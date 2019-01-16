Тест-драйв Renault Trafic: простой, но честный вэн

Автомобиль Renault Trafic здесь неслучайно: в непростых условиях украинского авто-рынка все большее значение имеют корпоративные продажи – прибыльнее и более-менее постоянные. Если в прошлом статья о паре Citroen/Peugeot была эпизодической, то теперь важность коммерческих автомобилей существенно возросла, прибыло несколько важных моделей – в итоге ждем нешуточной борьбы за покупателя. Что предлагает Renault против конкурентов?

Позиционирование

Данное авто являет собой микроавтобус или вэн среднего размера. Стараюсь избежать слова «фургон», которое ассоциируется с грузовой моделью, поскольку Renault Trafic в Украине предлагается только в 9-местной грузопассажирской версии Combi: все-таки «вэн» (причем без приставки «мини») или «микроавтобус».

История Renault Trafic началась в 1980 году, когда вышло первое поколение модели. В 2001-м дебютировал автомобиль второго поколения. Наконец, в 2014 году мир увидел Renault Trafic уже третьего поколения, который визуально похож на предшественника, но в реальности отличается каждой деталью – своя передняя часть, измененный салон, новый турбодизель 1,6 л вместо прошлых моторов 1,9-2,5 л… В статье представлен Renault Trafic с турбодизелем 1,6 л в исполнении Combi L2H1.

Как едет?

На удивление, очень даже неплохо «по мотору»: двигатель скромного объема (все-то 1,6 л) обеспечивает уверенную тягу и разгон в диапазоне 1,5-3,5 тыс. об/мин для пустого или средне-загруженного автомобиля. Конечно, если в салоне будет 6-8 человек (у меня было) или тяжелые вещи – то динамика разгона падает, но до откровенной катастрофы не доходит: с ускорением все остается неплохо, чего не сказать о расходе топлива. Однако все-таки маленький объем дает о себе знать: к примеру, в самом низу (1-1,3 тыс. об/мин) мотор едва тянет даже пустой автомобиль, а еще здесь почти нет эффекта торможения двигателем. МКПП отличается достаточно хорошей четкостью и небольшим ходами при переключении скоростей, удобным расположением рычага, нормальным подбором передаточных чисел – передачи буквально цепляются друг за друга. Единственное замечание связано с подсказчиком выбора передач, который требует перехода выше уже на 2 тыс. об/мин – порой это слишком рано: при переключении двигатель попадает в зону около 1,3-1,5 тыс. об/мин, где как раз зарождается тяга. Если автомобиль пустой – то мотор вытянет, но загружен даже наполовину – уже нет. Кажется, более логичной была бы настройка, когда подсказчик переключения в ЕСО-режиме просит переключения вверх раньше, а в обычном режиме – чуть позже.

Простая внешность «рабочей лошадки», глаз цепляется только за оригинальную переднюю часть с раскосыми фарами да лихую боковую линию. Угловатость неслучайна: модель Renault Trafic предлагает один из самых просторных и вместительный кузовов даже с учетом своего сегмента. Пусть в самом низу тяги мало, а выше 3,5-4 тыс. крутить смысла нет, но в ходовом среднем диапазоне оборотов двигатель хорош тягой и тишиной. Да и передачи подобраны удачно: есть «тяговые» 1-2, «растянутые» 3-4-5, «трассовая» 6-я.

Еще запомнилась подвеска: довольно упругая, но не тряская. Благодаря длинной колесной базе, прыжки задних колес на неровностях почти незаметны для седоков 1-2 рядов. А если появятся пассажиры на третьем ряду, то это означает что ваш автомобиль нагружен выше среднего – и тогда задняя подвеска «промнется», но сохранит достаточный уровень комфорта и энергоемкости. Что касается рулевого управления, то от крупного вэна сложно ждать откровений: поворачивает, руль не слишком тяжелый – ну и ладно. А вот обустройство передней панели – это небольшое откровение: много отсеков и ниш для вещей (даже по меркам класса), игривая панель приборов от Renault Captur, круглые дефлекторы вентиляции, двухцветная «не бюджетная» отделка… Автомобиль порадует водителя!

Но если оторвать взгляд от передней панели и оглядеться по салону в целом, то… Сиденья водителя на первый взгляд удобно, но в дальней дороге недостает подлокотника – а это платная опция. В задней части салона огромные, но сплошные стекла – открывающиеся форточки тоже являются опцией. А вот такой опции, как «скрыть металл кузова в отделке салона» как раз нет: местами проступает железо – или в подоконниках, или на колесных арках в багажнике. Тестовый автомобиль был оснащен отдельной системой вентиляции и кондиционирования задней части салона, но порой и она не спасала: на боковых окнах иногда была пелена тумана. Мало того, запотевание наблюдалось и на нижних уголках лобового стекла: похоже центральный воздуховод недостаточно эффективно распределяет воздух. А еще удивляют мелкие просчеты в эргономике. К примеру, в салоне предусмотрено три зоны под кнопки доп-функций. Но в тестовом Renault Trafic в каждом месте стояла одна кнопка и одна заглушка – в итоге кнопка подогрева заднего стекла и зеркал оказалась настолько далеко от водителя, что ее легче было включить пассажиру. Почему не собрать кнопки вместе, вокруг водителя, раз уж место под заглушки есть? Из других замечаний – «слабый» ближний свет, простая ткань на пассажирских сиденьях. А из-за распашных задних дверей в центральном зеркале видно лишь «лес подголовников» та центральную створку (хотя отмечу: как опция – есть откидывающиеся задние двери, что отчасти решает данную проблему). Понимаете, конкуренты уже задают новый, более высокий уровень отделки салона и проработки таких мелочей – в итоге они заметно ближе к легковым автомобилям. А в случае Renault Trafic все-таки проступает суть того самого «коммерческого фургона», о котором упоминал выше.

Салон хорош в общем (просторно, 9-местная конфигурация) и передней частью (многочисленные ниши-ящички, интересные приборы, удобный подиум под рычаг КПП). Но как только вы начнете обращать внимание на детали – автомобиль сдает позиции: в пассажирской части простенькая отделка и форма сидений, неважный обзор назад, запотевание стекол даже при наличии развитой системы вентиляции. Для «общекорпоративного» автомобиля – сойдет. Но для «частника» и его семьи – как-то слишком просто… Тем удивительнее внимание к багажнику: двухуровневая полка-крышка и кармашек для вещей.

Есть ли инновации?

Конструкция Renault Trafic по-современному проста: несущий кузов, передний привод, поперечное расположение 4-цилиндрового мотора, 6-ступенчатая «механика». Однако Renault Trafic не так уж прост, как кажется на первый взгляд. К примеру, для автомобиля предлагается одинаковый турбодизель 1,6 л в двух вариантах мощности – 115 л.с. или 140 л.с. Причем в последнем случае используется технология «Twin Turbo»: две разновеликие турбины, каждая из которых настроена под свой диапазон оборотов. Так, маленькая турбина легко раскручивается от небольшого потока выхлопных газов, когда мотор работает на низких оборотах. Но маленькая турбина может выступать в роли рестриктора (ограничителя) для потока воздуха, когда мотор раскрутился до высоких оборотов. Однако в этом случае в дело вступает большая турбина: для ее раскрутки требуется увеличенный поток выхлопных газов, но ведь она и способно «надуть» больше воздуха для достижения большей мощности. Плюс система «стоп/старт», непосредственный впрыск топлива Common Rail, 16-клапанная ГБЦ…

Кроме того, Renault Trafic может предложить еще парочку дополнительных режимов езды. Во-первых, привычный режим «ЕСО»: он несколько «размягчает» реакцию двигателя на нажатие педали газа, что должно помочь сэкономить топливо. По-правде говоря, плавной ездой можно добиться аналогичной экономичности в расходе. Но также отмечу, что в «ЕСО»-режиме мотор совсем не превращается в «овощ» и с ним вполне можно жить. Кроме того, предусмотрен особый режим работы противобуксовочной системы для езды по скользким дорогам или грунтовке. В этом случае система позволяет пробуксовку колес для самоочистки протектора и оптимизирует перераспределение тяги между правым/левым колесом для лучшего «зацепа».

Несущий кузов, поперечное расположение ДВС, передний привод – кажется, все привычно. Но турбодизель вдруг оказывается хорош – и своей уверенно тягой, и наличием необычных технологий типа «двойного наддува» (хотя не покидает мысль, что для столь большого вэна просится и более объемный мотор). Особый «скользкий» режим противобуксовочной системы включается/отключается кнопкой или автоматически – при достижении 40 км/ч.

Цены и конкуренты

Ситуация с моделью Renault Trafic в Украине предельно проста: одна версия Combi (9-местная грузопассажирская), один размер кузова L2H1 (длина 5,4 м и колесная база 3,5 м), один турбодизель 1,6 л (обычный турбо 115 л.с. или твин-турбо 140 л.с.), только 6-ст. «механика» и передний привод. Стандартная комплектация также одна, плюс разные доп-опции.

Базовое оснащение версии Combi L2H1 включает в себя: системы ESP и ABS, подушку безопасности водителя, центральный замок, бортовой компьютер, электрические стеклоподъемники, сдвижную дверь справа, полное остекление салона, пр. Среди опций – круиз-контроль, камера заднего вида, парктроник, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, кондиционер кабины водителя, автономный отопитель, кондиционер и отопитель для пассажирского салона, фронтальная подушка безопасности пассажира, боковые подушки безопасности и шторки, левая сдвижная дверь, боковые открывающиеся стекла-форточки. Также есть возможность отказаться от третьего ряда сидений и убрать остекление в задней части кузова (тогда снизится цена) – получится 6-местный грузопассажирский автомобиль. Минимальная цена Renault Trafic Combi c турбодизелем 1,6 л 115 л.с. – 811 тыс. грн. или $29 тыс. для автомобиля 2018 г.в. Версия с мотором 1,6 л твин-турбо 140 л.с. дороже – 851 тыс. грн. или около $30,4 тыс. Автомобили 2019 г.в. дороже на 40 тыс. грн.

С учетом размеров автомобиля и полноценного 9-местного салона – цена выглядит адекватной. Однако если добавить несколько опций, то прайс возрастет. К примеру, автомобиль в статье был оснащен кондиционером, системой вентиляции и отопления задней части салона, мультимедиа MediaNAV с навигацией, плюс цвет «металлик», пр. – в итоге цена тестового автомобиля составила около 1 млн. грн.

Из интересного оснащения тестовый Renault Trafic Combi предлагал простенькую (но удобную!) систему мультимедиа MediaNAV, навигацию и голосовое управление, отопление и вентиляцию для пассажирской части салона. Однако: фары – обычный галоген (ксенона или светодиодов нет), колеса – просто стальные диски и колпаки, под капотом – по-прежнему 1,6-литровый турбодизель (более объемного мотора не ждите). Полный привод и/или АКПП? Нет. Салон-купе с поворотными сиденьями и столиками? Не-а… Проекционный дисплей и панорамная крыша? Я не понял, ты сейчас вообще о чем…

Смотрим на конкурентов. Первый известен: Volkswagen серии Т6 – Transporter/Caravelle/Multivan. Сила «немца» в широчайшем выборе: разные модели, версии, моторы, тип привода, оснащение. Слабость – в высоких ценах: минимально-достаточный вариант Transporter Kombi обойдется в 1-1,1 млн. грн., в итоге автомобиль примерно на 100-200 тыс. грн. дороже сравнимого Renault Trafic. А «начальный» Multivan (скоро расскажу) только стартует с 1,6 млн. грн. или $59 тыс. – т.е. примерно вдвое дороже! Ситуация с автомобилями Citroen и Peugeot сложнее: в гамме «французов» есть начальные недорогие версии за 800-900 тыс. грн, присутствуют хорошие средние варианты ценой около 1-1,1 млн. грн. (включая версии с АКПП), плюс предлагается даже VIP-версия с роскошной отделкой и эксклюзивным оснащением. В конкуренты Renault Trafic можно записать Hyundai H-1 (уходящая или новая модель), а также парочку автомобилей Ford – Transit/Tourneo Custom. В этих случаях есть варианты с более мощными моторами, и с АКПП, и с лучшим оснащением. Но также во всех этих случаях ценник только начинается примерно с 850-900 тыс. грн и легко уходит к 1,1 млн. грн. Наконец, в 2019 году на рынок выходит и Toyota – с моделями Proace/Proace Verso: фактически копии автомобилей Citroen и Peugeot, но с более высоким ценником – от 1,1 млн. грн. за пассажирскую версию. В итоге если не сильно увлекаться опциями, то относительно почти всех конкурентов Renault Trafic поможет сберечь 100-200 тыс. грн.

В этом классе конкурентов немного, но они сильны: известное имя, широкий выбор версий и оснащения, варианты с АКПП и полным приводом, мощнее моторы. Но и цены выше. Если выбирать по соотношению «размер/простор/багажник/цена», то начально-средний Renault Trafic Combi за 800-900 тыс. грн. выглядит хорошо. Но чем выше запросы и больше бюджет (около 1 млн. грн. и выше) – тем слабее позиции Renault и сильнее позиции конкурентов.

Стоимость содержания

В городе при плавной езде и отсутствии пробок автомобиль укладывается в 7,5-8 л на 100 км пути. Однако пробки или динамичные разгоны или существенная нагрузка могут поднять эту отметку до 9-10 л, а если все три фактора сойдутся вместе – то можно получить расход 10,5-11 л на 100 км пути. На трассе при скорости 80-90 км/ч автомобиль потребляет около 5,5-6 л топлива на 100 км, при скорости 110-120 км/ч расход поднимается 7 л на 100 км.

Общая гарантия на автомобиль составляет три года или 100 тыс. км пробега. Опционально предлагается несколько программ увеличения гарантии: максимум 5 лет или 200 тыс. км пробега – это опция за 44 тыс. грн. Периодичность технического сервисного обслуживания – раз в год или 15 тыс. км пробега. Стоимость обычного ТО составляет 4,8 тыс. грн, расширенное ТО обойдется в 8-10,2 тыс. грн.

Цены на автомобиль и ТО указаны по состоянию на январь, без учета дополнительных скидок и акций при покупке автомобиля или его обслуживании, кроме указанного выше.

Безопасность

Стандартная программа испытаний Euro NCAP завершилась для Renault Trafic со средним результатом: 3-звездная оценка из 5-звездного максимума. Минусы: высокие нагрузки на тело пассажира при фронтальном ударе, риск повреждения шеи, неважная защита пешеходов и оснащение системами помощи водителю. Но и явные плюсы есть: хорошая защита головы и груди водителя, отличная «детская» безопасность.

В итоге

Если кратко подвести итоги, то Renault Trafic – это «Renault Logan в формате вэна». В чем суть: автомобиль Renault Trafic не может предложить широкого выбора версий, «автомата», полного привода, эксклюзивного оборудования – здесь все на «минималках». Поэтому требовательного бизнес-покупателя автомобиль вряд ли устроит. Да и обычный глава большого семейства скорее выберет АКПП и лучшую отделку салона вместо дополнительного полуметра длинны кузова. Но в характеристиках «на бумаге» автомобиль старается дать максимум: самый большой, самый экономичный, самый выгодный. В итоге Renault Trafic оказывается правильной покупкой – но только с точки зрения «корпоративного калькулятора» и с учетом своей цены.

Плюсы:

+ Вместительный салон, большой багажник: даже по меркам класса – Trafic в лидерах

+ Хороший мотор – тяга и мощность, тишина, экономичность

+ Заманчивая цена – один из самых доступных в классе

Минусы:

— Нет выбора версий: тип и размер кузова, АКПП и полный привод, разные комплектации…

— Как не «наряжай» – все равно проступает суть недорогого фургона

Технические характеристики Renault Trafic Combi L2H1 1.6 dCi 140 МКП-6

Кузов – вэн, 9 мест

Габариты – 5,4 х 1,96 х 1,97 м

Колесная база – 3,5 м

Клиренс – 180 мм

Багажник – от 1,8 куб. м (8-9 мест) до 4,1 куб. м (5-6 мест)

Грузоподъемность – 1 049 или 1109 кг (в зависимости от исполнения)

Минимальная снаряженная масса – 1 901 кг

Мотор – турбодизель, R4, 1,6 л

Мощность – 140 л.с. при 3 500 об/мин

Крутящий момент – 340 Нм при 1 500 об/мин

Удельная мощность и момент – 74 л.с. на 1 т; 179 Нм на 1 т

Привод – передний привод

Трансмиссия – 6-ст. МКПП

Динамика 0-100 км/ч – 10,8 с

Максимальная скорость – 181 км/ч

Расход топлива (паспортный), город – 7,2 л на 100 км

Расход топлива (паспортный), трасса – 5,8 л на 100 км

Шины тестового автомобиля – Sava Trenta M+S 195/75R16

Минимальная цена автомобиля – от 811 тыс. грн. или $29 тыс. (2018 г.в.)

Цена тестового автомобиля – около 1,018 млн. грн. или $36,4 тыс.

Автомобиль предоставлен – Рено Украина