на статус марки, Mercedes-Benz EQC оказывается проворным и увлекательным для водителя – спасибо динамике и «сбитой» подвеске. В тоже время, обошлось без жесткости и ударов на ямах: вполне годный вариант для наших дорог.

Но вот вопрос: а не выйдет ли так, что Mercedes-Benz EQC едет хорошо, но недалеко? Изначально для электрического кроссовера был заявлен запас хода около 450 км (NEDC), со стартом серийного производства цифры уточнили: 445-471 км в зависимости от режима езды и конкретной комплектации электрокара (его массы). Однако измерительный цикл NEDC всегда был довольно оптимистичен и получить прогнозируемый запас хода непросто. Измерения по правилам WLTP более приближены к реальности – в данном случае для Mercedes-Benz EQC заявлен запас хода 417 км. Наконец, существует наиболее жесткий и требовательный измерительный цикл ЕРА, согласно которому Mercedes-Benz EQC может проехать около 350 км на одном полном заряде аккумулятора. Согласно моим первым наблюдением, примерно на это число и следует рассчитывать – порядка 350 км запаса хода при расходе электроэнергии около 22 кВтч на 100 км пробега. При динамичной езде и максимальном использовании возможностей электрокара, расход электроэнергии достигал 27 кВтч, что означает запас хода около 300 км. И напротив: если поедете плавно – то сможете проехать больше обещанного.

Зарядный разъем расположен под привычным люком: здесь установлен порт CCS Combo 2 (Mennekes) европейского типа, но в зависимости от изначального рынка сбыта, также могут встречаться и другие зарядные порты. Для максимальной дистанции пробега предусмотрен режим Maximum Range: обрезана динамика разгона (индикатор мощности показывает максимум около 30%) и максимальная скорость (в данном случае ограничение составляло 100 км/ч). Однако если прижать педаль акселератора «в пол», что важно в экстренной ситуации и/или при напряженном обгоне – то все ограничения снимаются.

Электрокар Mercedes-Benz EQC готов принимать переменный ток мощностью до 7,4 кВт: в таком случае, для полного заряда аккумулятора потребуется около 11-12 часов. Если использовать обычную розетку, то необходимо 25-40 часов. Кроме того, электромобиль Mercedes-Benz EQC может заряжаться от станции постоянного тока с мощностью до 110 кВт: в данном случае на пополнение емкости аккумулятора с 10% до 80% необходимо 40 минут.

В итоге: лучший или худший в классе? И кстати – кто конкуренты в этом классе?

Прежде всего, уточню – в списке конкурентов Tesla Model X числится лишь косвенно: крупнее в габаритах, просторнее салон, мощнее моторы, больше запас хода. А вот новинку Tesla Model Y можно записать уже в прямые конкуренты. Но пока я не знаю, как едет кроссовер Model Y, да и получить его в Украине получится лишь под конец этого года или в начале следующего. Европейские модели куда ближе – прежде всего, Audi e-tron и Jaguar I-Pace: сравнимы размеры, мощность электромоторов, похожа цена. Ведь электромобиль Mercedes-Benz EQC обойдется у нас в 70-80 тыс. евро (в зависимости от опций и состояния – новый или годовалый). Конкретно вот этот электромобиль, что представлен в статье (новый по году и пробегу, в хорошей комплектации), стоил 79 тыс. евро или порядка $90 тыс.

С таким ценником, габаритами, мощностью, запасом хода, электрокар Mercedes—Benz EQC входит в прямую конкуренцию с Audi и Jaguar, плюс косвенно – в соперниках и модели Tesla: более габаритный, мощный, дорогой кроссовер Model X, или более компактный, но зато доступный кросс Model Y. Ждем предложений от Ford (но серийный запуск все время откладывается) и от BMW (но судя по первой информации, электрокар iX3 может оказаться «самым слабым звеном» с точки зрения мощности, привода, емкости АКБ).

Словом, у Mercedes-Benz получился вполне достойный вариант для сравнения с Audi и Jaguar. Относительно последнего – мои симпатии на стороне EQC: он выглядит более традиционно и элегантно, просторнее для задних пассажиров, дает больше гибкости и управлении (выбор режимов езды и рекуперации), плюс обеспечивает приемлемый комфорт. При этом почти также динамичен в разгонах и ускорениях. А вот с Audi сложнее: здесь и салон просторнее, и мягкости в езде больше, и пневматическая подвеска «в базе», и зарядка потенциально быстрее. Единственное, в чем Audi e-tron проигрывает в сравнении против Mercedes-Benz EQC – ускорения при езде в обычном режиме (без включения Boost).

Но если говорить в целом, то очень впечатляет, насколько близко Mercedes-Benz EQC подобрался к Audi e-tron. Могу точно сказать, что Mercedes-Benz EQC явно и сильно превысил мои первоначальные ожидания. Прежде всего, в вопросах динамики и отделки салона. Что ж, Audi, Jaguar, Tesla, встречайте нового стоящего конкурента. Итак: «первый блин не вышел комом», напротив – он очень даже удался.