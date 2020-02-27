TOП-10 популярных процессоров на hotline.ua





Выбор процессора – нелегкая задача для всех, кто решился на самостоятельную сборку системы. Всегда хочется получить оптимальный вариант для своих задач с лучшим соотношением цена/производительность. Мы предлагаем рассмотреть десятку наиболее популярных на нашем рынке процессоров для настольных систем. Данный рейтинг динамически формируется на основании количества просмотров конкретных моделей CPU посетителями hotline.ua и переходов на страницы интернет-магазинов за последние 14 дней. Этакий «народный выбор» практически в режиме реального времени. Давайте посмотрим какие же модели чаще других попадали в фокус потенциальных покупателей и попробуем проанализировать секрет успеха каждой из них.

Уже несколько месяцев подряд рейтинг популярности процессоров на hotline.ua возглавляет Ryzen 5 3600. Сбалансированная 6-ядерная модель семейства Matisse с функциональной формулой 6/12, рабочими частотами 3,6/4,2 ГГц и емким кеш-буфером L3 объемом 32 МБ. Высокий интерес к данному CPU легко объясним. Это наиболее доступный 7-нанометровый чип AMD с шестью активированными вычислителями и поддержкой технологии многопоточности SMT.

Модель с такой конфигурацией ядер/потоков является очень универсальной. Процессор хорошо подходит как для игровых платформ среднего класса, так и для рабочих задач с многопоточной оптимизацией. Ryzen 5 3600 появились на нашем рынке еще в июле прошлого года, поначалу отпугивая ценой в $250–270 вместо рекомендованных $200. Но после того, как розничная стоимость снизилась до $220–230, эта модель стала настоящим хитом у тех, кто ищет варианты с оптимальным соотношением цена/производительность.

Иногда они возвращаются. Появление в чартах Ryzen 5 1600 стало настоящей неожиданностью. Казалось бы, представленная почти три года назад (апрель 2017) модель вновь оказалась среди наиболее привлекательных десктопных чипов. Базовый 6-ядерный процессор Ryzen первого поколения в свое время также блистал на вершине списка популярности, но это было примерно два года назад. С появлением чипов следующих генераций AMD удерживала интерес к Ryzen 5 1600 привлекательной ценой. Однако, вряд ли кто-то ожидал от компании, что в конце прошлого года она начнет использовать для этой модели 12-нанометровые чипы с архитектурой Zen+ вместо 14 нм на базовой Zen (Summit Ridge). Фактически теперь для Ryzen 5 1600 используется тот же кристалл, что и у наследующей модели из семейства Ryzen 2-го поколения – Ryzen 5 2600. Минимальное отличие в рабочих частотах фактически нивелирует разницу в производительности этих процессоров, потому неудивительно, что более доступные обновленные Ryzen 5 1600 (~$115) стали популярнее.

Шестиядерный процессор от Intel в текущем рейтинге популярности процессоров занимает третью позицию. Core i5-9600KF – чип с функциональной формулой 6/6, рабочей частотой 3,7/4,6 ГГц и разблокированным множителем. Индекс «F» в названии указывает на отключенную интегрированную графику. Модель была представлена еще в начале 2019 года, однако ее выход на рынок несколько затянулся. Согласно официальному прайс-листу Intel, стоимость версий с деактивированным видеоядром должна быть на $25–30 ниже, чем у равнозначных версий с GPU.

Однако на старте продаж ситуация была абсурдной, такие версии предлагались дороже модификаций со встроенной графикой. Причем это продолжалась первые 3–4 месяца. Затем стоимость начала снижаться и когда фактический ценник Core i5-9600KF оказался на ~$30 ниже, чем у Core i5-9600K, версия с отключенным видеядром стала популярнее у тех, кто использует систему с дискретной видеокартой. Разблокированный множитель позволяет поиграться с разгоном, потому эта модель также пользуется спросом у экономных энтузиастов, а также любителей поиграть, которые не прочь самостоятельно поэкспериментировать с тактовыми частотами CPU.

AMD умело поддерживает интерес к своим решениям предыдущих поколений. С выходом очередных процессоров предшественники не предаются забвению, а остаются в строю. Разработчик официально снижает стоимость таких моделей, предлагая хорошее соотношение цена/производительность в своем классе. Такая стратегия отлично работает, и популярность 6-ядерных Ryzen 5 2600 (6/12; 3,4/3,9 ГГц) – наглядный тому пример. Конечно, с выходом обновленных Ryzen 5 1600, которые фактически ничем не отличаются от модели 2000-ной серии, но стоят дешевле (~$115 vs. $145), интерес к Ryzen 5 2600 будет снижаться. Это уже происходит. Впрочем, наверняка и в этой ситуации AMD что-то придумает. Компания без стеснений играет ценниками своих продуктов, а подобный способ точно сработает.

Интересная модель для тех, кому нужно больше производительности на привычном десктопе. Чиплет-архитектура новых процессоров AMD с несколькими кристаллами на одной подложке позволила компании предложить процессоры с увеличенным количеством ядер по умеренной цене. Скоростной 12-ядерный 24-поточный чип за $570 в целом изменяет представление о доступности моделей такого класса. При этом для Ryzen 9 3900X используется массовая платформа Socket AM4, что также сказывается на общей стоимости системы.

Некоторое время спустя после начала продаж чипов Matisse модель оставалась в дефиците, а потому стоимость была заметно выше рекомендованной. Однако после того, как розничная цена опустилась ниже $600, популярность Ryzen 9 3900X неизменно увеличивается. Пятое место в рейтинге, пожалуй, даже несколько удивляет. Процессор раскрывает свои возможности в многопоточных задачах, но видимо количество пользователей сталкивающихся с такими задачами достаточно велико.

Достаточно высокий пользовательский интерес к Core i5-9400F не вызывает удивления. Это самая доступная 6-ядерная модель в линейке Intel Coffee Lake. Именно этот процессор мы рекомендуем для базовых игровых конфигураций в «ПК месяца». Шести вычислительных ядер зачастую достаточно чтобы избежать фризов и подлагиваний даже в тяжелых сетевых проектах. Частотная конфигурация 2,7/4,1 ГГц особо не должна смущать, потому как фактическая рабочая частота заметно выше базовой даже под нагрузкой на все вычислительные блоки. К сожалению эта модель не имеет разблокированного множителя, потому заметно ускорить чип не получится. Но и в штатном режиме процессор весьма неплох за свои деньги (~$180).

Высокое место Ryzen 7 2700 в рейтинге популярности – еще один наглядный пример продления активной жизни удачных моделей AMD из предыдущих поколений. По данным hotline.ua, этот процессор семейства Pinnacle Ridge появился в продаже в середине апреля 2018 года по цене ~$350–370. C того времени стоимость базового 8-ядерника медленно снижалась до рекомендованных $300. А вот после анонса 7-нанометровых Ryzen 3-го поколения предшественников дополнительно заметно уценили. Ныне Ryzen 7 2700 стоит ~$180, что почти вдвое ниже стартовой розничной стоимости и дешевле новых 6-ядерных чипов Ryzen 5 3600. Да, вычислительная архитектура Zen+ менее эффективна, чем Zen 2, но, несмотря на разницу в IPC, процессоры с функциональной формулой 8/16 могут оказаться предпочтительнее моделей с 6/12 в многопоточных задачах. В этом мы убеждались во время сравнительных тестов.

Данную 4-ядерную модель от Intel можно назвать настоящим бюджетным хитом. Модификация процессора с отключенной графикой предлагается по очень привлекательной цене (~$85). Любопытно, что в данном случае в украинской рознице его стоимость даже ниже заявленной в официальном прайс-листе производителя ($97). Очевидно Intel негласно демпингует в нижнем сегменте, пытаясь сдерживать натиск AMD. И такие методы действительно работают.

В итоге имеем очень экономичный процессор с функциональной формулой 4/4 и рабочими частотами 3,7/4,2 ГГц. В целом идея Intel предложить версии чипов с деактивированным видеоядром с заметной скидкой оказалась очень удачной. В случае с Core i3-9100F и Core i3-9100 фактическая разница в цене и вовсе почти двукратная. Потому для систем с дискретной видеокартой выбор очевиден.

На шестиядерные модели Intel с разблокированным множителем сохраняется достаточно устойчивый спрос. Несмотря на то, что в продаже есть более доступная модификация Core i5-9600KF, некоторых покупателей привлекает полновесная модель Core i5-9600K с интегрированной графикой. Каких-то других преимуществ у нее нет, потому покупка этого чипа актуальна для случаев, когда вы рассчитываете обходиться без дискретной видеокарты или же для каких-то задач при обработке видео вам необходим блок транскодирования Intel QuickSync. Попутно напомним, что процессоры Intel с индексом «K» в названии модели поставляются без штатного кулера. Производитель полагает, что владельцы энтузиастских CPU сами выберут оптимальную систему охлаждения. Так оно и есть, но это дополнительные затраты даже если разгон процессора в принципе не планируется.

Замыкает десятку самых популярных чипов на hotline.ua младшая 8-ядерная модель семейства Matisse. Процессоры с функциональной формулой 8/16 становятся стандартом для мощных универсальных платформ. Такие CPU и для ресурсоемких игр имеют отличный запас производительности, и в многопоточных задачах показывают хорошие результаты.

С переходом на архитектуру Zen 2 у процессоров AMD заметно возросла производительность на такт (IPC), при этом Ryzen 7 3700X также хорош при кодировании видео и рендеринге сцен, где количество ядер/потоков является определяющим. В подобных задачах этой модели нет альтернатив от Intel за $350–370. Энтузиасты могут посетовать на слабый потенциал для разгона, но здесь производитель уже позаботился об очень агрессивной системе динамического ускорения потому даже в штатном режиме процессор работает почти на пределе. Разве что для максимальных результатов стоит дополнительно подумать о более эффективном охлаждении.

Итоги

Итак, какие же тренды уходящей зимы можно отметить? Как видим, процессоры AMD заметно потеснили чипы Intel. Из десятки наиболее популярных десктопных моделей лишь четыре принадлежат компании Intel (40%). Конечно, этих данных недостаточно для оценки фактической доли рынка производителей, но в сегменте «самосборов» количественное соотношение может быть даже более выражено в сторону решений AMD.

Розничным покупателям наиболее интересны CPU средне-высокого класса. В топе вовсе нет самых доступных AMD Athlon или Intel Pentium/Celeron. Более того, если смотреть далее по списку популярности, то эти чипы появляются в рейтинге лишь в третьей десятке. Учитывая заметное снижение цен на 4-ядерные модели и базовые 6-ядерники, многие пользователи предпочитают немного доплатить за более высокую производительность.

Любопытно, что в TOP-10 лишь одна модель предлагается с активированной встроенной графикой. Процессоры AMD с увеличенным количеством ядер в принципе не имеют интегрированного видеоядра, а среди моделей Intel в фаворе версии с деактивированным GPU, которые стоят дешевле.

Рейтинг популярности процессоров динамически изменяется. Актуальная версия всегда доступна на hotline.ua. Это же касается и любых других устройств/продуктов, предлагаемых в каталоге. Достаточно выбрать интересующую категорию и сделать сортировку «по популярности». То есть в любой момент есть возможность оценить самые востребованные позиции в классе, тем самым не пропустив новинки, уцененные модели или интересные акционные предложения.

В случае с процессорами можно было обратить внимание на взрывной рост интереса к обновленной версии Ryzen 5 1600 c 12-нанометровым кристаллом, или же Ryzen 9 3900X, который основательно подешевел после старта продаж, а потому чаще стал попадать в перечень потенциальных покупок. По каждой позиции также видна динамика средней цены, количество поставщиков и уровень спроса. Владея такой информацией, проще сделать правильный выбор. Удачных покупок!