Тест-драйв Audi e-tron: не слишком ли поздно?





Спустя более, чем год от первого тест-драйва, электромобиль Audi e-tron наконец доехал в Украину. И попал мне в руки для полноценного обзора: запас хода, цены и комплектации, динамика разгона, комфорт и управляемость, особенности конструкции – дам ответы на все важнейшие вопросы для потенциального покупателя. Приготовьтесь читать: будет много текста. Но ведь и тема крайне важна!

Позиционирование модели Audi e-tron

Электрический кроссовер Audi e-tron 55 quattro является первым электромобилем Audi, который был создан «от начала и до конца» именно как электромобиль, а не как переделка ДВС-версии какой либо уже существующей модели. Хотя без привязки к известным кроссоверам Audi тут не обойтись: электромобиль Audi e-tron технически близок к моделям Audi Q5 и Audi Q8. А по размерам (4,9-метровая длина и 2,93-метровая база) помещается аккурат между ними – если хотите, электрокар можно было назвать Audi Q6 e-tron. Прообраз данного электромобиля появился в виде концепт-кара еще в 2015 году, серийная версия Audi e-tron дебютировала в 2018-м. За последние полтора года электрокар Audi e-tron превратился из одной модели в целой семейство: к основной версии Audi e-tron 55 quattro также добавилась «младшая» Audi e-tron 50 quattro и купе-кроссовер Audi e-tron Sportback.

Модель Audi e—tron – это довольно крупный кроссовер, который впускается только в виде электромобиля (ДВС-версии или гибрида нет). Согласно классификации Audi, электрокар вполне можно было назвать Q6 e—tron: по размерам он занимает промежуточную нишу между моделями Q5 и Q8. Вслед за основной версией Audi e—tron 55 quattro (которая и является героем данного обзора), в гамму также добавлены «младшая» версия 50 quattro и купе-кроссовер Sportback – их ждем в Украине на протяжении текущего года.

Как едет кроссовер Audi e-tron?

Мягко, комфортно, тихо. В лучших традициях марки, электрокар Audi e-tron 55 quattro демонстрирует хороший комфорт подвески, сглаживая разнокалиберные неровности наших дорог – он успешно справляется как с раскачкой на волнах, так и с разновеликими отдельными ямами. Единственное замечание касается едва заметных (слышимых) шорохов в работе подвески. Да еще на низких скоростях, при начале движения или полной остановке, едва слышно гудение электромоторов. Но это потому, что остальные звуки отлично изолированы: практически нет шума шин, на высокой скорости минимум аэродинамических шумов. Похоже, создатели Audi e-tron крайне ответственно отнеслись к одной из главных проблем каждого электрокара – звукоизоляции. В итоге езда на Audi e-tron 55 quattro превращается в одно сплошное удовольствие: под звуки любимой музыки и без лишних шорохов, мягко и комфортно катишься по любым дорогам…

Но это не означает, что Audi e-tron 55 quattro не умеет ездить быстро – о нет, совсем нет. Если включить «Boost»-режим и не стесняясь нажать правую педаль, то электромобиль беззвучно «выстрелит» вперед в одном нескончаемом порыве. Постоянного ускорения около 0,5g достаточно, чтобы припечатать тело к спинке сиденья и не давать вздохнуть человеку! Для любителей точных цифр – разгон 0-100 км/ч занимает 5,6-5,7 секунды, как и обещано паспортом. Но удивляет даже не сам темп и скорость (к примеру, SEAT Leon CUPRA едет 0-100 км/ч также), а постоянство ускорения: электрокар Audi e-tron 55 quattro весь процесс разгона растягивает, словно мед на вашей любимой чайной ложке. При этом когда, наконец, приходит осознание скорости на спидометре, то попросту удивляешься и не можешь поверить в происходящее: мозг не успевает осознавать цифры скорости, как выскакивают уже другие. Пусть даже вам не нужна динамика в абсолюте, однако впечатляющее ускорение на ходу точно не помешает – к примеру, при обгонах на трассе. В таком случае поражает отсутствие задержек на педаль акселератора: нет «турбоямы» мотора, эко-ограничений в динамике, нет переключения «автомата». Нажал – обогнал. Такое электробудущее я приветствую.

Дизайн Audi e—tron 55 quattro таков, что в нем сразу узнается принадлежность марки, и в тоже время хочется смаковать детали: фары с горизонтальными насечками в уголках, серебристая решетка радиатора, сплошная красная линия-габарит сзади. Электрокар Audi e—tron 55 quattro выглядит одновременно солидно и динамично – вон он и едет также. Комфортно, уверенно, с чувством собственного достоинства. Но если нужно – то может поехать очень быстро: разгон 0-100 км/ч укладывается в 5,6-5,7 секунды. Активировать «S»-режим можно одним щелчком «курка»: зона «Boost» означает максимальную отдачу моторов – 300 кВт или 408 л.с.

Причем, Audi e-tron 55 quattro умеет ехать быстро не только по прямой, но и в повороте. Конечно, речь не идет о спорткаре и резких маневрах. Однако все-таки радует цельность характера и поведения электромобиля, четкость выполнения команд, удачная настройка руля, отсутствие сносов/заносов, неожиданно маленькие крены (спасибо тяжелой батарее внизу, ага). Удивительно, насколько просто и естественно управлять большим, мощным, тяжелым автомобилем: 2,5 тонны стали и алюминия, 408 «лошадей» и 664 Нм момента оказываются под полным контролем. Да, электрокар Jaguar I-Pace еще более динамичен в разгоне, более резкий в поворотах – он просто компактнее и легче, а потому быстрее и активнее меняет направление движения. Однако Jaguar не дает столько комфорта и разнообразия в характере: он будто постоянно «зажат» и «готов к прыжку», он постоянно нацелен на драйв. И на этом фоне сила электрокара Audi e-tron 55 quattro в том, что он максимально разносторонний.

В чем немалая заслуга системы Audi drive select – это комплексные настройки, которые позволяют изменять характер электрокара. К примеру, в эко-режимах кузов приседает для улучшения аэродинамики, а электромоторы работают максимально мягко и бережно в отношении расхода электроэнергии, плюс меняется логика работы рекуперации. Во внедорожном режиме «пневма» надувается максимально вверх (клиренс 146-222 мм), активируется «Boost»-зона (в вашем распоряжении вся мощность), подключается система помощи при спуске. Спортивный режим делает электрокар максимально «собранным»: руль тяжелее, кузов ниже, подвеска зажата, полная мощность электромоторов. Но моим оптимумом неожиданно стал режим «allroad»: чуть приподнятый кузов, нормальная легкость руля и комфорт подвески, возможность подключить S-режим для максимальной динамики. А уровень рекуперации я выбирал самостоятельно при помощи подрулевых лепестков.

Электрокар Audi e—tron 55 quattro предлагает два электромотора – для привода передних и задних колес – в итоге так реализован полный привод с любым желаемым распределением тяги между осями. Выбор ездовых режимов позволяет заметно изменить характер электромобиля: отдача моторов, клиренс и подвеска, тяжесть/легкость руля, интенсивность рекуперации. В итоге можно достичь максимально возможной динамики, проходимости, комфортабельности – или эффективности расхода энергии. Интенсивность рекуперации выбирается при помощи подрулевых лепестков, а также управляется педалью тормоза. Даже в самым высоком положении пневматической подвески кроссовер остается комфортным на ходу. Вдруг: но «высокие технологии» Audi e—tron оказываются максимально понятными и естественными в использовании – запомните эти слова…

Надо ли говорить, что Audi e-tron 55 quattro предлагает идеально качество отделки салона? Поверьте: если материал выглядит как натуральная кожа – то в случае Audi, это кожа и есть (и конечно, за доплату). Светло-серая отделка, дерево аналогичного тона, комбинированная обивка сидений «кожа/алькантара»: все выполнена на высочайшем уровне и буквально «звенит» качеством. Замечание лишь одно: видно направляющие передних кресел. Зато эти самые кресла дают широкие диапазоны регулировок, а между ними нашелся удобный бокс для мелочей и оригинальный Г-образный селектор направления движения «P-R-N-D» (вместо рычага АКПП в традиционных автомобилях).

Сзади просторно по всем направлениям, но особенно меня радует простор для ног и ступней – известная проблема электрокаров с аккумулятором в полу. Но не в случае Audi e-tron: есть запас для коленей, найдется место над головой, да и по ширине салона все отлично. Основной багажник (600 л) большой и правильно-прямоугольный, имеется подполье для запасного колеса-«докатки» и дорожного набора. Спереди под капотом расположен еще один багажник (60 л) – к примеру, его можно использовать для хранения зарядного кабеля или авто-мелочей.

Электрокар Audi e—tron 55 quattro дает ровно то, чего от него ожидаешь: запас места – просторно везде и всем, качество отделки – идеальное, посадка и эргономика – образцовая. Нюанс лишь один: посадка и пол багажника оказываются довольно высокими. Зато багажников сразу два: основной – сзади (600 л), дополнительный – под капотом (60 л).

Есть ли инновации в Audi e-tron?

Да, ведь сам по себе Audi e-tron 55 quattro – это электромобиль. Причем один из самых высокотехнологичных и «продвинутых» электромобилей в мире. Детально о конструкции модели рассказывал во время первого тест-драйва (обязательно прочтите), поэтому здесь лишь отмечу самые интересные детали. Электрический кроссовер Audi e-tron в своей основе использует компоненты платформы MLB/MLB evo, которая известна по среднеразмерным и большим кроссоверам Audi, хотя о прямом заимствовании речь не идет. Кузов полностью оригинальный и тяговый аккумулятор на 95 кВтч буквально вживлен в его силовую структуру. Полный привод реализован с помощью двух электромоторов разной мощности – передний развивает максимум 135 кВт, задний способен обеспечить 165 кВт в пиковом режиме. Максимум выходит 300 кВт (408 л.с.) в кратковременном режиме «Boost», номинальная постоянная мощность составляет 265 кВт. Словом, вроде и все «круто» – но вроде, как и «ожидаемо» что ли…

Однако электромобиль Audi e-tron 55 quattro знает, чем удивить. К примеру, тщательной проработкой аэродинамики (Cw 0.27-0.28): обтекатели на бамперах, виртуальные зеркала-камеры, максимально гладкое и «зашитое» днище (включая защитную пластину аккумулятора). Все это позволяет снизить аэродинамическое сопротивление и увеличить запас хода – производитель заявляет +35 км пробега только благодаря отменной проработке аэродинамики. Еще пример: развитая система охлаждения – не только для аккумулятора, но также и для электромоторов (причем, включая ротор). Наконец, пару слов о зарядке. Электромобиль Audi e-tron 55 quattro имеет зарядный порт CCS Combo 2 Mennekes готов принимать 3-фазный ток мощность до 11 кВт (переменный ток AC) или даже до 150 кВт (постоянный ток DC). Результат: при использовании промышленных источников питания с 3-фазным переменным током мощностью около 10-20 кВт (т.н. «ускоренные зарядки») для полной зарядки аккумулятора Audi e-tron 55 quattro потребует 8-10 часов со стандартным зарядным устройством на 11 кВт. Конечно, при питании от обычной розетки для полного заряда аккумулятора потребуется 30-40 часов. Но если необходимо подзарядится на +80-100 км, которые разъездили на протяжении дня, то обычная розетка справится за ночь. Наконец, при использовании мощного источника питания («быстрая зарядка») с постоянным током 80% емкости АКБ можно пополнить за 30 минут. Правда, у нас пока нет зарядных станций мощностью до 150 кВт, а при работе с мощностью 50 кВт для полного заряда аккумулятора требуется уже примерно 1,5 часа. Но все-таки это «пока»: зарядки на 100-150 кВт могут появятся в Украине совсем скоро.

Бокс АКБ интегрирован в силовую структуру кузова, тщательная проработка аэродинамики позволяет увеличить запас хода, система жидкостного охлаждения работает не только с аккумулятором, но и электромоторами. Тестовый электрокар был оснащен одним зарядным портом CCS Combo 2, который расположен в переднем крыле с водительской стороны, и встроенным зарядным блоком-преобразователем (инвертором) мощностью 11 кВт. Кроме того, электромобиль Audi e—tron 55 quattro готов принимать постоянный ток мощностью до 150 кВт от мощных скоростных зарядок.

Теперь пару слов об оснащении электрического кроссовера Audi e-tron 55 quattro. В целом – все напоминает Audi Q8: адаптивный «круиз», контроль рядности, мониторинг «слепых зон» зеркал, матричные светодиодные фары – все это есть. Хотя кое-чего и нет: к примеру, недостает системы ночного видения или кнопки в багажнике для принудительного «приседания» задней части кузова во время погрузки вещей. Зато кое-чего есть дополнительно – к примеру, система прогнозирования дорожной ситуации. Электромобиль видит обстановку перед собой, и если заметить автомобиль впереди, то может попросить снять ногу с педали акселератора, либо даже начнет сам плавно притормаживать с рекуперацией энергии. Причем все процессы выстроены настолько логично и продуманно, что водитель вроде как и сам хотел сделать подобные действия: «да, вот именно с такой бы дистанции я начал притормаживать перед впередиидущем автомобилем»; «да, вот здесь перед поворотом нужно сбросить ход». А еще электрокар Audi e-tron 55 quattro умеет ездить сам по трассе: он ориентируется на адаптивный круиз-контроль и камеру, которая считывает разметку. Кроме того, Audi e-tron может ехать самостоятельно и в городской пробке-«тянучке»: он может трогаться, полностью тормозить, следовать за потоком, поддерживать дистанцию на малой скорости.

Аналогично модели Audi Q8, все взаимодействие с Audi e-tron построено на трех дисплеях в салоне. Перед водителем расположен 12,3-дюймовый ЖК-монитор Audi virtual cockpit – классические круглые шкалы (скорость и расход/рекуперация энергии), навигационная карта во весь экрана, данные бортового компьютера, переключения радио или треков. На центральной консоли находится два дисплея: сверху 10,1-дюймовый, снизу 8,6-дюймовый. Оба выполнены сенсорными и отдают ощутимым кликом при касании – этакое приятное и естественное подтверждение нажатия иконки-кнопки. Верхний монитор является основным: подключение смартфона, навигация, радио и аудиосистема, картинка с камеры заднего вида или кругового обзора, выбор профилей езды, детальные настройки электрокара. На этом фоне кажется, что нижний дисплей целиком и полностью отдан для управления «климатом» – выбор температуры, направления и скорости обдува, управления климатом в задней части салона. Однако это не совсем так: на нижнем дисплее предусмотрена сдвижная шторка (как в смартфоне), под которой скрываются наиболее востребованные иконки-кнопки: включения/выключения каких-либо функций, выбор любимого радио. Плюс рядом расположены иконки-кнопки подогрева сидений, управления проекционным дисплеем, пр. В итоге, если все настроить под свои предпочтения, то верхним дисплеем можно не пользоваться: благо для тех, кто боится отпечатков на глянцевых поверхностях.

В салоне присутствует сразу три дисплея, каждый отвечает за свою область работы. Снова-таки, изначально кажется «много всего, как тут управится?», но когда начинаешь использовать – то поражаешься, насколько все логично и продуманно: высший класс! В зависимости от конкретной комплектации, электрокар Audi e—tron 55 quattro может располагать комплексом из 5 радаров, 6 камер, 12 ультразвуковых датчиков, и лазерного дальномера вдобавок – все это позволяет реализовать полуавтономное вождение в разных условиях: и на трассе, и в городе. Систем помощи водителю много, а настроены они так тонко, что срабатывают максимально мягко и четко, прогнозировано и логично – да просто говоря «естественно».

Цена Audi e-tron и его конкуренты

Кроссовер Audi e-tron в текущий момент доступен в Украине лишь в одном исполнении – 55 quattro (как электромобиль в статье, мощность 300 кВт или 408 л.с., аккумулятор 95 кВтч). На протяжении года также у нас должны стартовать продажи Audi e-tron в «младшей» версии 50 quattro (мощность 230 кВт или 308 л.с., аккумулятор 71 кВтч) и купе-кроссовера Audi e-tron Sportback. Представители Audi утверждают, что в Украине установлена самая выгодная цена в Европе на данную модель – украинский ценник на Audi e—tron 55 quattro стартует с 65 тыс. евро или 1,93 млн грн.

Даже базовая комплектация тестового электрокара Audi e-tron с пакетом S line довольно хороша: пневматическая подвеска, мульти-руль с кожаной отделкой, подрулевые лепестки, 20-дюймовые легкосплавные диски, электропривод крышки багажника, шесть подушек безопасности, система Audi pre sense front (предупреждение и автоматическое торможение), контроль рядности и коррекция в рамках своего ряда, два сенсорных дисплея MMI Navigation plus и MMI touch response (10,1” и 8,6” диагональ, навигация, мультимедиа, подключение телефона, «климат», камера заднего вида), встроенное зарядное устройство мощностью 11 кВт, система безопасности Audi pre sense basic, круиз-контроль, приборная панель Audi virtual cockpit (12,3-дюймовый цветной ЖК-дисплей), 2-зонный климат-контроль, подогрев передних сидений, тканевая отделка салона Effect, аудиосистема Audi Sound system (10 динамиков, мощность 180 Вт). Среди наиболее самые интересных и дорогих опции тестового электромобиля отмечу следующие: панорамная стеклянная крыша-люк (1344 евро), адаптивный «круиз» в пакете с системой аварийного торможения и помощником левого поворота (1579 евро), 4-зонный «климат» (721 евро), аудиосистема Bang & Olufsen (1038 евро), комбинированная обивка сидений «кожа/алькантара» (1262 евро), обивка кожей верхней панели салона и подлокотников дверей (948 евро), виртуальные зеркала (1388 евро), матричные светодиодные фары Matrix LED (1308 евро), пакет-ассистент систем безопасности «Micro» (948 евро), пр. Итоговая цена тестового электромобиля – почти 90 тыс. евро.

Из приятных пунктов оснащения: три дисплея в салоне идут по умолчанию – цветной ЖК-монитор Audi virtual cockpit играет роль панели приборов, парочка центральных сенсорных дисплеев отвечают за мультимедиа, навигацию, «климат», настройки. А вот красивый круговой обзор – уже за доплату. Еще из приятного: пневматическая подвеска, 2-зонный «климат», выбор режимов езды Audi drive select – все это входит в стандартное оснащение. Опциональные виртуальные зеркала-камеры не советую: с правым все нормально, но левое зеркало-камера-дисплей уж слишком искажает картинку, его сложно настроить под желаемый угол обзора – словом, вы заплатите 1388 евро, чтобы сделать себе хуже. Уж лучше отдайте эти деньги за панорамную крышу-люк, 4-зонный «климат» и подогрев сзади, премиальную аудиосистему с великолепным звуком, матричные светодиодные фары: каждый из вышеназванных пунктов стоит сравнимых денег – но они того действительно стоят.

Номинально Audi e-tron не имеет конкурентов. Но в реальности потенциальный покупатель электрического премиум-кроссовера будет рассматривать все смежные модели, которых наберется уже с пятерку, причем каждый конкурент имеет определенные плюсы и минусы. Так, Jaguar I-Pace динамичный и веселый в драйве, но он компактнее в размерах и теснее в салоне, запас хода меньше, да и некоторые пункты проработаны неважно (дольше зарядка аккумулятора, логика управление рекуперацией, хуже комфорт подвески). Напротив: кроссовер Tesla Model X больше в размерах и внутреннем просторе (7-местный салон!), «дальнобойнее» по запасу ходу, отлично проработан по электротехнической части, но дороже в покупке и уступает в ощущении качества. Среди других конкурентов – обязательно отмечу Mercedes EQC (он еще не приехал на уровне «официалов», да и заявленные характеристики выглядят скромнее, но обещает качественный салона), плюс на протяжении года ждем в Украине электрические кроссоверы Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E.

Крупных и среднеразмерных электрических кроссоверов на рынке Украины немного, но они уже есть или скоро будут. На фоне конкурентов сила Audi e—ton в том, что это «золотая середина» по сочетанию характеристик, комфорта, размера, качества, статуса «официала» – и запрашиваемой за все это цены.

Реальный запас хода электромобиля Audi e-tron, гарантия и стоимость ТО

Для электромобиля Audi e-tron 55 quattro существуют два основных показателя запаса хода, полученные по разной методике замера: 411 км по измерительному циклу WLTP или 328 км по измерительному циклу ЕРА. Ранее существовал измерительный цикл NEDC, но он был слишком оптимистичен в своих показателях – и ему на смену пришел «мировой» измерительный цикл WLTP, который лучше приближен к реальности. В свою очередь, американский измерительный цикл ЕРА и вовсе является самым жестким и сложным для исполнения, из-за чего он всегда давал меньшие цифры запаса хода для электрокара.

Так вот: в городе электромобиль Audi e-tron 55 quattro способен проехать в среднем 300-330 км на одном полном заряде аккумулятора при нормальном стиле управления (уточню – моем нормальном стиле управления, т.к. у каждого он разный). Средний расход электроэнергии находится у отметки 25-28 кВтч на 100 км, что при реально используемой емкости АКБ около 86-87 кВтч как раз и дает нам вышеуказанные цифры. Если частенько «наступать», ехать максимально динамично, часто разгонятся, то расход возрастает до 30 кВтч или даже чуть выше – а запас хода, соответственно, падает до 250 км или около того. И напротив: если поехать максимально бережно, то мне удавалось получить расход электроэнергии 21-22 кВтч на 100 км – что в итоге и дает нам обещанный запас хода в «400+» км по циклу WLTP. Но сильно сомневаюсь, что кто-то так будет ездить на Audi e-tron. В итоге: мой средний ориентир для города составляет 300 км и «плюс/минус» 50 км в зависимости от выбранного режима езды, стиля управления, погоды и включенного обогрева/кондиционера салона.

На трассе при скорости 80-90 км/ч электромобиль Audi e-tron 55 quattro расходует 22 кВтч на 100 км (в режиме «efficiency») или около 25 кВтч на 100 км (в режиме «allroad» с более высоким положением кузова) – выходит запас хода около 350 км. Если поднять скорость до 110-120 км/ч (при этом на высокой скорости электромобиль сам присядет для уменьшения аэродинамического сопротивления), то расход электроэнергии возрастает до 27-29 кВтч: в таком случае можно рассчитывать на запас хода около 300 км. Наконец, если ехать со скоростью 130 км/ч и выше, то расход электроэнергии составляет 30-35 кВтч – значит, на одном полном заряде аккумулятора получится проехать около 250 км. Итог для трассы: снова около 300 км и «плюс/минус» 50 км.

В зависимости от стиля езды, выбранного режима движения, погодных условий, и пр., расход электроэнергии составляет от 20-22 кВтч до 30-35 кВтч на 100 км пробега. В среднем у меня выходило 25-28 кВтч, что при реально используемой емкости АКБ около 86-87 кВтч дает запас хода 300 км или чуть больше. Вывод: ориентируйтесь на показатель ЕРА (328 км) и не ошибетесь. Все данные указал с учетом работающего «климата».

Включение системы вентиляции отнимает от запаса хода (на полном АКБ) примерно 8-10 км, кондиционер или обогрев салона дают еще «минус» 5 км, подогрев сидений «стоит» 1-2 км за каждое кресло. Хотя отмечу, что можно воспользоваться «климатическим таймером» и прогреть/охладить электрокар к нужному моменту: к примеру, когда утром выезжаете из дому на работу. Аналогично и с зарядкой: можно настроить профиль процесса заряда и даже привязать его к GPS-координатам – в итоге дома электромобиль будет тянуть электрику «по чуть-чуть» во время ночной зарядки, а на привычной мощной зарядной станции будет принимать ток по максимуму. Небольшой спуск может прибавить к запасу хода +1 км, затяжной и скоростной спуск (к примеру, по ул. Елены Телиги) прибавляет +5-6 км запаса хода. Управление рекуперацией удобно: можно воспользоваться подрулевыми лепестками, можно нажимать педаль тормоза – изначально слабое замедление реализуется без работы тормозов, а только через электромоторы, работающие в режиме генератора. В итоге это позволяет очень гибко и точно балансировать между необходимым замедлением электрокара и степенью рекуперации – так, чтобы и машину полностью не остановить, и в аккумулятор что-то собрать.

Теперь считаем: что в городе, что на трассе электрокар Audi e-tron расходует от 20-22 кВтч до 30-35 кВтч на 100 км пути. При цене электроэнергии 1,68 грн за 1 кВт («медленная» зарядка дома как обычный частный потребитель), каждые 100 км пробега обойдутся в 34-58 грн., или как 1,5-2 л топлива на АЗС. Согласитесь, заметная экономия без любых ограничений в динамике, комфорте, управляемости, да и в целом – в самом классе автомобиля. А если постоянно использовать дорогие «скоростные» зарядки (берем 9 грн за 1 кВт), то каждые 100 км пробега обойдутся в 180-315 грн. или 7-12 л топлива на АЗС. Это уже сравнимо с расходом дизельного премиум-кроссовера вроде Audi Q8, но ведь и изначальной переплаты за электрокар Audi e-tron относительно Audi Q8 также нет.

Общая гарантия на автомобиль – два года без ограничения пробега. На аккумулятор действуют отдельные гарантийные условия – 8 лет или 160 тыс. км пробега. Сервисное обслуживание необходимо проводить каждые 15 тыс. км или раз в год. Средняя стоимость ТО составляет 5-6 тыс. грн. Цены на электромобиль и сервисное обслуживание указаны по состоянию на апрель, без учета дополнительных скидок и акций при покупке электромобиля или его обслуживании.

Безопасность электромобиля Audi e-tron

Электромобиль Audi e-tron прошел стандартный цикл испытаний Euro NCAP и получил максимальную «5-звездочную» оценку. Существенное замечание лишь к защите грудной клетки водителя при боковом ударе. В остальных пунктах – сплошь хорошие (желтая зона) или даже отличнее (зеленая зона) оценки за безопасность: защита головы и шеи, защита ног и области живота, защита при различных типах ударов (фронтальных, боковых, о столб). Высокий и всесторонне-развитый уровень защиты.

В итоге

Кажется, Audi e-tron немного припозднился на праздник электромобильности: кроссовер Tesla Model X снял первые «вершки» с рынка пару-тройку лет назад, чуть позже на дележ пирога прибыл Jaguar I-Pace. Но ситуация с Audi e-tron другая: этот электромобиль – словно выстоявшееся вино. Он приходит тогда, когда рынок пережил первый ажиотаж и покупатели готовы выбирать электромобиль с холодной головой и трезвым расчетом. В таком случае кроссоверу Audi e-tron есть, что предложить: все ключевые ценности Audi – комфорт на ходу, качество в салоне, гибкий и развитый характер – только теперь в формате электромобиля. При этом Audi e-tron все равно выглядит пришельцем из ближайшего будущего и способен подчеркнуть не только статус, но и прогрессивность своего владельца. Одной фразой: кроссовер Audi e-tron – это первый электромобиль премиум-класса, который я могу уверенно рекомендовать к покупке без тени даже малейшего сомнения.

Плюсы:

Современная внешность в характерном стиле Audi, высочайшее качество отделки салона

Хороший комфорт езды, мягкость на ходу, при этом – динамика и управляемость

Вполне адекватная цена как за электромобиль такого класса, размеров, мощности

Продуманность в EV-мелочах: режимы езды, управление рекуперацией, мощность зарядки

Минусы:

— Ожидания запаса хода – скорее ориентируйтесь на «300+ км» ЕРА, нежели на «400+ км» WLTP

— Не заказывайте виртуальные зеркала!

Технические характеристики Audi e-tron 55 quattro

Кузов – кроссовер, 5 дверей, 5 мест

Габариты – 4,9 х 1,94 х 1,63 м

Колесная база – 2,93 м

Клиренс – стандартно 172 мм, регулируется 146-222 мм (пневматическая подвеска)

Багажник – от 660 л (5 мест) до 1725 л (2 места)

Грузоподъемность – 640 кг

Минимальная снаряженная масса – 2490 кг

Мотор – два электромотора

Мощность – пиковая мощность 300 кВт (408 л.с.), номинальная мощность 265 кВт (360 л.с.)

Крутящий момент – пиковый момент 664 Нм, номинальный момент 561 Нм

Удельная мощность и момент – 164 л.с. на 1 т; 267 Нм на 1 т

Привод – полный привод, режим езды по бездорожью («offroad»)

Трансмиссия – редукторы для электромоторов

Динамика 0-100 км/ч – 5,7 с

Максимальная скорость – 200 км/ч

Расход электроэнергии, WLTP – 22,6-26,1 кВтч на 100 км

Аккумулятора – Литий-Ион, номинальная емкость 95 кВтч

Зарядное устройство – до 11 кВт, до 150 кВт (постоянный ток DC)

Время заряда – около 30-40 часов (розетка), около 8-9 часов (ускоренная зарядка), 20-30 минут (быстрая зарядка 150 кВт)

Страна производства – Бельгия

Шины тестового автомобиля – Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 255/50R20

Минимальная цена автомобиля – от 65 тыс. евро или около 1,93 млн грн.

Цена тестового автомобиля – около 90 тыс. евро или 2,66 млн грн.