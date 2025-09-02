Тест-драйв Mitsubishi Pajero Sport: монстр на диете

Можно сколько угодно перебирать внедорожники, но все равно возвращаться к этому монстру, который продолжает захватывать умы знатоков простой радости преодоления безграничных просторов. Однако не все способны смириться с тракторностью дизеля, и хорошо, что есть выбор.

Не важно, как вы относитесь к тяжелому топливу, его вибрации, шум и задумчивость никуда не уйдут. Особенно это всегда касалось больших внедорожников. Время идет, технологии появляются, дизель становится скромнее или уходит. Однако не в нашем случае. И пока вы не сказали, что Mitsubishi Pajero Sport никак не сможет проявить себя без дизеля, я напомню, что есть версия с трехлитровым бензином. И да, она не только справляется со своими задачами, как и раньше, но и вписывается в европейские нормы выбросов.

Ровно год назад я тестировала Mitsubishi Pajero Sport именно с «большим сердцем» и мощью, но стало интересно узнать о способностях бензинового V6. Это сейчас редкость на рынке и даже Toyota LC Prado отказался от шестицилиндрового двигателя, а тут такая возможность — взять на тест хороший, надежный атмосферный 6B31.

Дизель или бензин?

Ну начать с того, что Mitsubishi Pajero Sport в бензиновой версии дешевле почти на 80 000 грн даже в топовой комплектации: 2 080 000 грн против 2 008 000 грн (по акционной цене еще больше). Внешне дизель по умолчанию будет иметь черные накладки и вставки по кузову вместо хромированных, когда в бензиновой — это опционное предложение, которое входит в пакет за 50 000 грн. Это никак не влияет на функционал, только на эстетику и современность, что вообще рядом с таким динозавром не имеет значения.

Ну и пусть, что убрали второй аккумулятор под креслами заднего ряда для дополнительного оборудования и подогревы задних кресел — они нужны в дизеле только потому, что он прогревается действительно долго. Бензиновые машины и наш герой гораздо быстрее достигают необходимой температуры в салоне, как летом, так и зимой.

Плюс в карму бензина то, что этот внедорожник имеет больше возможностей для путешествий по Европе и если вы мало вероятно даже поедете в такие страны, как Франция, то сейчас уже даже границы пересекать нужно будет соответствовать нормам выхлопов, а также иметь технический осмотр. Да, такие правила частично уже действуют в 2025 году, проверяйте перед выездом.

Ну и с бензиновым 3-литровым двигателем мощностью 209 л.с. приятнее вообще общаться, потому что он тише, плавнее и быстрее. На трассе легко двигаться, руки не будут дрожать после преодоления 600 км, а низкий рык гудеть в ушах. Интересно, что коробка даже быстрее реагирует на потребность добавить крутящий момент, перескакивает на передачи ниже, а двигатель подхватывает сразу без задержек. Дизель в эти моменты еще выбирается с турбоямы.

Однако комфорт в обоих будет значительно уменьшаться прямо пропорционально набору скорости. И пусть бензин тише, но сопротивление ветра такое же и свист то и дело прорывается в салон, путается в зеркалах и подпевает Билли Айлиш. Хочется добавить сюда не просто аудиосистему Bose, а прям премиальную от Bang&Olufsen.

К тому же ожидания в расходе топлива вообще оказались ложными. Когда наш дизель потреблял 12,3 литра в смешанном режиме, бензиновый оказался менее прожорливым и оставался на отметке 10,6 — 11,8 литра. Странные показатели, но по моим замерам на бензине можно проехать дольше. Однако это преимущество меняется при преодолении бездорожья. Здесь бензин утекает в бездну на глазах и лучше иметь канистру в багажнике.

На удивление алгоритмы работы коробки и тяги двигателя полноценно в обеих версиях смещены на выдачу крутящего момента уже на низах. Однако полные 279 Нм можно увидеть только после раскрутки двигателя до 4 000 оборотов, к чему нужно готовиться на бездорожье и максимально использовать мануальные режимы коробки, если нужно.

К сожалению, использование подрулевых лепестков здесь практически невозможно, потому что они прочно закреплены к основанию руля, а сам руль придется крутить постоянно и не на 15 градусов, а полноценно и с усилием. Все же здесь сохранился устаревший гидроусилитель. На бездорожье прям придется попотеть, чтобы удерживать машину в заданном направлении.

Хорошо, что как раз здесь инженеры позаботились о не очень опытных оффроудерах и фирменный Super Select 4WD-II куда лучше использует все возможности и недостатки, превращая большую машину в паука, способного забираться в гору и как по паутине пересекать коварные песчаные барханы. Включаешь режим полного привода и вперед. Остается только наблюдать за изменениями. Можно и немного направить ее, включая режим движения: гравий, песок, болото/снег, камни. Это поможет системе быстрее сориентироваться и отработать на полную.

Листовая рама, жесткие блокировки между осями — простое и понятное преимущество Mitsubishi Pajero Sport на бездорожье. Минимум электронных вмешательств — максимум прочности. Три полноприводных режима: обычный 4×4 (4H), с заблокированным межосевым дифференциалом (4HLc) и с активированным понижающим рядом (4LLc). Закопать его непросто, но возможно и только по не пониманию того, как все работает. Это не Defender, который будет думать за водителя и пасовать перед непонятными участками. Mitsubishi остановится только там, куда и трактору будет трудно доехать.

Мифическая экономия

Какую бы версию двигателя Mitsubishi Pajero Sport вы не выбрали по функционалу и комфорту все будет одинаковое от наличия систем безопасности до атмосферы и вместительности салона. Никакой разницы не заметить глазом: монитор мультимедиа с монохромным экраном, цифровая приборная панель, которая получила более современный вид, те же шрифты, клавиши и переключатели. Много физических кнопок и привычное положение крутилки переключения передач. Ниша под центральным тоннелем, которая прячет кнопку подогрева руля, что вызывает недоумение. Проще было сделать ее даже на самом руле.

Никаких компромиссов во вместительности тоже не будет. Пассажирский ряд просторный, имеет отдельную розетку для зарядки гаджетов или подключения дополнительного оборудования, регулируется спинка и пространство для ног. Складывание кресел требуют усилия, но открывают доступ к огромному багажнику.

Есть сетки для крепления мелких предметов, можно класть резиновый коврик, под полом есть небольшая ниша для хранения, полезные инструменты прячут в других по бокам. Есть здесь даже подстаканники и выход 12В. Если сложить полностью диван и постелить матрас, то и спать можно.

Интересно, что разница между комплектациями Mitsubishi Pajero Sport такая же незначительная, как и между версиями двигателей. Если не существенно иметь электропривод дверей багажного отделения, ионизацию воздуха и доступ к управлению функционалом авто через приложение — то стоит ли переплачивать почти сто тысяч гривен за это.

Даже двухцветная обивка из кожи, которая вроде бы не нагревается, в дизеле идет по умолчанию в комплектации Ultimate, а в бензиновой стоит дополнительные 50 тысяч гривен вместе с электронной регулировкой кресла пассажира и поясничной поддержки.

Выводы

Иногда цифры говорят сами за себя и преимущества или недостатки можно увидеть только при общих подсчетах. При преимуществе стоимости цены на дизель, которая сейчас составляет менее 1 гривны на литре, потребности более частого технического обслуживания, дополнительного отслеживания за работой сажевого фильтра или турбины, преимущество атмосферника поразительное. Разница в стоимости 1 952 000 грн против 1 755 000 грн просто растет в геометрической прогрессии в пользу бензина.

Если большую часть времени владелец Mitsubishi Pajero Sport проводит на асфальте, то просто нет даже вариантов. Купить надежный агрегат, который будет служить десятками лет и выполнять полноценно свои функции — это неоценимо, а здесь еще и стоимость самая низкая среди всех крупных внедорожников. И да, дизель постепенно уходит в прошлое, поэтому нас еще и принудительно ограничивают в выборе. Стоит только надеяться, что электрификация не так скоро доберется до этого настоящего динозавра.

Параметр Mitsubishi Pajero Sport 2024 (2.4 л турбодизель) Mitsubishi Pajero Sport 2024 (3.0 л V6 бензин) Тип топлива Дизель Бензин Рабочий объем 2.4 л (2442 см³) 3.0 л (2998 см³) мощность 181 л.с. (133 кВт) 209 л.с.(154 кВт) 6000 об/мин Максимальный крутящий момент 430 Нм 279 Нм 4000 об/мин Коробка передач 8-ступенчатый автомат 8-ступенчатый автомат Привод 4×4 (Super Select / адапт.) 4×4 (Super Select / адапт.) Расход топлива (комбинированный) 8.0 л/100 км 10.9 л/100 км (бензин, комбинированная) Тяговое усилие 3 100-3 500 кг 3100 кг Объем багажника 502 л/1 624 л 502 л/1 624 л Клиренс (просвет) 218 мм 218 мм Габариты (Д×Ш×В) и колесная база (Д×Ш×В) 4 825×1 815×1 835 мм, база 2 800 мм 4 825×1 815×1 835 мм, база 2 800 мм Масса (снаряженная) 2 065 кг 1 980 кг Стоимость от 1 952 000 грн 1 847 000 грн

Благодарим "ЕМ ЕМ СІ УКРАЇНА" за предоставленное авто на тест-драйв.