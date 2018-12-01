Tsioque: приключения пленённой принцессы

И снова перед нами польская игра весовой категории «инди» – на этот раз практически полностью классическая адвенчура: двухмерная, красочная, очень забавная и чуть мрачноватая одновременно, а вдобавок ещё и в меру сложная и оригинальная. Несмотря на то что героиней является маленькая девочка, Tsioque явно покажется куда более понятной не детям, а взрослым, для которых она и предназначена даже в большей степени, чем, скажем, My Brother Rabbit.

TSIOQUE Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Mac OS X

Разработчик Smile / OhNoo Studio

Издатель OhNoo Studio

Языки польский, английский, русский плюс три других

Сайт, Steam, GOG

Состоящая из трёх человек OhNoo Studio из Гдыни известна любителям оригинальных проектов приключенческого жанра по вышедшей в 2015 году своеобразной хоррор-адвенчуре Tormentum – Dark Sorrow, вся графика которой выполнена в мрачном сюрреалистическом стиле, навеянном произведениями Х. Р. Гигера и Здзислава Бексиньского, – весьма специфическом и, во всяком случае, очень уж «на любителя». Тем более неожиданным было появление этой студии на Kickstarter в середине 2015 года с проектом совсем иного рода – ярким, сочным и на первый взгляд даже детским. Дело в том, что за дизайн игры отвечал известный польский художник-мультипликатор Алек Василевский, завоевавший немало призов за свои двухмерные рисованные фильмы (такие как Lucky Day Forever или Splinter Cell Blacklist Animated) и скрывающийся под вывеской студии Smile. Tsioque удалось собрать даже чуть больше запрошенных 35 тыс. долларов, однако вместо намечавшегося октября 2016-го адвенчура появилась на свет двумя годами позднее, – что для инди-проектов краудфандинга отнюдь не редкость. Впрочем, глядя на то, что в итоге получилось у Алека с OhNoo Studio, можно сделать вывод, что задержка объясняется усердной полировкой всех составляющих игры до прямо-таки безупречного блеска.

Tsioque – как ни странно, произносится это слово как «Чок», – так зовут нашу главную героиню: маленькую принцессу, живущую в сказочном мире, а именно в огромном и величественном замке вместе с мамой-королевой. Однако в один не очень прекрасный день венценосная родительница вынуждена была отправиться в дальний боевой поход, – судя по всему, за замком приглядывать было некому, вот он и попал в чёрные руки Злого Чародея, тотчас же расставившего повсюду стражу из мелких и вредных бесенят и заточившего наследницу престола в подземелье её собственного бывшего дома. Понятное дело, что нашей задачей является выбраться из темницы и по возможности разделаться со злобным захватчиком; сразу скажем, что, как и в недавней и также польской Bad Dream: Fever, примерно в середине этой истории обязательно случится «неожиданный поворот»™, позволяющий взглянуть на всё происходящее с несколько иной стороны (как можно будет заметить, очень автобиографической для основного автора игры).

Картинка Tsioque привлекает с первого же взгляда: сочная и «мультяшная» двухмерная графика ручной работы с видом от третьего лица выглядит пусть и немного старомодно, но очень симпатично, особенно на фоне современных экспериментов с пикселями, грубыми полигонами и импрессионистским размытием текстур, заставляя вспомнить нетленную классику квестового жанра, а из новых проектов – к примеру, Darkestville Castle. Фоновые декорации сводятся, по большей части, к интерьерам упомянутого уже сказочного псевдосредневекового замка; всё действие разворачивается ночью, но вездесущие факелы несколько скрашивают общую тёмную атмосферу. Персонажи и подавно выглядят совсем не страшно, а очень даже забавно, особенно стражники-бесенята в великоватых для них рыцарских доспехах; сама принцесса Чок легко выделяется на общем фоне своими занимающими три четверти лица глазами (обычно ещё и расширяющимися от страха и гнева), хотя со стилистикой аниме её внешний облик имеет всё же мало общего. Анимация за авторством профессионального художника-мультипликатора ожидаемо великолепна; музыкальное оформление вполне атмосферно и выполнено силами композиторов, ранее работавших с Алеком Василевским над его мультфильмами. А вот озвучки почти что и нет: разговаривать во враждебном окружении героине не с кем, бесы к разглагольствованиям также обычно не склонны, и вся речь сводится разве что к одиноким ворчливым репликам Главного Злодея, недовольного всяческими шумами в замке, которые отвлекают его от учёных и явно коварных занятий.

Интерфейс относится к классу «point and click» и по традиции последних лет прост и интуитивно ясен: курсор принимает форму «шагов» для перехода в следующую локацию, «глаза» в редких случаях простого осмотра доступных в данном помещении достопримечательностей и «руки», отвечающей за все прочие возможные действия с активными объектами на экране. Во время демонстрации неинтерактивных анимированных сценок – в том числе и передвижения героини, не такого уж и быстрого, как иногда хотелось бы, – курсор отображается в виде шестерёнок: пропускать такие ролики не разрешается. Немногочисленный инвентарь открывается как по нажатии правой кнопки мыши, так и посредством клика на значке сумки в правом нижнем углу: изображения взятых ранее предметов выводятся вверх по линии, комбинировать их нельзя. Зато через некоторое время после начала Чок сможет заменить свой скромный ридикюль на куда более вместительную и даже волшебную модель вещмешка, что позволит подбирать габаритные полезные предметы, ранее туда не влезавшие.

На протяжении практически всей игры мы находимся во враждебном и опасном окружении, в которое превратился сказочный замок наших предков, – а потому геймплей отчасти представляет собой Stealth в его чисто адвенчурном исполнении. Понятно, что биться с бесами и Чародеем напрямую у маленькой девочки не получится (хотя орудовать дубинкой и наряжаться в доспехи ей всё же придётся), – остаётся только красться, использовать вуаль невидимости и вообще всячески обводить врагов вокруг пальца. В этом плане едва ли не каждый экран содержит в себе мини-головоломку, которую требуется решить для продвижения дальше: загадки весьма разнообразные и практически не повторяются. При этом привычные квестовые задачки на использование нужных предметов или открытие кодовых замков щедро разбавлены аркадными вставками и QTE-действиями на скорость рефлексов: таким образом мы, например, перебегаем открытое пространство на лестнице или на крепостной стене, улучая моменты, пока стражники смотрят в другую сторону, – или же вовремя прыгаем или пригибаемся, пока враг бросает в нас кошками (sic! – это одна из первых и сравнительно сложных задачек, требующая не только быстрой реакции, но и внимательного наблюдения за происходящим в различных частях экрана). «Умереть» можно буквально на каждом шагу от любого лишнего движения, – но «наказываются» такие действия исключительно возвращением на исходную позицию за несколько секунд до неправильного решения. К счастью, Чок не одна в заполненном нечистой силой окружении, и самые разные существа, от пауков до зебры, помогут ей преодолеть многие опасности. Кроме того, придётся героине заниматься и смешиванием волшебного зелья, приготовлением чая или даже кройкой и шитьём, – к счастью, такие мини-игры интересны не только для маленьких девочек, а при желании их разрешается и вовсе пропускать.

Единственный недостаток, который можно поставить в упрёк творению Smile и OhNoo Studio, – это небольшая даже по сегодняшним меркам продолжительность: для успешного завершения необычной истории принцессы Чок понадобится всего лишь около трёх часов, а в случае мастерского преодоления всех аркадных вставок с первого раза и того меньше. Зато каждая минута, проведённая вместе со злосчастной маленькой принцессой, определённо покажется приятной: Tsioque представляет собой редкий пример «качества в ущерб количеству», где незамысловатый в общем-то игровой процесс, краткая сюжетная линия и простые, но оригинальные головоломки не просто помещены в красочную обёртку, но и подогнаны и выверены с точностью до миллиметра. Рекомендуем всем любителям классических приключенческих игр!

4.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Сочная двухмерная картинка; забавные персонажи; разнообразные загадки Минусы: Небольшая продолжительность Вывод: Классическая лёгкая адвенчура с аркадными вставками, безупречная практически во всём, за исключением отводимого на прохождение времени

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