Тест-драйв Opel Frontera: скомпонованная оптимальность

Олександра Єршова

Олександра Єршова

Новый игрок в самом насыщенном сегменте кроссоверов пытается пробить себе путь не яркостью, а сбалансированностью. Может Opel Frontera и не хватит шарма завоевывать сердца с первого взгляда, но он покоряет практичностью и прагматизмом.

Opel очень сознательно достал из архива имя Frontera, но вместо рамного внедорожника из 90-х имеем компактный кроссовер, который во дворах киевских новостроек выглядит не менее современно, чем Hyundai Kona или Peugeot 2008-й. Кажется, дизайн у него менее вычурный, более по-немецки прямолинейный, хоть и с довольно нестандартными изгибами линий. Позиционирование простое: доступный семейный SUV с мягким гибридом, где последний оказывается интереснее базовых бензиновых вариантов конкурентов или по крайней мере там, где у соседей еще заправляет балом «чистый» ДВС.

О первой Frontera вспомнит только поколение 90-х, когда немецкий бренд был частью связи с General Motors и тогда этот внедорожник был, главным образом, квадратным переименованным Isuzu. Теперь это имя достали из архивов, чтобы вычеркнуть из списка Crossland X и предложить более интересную замену.

Никакого каннибализма не будет, потому что современный Opel Frontera расположился между Opel Mokka и Opel Grandland и по габаритам превышает более компактную «мокку». Здесь колесная база на 114 мм больше (2671 мм), а кузов длиннее на 235 мм (4385 мм). В ширину он достаточно стандартный с 1795 мм и с оптимальной высотой 1635 мм, как и большинство конкурентов. Издалека, кажется, что Frontera меньше чем есть на самом деле настолько интересно ее нарисовали.

Выглядит она в современной стилистике Opel Vizor и легко сливается со всей модельной линейкой бренда. А вот в профиль это больше внедорожник, чем простоватый компактный приподнятый хэтчбек, какими являются большинство кроссоверов на рынке. Так что некоторая олицетворенность в «Фронтере» таки есть.

В основе немецкой новинки лежит знакомая и «экономически эффективная» платформа Smart Car от Stellantis, которую она разделяет с Citroen C3, Citroen C3 Aircross и Fiat Grande Panda. В перспективе эта платформа станет базой для большинства моделей концерна и это одна из главных причин почему Opel удается сохранять конкурентную стоимость.

Практичный минимализм

В уже знакомый утренний крепкий мороз, выходя из холодного дома, где чудом согрела хотя бы руки о чашку кофе, меня поддерживала единственная мысль, что меня ждет интересная машина. Сразу вплетается еще одна мысль: хорошо, что впереди не Captur, а именно Opel Frontera, которая выглядит сдержаннее многих конкурентов, зато обещает больше пространства и практичности, чем большинство «модников» сегмента. Открываю кнопкой с ключа и понимаю, что уже с этого момента экономия ощущается — здесь нет бесключевого доступа, как в Mokka и других топовых версиях от французов.

Запрыгиваю в салон, засовываю ключ, поворачиваю. Приборы и 10-дюймовые экраны приветливо загораются. Жму на тормоз и запускаю двигатель. Маленький 1,2-литровый «трехцилиндр» с гибридной надстройкой оживает мягким грохотом, и хоть у него нет ни глубокого «баритона» VW T-Roc, ни звонкого темперамента турбированного Stonic, чувствуется, что этот мотор создавался скорее для экономии и тяги снизу, а не для цифр в техпаспорте.

Оглядываюсь вокруг, подкручиваю температуру. Хорошо, здесь отдельная панель для климата и все регулируется клавишами и кнопками, что и в перчатках можно нажать. И о круто, здесь есть подогрев лобового стекла, руля и передних кресел. Более того, даже в начальной комплектации Edition все эти богатства останутся. А вот подогрев и электроскладывание зеркал — это будет только в топовой версии GS, как в моей тестовой машине.

Внутри Opel Frontera не играет в премиум, как Toyota C-HR или Nissan Juke, но и не кажется откровенно бюджетной — скорее честной трудягой. Сдержанная передняя панель, двойной экран, логичное расположение кнопок и сохраненные физические органы управления климатом выглядят убедительнее чрезмерно смелых интерьеров отдельных французских конкурентов, где в погоне за дизайном иногда забывают об эргономике.

Автомобиль быстро прогревается и достаточно быстро нагревает салон. Вентилятор печки работает шумно, но эффективно. Руки быстро согреваются на руле, поэтому держать его хочется не отрываясь. Хорошо, что регулировок хватает и кресло хоть и механически, но подстраивается быстро и удобно. Пространства вокруг хватает с запасом.

Сиденья в Opel Frontera простые, но удачные: жесткость и форма скорее о ежедневном комфорте, чем о «спортивном» стиле, и если сравнить ощущения после долгого путешествия с тем же Duster, именно Frontera оставляет меньше шансов на встречу с физиотерапевтом. Странно только, что поддержку ягодиц выделили, оставив легкое углубление в середине. Конечно, это не AGR кресла, которыми славились все Opel еще лет восемь назад, но и такая версия имеет шанс на удобство.

После нескольких часов за рулем не возникает желания искать настройки глубоко в меню — и это, пожалуй, один из самых приятных комплиментов современным интерьерам. А может простота самой мультимедиа не оставляет шансов на лишние ожидания. Давно я не встречала такой минимализм и в принципе в не придумала того, чего мне здесь не хватало. Даже навигация уже интегрирована, но беспроводные подключения смартфона полностью покрывают все необходимые функции.

Единственное, что здесь осталось — что часто раздражало меня в автомобилях — это радио, которое не выключается. Если не подключен смартфон, или ты вышла из авто с телефоном, то пассажирам придется икнуть от неожиданности, когда внезапно включится радио. Бешеная вещь, которую никак не выключить.

Лаконичность — это хорошо и даже простота меню приборной панели скромная, а больше и не надо. Есть здесь даже графика, которая отображает работу гибридной системы. Есть беспроводная зарядка и выходы для Type-C впереди и сзади. Подлокотник, подстаканники, карманы для мелочей, стандартный бардачок, ниша на передней панели, напоминающая о дальнем родственнике — Jeep Avenger, на котором впервые дебютировала эта гибридная система. В общем места в Opel Frontera прям очень много и можно даже потерять не только ключи, но и шапку: вроде и понимаешь куда можно положить, а поискать придется.

Пассажиры на заднем диване не станут завидовать пространству Kamiq или Qashqai. Хотя по ширине салона чудес не случается и трое взрослых долго не высидят, как и в большинстве конкурентов.

В принципе козырь Frontera кроется именно в пространстве. При длине около 4,38 м и багажнике на 460 л она уверенно переигрывает большинство классических B-SUV, а с разложенными сиденьями предлагает до 1600 л, приближаясь к вместительности старших C-кроссоверов. Там, где Kona или Duster оставляют несколько литров преимущества за собой в одном параметре, Frontera берет удобным загрузочным отверстием, двойным дном, квадратной формой багажника и высотой крыши, которая позволяет ставить чемоданы «столбиком».

Преимущества в движении

Хорошо, что ни багаж, ни пассажиров в дороге не растрясет. Подвеска настроена на комфорт: там, где более жесткие компактные кроссоверы восточноазиатских брендов напоминают о каждом шве, Opel Frontera позволяет катиться, немного покачиваясь и размазывая неровности. Первые километры по киевскому трафику Frontera проживает тихо и удивительно мягко: легко глотает трамвайные пути и латаный асфальт. На мелких неровностях кузов не «дрожит», а на крупных волнах лишь один-два раза покачивается, оставляя ощущение большой, но не грузовой машины.

Под капотом знакомый по концерну Stellantis 1,2-литровый трехцилиндровый бензин семейства PureTech с турбонаддувом, работающий в паре с 48-вольтовой гибридной системой и 6-ступенчатым e-DCT. Нам предлагают версию на 136 л.с., где ДВС и электромотор выдают итоговые 145 л.с. и около 230 Нм крутящего момента.

Основное преимущество именно этого двигателя — это перевод его с ременного привода на цепной, что значительно продлевает его ресурс и упрощает обслуживание. В дополнение убирает все те недостатки, которые встречались у предшественника с масляным насосом.

Электромотор вмонтирован в коробку передач и добавляет до 21 л.с., позволяя Frontera ползать по городу на электротяге небольшими отрезками, если не провоцировать акселератором. Маленькая батарея на 0,898 кВт*ч заряжается от рекуперации и мотора, так что о розетках можно забыть — это классический самозарядный гибрид, но со своей уникальной конструкцией.

Динамика не спортивная, но честная: разгон до 100 км/ч занимает около 9,1 секунды, а максимальная скорость достигает 194 км/ч. Важнее другое: благодаря электроподхвату машина охотно тянет снизу и не заставляет крутить мотор до отсечки при каждом обгоне. Более того, кроссовер легко катится на электричестве даже на скорости.

Официальные цифры выглядят оптимистично: комбинированный расход колеблется в районе 6,4-7 л/100 км, а запас хода достигает примерно 700 км с баком 44 л. В городском режиме за счет активной работы электромотора и примерно 7-8 л на трассе с крейсерскими 120-130 км/ч. Для высокого кроссовера с бензиновым двигателем это скорее о сбалансированной экономии, чем о рекордах, но счет на АЗС все равно заметно ниже классического атмосферного или старого турбодизеля в реалиях города.

Торможение для гибрида приятно естественное: переход с рекуперации на двигатель настроен аккуратно и без дерганий, но довольно ощутимо и громко. Все же в Avenger она работала более осторожно и плавно. Единственное, к чему придется привыкать, — легкое завывание электромотора в отдельных режимах, как далекий звук сирены, что немного пугает.

На трассе Frontera уже не кажется столь тихой: приличная база и высокий силуэт означают заметную ветровую и дорожную акустику после 110 км/ч, но в пределах разрешенных 130 км/ч кроссовер остается предсказуемым и не требует постоянного подруливания.

Рулевое управление легкое и абсолютно пустое на медленных скоростях и в нулевой зоне даже на шоссе. Может это и классика для сегмента, помогающая избегать усталости в ежедневных поездках, но контролировать машину хочется больше, особенно в непогоду, а здесь отклика от дороги почти нет.

Как в принципе и страховки. Набор ассистентов в Opel Frontera не дотягивает даже до начального уровня электронных «зонтиков» премиумбрендов. Лаконичность и сдержанность в цене заставила отказаться от лишних технологий, таких как удержание в полосе движения, контроль дистанции, автоматическое торможение — все это уже воспринимается как норма, но здесь нет. Оставили только камеру заднего вида, парктроники и мониторинг слепых зон наряду с обычным круиз-контролем.

Отлично срабатывает система автоматического дальнего света даже без лишних напоминаний. И да, здесь LED-оптика впереди во всех комплектациях, а сзади — только в топовой.

Позиционирование и конкуренты

Нам предлагают выбор из двух комплектаций: Edition и GS. Разница между ними не значительна: в топе добавляют электроподогрев и управление зеркал, передние парктроники, противотуманные и задние LED, черную крышу, рейлинги, литые 17-дюймовые диски. Интересно, что базовый бесплатный цвет — оранжевый, а за все остальные придется доплатить около двадцати тысяч гривен.

С таким слабеньким набором трудно привлечь внимание покупателя, но главное преимущество — это стоимость от 1 058 000 грн, что делает Frontera одним из самых доступных гибридов на рынке. Потому что даже MG ZS HEV от 1 124 712 грн, не считая другие более именитые машины с репутацией.

За эти дни за рулем Frontera я могу выделить основную черту Opel Frontera: она не стремится быть звездой Instagram, как некоторые кроссоверы, и не делает ставку на культовость бренда, как японцы, однако очень последовательно закрывает реальные потребности ежедневной жизни. Выглядит скромнее C-HR, но везет не хуже. Не имеет внедорожной ауры Duster. Зато предлагает больше электрификации и комфорта в городе. Не такая драйверская, как некоторые европейцы, однако именно в этом балансе и найдет свою аудиторию.

Как девушка, которая привыкла искать в машинах не только цифры, но и характер, могу сказать: Frontera Hybrid — это кроссовер, который позволяет не выбирать между практичностью и современностью. Она не обещает драматических эмоций, зато честно отрабатывает роль семейного, вместительного, экономичного «партнера по жизни», тихо делающего свое дело, пока конкуренты пытаются быть громче, ярче и дороже, но не всегда реалистично практичными.

ПЛЮСЫ: вместительность, практичность, экономичность, стоимость.
МИНУСЫ: слишком простые материалы, отсутствие современных систем, слишком легкий руль.

Технические характеристики Opel Frontera 1.2 PureTech Hybrid GS

Кузов, тип 5-дверный универсал
Габариты (ДхШхВ), мм 4385x1795x1635
Колесная база, мм 2 671
Заявленный клиренс, мм
Объем багажника, л. 460 (1600)
Снаряженная масса, кг 1319
Двигатель, см3 1199
Мощность, л.с. 136
Крутящий момент, Нм 230 (макс)
Мощность EV,л.с. 21
Крутящий момент EV, Нм 55
Батарея Li-ion NMC, кВт*ч 0,898
Тип привода FWD
Подвеска Улучшенная Макферсон/полузависимая балка
Трансмиссия 6-ступенчатая e-DCS
Динамика 0-100, с 9,1
Максимальная скорость, км/ч 194
Потребление топлива, л (смешанный) 5,3
Стоимость, грн 1 058 000
Стоимость тестового авто, грн 1 112 000
Конкуренты Hyundai Kona
Kia Stonic
Toyota Yaris Cross Hybrid
Ford Puma
Citroen C3 Aircross

 

