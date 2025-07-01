Тест-драйв Opel Grandland 2025: большое авто за разумные деньги

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Наш герой Opel Grandland 2025 только сейчас действительно дорос до своего величественного названия. Лучше всего то, что обретя по дороге множество современных технологий он принарядился и при этом не получил балласта лишних нулей к ценнику.

Если первое поколение Grandland появилось еще в 2017 году и может не стало лидером продаж, но имело много преимуществ в своем размере, комплектациях и двигателях наряду с конкурентным прайсом. Тогдашний дизельный 2-литровый двигатель BlueHDi считался одним из самых экономичных и предлагал 177 л.с. мощности, что в совокупности с просторным салоном и багажником делало большой кроссовер практичным и незаменимым спутником в путешествиях. Однако не хватало ему своего шарма и особого характера.

Так думалось пока не появился наш герой. И новый Opel Grandland второй генерации можно уже с уважением считать личностью. Кажется, стилистика Opel наконец-то нашла свой путь рядом с другими продуктами от Stellantis Group. Он стал третьим из представителей немецкого бренда, кто получил в основу модульную платформу STLA Medium. И здесь уже инженеры разошлись по полной, сделав Grandland действительно большим.

Длина кузова теперь составляет 4 650 мм, а колесная база доросла до 2 784 мм. К тому же кроссовер вырос в высоте и ширине (1665 и 1905 мм). Размеры умело прячет мягкий дизайн и сразу не заметно все то величие. Только внутри начинаете поражаться тому чуду, которое создали дизайнеры вместе с конструкторами.

А магия здесь точно присутствует. Начиная с реализации концепции Vizor и заканчивая плавными полосами силуэта. Казалось, что большинство деталей присущи только концептам, но таки удалось воплотить в реальную жизнь достаточно впечатляющие элементы и не за все средства мира. Когда яркие элементы появляются у европейцев, начинает казаться, что они имеют корни из Поднебесной, но нет. В Opel Grandland 2025 все реальное и местное. Он теперь не отстает от Peugeot 3008 как минимум по стилю и характеру. И именно Grandland стал первой серийной моделью с подсвеченным логотипом и дизайном передней части 3D Vizor.

Диодная полоса впереди, объединяющая фары и подсвечивает логотип плюс диодная полоса сзади с ярким подчеркиванием букв — это современное решение, которое выделяет машину среди толпы и делает вау-эффект при приближении к ней владельца. Бесключевой доступ в сочетании с матричным светом делает эту функцию просто магической.

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Невыявленное заклятие в Opel Grandland

Можно пожизненно рассматривать Opel Grandland 2025 снаружи, но открытие дверей открывает пространство в другое измерение — измерение пространства, удивления и интересных достижений. Начиная с невероятно просторного заднего ряда, заканчивая длинной мультимедийно-приборной панелью. Так теперь здесь не просто два монитора, а они объединены в единое информационное пространство с последним поколением ПО от Stellantis. Да и архитектура отражает новые концептуальные решения бренда.

Если приборный кластер на 10 дюймов может показаться лаконичным, то большой 16-дюймовый вытянутый сенсорный экран точно вас порадует функционалом, возможностью настроить виджеты и качеством отклика. Кажется, что даже в рамках бюджета можно иметь удобную, быструю и качественную картинку. Плюс есть дополнительные быстрые клавиши.

Мониторы разделены довольно интересным решением отделяя отдельные информационные данные. Так отображение климата постоянное и контроль удобный и может быть, как кнопками, так и сенсорным управлением на экране. Удобно, что всегда видно, какие именно настройки включены.

Переключение между функциями меню — основное достояние последних продуктов концерна, но имеет особое перелистывание в разных моделях. Работает оно быстро, а алгоритмы хоть и кажутся, на первый взгляд, сложными, все же стандартные и достаточно простые, а изучить их не сложно. Главное сразу найти в меню настройки большого проекционного дисплея. Не такой визуал, как в Audi, но отображает карты Waze, что уникально тем более в этом классе автомобилей. Однако информацию по навигации вы пока не дождетесь, только оповещения от карт с нахождением камер фиксации, что уже приятно.

Здесь будет беспроводное подключение смартфона даже в начальной комплектации и пользование Apple CarPlay и Android Auto настолько удобное, что забываешь о штатной навигации. Отдельные дополнительные панели по бокам помогают быстро ориентироваться в системе.

Учитывая, что большую часть времени вы проводите внутри автомобиля, то на первый план выходит: дизайн, эргономика и комфорт, а вот звуковые и другие тактильные ощущения отодвигаются вдаль. И не важно уже то, что когда-то появится поскрипывание и постукивание из-за твердого пластика. Это легко перекрывается неплохой акустикой. Возможно и материалы могли бы быть лучше, и стыки крепче, и сочетание более лаконичное, как у той же Mokka, но в Grandland самое важное, что сохранили эффект взрослого современного семейного кроссовера, которому еще и есть чем порадовать детей: подсветкой, регулируемыми подстаканниками, прозрачным стеклом над зарядкой для смартфонов, широким и глубоким подлокотником и прочими мелочами.

Крутая функция, которую ни у кого не встретить — воздушные выходы сбоку прямо в картах дверей. Очень интересное решение, которое функциональное и действенное. В общем климат в Opel двухзонный, работает на полную катушку и хорошо держит температуру. Внутри есть только один воздушный выход, что тоже довольно необычно, однако не причиняет никакого вреда функционалу.

Сэкономили здесь возможно и на шумке, которая лишь немного отстает от Nissan или Citroen. И это можно простить, потому что аудиосистема неплохая. Приятно, что даже в среднем классе уже появилось такое качество оборудования салона кроме стилистики. В основном на ощупь материалы приятные и мягкие. Кресла хоть и имеют механические регулировки, но можно отрегулировать электронно поясничную поддержку и высоту коленной части, а отдельно можно изменить длину сидушки. Большая часть остекления не только придает больше света в салон, а и гарантирует хорошую обзорность. Панорамное стекло будет за дополнительную плату, но оно стоит того.

Экономия здесь в целом довольно просчитана, как по мне, что делает Opel Grandland 2025 самым доступным в сегменте больших SUV-ов, на место которых он уже с легкостью может претендовать. Однако по статистике он держится в рамках сегмента и конкурирует здесь с такими грандами, как Kia Sportage, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson. И сегодня он готов на равных соревноваться с ними, предлагая не только стиль, но и один из самых вместительных салонов. Пассажирам предоставили не просто много места, а невероятно много. Здесь есть зарядка для гаджетов, карманы, подлокотник, а диван можно складывать разными частями, что позволяет перевозить длинномеры не ограничивая количество полноценных мест.

Только багажное отделение оставляет желать большего, ведь здесь всего 550 литров. Здесь Opel отстает от Volkswagen Tiguan, который предлагает 652 литра, Hyundai Tucson с его 620 литрами и Kia Sportage с 591 литрами. На самом деле даже такого объема хватит для большинства задач. Двухуровневый пол добавляет практичности и возможности изменять глубину и распределять багаж. Есть крючки и резинки кроме карманов, в багажных дверях можно крепить аварийный знак и инструменты, а под низом прячется докатка.

Скромность в поведении

Кажется, что большие габариты требуют агрегата, который будет двигать эту машину с довольно приличной скоростью, поэтому здесь будет легкое разочарование. Сегодня нам предлагают только бензиновый турбированный 1,6-литровый двигатель PureTech, который лишь немного был доработан и остался в своих технических характеристиках и простых настройках. Сейчас он предлагает 180 л.с. и 300 Нм крутящего момента, чего в принципе достаточно для такого гиганта. Возможно не для драйва, а скорее для рутины.

За интересным вождением лучше обратиться к VW Tiguan или Skoda Kodiaq, или Honda CR-V, однако их цена в десятки тысяч больше. Ford Kuga предлагает неплохую управляемость плюс небольшой прайс, но все же не настолько, как Opel Grandland 2025. Здесь он со стартовой ценой в 1 301 000 гривен просто шокирует.

Так что не рассчитывайте на точный руль и четкий отклик или мягкую подвеску. В Grandland все реализовано в достаточном количестве, но без изюминки. Немного не хватает тяжести на руле, а балка сзади вообще не рассчитана на улучшение комфорта. Правда, может в этом и кроется загадка экономии. Приятно, что общее поведение подвески при этом не создает раздражающего дрожания, а ведет себя прилично и сбалансировано. Пассажиров не подбрасывает, зубы не щелкают, а ухабы ощущаются не так, как можно было бы ожидать.

Вообще Opel Grandland 2025 ведет себя, как приличный семьянин на дороге: уступает другим, не бросается в крайности и не провоцирует на забавы. На нем просто приятно ехать, а не соревноваться за первые места на старте. Соответственно и экономия топлива будет держаться в рамках 8 литров, если же позволять себе веселые старты, то тратить будете все 9-10 литров.

Двигатель старого формата в паре с 6-ступенчатым гидротрансформатором точно не заточен на экономию, а скорее подавлен экологией. В Европе правда существует еще более скучный вариант 1,2-литрового трехцилиндрового двигателя с системой мягкого гибрида. Поэтому стоит поблагодарить хотя бы за то, что мы получили более приятную и мощную версию. Изменение режимов езды скорее корректирует настройки коробки больше, чем руля и подвески, поэтому о них даже забываешь.

Максимальная комплектация и опционные пакеты предложат топовое оснащение с адаптивным освещением, камерами кругового обзора, ассистентами движения с адаптивным круизом и другими приятными плюшками, которые правда помогают во время езды, осторожно страхуют в необходимый момент. Даже на таком уровне системы научили вмешиваться осторожно и ненавязчиво. А качество камер иногда оказывается лучше, чем в топовых моделях класса.

Проекционный дисплей можно настроить так, как вам будет удобно и менять его отображение, как и информацию на приборной панели. В общем такая расширенная проекция даже удобнее чем большой кластер. Она помогает видеть знаки, сообщения от Waze и вспомогательных систем.

Выводы и позиционирование

В классе семейных кроссоверов наш немец Opel Grandland 2025 играет роль баланса между драйвовостью, комфортом, практичностью и стилем. Он точно заточен на удобную спокойную езду, не вызывает лишних забот, да их здесь и не будет с таким достаточно простым в уходе набором агрегатов. Дизайн имеет вау-эффект, который сегодня стал неотъемлемой частью успешности, а цена держится на уровне маленького субкомпактного кроссовера. Так что Grandland в этот раз получил такие козыри, которые перебить другим будет не просто.

Сегодня есть две комплектации: Edition и GS, которые имеют большое количество приятных плюшек от бесключевого доступа до LED света по кругу. В дополнение есть расширенные пакеты, которые стоят того, чтобы их сразу брать. И если полностью нафаршировать кроссовер, то цена его достигнет 1 609 280 грн ($38 511) и приблизит к конкурентам, однако они точно не будут иметь того уровня оснащения, который предложит наш герой.

Однозначно можно сказать, что второе поколение поднимает Opel на уровень выше и выделяет среди толпы. И большой кроссовер теперь действительно достоин звания флагмана и первого места в списке автомобилей для рассмотрения в качестве нового члена семьи. Однако любителям драйва лучше поискать другие варианты.

ПЛЮСЫ: пространство, дизайн, удобство, комфорт, насыщенность комплектаций, цена.

МИНУСЫ: динамика, подвеска, качество материалов в салоне.

Технические характеристики Opel Grandland 2025

Кузов, тип SUV Габариты (ДхШхВ), мм 4650/1905/1665 Колесная база, мм 2 784 Заявленный клиренс, мм — Объем багажника, л. 550/1645 Снаряженная масса, кг 1580 Двигатель 1.6 PureTech Мощность, л.с. 180 Крутящий момент, Нм/об 300 Тип привода передний Подвеска перед. Независимая по типу Макферсон Подвеска задняя Полузависимая балка КПП 6АТ Динамика 0-100, с 8,7 Максимальная скорость, км/ч 213 Потребление топлива, л (смешанный) 7,9 Стоимость, грн 1301000 Стоимость тестового авто, грн 1 609 280 Конкуренты Nissan Qashqai Hyundai Tucson Peugeot 3008 Toyota RAV4

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