ТОП 10 самых популярных авто на рынке Украины в 2025 году

Судя по статистике зарегистрированных новых автомобилей, в лидерах держатся все те же герои, как и много лет подряд. Любимцы украинцев неизменны, но рынок китайских автомобилей вносит свои коррективы. Смотрим, какие же именно машины выбирали водители в первом полугодии 2025 года.

Volkswagen Touareg (707 авто)

Большой премиальный кроссовер, который сочетает в себе роскошь, мощность и передовые технологии. Модель 2025 года имеет обновленный дизайн с современными линиями, большой решеткой радиатора и стильными светодиодными фарами. Интерьер отличается высококачественными материалами, продуманной эргономикой и большими сенсорными экранами, которые контролируют мультимедийные и климатические системы.

Touareg известен комфортом ходовой части, плавностью хода и уверенностью на дороге даже в сложных условиях. Премиальный набор систем безопасности и помощи водителю делает этот SUV идеальным выбором для тех, кто ценит комфорт и безопасность. Главным недостатком является высокая стоимость и значительный вес автомобиля, что влияет на расход топлива, который в реальности достигает 14 литров в бензиновой версии.

Технические характеристики и ориентировочная цена Volkswagen Touareg

Характеристики Значение Двигатель 3.0 л V6 бензиновый турбо мощность 231-286 к.с. Крутящий момент 500-600 Нм Привод Полный (4MOTION) Трансмиссия 8-ступенчатая автоматическая Tiptronic Разгон 0-100 км/ч ≈ 6,1-7,5 с Расход топлива (смешанный цикл) 6,6-11,0 л/100 км Объем багажника 810 л (при сложенных сиденьях — до 1800 л) Размеры (Д × Ш × В), мм 4878 × 1984 × 1702 Колесная база 2894 мм Ориентировочная цена в Украине От 2 777 817 грн и выше

Volkswagen Touareg подходит для тех, кто ищет просторный и надежный автомобиль для семейных поездок и дальних путешествий с высоким уровнем комфорта и безопасности.

Mazda CX-5 (731 авто)

Японский красавчик остается одним из самых популярных компактных кроссоверов благодаря удачному сочетанию стильного дизайна, качественной сборки и приятной динамики. В 2025 году модель получила обновление в виде более мощных двигателей и более современной мультимедийной системы CX-5 известна своим сбалансированным управлением, плавностью хода и отличной шумоизоляцией салона. В комплектации с бензиновым двигателем 2.5 л модель демонстрирует уверенную динамику и комфорт, что делает ее удобной как для городских поездок, так и для длительных путешествий. Mazda также известна вниманием к деталям и премиальным интерьером из качественных материалов, что добавляет ощущение комфорта и престижа.

Главным недостатком можно считать средний расход топлива, который в городском цикле достигает около 9 литров на 100 км, что является чуть более высоким показателем среди конкурентов. Кроме того, пространство на задних сиденьях и объем багажника могут быть несколько меньше по сравнению с некоторыми конкурентами этого класса. Для тех, кто ищет максимальное пространство, это может стать ограничением.

Технические характеристики и ориентировочная цена Mazda CX-5

Характеристики Значение Двигатель 2.5 л или 2.0 бензин мощность 150-194 л.с. Крутящий момент 213-258 Нм Привод Передний или полный (AWD) Трансмиссия 6-ступенчатая автоматическая Разгон 0-100 км/ч ≈ 9.9-9,0 с Расход топлива (смешанный цикл) 7,4-9,3 л/100 км Объем багажника 438 л Размеры (Д × Ш × В), мм 4575 × 1845 × 1675 Колесная база 2700 мм Ориентировочная цена в Украине От 1 274 000 грн до 1 742 000 грн

Mazda CX-5 — стильный и сбалансированный компактный кроссовер, который понравится тем, кто ценит качество исполнения, комфорт и драйвовые характеристики. Несмотря на немного больший расход топлива и устаревшие технологии, она остается одним из лидеров в своем сегменте.

Skoda Octavia (778 авто)

Skoda Octavia 2024 года получила косметическое обновление, которое сделало ее еще более современной и привлекательной. Автомобиль сохранил классический практичный дизайн с заметными обновлениями во фронтальной части — новая решетка радиатора, более тонкие светодиодные фары и обновленные бамперы. В салоне улучшили материалы, добавили новые опции мультимедиа и системы помощи водителю, что сделало модель более технологичной и комфортной. Octavia остается одним из самых универсальных автомобилей на рынке — с большим багажником и просторным салоном, что делает ее отличным выбором как для семей, так и для бизнеса.

Обновления не коснулись основных узлов, поэтому улучшения более косметические, чем технические. Также базовые комплектации могут казаться несколько скромными в оснащении, а стоимость моделей с расширенным набором опций достаточно высока. Для некоторых пользователей может быть ограничением отсутствие полноприводных версий в некоторых комплектациях.

Технические характеристики и ориентировочная цена Skoda Octavia

характеристика Значение Двигатель 1.5 л бензиновый (TSI) или 2.0 л турбо мощность 150-204 л.с. Крутящий момент 250-360 Нм Привод Передний или полный (в старших версиях) Трансмиссия 6- или 7-ступенчатая автоматическая DSG Разгон 0-100 км/ч 7,5-8,0 с Расход топлива (смешанный цикл) 5,9-6,1 л/100 км Объем багажника 600 л Размеры (Д × Ш × В), мм 4698 × 1829 × 1485 Колесная база 2686 мм Ориентировочная цена в Украине От 1 138 740 грн до 1 530 915 грн

Skoda Octavia 2024 года — комфортный, практичный и технологичный седан/универсал с обновленным дизайном и улучшенным оснащением. Она остается одним из лучших выборов в своем сегменте, предлагая хорошее соотношение цены, качества и функциональности.

Skoda Kodiaq (827 авто)

Skoda Kodiaq Sportline — семейный кроссовер с акцентом на комфорт и функциональность. Она сочетает в себе просторный и продуманный интерьер, качественные материалы и современные технологии, что делает поездки приятными как для водителя, так и для пассажиров. Sportline отличается спортивным дизайном с динамическими акцентами, а под капотом находится эффективный 2,0-литровый бензиновый двигатель, который обеспечивает хорошую динамику при разумном расходе топлива. Благодаря многим системам безопасности и ассистентам управления, Kodiaq Sportline идеально подходит для семейных поездок и долгих путешествий.

Основные недостатки — высокая стоимость топовой комплектации и не совсем «спортивное» поведение на высоких скоростях из-за большого веса и размера автомобиля. Кроме того, для некоторых пользователей может быть недостаточно вариантов полного привода, что ограничивает выбор для поездок в сложных дорожных условиях.

Технические характеристики и цена Skoda Kodiaq Sportline (бензиновая, 2025)

характеристика Значение Двигатель 2.0 л бензиновый, турбо мощность 150-204 л.с. Крутящий момент 320-340 Нм Привод Передний или полный (4×4) Трансмиссия 7-ступенчатая DSG Разгон 0-100 км/ч ≈ 7,4-9,9 с Расход топлива (смешанный цикл) 6,3-8,9 л/100 км Объем багажника 910 л (при сложенных сиденьях — до 2105 л) Размеры (Д × Ш × В), мм 4701 × 1883 × 1676 Колесная база 2791 мм Ориентировочная цена в Украине От 1 665 610 грн (базовая) до 1 900 578 грн (Sportline)

Skoda Kodiaq Sportline — надежный и комфортный семейный кроссовер с хорошей динамикой и современным оснащением. Он подходит для тех, кто ценит простор и безопасность, а также хочет спортивный дизайн без ущерба практичности. Модель хорошо сбалансирована, но её габариты и вес могут влиять на управляемость в некоторых ситуациях.

Volkswagen ID. Unyx (830 авто)

Volkswagen ID. Unyx — компактный электрический кроссовер с современным дизайном, ориентированный на городскую аудиторию, которая ценит удобство, технологии и экологичность. Автомобиль построен на модульной платформе MEB, что позволяет эффективно использовать пространство и снижать вес. Unyx имеет стильный внешний вид с четкими линиями, LED-оптикой и компактными размерами, что делает его очень маневренным в городе. Интерьер отличается минимализмом, качественными материалами и современной цифровой панелью приборов с мультимедийной системой, которая обеспечивает простое и интуитивное управление.

Из-за компактных размеров салона и аккумуляторной батареи, запас хода у Volkswagen ID. Unyx меньше, чем у более крупных моделей ID-серии — он ограничен примерно 426 км (WLTP), что может быть недостаточным для длительных путешествий без дополнительных зарядок. Также отсутствие полноприводных вариантов может быть минусом для покупателей, которые ценят большую проходимость.

Технические характеристики и ориентировочная цена Volkswagen ID. Unyx

характеристика Значение Электромотор Около 150 кВт (≈231 л.с.) Запас хода Примерно 426-614 км (WLTP) Батарея Литий-ионная, около 53,6-80,2 кВт*ч Привод Задний (RWD) Разгон 0-100 км/ч Примерно 7,7-8,0 с Максимальная скорость Примерно 160 км/ч Объем багажника Примерно 385 л Размеры (Д × Ш × В), мм 4663 × 1860 × 1610 Колесная база 2766 мм Ориентировочная цена в гривнах ≈ 1 000 000 — 1 200 000 грн (ориентировочно)

Volkswagen ID. Unyx — удобный городской электро кроссовер с современным дизайном, достаточным запасом хода для ежедневных поездок и высоким уровнем комфорта. Его компактные размеры и технологичное оснащение делают его хорошим вариантом для жителей городов, которые стремятся перейти на электротранспорт.

BYD Song Plus (982 авто)

BYD Song Plus EV — современный электрический кроссовер с запасом хода до 605 км (по циклу NEDC), что делает его конкурентом в среднем сегменте электромобилей. Модель оснащена технологией Blade Battery, которая повышает безопасность и долговечность батареи. Автомобиль отличается стильным и современным дизайном, с яркими LED-фарами и узнаваемой передней частью в стиле «Dragon Face». Интерьер оснащен двумя большими цифровыми экранами (12,3″ панель приборов и 12,8″ мультимедийная панель), комфортными сиденьями и богатым набором современных систем безопасности и помощи водителю.

Основным минусом является отсутствие официального сервиса в Украине и гарантии, что приведет к сложностям с ремонтом и запчастями. Также зарядка быстрой DC-станцией занимает около 30 минут для 30-80%, что является средним показателем, а реальный запас хода может существенно снижаться при низких температурах.

Технические характеристики и ориентировочная цена BYD Song Plus

характеристика Значение Электромотор 150-160 кВт (204-218 л.с.) Запас хода До 605 км (NEDC) Батарея Blade Battery, 71,8-87 кВт*ч Привод Передний (FWD) Разгон 0-100 км/ч ≈ 6,4 с Скорость зарядки DC 30-80% за ≈ 30 минут Объем багажника 574-1477 л Размеры (Д × Ш × В), мм 4785 × 1890 × 1660 Колесная база 2765 мм Ориентировочная цена в гривнах ≈ 1 100 000 — 1 300 000 грн (ориентировочно)

BYD Song Plus EV — современный электрокроссовер с хорошим запасом хода, прогрессивным дизайном и технологичным оснащением. Он подойдет тем, кто хочет экологичный транспорт с большим пробегом на одной зарядке, но без сложных полноприводных систем.

Toyota Land Cruiser Prado (993 авто)

Новый Land Cruiser Prado демонстрирует настоящую практическую элегантность: выдержанный дизайн с четкими гранями, «легкоремонтные» детали кузова (например, элементы, которые легко заменить как конструктор Lego) и рамная конструкция на базе платформы GA-F, общей с LC300 и Lexus GX550 — все это придает уверенности во время бездорожья и обеспечивает долговечность. Кроме того, автомобиль прекрасно справляется со многими внедорожными вызовами: во время теста он безупречно проезжал болото, песок, не требуя переключения режимов вождения с Auto на Mud или Sand — «King of off-road» в чистом виде.

Придраться можно только к расходу топлива: бензиновый 2.4-литровый турбо двигатель, мощностью 283 л.с., в смешанном цикле расходует около 12,4 л/100 км, тогда как на сложной местности может подскочить до 18-24 л/100 км, что является значительной цифрой для такого большого внедорожника. Кроме того, немалая масса (~2,33 т) и рамное шасси демпингуют комфорт: Prado тяжело маневрирует в поворотах, с выраженными кренами — что может не понравиться в обычном городском движении.

Технические характеристики и цена Toyota Land Cruiser Prado

характеристика Значение Двигатель Бензин, 2.4 л турбо (T24A-FTS), 283 л.с., 430 Нм (1700-3600 об/мин) Привод Постоянный полный с понижающей передачей Коробка передач 8-ступенчатая автоматическая Direct-Shift Габариты (Д×Ш×В), мм 4925 × 1980 × 1925 Колесная база, мм 2850 Клиренс, мм 215 Объем багажника, л 742 (до 2000 со сложенными сиденьями) Снаряженная масса, кг 2315 Максимальная скорость, км/ч 170 Расход топлива (смешанный цикл), л/100 км 12,4 Цена, грн 2 434 100 грн — 2 809 820 грн

Toyota Land Cruiser Prado — классика внедорожников, сочетающая легендарную проходимость, надежность и пространство с практическими решениями. Это выбор для тех, кто ценит реальную эксплуатационную мощь, а не чисто комфорт. Но будьте готовы к высокому расходу топлива и ограниченной маневренности в городской среде.

Hyundai Tucson (995 авто)

Обновленный Tucson стал верным спутником для повседневных поездок: с ним комфортно, надежно, а водителю — уютно и безопасно. Салон впечатляет эргономикой: передняя панель интегрирует два 12,3-дюймовых дисплея, а корпусно поднятая центральная консоль создает дополнительное пространство для хранения — ощущается как премиум, но в доступном классе.

Главный минус — цена, особенно в полноприводной топ-версии. Также гибридная установка не всегда обеспечивает максимальную экономию топлива: на трассе расход ≈ 7,5 л/100 км, а средний показатель — около 5 л/100 км в смешанном цикле.

Технические характеристики и цена Hyundai Tucson HEV Top (гибрид)

характеристика Значение Двигатель + Гибрид 1.6 л турбо бензин (180-215 л.с.) + е/мотор 60 л.с. Полная мощность ≈ 215 к. с. Привод Полный (4WD) Трансмиссия 6-ступенчатая автоматическая (E-shift) Разгон 0-100 км/ч ≈ 8,5 c Максимальная скорость ≈ 185 км/ч Расход топлива Трасса: ≈ 7,5 л/100 км; смешанный цикл: ≈ 5 л/100 км Багажный отсек ≈ 616 л (до 1795 л со сложенными сиденьями) Цена (HEV Top) ≈ 2 022 300 грн (~46 275 $) Минимальная цена HEV ≈ 1 166 600 грн (~26 700 $)

Такой гибридный Tucson отличается комфортом, стильным интерьером, технологичностью и хорошей динамикой. Но стоит дороже, а топливная эффективность оправдывает расходы лишь частично, особенно на трассе.

Toyota RAV4 (1 668 авто)

Toyota RAV4 2024 года — один из самых популярных и надежных кроссоверов на украинском рынке. Автомобиль сочетает комфорт, практичность и современные технологии, что делает его идеальным выбором для семей и активных пользователей. В комплектациях доступны бензиновые, гибридные (Hybrid) и подзарядные гибридные (PHEV) версии, которые обеспечивают хороший баланс между мощностью и экономичностью. Модель имеет стильный и современный дизайн с фирменной решеткой, LED-оптикой и просторным салоном с высококачественными материалами. Комплекс систем безопасности Toyota Safety Sense включает адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое торможение и многие другие функции, повышающие безопасность.

Среди минусов RAV4 2024 — достаточно высокая стоимость по сравнению с конкурентами, а также ограниченное пространство на задних сиденьях для пассажиров высокого роста. Багажник хоть и вместительный, но уступает некоторым конкурентам в классе. В базовых бензиновых версиях ощущается чуть более жесткая подвеска, а мультимедийная система могла бы быть более интуитивной.

Технические характеристики и ориентировочная цена Toyota RAV4

характеристика Значение Двигатель 2.0 л бензиновый; 2.5 л гибридный мощность 171 л.с. (бензин), 218 л.с. (гибрид) Крутящий момент 207 Нм (бензин), 221 Нм (гибрид) Привод Передний или полный (AWD) Трансмиссия Восьмиступенчатая автоматическая (бензин), бесступенчатая CVT (гибрид) Разгон 0-100 км/ч ≈ 8,1-8,5 с Расход топлива (смешанный цикл) 7,5-8,0 л/100 км (бензин), 4,8-5,0 л/100 км (гибрид) Объем багажника 580 л Размеры (Д × Ш × В), мм 4615 × 1865 × 1690 Колесная база 2690 мм Ориентировочная цена в Украине От 1 100 000 грн (бензин) до 1 650 000 грн (гибрид)

Toyota RAV4 2024 года — надёжный и функциональный кроссовер с современным оснащением и высоким уровнем безопасности, который подходит для широкого круга пользователей. Благодаря наличию гибридных версий он также интересен тем, кто стремится уменьшить расход топлива и влияние на окружающую среду.

Renault Duster (2480 авто)

Renault Duster — популярный компактный кроссовер, который пользуется успехом благодаря своей надежности, практичности и доступной цене. Модель 2025 года получила более современный дизайн с более агрессивной передней частью, новыми светодиодными фарами и обновленными бамперами, что делает Duster более привлекательным в своем сегменте. Внутри автомобиля теперь больше современных технологий — обновленная мультимедийная система с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, а также улучшенная эргономика салона. Высокий клиренс и прочная подвеска делают Duster пригодным для поездок не только по городу, но и по бездорожью.

Основные недостатки — простота материалов салона и не самый высокий уровень шумоизоляции, что может создавать ощущение бюджетности. Также некоторые версии имеют ограниченные возможности комплектаций и не очень мощные базовые двигатели, а полный привод только с механической коробкой и гибридной системой. Для тех, кто ожидает больше комфорта и премиальности, Duster может показаться слишком простым.

Технические характеристики и ориентировочная цена Renault Duster

характеристика Значение Двигатель 1.3 л бензиновый турбо или 1.2 Hybrid мощность 150 л.с. Крутящий момент 250 Нм Привод Передний или полный (4×4) Трансмиссия 6-ступенчатая механическая или 7-ступенчатая автоматическая Разгон 0-100 км/ч ≈ 11,0 с Расход топлива (смешанный цикл) 6,4 л/100 км Объем багажника 411 л Размеры (Д × Ш × В), мм 4343 x 1574 x 1661 Колесная база 2657 мм Ориентировочная цена в Украине От 997 900 грн до 1 178 800 грн

Renault Duster — практичный и недорогой кроссовер, который подходит для ежедневных поездок и легкого бездорожья. Он предлагает хороший базовый уровень оснащения, удобный салон и надежные технические характеристики, что делает его хорошим выбором в сегменте бюджетных SUV.