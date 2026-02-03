Тест-драйв Peugeot 3008: инновации гибрида против стандартов ДВС

Кажется, что лучше всего машину можно узнать только когда испытываешь различные ее версии и в разное время года. И сегодня мы сравниваем гибридные технологии современности с классическим ДВС без дополнительных приблуд на примере Peugeot 3008.





Битва разных двигателей в одной модели и одной комплектации — это как две истории в одном романе: одна об эмоциях бензина 1.6 PureTech 180 л.с., другая — о спокойной рациональности мягкого гибрида 1.2 Hybrid 136 л.с. Так сложилось, что мне удалось совместить испытания не только этих разных версий, но и в разные сезоны — жару и морозы. И мне точно есть что сказать не только о поведении автомобилей, но и о разнице в комфорте.

Одинаковые с лицами

Конечно, внешне изменений не найдете, все спрятано глубже. Поэтому мне тестовую машину пришлось идентифицировать только по подкапотному пространству и по цвету. Белая была гибридная, а глубокий серый цвет — полный ДВС. Других идентификаторов не найдешь даже по шильдикам.

Внутри 3008 GT всегда тот же i-Cockpit: маленький «штурвалообразный» руль, высоко поднятая цифровая панель приборов и большой центральный экран, направленный ко мне, как пульт космического корабля. Меня после публикации видео в соцсетях удивило то, что не все еще узнают Peugeot по стилистике салона, ведь этому рулю и стилю уже 14 лет.





Так, впервые i-Cockpit появился в 2012 году на компактном хэтчбеке 208 и далее распространился на все модели бренда. За эти годы он эволюционировал в 3D стилистику с цифровыми панелями, современной графикой и усовершенствованным интерфейсом.

И здесь никаких отличий также не найти, но насладиться этим пространством всегда приятно. Мне кажется, что сейчас это один из лучших в этом ценовом сегменте стилей, которые действительно создают комфорт. Учитывая наличие выдвижной части под колени, регулировки поясничной зоны, регулируемой боковой поддержки и массажа с подогревом — это бесспорный лидер. Ну и то, что они взяли лучшее от Opel — сиденья AGR, что просто гарантируют внимательное отношение к вашей спине.

Конечно, не всем в нем удобно и зависит это от особенности телосложения. Некоторые даже жаловались на то, что руль перекрывает частично приборную панель. Однако широта диапазонов настроек позволяет устроиться даже девушке до 150 см роста.

Материалы в GT-комплектации не просто комбинация приятного на ощупь пластика с тканевыми вставками, а реально ощутимый переход на полупремиальный уровень: мягкая торпедо, везде ровная строчка, прочный, легко моющийся и не пачкающийся материал, мягкая подсветка. Я как журналист всегда смотрю на мелочи: как ходит селектор, как щелкают кнопки, не скрипят ли накладки и в 3008 все это настроено так, что машина воспринимается дороже своего класса.

Здесь важно отметить работу климатической системы, ибо два сезона говорят сами за себя. И отрабатывает система отлично любые задачи, однако есть один большой минус, что наблюдается в любом моменте — это слишком громкая работа моторчика вентилятора. Иногда так громко, что себя услышать трудно. Хорошо что хоть акустика хорошая на шесть динамиков по салону.

Эргономика в новом поколении меньше предыдущих страдает в пользу дизайна. Здесь значительно больше пространства для хранения. И даже этот большой тоннель, разделяющий водителя и пассажира, уже через десять минут кажется самым продуманным решением. Здесь тебе и беспроводная зарядка, действительно большая ниша для всех мелочей и гаджетов с выводами для подзарядки, чтобы не лежали или летали по салону во время движения. Удобно расположены подстаканники, а главное — это регулировка громкости прямо под рукой, а также Drive Mode и другие кнопки быстрого доступа.

i-Toggles с индивидуальными настройками — вообще отдельная фишка, которая позволяет сделать машину полностью удобной именно для тебя. Это я еще не упомянула о навигации с Waze прямо на приборной панели. Однако и здесь есть капля недостаточной доработки: этот большой 21-дюймовый панорамный экран очень нагревается при работе климата на подогрев, что может приводить к подтормаживанию сенсора и медленной реакции на прикосновения. Возможно это была особенность именно тестовой машины, но проверять стоит.

Задний ряд может и не рекордсмен по запасу пространства, но двое взрослых и детское кресло здесь чувствуют себя нормально, места для коленей и головы достаточно для ежедневных поездок и путешествий. Багажник предлагает 588 л в стандартной версии и позволяет спокойно забрасывать чемоданы, детскую коляску или грузить недельный продуктовый стресс из супермаркета. Однако именно здесь начинается разница между версиями, ведь в гибридном 3008-м съедает пространство батарея до 520 литров.

С разными сердцами

В украинских ценах Peugeot 3008 сейчас живет в двух главных конфигурациях: бензин 1.6 PureTech 180 л.с. с автоматом и передним приводом, а также гибрид 1.2 Hybrid 136 e-DSC6 с бензиновым трехцилиндровым мотором и электро помощью. Обе машины переднеприводные, с акцентом на асфальтовый комфорт и спокойное преодоление украинских ям.

Классический 1.6 PureTech (EP6FDT) на 180 л.с. нам давно знаком. Он разгоняет 3008 от 0 до 100 км/ч примерно за 8,7 секунды, в зависимости от версии и шин. Он раскручивается ровно, с хорошей тягой на средних оборотах, и позволяет без напряжения выходить на обгон даже с полным салоном и багажником. Лично по моим показателям расход топлива в смешанном режиме удерживается в районе 7 л/100 км, на трассе может опускаться до 6,4 л, если ехать ровно и меньше баловаться обгонами.





Гибрид 1.2 Hybrid на 136 л.с. выглядит скромнее на бумаге с разгоном до 100 км/ч за 10,2 секунды. Однако здесь интерес и активный темп добавляет электромотор, который работает не как «режим супермена», а как интеллигентный ассистент, сглаживающий все провалы турботрехцилиндрового мотора. Система сочетает ДВС с 48-вольтовой электросхемой и новой 6-ступенчатой электрифицированной коробкой e-DSC6, которая может трогаться исключительно на электротяге на малых скоростях, подхватывать ускорения и гасить «турбояму».

Это коробка, разработанная совместным предприятием Punch Powertrain и Stellantis. В нее интегрированы электродвигатель eMotor, инвертор (Vitesco) и TCU (Transmission Central Unit). В городе это дает расход топлива по моим замерам на уровне 6,2 л/100 км в смешанном цикле, а вот на трассе он сравняется с обычным ДВС.

Как устроена гибридная система Сердцем в 1.2 Hybrid является бензиновый трехцилиндровый двигатель HN09 семейства EB2LTEDH2 и это обновленное поколение с цепным ГРМ. Электрическая часть состоит из компактного электромотора на 28 л.с., интегрированного в коробку e-DSC6, и небольшой батареи 0,898 кВт*ч (литий-ионная NMC), которая подзаряжается рекуперацией и двигателем. Это классический HEV без потребности в зарядке, с задачей просто снизить расход, вредные выбросы и сделать езду более плавной. Система дополняется 48-вольтовым ременным стартер-генератором Valeo (BSG) и DC/DC-преобразователем, который интегрирует высоковольтный контур с бортовой сетью 12 В. Такая конфигурация обеспечивает двунаправленный обмен энергией между батареями, что позволяет поддерживать работоспособность 12-вольтового аккумулятора даже после длительного простоя автомобиля. В результате отпадает необходимость во внешнем запуске двигателя. Основная функция ременного стартер-генератора сосредоточена на быстрых и стабильных перезапусках ДВС, тогда как первичный запуск осуществляется гибридной системой e-Hybrid.

Отличие характеров

За руль Peugeot 3008 GT с 1.6 PureTech я садилась с определенным предубеждением: «француз» за более чем 1,5 млн гривен должен как-то убедить потребителей не смотреть в сторону Tiguan или Kuga. И он убеждает это делать не цифрами, и даже не дизайном, а характером. Хотя возможно не всех… тут уже будет работать личный вкус, но мне он точно импонирует больше.

В режиме D машина трогается мягко, без дерганий, коробка работает логично, держит передачу, когда надо, и не гонит обороты в небо без надобности. Когда прижимаешь газ поглубже, 1.6 PureTech оживает с приятным легким гулом, и Peugeot 3008 откровенно становится шустрым городским хэтчбеком в теле кроссовера: обгоны, слияние на скоростную дорогу, подъемы — все происходит без задумчивости коробки, которая часто раздражает в более бюджетных машинах.





Да, по динамике этот 1.6 ближе к активному семейному кроссоверу, чем к просто практически транспортному средству. Это тот вариант, когда ты без вины нажимаешь Sport и позволяешь себе пару лишних километров по пустой трассе, зная, что запас мощности выручит в любой ситуации. Здесь характер чувствуется больше всего и проявляется на полную.

Подвеска в обоих 3008-х настроена по-французски комфортно: она не делает из ям «идеальный асфальт», но глушит удары и позволяет ехать быстро даже там, где другие уже подсознательно тормозят. Нет лишнего шума от колес и дороги, нет раскачек и критических кренов. Хотя это поколение уже не балует багажником в задней подвеске и имеет только полузависимую балку.





В руле всегда достаточно веса, чтобы кроссовер не казался игрушечным, а небольшой диаметр добавляет ощущение управляемости, как на игровом симуляторе. Приятное ощущение усилия и отклика. Peugeot 3008 на извилистых участках трассы больше напоминает приподнятый хэтчбек C-класса, чем среднеразмерный SUV.

Peugeot 3008 с 1.2 Hybrid на первых метрах езды кажется совсем другим автомобилем, хотя ты сидишь в той же коже, смотришь на тот же экран и слышишь ту же музыку. Машина часто трогается в EV-режиме: на парковке, в ползучем трафике, на коротких перекатах между светофорами. Плотную киевскую утреннюю киевскую «паутину» он проходит почти молча.





Когда подключается бензиновый мотор, ты чувствуешь легкую вибрацию и изменение тембра звука, но не рывок, потому что электромотор подстраховывает момент, и переход получается гладким. На средних скоростях гибрид едет спокойно, не провоцируя на обгоны, но давая достаточную тягу, чтобы не чувствовать себя медленнее потока. Здесь ты больше расслабляешься и кайфуешь от такого интеллигентного поведения большого кроссовера.

До 100 км/ч динамика более чем приемлемая, а главная фишка — плавность и тишина в городском цикле. Здесь ты уже не гонишься за секундомером, вместо этого играешь в игру «сколько километров проеду максимально», и 5-литровый смешанный цикл становится реальной, а не маркетинговой цифрой.





В городе гибрид может несколько сотен метров двигаться только на электротяге: ползание в пробке, маневрирование на парковке, медленное движение во дворе — все это можно делать практически без запуска ДВС. При торможении электромотор переходит в режим генератора, возвращая энергию в батарею, а при разгоне подхватывает момент, чтобы не заставлять бензиновый мотор резко «просыпаться» и крутиться до красной зоны.

За рулем это ощущается как более спокойная, более выверенная езда: Peugeot 3008 Hybrid не рвется вперед, но и не «задумывается» при нажатии педали газа, а реакции становятся предсказуемыми и мягкими. Для многих украинских реалий с постоянными пробками, камерами контроля скорости и внезапными ремонтами дорог — это даже логичнее, чем более динамичный 1.6. Подробнее можно прочитать о нем в нашем летнем тест-драйве.

Выводы и личные мнения

После нескольких недель с обеими версиями Peugeot 3008 в разные сезоны я поймала себя на мысли: 3008 GT 1.6 PureTech — это про «хочу уверенности и понятности», а 3008 GT Hybrid 136 — про важно и приятно.





Если вы часто ездите по трассам, любите активную езду, цените запас мощности на обгонах, не боитесь задирать расход топлива и готовы к потенциально большим затратам на сервис после гарантии, то бензиновый 1.6 GT сделает из каждой поездки приятную приватную премьеру.

Если большинство вашего маршрута проходит по городу, ежедневные поездки похожи на «комфортное стояние в пробках», а выезды на трассы редки, то гибрид вам подходит куда лучше. Тем более он подпитывает желание контролировать расходы на топливо в условиях украинских цен и видеть на экране экономичные цифры.





Я, пожалуй, выбрала бы гибрид, если бы за каждый тест-драйв платили, как за генераторы. Я слишком хорошо знаю, что такое ежедневный киевский трафик и насколько утомительно постоянно держать себя «в руках» за рулем мощной машины. Я четко осознаю, что сегодня мощность выходит не на первый план, особенно для семейных задач. Что автомобиль больше всего должен создавать комфортные условия перемещения, а затраты на его содержание не должны сжирать все сбережения.

Но сердцем я до сих пор немного влюблена именно в 1.6 GT — в то, как он набирает ход на пустой вечерней трассе, как держится за дугу, как позволяет почувствовать себя не просто пассажиром собственной жизни, а водителем, который сам выбирает скорость. И да, разница в стоимости содержания здесь будет зависеть только от вашего нрава.

Оба эти мотора могут служить долго, но только у владельца, который понимает их техническую специфику, не экономит на сервисе и ездит с «головой», а не как на одноразовой арендованной машине. Регулярная замена масла раз в 10 тыс. км, а не как рекомендуют официалы, отсутствие нагрузок на холодном двигателе и регулярные долгие поездки гарантируют долгую и верную работу.

Сравнительная таблица Peugeot 3008 GT: 1.6 PureTech 180 vs 1.2 Hybrid 136