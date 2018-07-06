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Тестируем электроскутеры Maxxter Fancy и Maxxter Speedy
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Тестируем электроскутеры Maxxter Fancy и Maxxter Speedy

Тестируем электроскутеры Maxxter Fancy и Maxxter Speedy

Лето по-прежнему дает возможность «покатать» двухколесный транспорт и мы этим пользуемся: знакомимся с двумя новыми электрическими скутерами от бренда Maxxter. Первый – Maxxter Fancy – воплощает пример «стиля за недорого». Второй – Maxxter Speedy – привлекает большей мощностью и габаритами за небольшую доплату. А вместе эти модели демонстрируют тенденцию рынка к росту популярности электрических скутеров в Украине.

Maxxter Fancy
Мотоциклы, скутеры на
от 21 999 грн
Предложений: 1
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Maxxter Speedy
Мотоциклы, скутеры на
от 24 999 грн
Предложений: 2
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Maxxter Fancy: стиль и легкость за недорого

Младшая модель Maxxter Fancy сразу захватывает ваше внимание: наивно-милая внешность, классический круглый спидометр и фара, сиденья со спинкой на хромированной ножке, и даже «запаска» сзади. Однако, несмотря на свой «детский» вид, конструкция скутера вполне взрослая: спереди – двойная амортизаторная вилка, сзади – подпружиненный маятник и мотор-колесо, тяговый аккумулятор внизу в основании рамы.

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Электрический скутер Maxxter Fancy – это компактные размеры (габариты 148 x 70 x 114 см, колесная база 102 см) и маленькие колеса (спереди и сзади 70/80х10’’). Спереди – только одна фара, сзади – есть фонарь плюс указатели поворотов.

Площадка для ног скрывает набор из нескольких свинцово-кислотных аккумуляторов (в данном случае четыре с напряжением 12В каждый – итого рабочее напряжение системы 48В). Сиденье невелико: номинально скутер Maxxter Fancy рассчитан на двух людей, но в реальности вдвоем могут разместиться только подростки, а взрослый человек при удобной посадке занимает практически все свободное место. На спинке – закрывающийся пластиковый бокс, который интересен внешним видом, но разместит разве что дождевик или куртку-ветровку, да необходимую в дороге мелочь. Зато серебристый спидометр-блинчик откровенно классный: выглядит стильно, все указания вмиг ясны, присутствует и округлая шкала скорости, и цифровой спидометр, есть индикатор заряда АКБ.

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Небольшое сиденье разместит двух подростков или одного взрослого. На спинке – некое подобие багажного бокса: оригинально, но не слишком вместительно. Стильный цифровой спидометр информативен. Зарядный разъем скрыт под сиденьем, аккумулятор – внутри площадки для ног, полная зарядка АКБ (0-100%) занимает 6-8 часов при питании от розетки. Под рулем есть ниша-карман для телефона или бутылки с водой.

Садимся – поехали! Электрический скутер Maxxter Fancy бывает только в одной версии: АКБ на 48В и электромотор мощностью 350 Вт, встроенный в заднее колесо. Поэтому запас хода, динамика, максимальная скорость напрямую зависит от условий езды. Номинально скутер способен разгонятся до 35 км/ч и проезжать до 50 км при нагрузке до 80 кг. Но если дать больше нагрузку, если ездить быстрее, то запас хода падает на 20-30% – и следует рассчитывать уже на 35-40 км.

Пока аккумулятор свеж – электрический скутер Maxxter Fancy везет вполне «бодренько» даже взрослого человека и даже при небольших эстакадах-подъемах на мост. Конечно, средняя скорость выходит в пределах 20-25 км/ч, но на равнинах да еще при попутном ветре на спидометре можно увидеть вполне оптимистичные 30-35 км/ч. Однако лучше ехать неспешно, поскольку короткая база и маленькие колеса делают Maxxter Fancy очень чувствительным к неровностям: немного трясет, что попутно сбивает с траектории. Зато если уж надо повернуть – то легкий Maxxter Fancy маневрирует мигом: согласно паспорту, модель весит 75 кг, но по ощущениям здесь 40-50 кг и скутер лишь чуть тяжелее крупного электрического велосипеда. Что касается тормозов, то для такого формата (скорости и нагрузки) их хватает, даже несмотря на обычные «барабаны» с механическим приводом спереди и сзади.

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Электромотор установлен в заднем колесе, которое расположено на подпружиненном маятнике. Передняя подвеска – стандартная двойная амортизационная вилка. Спереди и сзади использованы барабанные тормоза. Предусмотрено две подножки и сигнализация, которая блокирует ведущее колесо. Управление простое: «добавить газу» можно с помощью правой поворотной рукоятки, рядом есть кнопка круиз-контроля, переключатели света расположены в своих блоках около правой и левой ручек руля.

В целом, Maxxter Fancy — это компактная и относительно недорогая модель, которая понравится подросткам для «покатушек по району» или подойдет взрослому человеку для недалеких поездок на работу. Компактные размеры не впечатляют, но посмотрите на это с другой стороны – Maxxter Fancy не намного больше электрического велосипеда, он может поместиться в грузовой лифт и ночевать в тамбуре около квартир.

Maxxter Speedy: комфорт и практичность

С моделью Maxxter Speedy так не получится – это крупный скутер, который уже потребует отдельной ниши для парковки: к примеру, можно договориться с друзьями/соседями и снимать одно автомобильное парковочное место на 3-5 скутеров или мотоциклов. Но как только садишься на Maxxter Speedy – сразу понимаешь, за что плачены деньги, куда пошли дополнительные сантиметры и килограммы. Сиденье широкое и удобнее, здесь вполне сядет два взрослых человека (номинальная грузоподъемность – 110 кг, максимальная – до 200 кг). Под ним скрыт объемный багажник, который запирается на ключ. Спереди вроде привычный пластиковый обтекатель, но присмотритесь внимательно – а ведь здесь два кармашка-ниши для вещей и бутылки воды. На самом руле расположен большой дисплей: спидометр, указатель включенных фар, уровень заряда АКБ, напряжение в сети.

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Даже с первого взгляда заметно, что Maxxter Speedy заметно крупнее и массивнее (габариты 175 x 78 x 119 см, колесная база 130 см, 96 кг), а также покоится на больших колесах (3,2х14’’). А со второго – внимание привлекает широкое удобное сиденье, под которым упрятан багажник и «автомат» отключения электропитания, большая площадка для ног, ниши-кармашки (с USB-разъемом для зарядки девайсов). Указатели поворота теперь есть спереди и сзади.

И так везде – Maxxter Speedy задает ощущение взрослой, зрелой модели. По сравнению с младшей моделью, здесь другая конструкция: например, аккумулятор установлены под сиденьем, а не под упором для ног – в итоге площадка для ног просто таки огромная и низкая, можно поставить ноги как угодно и, как результат, сидеть удобно. Электрический скутер Maxxter Speedy получил сразу две подножки: первую – боковую, вторую – стационарную двухстороннюю. Наконец, есть изменения и в ходовой части: переднее колесо украшает ажурный дисковый тормоз с автомобильно-мотоциклетным суппортом и гидравлическим приводом.

Едет Maxxter Speedy очень мягко и комфортно – спасибо большой базе, «толстым» колесам, мягким пружинам и амортизаторам. Электромотор, встроенный в заднее колесо, предлагает мощность 800 Вт – и это чувствуется на подъемах или при ускорениях: максимальная скорость достигает 45-50 км/ч, но быстрее 30-35 км/ч ехать не хочется. Зато при такой езде можно практически не тормозить перед неровностями: очень стабильное поведение, я бы сказал «уверенное». Тем более, что чем аккуратнее едешь – тем больше проедешь: обещанный запас хода составляет 60-70 км. Но резкие ускорения, подъемы, большая нагрузка и в этом случае способны уменьшить запас хода на 20-30% – соответственно до 40-50 км.

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Крупный дисплей – это скорость, запас хода, световые приборы, индикатор ошибок в системе, напряжение. Разъем для зарядки установлен под сиденьем, время полного заряда АКБ – около 7-8 часов. Помимо боковой подножки также предусмотрен двойной стационарный упор. Аккумулятор скрыт внутри скутера, фактически под сиденьем.

Из интересных особенностей отмечу пару кнопок на руле. Во-первых – выбор предельно-допустимой мощности, что сказывает на скорости, динамики, запасе хода. Предусмотрено три положения управляющей клавиши: L (Low) – 50% мощности и максимум около 40 км/ч; M (Medium) – 70% мощности и максимум около 45 км/ч; H (High) – 100% мощности и максимально возможная скорость, скутер порой набирал 45-50 км/ч. Во-вторых, рядом с другой рукояткой установлена кнопка R, которая переводит электромотор в режим заднего хода: да-да, здесь есть «задний ход»! Наконец, третье: предусмотрена противоугонная сигнализация, которая не только пищит в случае попытки кражи электрического скутера, но и блокирует электромотор в заднем колесе.

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Электромотор привычно встроен в заднее колесо. Управление тягой также традиционное – с помощью рукоятки справа. Из интересных деталей: 3-позиционный переключатель максимально доступной мощности, кнопка «реверса» (заднего хода). Тормоза хороши эффективностью и вполне отвечают возросшей скорости тяжелого скутера.

Подведем промежуточные итоги: Maxxter Speedy – наверное, это один из лучших крупных электрических скутеров, которые мне удалось повстречать за последний год-два. Очень сбалансированная и комфортная модель, которая хорошо подумана в деталях и, при этом, предлагает довольно адекватную цену. Кстати, о ценах и позиционировании на рынке…

Что такое Maxxter?

Бренд Maxxter – это украинские корни плюс производство в Китае. Работа украинской стороны заключается в создании определенной комплектации каждого девайса. Причем выбрана такая рыночная позиция, что одна модель электрического скутера или велосипеда может быть только в одной версии по использованному аккумулятору (тип, емкость) и электромотору (мощность) – чтобы не запутывать покупателя. Далее производство размещается на заводе в Китае. Также интересно, что электрические велосипеды всегда получают литий-ионные, а электрические скутеры – всегда свинцово-кислотные аккумуляторы. Почему так? Во-первых, из-за цены: литий-ионный АКБ заметно удорожает продукцию. Во-вторых, из-за массы: плюс несколько килограмм могут быть критичными для электровелосипеда, но не критичны для электрического скутера, который изначально затягивает на весах 50 кг и более.

Сегодня имени Maxxter четыре года, но если брать в расчет общее время работы компании (входит в состав EDG Group, компьютерные аксессуары) – то намного больше. Направление электрических велосипедов и электрических скутеров открыто относительно недавно: год назад стартовали велосипеды, на этот летний сезон – скутеры. Первые успехи уже есть: к примеру, создана обширная модельная линейка – пять электрических велосипедов и четыре электрических скутера; есть договоренность о поставках продукции в ЕС – подписаны соглашения с представителями в Польше и Нидерландах.

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Модельная гамма электрического транспорта Maxxter – это четыре электрических скутера и пять электрических велосипедов. Модели подобраны так, чтобы предоставить покупателю максимально широкий выбор: от самых простых, доступных, компактных решений – до мощных и крупных электрических скутеров. Общая гарантия на продукцию составляет 12 месяцев, гарантия на аккумулятор – также 12 месяцев.

Итоги и выводы

Если подвести итоги знакомства в целом, то следует признать, что обе модели находят себе место на рынке. Электрический скутер Maxxter Fancy – это стильный, оригинальный, недорогой транспорт, который понравится подросткам и студентам. Его компактность можно рассматривать как минус с точки зрения больших взрослых людей, но как только пойдет речь о хранении скутера, то небольшие размеры и легкость окажутся большим плюсом.

С электрическим скутером Maxxter Speedy так не получится, ведь он более массивный и крупный. Но в этом его сила: сидеть удобно (даже для двоих), едет мягче, везет больше. Если стоит вопрос не стиля и компактности, а практичности и комфорта, то советую вам доплатить и выбрать старшую модель: на текущий момент Maxxter Speedy – это, пожалуй, один из лучших электрических скутеров ценой до $1 тыс., с которыми мне удалось познакомиться.

Редакция выражает благодарность компании EDG Group за помощь в организации тест-драйва

Технические характеристики

Тестируем электроскутеры Maxxter Fancy и Maxxter Speedy Maxxter Speedy
24 999 − 24 999 грн
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Тип Электроскутер
Длина, мм 1750
Ширина, мм 780
Высота, мм 1190
Высота по седлу, мм нет данных
Колесная база, мм 1300
Клиренс, мм нет данных
Масса сухая, кг 96
Полезная нагрузка, кг номинально - 110 кг; максимально - 200 кг
Объем топливного бака, л -
Запас хода (электро) до 70 км
Тип двигателя электро
Количество тактов -
Объем двигателя, куб. см. -
Максимальная мощность, л.с. 1
Максимальная мощность, кВт 0,8
Крутящий момент, Нм нет даных
Количество клапанов на цилиндр -
Система питания электроток
Система охлаждения воздушное охлаждение
Привод задний
Главная передача -
Тип КПП -
Количество передач -
Тип и материал рамы пространственная рама
Тип передней подвески вилка - двойные амортизаторы
Передние тормоза дисковые, гидравлические
Размер передних шин 3,2" х 14"
Тип задней подвески качающаяся вилка + пружина + амортизатор
Задние тормоза барабанные
Размер задних шин 3,2" х 14"
Максимальная скорость, км/ч 45
Ускорение 0-100 км/ч, с -
Расход топлива, городской цикл, л/100 км -
Расход топлива, смешанный цикл, л/100 км -
Расход топлива, загородный цикл, л/100 км -
Дополнительно Информационный LCD дисплей, бескамерные износостойкие покрышки, противоугонная система, бокс для вещей
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