Топ-10 мифов о Jeep Grand Cherokee: что из этого правда?

Нынешнее поколение «большого Чероки» разрабатывалось под руководством новых итало-французских владельцев. Как это повлияло на его ценности?

Год назад мы уже рассказывали о Jeep Grand Cherokee и удлиненную версию, который настолько интересен своим появлением на нашем рынке. Он имеет много интересных функций, которые достойны упоминания. А в этот раз мы расскажем о мифах, что окружают флагман бренда и развеем их.

Миф первый: Grand Cherokee — сугубо бандитский автомобиль

Что ж, действительно, Grand Cherokee стал таким же символом организованной преступности 90-х, как и рэкетир с утюгом и браток в малиновом пиджаке. Что удивительно, поскольку в отличие от других американских автомобилей, «Джип большой широкий» не имел никакого гангстерского шлейфа. Да и вообще какого-либо клише — он появился как раз в момент распада СССР и «Голливуд» не успел слепить внедорожнику какой-то имидж.

Дело в том, что на тот момент у нас было популярно все американское, а термин «джип» был синонимом вообще любой внедорожной иномарки. Ну а кто мог быть лучшим из лучших? Конечно же, флагманский Jeep. Тем более что вопреки своим размерам и весу Grand Cherokee действительно на удивление хорошо справлялся с нашим заасфальтированным бездорожьем. Поэтому и стал символом успешного человека.

В период начального накопления капитала на Grand Cherokee одинаково охотно ездили, как «коммерсы», так и те, кто на них охотился. На вкус последних «вообще, чем больше и дороже, тем лучше» и когда «выглядит одновременно задиристо и претенциозно». А поскольку на постсоветском пространстве большая часть фильмов снималась на бандитские деньги и о бандитах, именно криминальная слава Grand Cherokee навеки стала частью поп-культуры «лихих» 90-х.

А вы знали, что Jeep никогда не были самостоятельным брендом? Он всегда кому-то принадлежал. Тут и Willys, и Kaiser, и AMC, и Renault, и Chrysler, и Mercedes, и Fiat и вот теперь Stellantis. Всего более десятка владельцев. Кто следующий?

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Миф второй: Grand Cherokee — стопроцентный Made in USA

На самом деле он был и остается самым европейским из всех «джипов». На момент начала разработки модели сама компания Jeep принадлежала АМС-Renault, и ключевые должности в ней занимали как раз французы. Так вот, один из лучших специалистов «по разработке продуктов» Франсуа Кастен привлек к работе над дизайном машины Ларри Кийоши Шиноду и Джорджетто Джуджаро. Стоит ли удивляться, что на фоне по-европейски элегантного Grand Cherokee его земляки-оппоненты выглядели деревенскими простушками? То же касалось и конструкции: флагман марки щеголял несущим кузовом и неразрезными мостами, тогда как его конкуренты строились на базе рамных пикапов. Отсюда и колоссальная разница в управляемости и комфорте.

Кроме того, начиная с первой же генерации для европейских рынков Grand Cherokee собирали (и собирают) в Австрии. Уже тогда в Старом Свете отдавали предпочтение внедорожникам с дизельными двигателями, к которым в США относились с не меньшим предубеждением, чем к механическим КПП. Поэтому в Граце, на мощностях местного отделения канадской компании Magna (один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих), наладили сборку Grand Cherokee с 2,5-литровым итальянским дизелем VM Motori.

Изначально Grand Cherokee предлагался в четырех уровнях комплектаций, но от начальной версии (Base) маркетологи вынуждены были отказаться в первый же год производства — спрос на нее оказался мизерным.

Миф третий: современные Grand Cherokee — просто калька первой генерации

Успех, выпавший на долю первенца (ZJ), скорее забальзамировал его внешность и пропорции, но не конструкцию. Напротив, для работы над ошибками привлекли специалистов самого уважаемого инжинирингового бюро мира — Porsche. Именно с «вжика» (вторая генерация, WJ) началась постоянная борьба с весом и, особенно, с неподрессоренными массами.

Плюс немцы научили американцев компьютерному моделированию всех узлов в целом, вплоть до мельчайших деталей. Что моментально сказалось и на ходовых характеристиках, и на расходе топлива, и на снижении вибраций, и на качестве сборки. Особенно это касается третьего поколения (WK), которое особенно славилось своей надежностью.

Четвертое поколение (WK2) и вовсе разрабатывалось на платформе Mercedes М-класса (W164) и при активном участии инженеров из Штутгарта, что сделало Grand Cherokee наиболее технологически продвинутым и оснащенным американским внедорожником.

Миф четвертый: Grand Cherokee — очередной степенный «американец»

Несмотря на имидж «американского Range Rover», время от времени бренд напоминал о своем буйном происхождении. Еще в первом поколении появился «самый быстрый в мире внедорожник» — Grand Cherokee 5.9 Limited (1998). Мотористы разожгли 5,9-литровый V8 до 245 л.с. и 468 Нм, в результате чего Grand разгонялся до сотни за 6,8 секунды — быстрее абсолютного большинства американских спорткаров вроде Pontiac Firebird и Chevrolet Camaro.

В 2006-м появился во всех смыслах экстремальный SRT8, ставший в США культовым. Даже сегодня это самая популярная база для постройки SUV-драгстеров. Тогда с 6,1-литрового V8 благодаря гоночным технологиям сняли 426 л.с. и 569 Нм. Разумеется, для укрощения таких колоссальных залежей тротила были подобраны соответствующие амортизаторы, шины и тормоза.

На сегодня самой ураганной версией Grand Cherokee (да и всех американских внедорожников) является модификация Trackhawk. С помощью компрессора и гоночных технологий с 6,2 литров рабочего объема снято 717 л.с. и 875 Нм.

Миф пятый: Grand Cherokee — легендарный вождь племени Чероки

В честь кого названа топовая модель? Кем был на самом деле этот «великий Чероки»? Увы, этот персонаж — плод фантазии маркетологов, которым нужно было подчеркнуть повышенные внедорожные качества новой модели. И вождь одного из самых непокорных индейских племен подходил для этого идеально.

Кстати, судя по нынешней тенденции бейсбольных, хоккейных и футбольных команд США отказываться от упоминания всего индейского, Jeep так же может лишиться своего самого известного названия. СМИ все громче цитируют жалобы нынешнего вождя чероки Чака Госкина о неприемлемости использования названия племени для коммерческого продукта.

Миф шестой: Grand Cherokee — «семейный» внедорожник, о котором мечтают с детства

Как ни странно, но 3-рядная версия авто появилась только в 4-м поколении (WK2), причем в самом конце жизненного цикла. Что по меньшей мере странно, ведь в Северной Америке три четверти автомобилей этого класса именно 3-рядные. Другое дело, что она, как выражаются стратеги, настолько «зашла в рынок», что нынешняя, пятая генерация (WL) сначала дебютировала в удлиненной версии Grand Cherokee L. И только через год появилась в привычном 5-местном исполнении.

В зависимости от предпочтений, на втором ряду Grand Cherokee может быть либо трехместный диван, либо пара «капитанских» кресел.

Миф седьмой: теперь Grand Cherokee — просто перелицованная Alfa Romeo Stelvio

Родство между итальянским кроссовером и американским внедорожником можно обнаружить лишь на уровне платформ. Ведь каким бы прорывом ни был в свое время мерседесовский «тележка» W164, пришло время более современных технологий.

Архитектура Giorgio, на которой базируется Stelvio, открыла Grand Cherokee доступ к более широкому применению алюминия и высокопрочных сталей, а также к новейшим поколениям электронных ассистентов и систем активной и пассивной безопасности. Во всем остальном это все тот же большой и комфортабельный внедорожник. И столь же высокопроходимый.

Миф восьмой: из внедорожников Grand Cherokee скатился в паркетники

Вопреки переходу на принципиально новую платформу и сосредоточении итальянцев на унификации, Grand сохранил весь джентльменский набор своих полноприводных трансмиссий. Как и прежде, в стандартной комплектации у него Quadratrac I с муфтой в приводе передних колес. А вот «срединная» Quadratrac II и топовая Quadra-Drive II получили приятные бонусы — первая теперь дополнена демультипликатором, а вторая блокировкой заднего дифференциала.

Миф девятый: теперь Grand Cherokee будут оснащаться 2-литровыми турбодизелями

Спешу успокоить: ставка по-прежнему делается на классические двигатели американской школы — многолитровые слабофорсированные атмосферники. В базовом исполнении это 3,6-литровый V6 (285 л.с., 400 Нм), для любителей погорячее предусмотрен 5,7-литровый V8 (362 л.с., 529 Нм). Оба мотора хорошо известны и в США то и дело получают статус «миллионников». Единственное исключение — экономичная 2-литровая «турбочетверка», которая по ТТХ мало в чем уступает вышеупомянутому V6 Pentastar — у нее 271 л.с. и 397 Нм.

Нам, как и Европе V8 не доступен, да и не нужен. Для нашего рынка оставили атмосферный 3,6-литровый бензиновый двигатель для семиместной версии, которого достаточно для покрытия общих потребностей и разгонной динамики. Расход же держится у него в пределах 15 литров даже в смешанном режиме. Пожалуй, турбированная «четверка» может бить более лояльной к кошельку владельца, но надежность атмосферник уже доказал точно, а вот с турбо будут вопросы.

Миф десятый: нынешняя проходимость 3-рядного Grand Cherokee

Действительно, увеличение колесной базы и заднего свеса не могли не сказаться на угле рампы и, особенно, угле съезда. Но конструкторы постарались компенсировать немного ухудшившуюся геометрическую проходимость, где только можно. Например, клиренс версии с пневмоподвеской вырос с 211 до 216 мм. Причем для удобства входа/выхода она теперь обучена опускаться до 170 мм, а для преодоления бездорожья, наоборот, задираться до 277 мм. В этом положении угол въезда увеличился с 25,7 градуса до 30,1. А разрешенная глубина преодолеваемого брода выросла с 510 до 610 мм.

Выводы и впечатления

Grand Cherokee — самый интересный и загадочный Jeep на нашем рынке. И это позволяет прикоснуться к легенде, познакомиться с ним поближе и оценить те качества, которые соответствуют исключительно американским ценностям. Именно то, чего не хватало в других внедорожниках даже более люксового класса, но не узнаешь пока не попробуешь, а дальше без этого жить уже будет трудно.

Какие именно конкуренты сегодня есть для Grand Cherokee на рынке? Конечно, это BMW X7, Hyundai Palisade, Infiniti QX80, Lexus GX, Mazda CX-90, Mercedes-Benz GLS, Toyota Land Cruiser 300. Такие разноплановые и с разными прайсами от 50 тыс. долларов до 100 тыс. долларов. Jeep находится где-то в середине бомонда с ценой в 80 тыс. долларов за максимальную комплектацию, но и предлагает довольно интересные функции и особое поведение и возможности. Он достоин того, чтобы стать одной из лучших семейных автомобилей на рынке.