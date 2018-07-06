Тестируем электроскутеры Maxxter Fancy и Maxxter Speedy

Лето по-прежнему дает возможность «покатать» двухколесный транспорт и мы этим пользуемся: знакомимся с двумя новыми электрическими скутерами от бренда Maxxter. Первый – Maxxter Fancy – воплощает пример «стиля за недорого». Второй – Maxxter Speedy – привлекает большей мощностью и габаритами за небольшую доплату. А вместе эти модели демонстрируют тенденцию рынка к росту популярности электрических скутеров в Украине.

Maxxter Fancy: стиль и легкость за недорого

Младшая модель Maxxter Fancy сразу захватывает ваше внимание: наивно-милая внешность, классический круглый спидометр и фара, сиденья со спинкой на хромированной ножке, и даже «запаска» сзади. Однако, несмотря на свой «детский» вид, конструкция скутера вполне взрослая: спереди – двойная амортизаторная вилка, сзади – подпружиненный маятник и мотор-колесо, тяговый аккумулятор внизу в основании рамы.

Электрический скутер Maxxter Fancy – это компактные размеры (габариты 148 x 70 x 114 см, колесная база 102 см) и маленькие колеса (спереди и сзади 70/80х10’’). Спереди – только одна фара, сзади – есть фонарь плюс указатели поворотов.

Площадка для ног скрывает набор из нескольких свинцово-кислотных аккумуляторов (в данном случае четыре с напряжением 12В каждый – итого рабочее напряжение системы 48В). Сиденье невелико: номинально скутер Maxxter Fancy рассчитан на двух людей, но в реальности вдвоем могут разместиться только подростки, а взрослый человек при удобной посадке занимает практически все свободное место. На спинке – закрывающийся пластиковый бокс, который интересен внешним видом, но разместит разве что дождевик или куртку-ветровку, да необходимую в дороге мелочь. Зато серебристый спидометр-блинчик откровенно классный: выглядит стильно, все указания вмиг ясны, присутствует и округлая шкала скорости, и цифровой спидометр, есть индикатор заряда АКБ.

Небольшое сиденье разместит двух подростков или одного взрослого. На спинке – некое подобие багажного бокса: оригинально, но не слишком вместительно. Стильный цифровой спидометр информативен. Зарядный разъем скрыт под сиденьем, аккумулятор – внутри площадки для ног, полная зарядка АКБ (0-100%) занимает 6-8 часов при питании от розетки. Под рулем есть ниша-карман для телефона или бутылки с водой.

Садимся – поехали! Электрический скутер Maxxter Fancy бывает только в одной версии: АКБ на 48В и электромотор мощностью 350 Вт, встроенный в заднее колесо. Поэтому запас хода, динамика, максимальная скорость напрямую зависит от условий езды. Номинально скутер способен разгонятся до 35 км/ч и проезжать до 50 км при нагрузке до 80 кг. Но если дать больше нагрузку, если ездить быстрее, то запас хода падает на 20-30% – и следует рассчитывать уже на 35-40 км.

Пока аккумулятор свеж – электрический скутер Maxxter Fancy везет вполне «бодренько» даже взрослого человека и даже при небольших эстакадах-подъемах на мост. Конечно, средняя скорость выходит в пределах 20-25 км/ч, но на равнинах да еще при попутном ветре на спидометре можно увидеть вполне оптимистичные 30-35 км/ч. Однако лучше ехать неспешно, поскольку короткая база и маленькие колеса делают Maxxter Fancy очень чувствительным к неровностям: немного трясет, что попутно сбивает с траектории. Зато если уж надо повернуть – то легкий Maxxter Fancy маневрирует мигом: согласно паспорту, модель весит 75 кг, но по ощущениям здесь 40-50 кг и скутер лишь чуть тяжелее крупного электрического велосипеда. Что касается тормозов, то для такого формата (скорости и нагрузки) их хватает, даже несмотря на обычные «барабаны» с механическим приводом спереди и сзади.

Электромотор установлен в заднем колесе, которое расположено на подпружиненном маятнике. Передняя подвеска – стандартная двойная амортизационная вилка. Спереди и сзади использованы барабанные тормоза. Предусмотрено две подножки и сигнализация, которая блокирует ведущее колесо. Управление простое: «добавить газу» можно с помощью правой поворотной рукоятки, рядом есть кнопка круиз-контроля, переключатели света расположены в своих блоках около правой и левой ручек руля.

В целом, Maxxter Fancy — это компактная и относительно недорогая модель, которая понравится подросткам для «покатушек по району» или подойдет взрослому человеку для недалеких поездок на работу. Компактные размеры не впечатляют, но посмотрите на это с другой стороны – Maxxter Fancy не намного больше электрического велосипеда, он может поместиться в грузовой лифт и ночевать в тамбуре около квартир.

Maxxter Speedy: комфорт и практичность

С моделью Maxxter Speedy так не получится – это крупный скутер, который уже потребует отдельной ниши для парковки: к примеру, можно договориться с друзьями/соседями и снимать одно автомобильное парковочное место на 3-5 скутеров или мотоциклов. Но как только садишься на Maxxter Speedy – сразу понимаешь, за что плачены деньги, куда пошли дополнительные сантиметры и килограммы. Сиденье широкое и удобнее, здесь вполне сядет два взрослых человека (номинальная грузоподъемность – 110 кг, максимальная – до 200 кг). Под ним скрыт объемный багажник, который запирается на ключ. Спереди вроде привычный пластиковый обтекатель, но присмотритесь внимательно – а ведь здесь два кармашка-ниши для вещей и бутылки воды. На самом руле расположен большой дисплей: спидометр, указатель включенных фар, уровень заряда АКБ, напряжение в сети.

Даже с первого взгляда заметно, что Maxxter Speedy заметно крупнее и массивнее (габариты 175 x 78 x 119 см, колесная база 130 см, 96 кг), а также покоится на больших колесах (3,2х14’’). А со второго – внимание привлекает широкое удобное сиденье, под которым упрятан багажник и «автомат» отключения электропитания, большая площадка для ног, ниши-кармашки (с USB-разъемом для зарядки девайсов). Указатели поворота теперь есть спереди и сзади.

И так везде – Maxxter Speedy задает ощущение взрослой, зрелой модели. По сравнению с младшей моделью, здесь другая конструкция: например, аккумулятор установлены под сиденьем, а не под упором для ног – в итоге площадка для ног просто таки огромная и низкая, можно поставить ноги как угодно и, как результат, сидеть удобно. Электрический скутер Maxxter Speedy получил сразу две подножки: первую – боковую, вторую – стационарную двухстороннюю. Наконец, есть изменения и в ходовой части: переднее колесо украшает ажурный дисковый тормоз с автомобильно-мотоциклетным суппортом и гидравлическим приводом.

Едет Maxxter Speedy очень мягко и комфортно – спасибо большой базе, «толстым» колесам, мягким пружинам и амортизаторам. Электромотор, встроенный в заднее колесо, предлагает мощность 800 Вт – и это чувствуется на подъемах или при ускорениях: максимальная скорость достигает 45-50 км/ч, но быстрее 30-35 км/ч ехать не хочется. Зато при такой езде можно практически не тормозить перед неровностями: очень стабильное поведение, я бы сказал «уверенное». Тем более, что чем аккуратнее едешь – тем больше проедешь: обещанный запас хода составляет 60-70 км. Но резкие ускорения, подъемы, большая нагрузка и в этом случае способны уменьшить запас хода на 20-30% – соответственно до 40-50 км.

Крупный дисплей – это скорость, запас хода, световые приборы, индикатор ошибок в системе, напряжение. Разъем для зарядки установлен под сиденьем, время полного заряда АКБ – около 7-8 часов. Помимо боковой подножки также предусмотрен двойной стационарный упор. Аккумулятор скрыт внутри скутера, фактически под сиденьем.

Из интересных особенностей отмечу пару кнопок на руле. Во-первых – выбор предельно-допустимой мощности, что сказывает на скорости, динамики, запасе хода. Предусмотрено три положения управляющей клавиши: L (Low) – 50% мощности и максимум около 40 км/ч; M (Medium) – 70% мощности и максимум около 45 км/ч; H (High) – 100% мощности и максимально возможная скорость, скутер порой набирал 45-50 км/ч. Во-вторых, рядом с другой рукояткой установлена кнопка R, которая переводит электромотор в режим заднего хода: да-да, здесь есть «задний ход»! Наконец, третье: предусмотрена противоугонная сигнализация, которая не только пищит в случае попытки кражи электрического скутера, но и блокирует электромотор в заднем колесе.

Электромотор привычно встроен в заднее колесо. Управление тягой также традиционное – с помощью рукоятки справа. Из интересных деталей: 3-позиционный переключатель максимально доступной мощности, кнопка «реверса» (заднего хода). Тормоза хороши эффективностью и вполне отвечают возросшей скорости тяжелого скутера.

Подведем промежуточные итоги: Maxxter Speedy – наверное, это один из лучших крупных электрических скутеров, которые мне удалось повстречать за последний год-два. Очень сбалансированная и комфортная модель, которая хорошо подумана в деталях и, при этом, предлагает довольно адекватную цену. Кстати, о ценах и позиционировании на рынке…

Что такое Maxxter?

Бренд Maxxter – это украинские корни плюс производство в Китае. Работа украинской стороны заключается в создании определенной комплектации каждого девайса. Причем выбрана такая рыночная позиция, что одна модель электрического скутера или велосипеда может быть только в одной версии по использованному аккумулятору (тип, емкость) и электромотору (мощность) – чтобы не запутывать покупателя. Далее производство размещается на заводе в Китае. Также интересно, что электрические велосипеды всегда получают литий-ионные, а электрические скутеры – всегда свинцово-кислотные аккумуляторы. Почему так? Во-первых, из-за цены: литий-ионный АКБ заметно удорожает продукцию. Во-вторых, из-за массы: плюс несколько килограмм могут быть критичными для электровелосипеда, но не критичны для электрического скутера, который изначально затягивает на весах 50 кг и более.

Сегодня имени Maxxter четыре года, но если брать в расчет общее время работы компании (входит в состав EDG Group, компьютерные аксессуары) – то намного больше. Направление электрических велосипедов и электрических скутеров открыто относительно недавно: год назад стартовали велосипеды, на этот летний сезон – скутеры. Первые успехи уже есть: к примеру, создана обширная модельная линейка – пять электрических велосипедов и четыре электрических скутера; есть договоренность о поставках продукции в ЕС – подписаны соглашения с представителями в Польше и Нидерландах.

Модельная гамма электрического транспорта Maxxter – это четыре электрических скутера и пять электрических велосипедов. Модели подобраны так, чтобы предоставить покупателю максимально широкий выбор: от самых простых, доступных, компактных решений – до мощных и крупных электрических скутеров. Общая гарантия на продукцию составляет 12 месяцев, гарантия на аккумулятор – также 12 месяцев.

Итоги и выводы

Если подвести итоги знакомства в целом, то следует признать, что обе модели находят себе место на рынке. Электрический скутер Maxxter Fancy – это стильный, оригинальный, недорогой транспорт, который понравится подросткам и студентам. Его компактность можно рассматривать как минус с точки зрения больших взрослых людей, но как только пойдет речь о хранении скутера, то небольшие размеры и легкость окажутся большим плюсом.

С электрическим скутером Maxxter Speedy так не получится, ведь он более массивный и крупный. Но в этом его сила: сидеть удобно (даже для двоих), едет мягче, везет больше. Если стоит вопрос не стиля и компактности, а практичности и комфорта, то советую вам доплатить и выбрать старшую модель: на текущий момент Maxxter Speedy – это, пожалуй, один из лучших электрических скутеров ценой до $1 тыс., с которыми мне удалось познакомиться.

Редакция выражает благодарность компании EDG Group за помощь в организации тест-драйва