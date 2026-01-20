Тест-драйв Opel Frontera: скомпонованная оптимальность

Новый игрок в самом насыщенном сегменте кроссоверов пытается пробить себе путь не яркостью, а сбалансированностью. Может Opel Frontera и не хватит шарма завоевывать сердца с первого взгляда, но он покоряет практичностью и прагматизмом.

Opel очень сознательно достал из архива имя Frontera, но вместо рамного внедорожника из 90-х имеем компактный кроссовер, который во дворах киевских новостроек выглядит не менее современно, чем Hyundai Kona или Peugeot 2008-й. Кажется, дизайн у него менее вычурный, более по-немецки прямолинейный, хоть и с довольно нестандартными изгибами линий. Позиционирование простое: доступный семейный SUV с мягким гибридом, где последний оказывается интереснее базовых бензиновых вариантов конкурентов или по крайней мере там, где у соседей еще заправляет балом «чистый» ДВС.

О первой Frontera вспомнит только поколение 90-х, когда немецкий бренд был частью связи с General Motors и тогда этот внедорожник был, главным образом, квадратным переименованным Isuzu. Теперь это имя достали из архивов, чтобы вычеркнуть из списка Crossland X и предложить более интересную замену.

Никакого каннибализма не будет, потому что современный Opel Frontera расположился между Opel Mokka и Opel Grandland и по габаритам превышает более компактную «мокку». Здесь колесная база на 114 мм больше (2671 мм), а кузов длиннее на 235 мм (4385 мм). В ширину он достаточно стандартный с 1795 мм и с оптимальной высотой 1635 мм, как и большинство конкурентов. Издалека, кажется, что Frontera меньше чем есть на самом деле настолько интересно ее нарисовали.

Выглядит она в современной стилистике Opel Vizor и легко сливается со всей модельной линейкой бренда. А вот в профиль это больше внедорожник, чем простоватый компактный приподнятый хэтчбек, какими являются большинство кроссоверов на рынке. Так что некоторая олицетворенность в «Фронтере» таки есть.

В основе немецкой новинки лежит знакомая и «экономически эффективная» платформа Smart Car от Stellantis, которую она разделяет с Citroen C3, Citroen C3 Aircross и Fiat Grande Panda. В перспективе эта платформа станет базой для большинства моделей концерна и это одна из главных причин почему Opel удается сохранять конкурентную стоимость.

Практичный минимализм

В уже знакомый утренний крепкий мороз, выходя из холодного дома, где чудом согрела хотя бы руки о чашку кофе, меня поддерживала единственная мысль, что меня ждет интересная машина. Сразу вплетается еще одна мысль: хорошо, что впереди не Captur, а именно Opel Frontera, которая выглядит сдержаннее многих конкурентов, зато обещает больше пространства и практичности, чем большинство «модников» сегмента. Открываю кнопкой с ключа и понимаю, что уже с этого момента экономия ощущается — здесь нет бесключевого доступа, как в Mokka и других топовых версиях от французов.

Запрыгиваю в салон, засовываю ключ, поворачиваю. Приборы и 10-дюймовые экраны приветливо загораются. Жму на тормоз и запускаю двигатель. Маленький 1,2-литровый «трехцилиндр» с гибридной надстройкой оживает мягким грохотом, и хоть у него нет ни глубокого «баритона» VW T-Roc, ни звонкого темперамента турбированного Stonic, чувствуется, что этот мотор создавался скорее для экономии и тяги снизу, а не для цифр в техпаспорте.

Оглядываюсь вокруг, подкручиваю температуру. Хорошо, здесь отдельная панель для климата и все регулируется клавишами и кнопками, что и в перчатках можно нажать. И о круто, здесь есть подогрев лобового стекла, руля и передних кресел. Более того, даже в начальной комплектации Edition все эти богатства останутся. А вот подогрев и электроскладывание зеркал — это будет только в топовой версии GS, как в моей тестовой машине.

Внутри Opel Frontera не играет в премиум, как Toyota C-HR или Nissan Juke, но и не кажется откровенно бюджетной — скорее честной трудягой. Сдержанная передняя панель, двойной экран, логичное расположение кнопок и сохраненные физические органы управления климатом выглядят убедительнее чрезмерно смелых интерьеров отдельных французских конкурентов, где в погоне за дизайном иногда забывают об эргономике.

Автомобиль быстро прогревается и достаточно быстро нагревает салон. Вентилятор печки работает шумно, но эффективно. Руки быстро согреваются на руле, поэтому держать его хочется не отрываясь. Хорошо, что регулировок хватает и кресло хоть и механически, но подстраивается быстро и удобно. Пространства вокруг хватает с запасом.

Сиденья в Opel Frontera простые, но удачные: жесткость и форма скорее о ежедневном комфорте, чем о «спортивном» стиле, и если сравнить ощущения после долгого путешествия с тем же Duster, именно Frontera оставляет меньше шансов на встречу с физиотерапевтом. Странно только, что поддержку ягодиц выделили, оставив легкое углубление в середине. Конечно, это не AGR кресла, которыми славились все Opel еще лет восемь назад, но и такая версия имеет шанс на удобство.

После нескольких часов за рулем не возникает желания искать настройки глубоко в меню — и это, пожалуй, один из самых приятных комплиментов современным интерьерам. А может простота самой мультимедиа не оставляет шансов на лишние ожидания. Давно я не встречала такой минимализм и в принципе в не придумала того, чего мне здесь не хватало. Даже навигация уже интегрирована, но беспроводные подключения смартфона полностью покрывают все необходимые функции.

Единственное, что здесь осталось — что часто раздражало меня в автомобилях — это радио, которое не выключается. Если не подключен смартфон, или ты вышла из авто с телефоном, то пассажирам придется икнуть от неожиданности, когда внезапно включится радио. Бешеная вещь, которую никак не выключить.

Лаконичность — это хорошо и даже простота меню приборной панели скромная, а больше и не надо. Есть здесь даже графика, которая отображает работу гибридной системы. Есть беспроводная зарядка и выходы для Type-C впереди и сзади. Подлокотник, подстаканники, карманы для мелочей, стандартный бардачок, ниша на передней панели, напоминающая о дальнем родственнике — Jeep Avenger, на котором впервые дебютировала эта гибридная система. В общем места в Opel Frontera прям очень много и можно даже потерять не только ключи, но и шапку: вроде и понимаешь куда можно положить, а поискать придется.

Пассажиры на заднем диване не станут завидовать пространству Kamiq или Qashqai. Хотя по ширине салона чудес не случается и трое взрослых долго не высидят, как и в большинстве конкурентов.

В принципе козырь Frontera кроется именно в пространстве. При длине около 4,38 м и багажнике на 460 л она уверенно переигрывает большинство классических B-SUV, а с разложенными сиденьями предлагает до 1600 л, приближаясь к вместительности старших C-кроссоверов. Там, где Kona или Duster оставляют несколько литров преимущества за собой в одном параметре, Frontera берет удобным загрузочным отверстием, двойным дном, квадратной формой багажника и высотой крыши, которая позволяет ставить чемоданы «столбиком».

Преимущества в движении

Хорошо, что ни багаж, ни пассажиров в дороге не растрясет. Подвеска настроена на комфорт: там, где более жесткие компактные кроссоверы восточноазиатских брендов напоминают о каждом шве, Opel Frontera позволяет катиться, немного покачиваясь и размазывая неровности. Первые километры по киевскому трафику Frontera проживает тихо и удивительно мягко: легко глотает трамвайные пути и латаный асфальт. На мелких неровностях кузов не «дрожит», а на крупных волнах лишь один-два раза покачивается, оставляя ощущение большой, но не грузовой машины.

Под капотом знакомый по концерну Stellantis 1,2-литровый трехцилиндровый бензин семейства PureTech с турбонаддувом, работающий в паре с 48-вольтовой гибридной системой и 6-ступенчатым e-DCT. Нам предлагают версию на 136 л.с., где ДВС и электромотор выдают итоговые 145 л.с. и около 230 Нм крутящего момента.

Основное преимущество именно этого двигателя — это перевод его с ременного привода на цепной, что значительно продлевает его ресурс и упрощает обслуживание. В дополнение убирает все те недостатки, которые встречались у предшественника с масляным насосом.

Электромотор вмонтирован в коробку передач и добавляет до 21 л.с., позволяя Frontera ползать по городу на электротяге небольшими отрезками, если не провоцировать акселератором. Маленькая батарея на 0,898 кВт*ч заряжается от рекуперации и мотора, так что о розетках можно забыть — это классический самозарядный гибрид, но со своей уникальной конструкцией.

Динамика не спортивная, но честная: разгон до 100 км/ч занимает около 9,1 секунды, а максимальная скорость достигает 194 км/ч. Важнее другое: благодаря электроподхвату машина охотно тянет снизу и не заставляет крутить мотор до отсечки при каждом обгоне. Более того, кроссовер легко катится на электричестве даже на скорости.

Официальные цифры выглядят оптимистично: комбинированный расход колеблется в районе 6,4-7 л/100 км, а запас хода достигает примерно 700 км с баком 44 л. В городском режиме за счет активной работы электромотора и примерно 7-8 л на трассе с крейсерскими 120-130 км/ч. Для высокого кроссовера с бензиновым двигателем это скорее о сбалансированной экономии, чем о рекордах, но счет на АЗС все равно заметно ниже классического атмосферного или старого турбодизеля в реалиях города.

Торможение для гибрида приятно естественное: переход с рекуперации на двигатель настроен аккуратно и без дерганий, но довольно ощутимо и громко. Все же в Avenger она работала более осторожно и плавно. Единственное, к чему придется привыкать, — легкое завывание электромотора в отдельных режимах, как далекий звук сирены, что немного пугает.

На трассе Frontera уже не кажется столь тихой: приличная база и высокий силуэт означают заметную ветровую и дорожную акустику после 110 км/ч, но в пределах разрешенных 130 км/ч кроссовер остается предсказуемым и не требует постоянного подруливания.

Рулевое управление легкое и абсолютно пустое на медленных скоростях и в нулевой зоне даже на шоссе. Может это и классика для сегмента, помогающая избегать усталости в ежедневных поездках, но контролировать машину хочется больше, особенно в непогоду, а здесь отклика от дороги почти нет.

Как в принципе и страховки. Набор ассистентов в Opel Frontera не дотягивает даже до начального уровня электронных «зонтиков» премиумбрендов. Лаконичность и сдержанность в цене заставила отказаться от лишних технологий, таких как удержание в полосе движения, контроль дистанции, автоматическое торможение — все это уже воспринимается как норма, но здесь нет. Оставили только камеру заднего вида, парктроники и мониторинг слепых зон наряду с обычным круиз-контролем.

Отлично срабатывает система автоматического дальнего света даже без лишних напоминаний. И да, здесь LED-оптика впереди во всех комплектациях, а сзади — только в топовой.

Позиционирование и конкуренты

Нам предлагают выбор из двух комплектаций: Edition и GS. Разница между ними не значительна: в топе добавляют электроподогрев и управление зеркал, передние парктроники, противотуманные и задние LED, черную крышу, рейлинги, литые 17-дюймовые диски. Интересно, что базовый бесплатный цвет — оранжевый, а за все остальные придется доплатить около двадцати тысяч гривен.

С таким слабеньким набором трудно привлечь внимание покупателя, но главное преимущество — это стоимость от 1 058 000 грн, что делает Frontera одним из самых доступных гибридов на рынке. Потому что даже MG ZS HEV от 1 124 712 грн, не считая другие более именитые машины с репутацией.

За эти дни за рулем Frontera я могу выделить основную черту Opel Frontera: она не стремится быть звездой Instagram, как некоторые кроссоверы, и не делает ставку на культовость бренда, как японцы, однако очень последовательно закрывает реальные потребности ежедневной жизни. Выглядит скромнее C-HR, но везет не хуже. Не имеет внедорожной ауры Duster. Зато предлагает больше электрификации и комфорта в городе. Не такая драйверская, как некоторые европейцы, однако именно в этом балансе и найдет свою аудиторию.

Как девушка, которая привыкла искать в машинах не только цифры, но и характер, могу сказать: Frontera Hybrid — это кроссовер, который позволяет не выбирать между практичностью и современностью. Она не обещает драматических эмоций, зато честно отрабатывает роль семейного, вместительного, экономичного «партнера по жизни», тихо делающего свое дело, пока конкуренты пытаются быть громче, ярче и дороже, но не всегда реалистично практичными.

ПЛЮСЫ: вместительность, практичность, экономичность, стоимость.

МИНУСЫ: слишком простые материалы, отсутствие современных систем, слишком легкий руль.

Технические характеристики Opel Frontera 1.2 PureTech Hybrid GS