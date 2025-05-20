Тест-драйв Honda CR-V: преимущество практичности

Большие обновления не проходят незаметно и в нашем случае их даже больше, чем мы ожидали. Культовый семейный кроссовер Honda CR-V не просто изменил внешность, а достаточно глубоко прокачал все основные системы, оставив уже привычную надежность, практичность и шарм.

Куда там, все же и шарм у него немного другой. Шестое поколение CR-V изменилось довольно радикально не только снаружи и внутри, но и в технической части. Хорошо, что это никак не повлияло на характер кроссовера. Он остается верным той философии, которую проносит сквозь годы. А в 2025 году мы получаем в дополнение небольшой бонус в виде украинизированного меню, свежих комплектаций с расширенным перечнем систем безопасности, ну и доступ к моноприводной версии.

Впервые Honda CR-V появилась в 1995 году и сразу задала темп развития семейных паркетников вместе с Toyota RAV4, но всегда отличалась от ближайшего соперника четким управлением, драйвовостью в совокупности с практичностью просторного салона, надежных агрегатов и просчитанной эргономикой. Они до сих пор соревнуются за любовь потребителя, а теперь еще и за эффективность гибридных систем.

Свежие изменения в пользу

Так, до сих пор в Украине были доступны только полноприводные версии Honda CR-V в стартовой комплектации Elegance, как и в нашем тестовом авто. Теперь добавили Elegance + и Advance, которые получили систему предупреждения о перекрестном движении, систему помощи при смене полосы движения, подогрев руля, а топовая будет иметь еще проекционный дисплей, память и вентиляцию сидений и адаптивный дальний свет.

Однако даже наша базовая версия имеет достаточно функций, чтобы выйти на уровень топового RAV4 и посоревноваться там с ним. Особенно в дизайне. По моему мнению, он настолько утилизирован, что может привлечь даже консерваторов. Кто-то находит в новой внешности очертания Volvo, кто-то сравнивает CR-V с Mitsubishi, а кому-то она напоминает VW Tiguan. Только при более близком знакомстве понимаешь своеобразие этого кроссовера.

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В Honda CR-V 2023 года кузов вырос в длину, ширину и уменьшился в высоту, но не за счет клиренса, который все так же остается на уровне 194 мм. Здесь другая оптика полностью светодиодная, яркая диодная полоса поворотника, интегрированная в габаритные огни, а сзади, как напоминание о драйвовости моделей бренда — фальш патрубки выхлопа.

Кажется, ему добавили сдержанности, скромности и приземленности, меньше космичности, больше минимализма. Вроде и современно, но рядом с футуристическими Hyundai и Kia, он как боксер-любитель на профессиональном ринге. Даже свежий Tiguan больше выделяется на дороге. Однако Honda никогда не гналась за трендами, делая акцент на технологии и управлении. И здесь, благо, все осталось на своих местах.

Техногенная революция

Фирменная система i-MMD все такая же продвинутая и непревзойденная. Даже параллельный гибрид Toyota никак не догонит их, хотя вот Nissan со своим e-Power оказался близко по характеристикам и эффективности, а в некоторых моментах даже перегнал. X-Trail сегодня имеет даже большую мощность по сравнению с Honda, конечно, и динамика здесь куда более показательная, а расход топлива держится на том же уровне.

Напомним, что гибридная система основана на бензиновом атмосферном двигателе 2.5 мощностью 148 л.с., который работает по циклу Аткинсона. Электродвигатель выдает 184 л.с. и 335 Нм крутящего момента, поэтому основную мощность предоставляет именно он, разгоняя вместе с ДВС кроссовер до 100 км/ч за 9,4 секунды. Батарейка в 1,4 кВт*ч позволяет двигаться только на электричестве, ну максимум до 11 км.

Новое поколение Honda CR-V имеет чем похвастаться. Они изменили здесь даже поведение рейки, не говоря уже о генераторе и схеме работы гибридного привода. Благодаря появлению двух передач, которые работают в диапазоне до 80 км/ч и от и до 120 км/ч, бензиновый двигатель может крутить колеса отдельно от электродвигателя, что ранее не было доступно. Это позволяет еще больше снизить расход топлива на лишнюю зарядку батареи. Интересное решение, только не усложнит ли оно саму систему и не принесет ли неожиданные сюрпризы в виде дополнительных расходов для владельца? Это мы уже поймем только со временем.

Поэтому гибридная система имеет больше режимов езды: только на электричестве, на электричестве и бензине, когда бензин заряжает батарею, когда ДВС крутит колеса. Что отличает эту систему от других, это то, что работает она на любой скорости, поэтому даже на 120 км/ч автомобиль может двигаться в режиме EV. А режим «B» в коробке добавляет еще усиленную рекуперацию, силу которой можно уже регулировать подрулевыми лепестками. Это похоже на e-Pedal от Nissan, но недостаточно, чтобы полностью останавливать машину.

Главное, что остальные части оставили неизменными. Здесь полный привод все так же реализован за счет кардана и муфты, поэтому моноприводная версия будет легче (1806 кг против 1750 кг) и будет иметь незначительные преимущества в виде немного меньшего расхода топлива и лучшей разгонной динамики. Однако с полным приводом мы имеем больше уверенности в каждом движении даже в непогоду. Есть здесь даже режим езды «Снег», кроме «Нормал», «Спорт» и «Эко».

Мне нравится управлять любыми моделями Honda. Это всегда четкий руль, сбитая подвеска, отсутствие лишних кренов. Хотя наряду с чувствительностью к неровностям, граничащей с жесткостью, только отрабатывает она достаточно упруго и не позволяет дискомфорту проникнуть в салон благодаря адаптивным амортизаторам. А вот в Nissan это будет еще более чувствительно даже на мелких неровностях, а в Тойоте больше кренов, хоть и больше мягкости. Так что с расчетом на то, что здесь управление дарит невероятное удовольствие и уверенность преимущество в движении и удовольствие от езды на стороне CR-V.

Приятным бонусом здесь есть расход топлива которая не выходит за рамки 6,4 литра при достаточно агрессивной езде. Медленное движение в городе позволяет опускаться до 5,2 литра, поэтому все будет зависеть только от вас и любви к быстрым стартам, а она достаточно шустрая при таких габаритах.

Новое поколение Honda CR-V подбросило дров в ячейку безопасности и теперь адаптивный круиз почти полностью управляет автомобилем. Осталось лишь немного — удержание в середине полосы, матричный свет, которого до сих пор нет и круговой обзор от камер и вообще можно будет оправдать цену Honda CR-V. А она сейчас начинается с 1 996 300 гривен ($47 964).

Приятно, что хоть имеющиеся системы работают слаженно, как должно быть у японцев. А камера в левом зеркале, показывающая слепую зону слева при смене полосы движения — вообще магическая функция, которая очень спасает во многих случаях движения по городу и по трассе. Можно всегда включить ее принудительно отдельной клавишей в торце рычага управления поворотниками. Жаль, что не сделали отдельную клавишу включения камеры заднего вида, иногда это полезно без включения задней передачи. Ну и парктроники достаточно четко показывают дистанцию до бамперов.

Переделали и дворники, которые теперь спрятаны под крышку капота, а за счет более узких стоек и увеличенного количества стекла улучшилась обзорность, да и света в салон попадает больше. И здесь есть еще одна удобная функция — брызговики, которые интегрированы в сами стеклоочистители.

Салонная косметика

Еще больше изменилась архитектура салона Honda CR-V, как будто это вообще другая машина. Только стилистика соответственно внешности сдержанная и минималистичная. Не в современном плане минималистичная, когда все функции управления системами и настройками отдано большому монитору, а в классическом. Никаких экспериментов со странными комбинациями материалов и цветов. Максимально приближенная структура к единому стилю. Везде мягко, где касается рука, а более жесткий пластик почти не отличается. Если использован глянец, то настолько аккуратно, что ни разу пальцами его не заляпать.

Обивка из качественной кожи, ровные прострочки, приятный цвет. Здесь не будет вау-эффекта, а лишь добротность и простота. Только привыкать ни к чему не придется, все там, где должно быть: отдельная панелька под управление двухзонным климатом, кнопки переключения режимов коробки, рядом изменение режимов езды, а беспроводная зарядка для телефона имеет прорезиненную основу и телефон не скользит там во время езды.

Может и не нужно здесь больших дисплеев, а приборная панель хоть и цифровая, но имеет классический вид колодцев, и переменную информацию бортового компьютера. Топовая Advance получит проекцию на лобовое стекло, а также адаптивный дальний свет и подсветку поворотов.

Предлагают монитор лишь на 10,2 дюйма, чего в принципе достаточно, а наличие беспроводного Apple CarPlay значительно упрощает общение с системой, если у вас iPhone. Начиная с базовой комплектации здесь есть интегрированная навигация, а также восемь динамиков аудиосистемы Bose. Поэтому звук неплохой и шум от арок с легкостью приглушается. В целом Honda CR-V упрекали в плохой шумоизоляции. Теперь дело стало лучше, но не на все 100% и шума от дороги до сих пор много.

Выходы USB и Type-C рядом для удобства, что позволит не менять кабели для зарядок, есть отдельно выводы для задних пассажиров, как и воздушные дефлекторы.

Honda в целом имеет непревзойденную концепцию организации пространства и здесь остается то же самое. Места много со всех сторон. На заднем ряду может устроиться даже три длинноногие манекенщицы. Правда места для головы стало значительно меньше, однако не угрожающе. А багажник просто рекордный в этом классе и предлагает 587 литров и 1070 литров, если сложить спинки заднего дивана. Здесь есть розетка на 12V, а под полом удобные органайзеры для необходимых инструментов и жидкостей. Продуманность на высоком уровне.

Выводы и позиционирование

Приятно, что Honda остается такой, какой мы привыкли видеть, но к сожалению настоящее такое, что потребитель требует не просто вау-эффекта, но эмоциональности и впечатлений. CR-V дарит немного другие эмоции — уверенность, спокойствие, размеренность. Здесь легко запускается двигатель, который не нужно так прогревать, как обычный ДВС — сел и поехал. Кроссовер легко закрывает все будничные дела, семейные задачи, ремонтные и рабочие, такую машину покупают на долгие годы и не могут с ней расстаться.

Хорошо, что теперь нам предоставили доступ к различным комплектациям и приводам, что позволит уже выбирать. Только все равно даже базовая Honda CR-V будет стоить больше чем топовый RAV4 (1 811 940 грн) или приблизится к стоимости топового Nissan X-Trail (2 150 030 грн). А вот топовый кроссовер будет дороже своих конкурентов, поэтому соревноваться ему довольно трудно. Поймут его ценность только настоящие фанаты.

ПЛЮСЫ: управление, эргономика, просторный салон и багажное отделение, простота стиля.

МИНУСЫ: стоимость, шумоизоляция, запутанная медиасистема.