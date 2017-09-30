Darkestville Castle: старая злая адвенчура

В добрых и мирных играх приключенческого жанра не так уж и часто предлагается вживаться в роль заведомо «нехорошего» персонажа – для примера можно вспомнить разве что тирана-коротышку Ceville или куда более древнюю и классическую Kyrandia 3: Malcolm’s Revenge. Причём, как правило, игровой процесс от перемены моральной ориентации протагониста особо не меняется, так что предаваться различного рода вредным козням не приходится: рано или поздно, но по сюжету всегда обнаруживается кто-то с ещё более коварными планами и ещё более жутким «Муа-ха-ха!», – и вот уже горе-злодей вынужден выступать в непривычной для него (но не для нас) роли спасителя мира. Ну или хотя бы одного отдельно взятого города: в Darkestville Castle всё именно так и будет – хотя бы уже потому, что эта современная адвенчура изо всех сил пытается походить на The Curse of Monkey Island. И делает это настолько успешно, что обвинения в плагиате выдвигать как-то не очень и хочется.

Darkestville Castle Жанр Адвенчура

Платформы Windows / Mac OS X

Разработчик Epic LLama

Издатель Buka Entertainment

Сайт, Steam

Инди-команда Epic LLama из далёкой знойной Аргентины, состоящая из нескольких друзей детства, увлекавшихся в этом самом детстве адвенчурами эпохи «золотого века» жанра, специализировалась на создании миниатюрных браузерных flash-проектов для игровых сайтов, но в 2015 году, с закатом соответствующего рынка, решилась взяться за реализацию своей мечты: создать на движке Unity нечто такое, что можно было бы принять за реинкарнацию классического Point-and-click приключения в духе всё того же Monkey Island. И если недавний Thimbleweed Park от авторов упомянутой самой знаменитой квестовой серии всех времён и народов стилизован под 1980-е, то Darkestville Castle отправляет нас прямиком в середину-конец 1990-х: никаких крупных пикселей и тем более таблички с управляющими глаголами, но и никакого 3D, а яркая и красивая рисованная картинка на полный экран, пусть и в HD-разрешении, плюс курсор, при нажатии левой кнопки мыши выдающий набор из трёх возможных действий, ну и, конечно же, в меру оригинальный сюжет. Достаточно сказать, что ещё до релиза игра удостоилась премии Indie Prize в категории «Лучшее повествование», а также и номинаций Awesome Games Awards и DevGAMM 2017.

Собственно, стилизацией под приключения Гайбраша нашего Трипвуда сегодня никого удивить нельзя, но Darkestville Castle выделяется из общего ряда уже главным своим героем: демоном по имени Сид с обаятельной улыбкой на все клыки от уха до уха. Когда-то давно, несмышлёным пятилетним демонёнком, попал он вместе с загадочной упавшей звездой в город Даркествилль, где так и остался, поселившись в итоге в местном просторном замке. Люди воспринимают Сида совсем как своего, несмотря на все его коварные проделки, мелкие пакости и усиленные попытки казаться архизлодеем, – как правило, никаких масштабных разрушений у него никогда не выходит, конструируемые им бомбы и прочие хитроумные приспособления по техническим причинам не взрываются и не работают, как задумано, – так что для соседей он выглядит скорее забавным хулиганом-шутником, привносящим хоть какое-то разнообразие в тихую и размеренную жизнь провинциального местечка. Правда, есть у героя и непримиримый противник – малый по имени Дэн Типот, давно уже поклявшийся свести даркествилльского демона с лица земли назад в преисподнюю…

«Мультяшная» графика адвенчуры отличается традиционными для последователей The Curse of Monkey Island чуть искривлёнными пропорциями, крупными деталями и сочной палитрой. Нажатие левой кнопки мыши позволяет перемещаться, а клик на одном из активных объектов раскрывает мини-меню наподобие хрестоматийной «монетки», с командами «Взять», «Осмотреть» и «Говорить». По углам экрана расположены иконки настроек (слева вверху – к сожалению, сохранить игру вручную не разрешается), инвентаря (сундук слева внизу, открыть который можно также и колёсиком мыши) и подсветки активных точек (знак вопроса справа вверху – почему-то клавиатурного сокращения для этого действия не предусмотрено, а правая кнопка мыши остаётся совсем уже не задействованной). Впрочем, пиксельхатингом заниматься практически не придётся: как уже отмечалось, изображение отличается ясностью и отчётливостью, и все достойные внимания предметы заметны с первого взгляда. В инвентаре их можно свободно рассматривать (пусть и не в приближении, а только для вывода на экран комментария Сида) и, разумеется, комбинировать, – за исключением двух увесистых фолиантов, содержащих в своих на первый взгляд сумбурных текстах немало полезных подсказок. При беседах с персонажами выводится список реплик, которые, правда, при использовании не исчезают.

Как можно видеть, квестовые задачки на сбор и применение предметов и на выбор тем в разговорах здесь вполне традиционны. При этом по содержанию головоломки Darkestville Castle очень даже оригинальны: к примеру, загадка со звонком в техподдержку адского портала – одна из лучших в адвенчурах последнего времени, да и одна из наиболее смешных. Персонажи здесь один другого забавнее: несмотря на мрачноватый антураж, аргентинский юмор выглядит совсем даже не чёрным; ну а когда после некоторых событий первой главы Сид отправляется в путешествие в совсем уже отдалённые места, фантазия авторов и подавно перестаёт ограничиваться рамками каких бы то ни было традиций – хотя хватит здесь отсылок и к иным явлениям массовой культуры, помимо памятных творений Рона Гилберта и его коллег эпохи 1990-х.

При этом большинство способов использования собранных на просторах Даркествилля предметов в меру логичны, хотя тот факт, что практически в любой момент нам доступна любая из имеющихся в данной главе локаций, перемещаться между которыми можно при помощи глобальной карты, значительно увеличивает число возможных комбинаций. К примеру, способ использования туалетной бумаги в игре весьма неординарен (нет, «туалетного» юмора, как в Randal’s Monday, к счастью, не будет). Разве что ближе к концу геймплей не обойдётся без попыток применить некоторые предметы на всех возможных активных точках подряд, но и этот шаг оказывается более-менее обоснованным в сюжетном отношении. Говорить же об этом последнем, пожалуй, всё-таки не стоит во избежание спойлеров.

Конечно же, любителю адвенчур будет нелегко закрыть глаза на едва ли не нарочитую вторичность Darkestville Castle: и анимация главного героя, и колорит «ночных» сцен, и даже отчасти стиль музыкального сопровождения, при всей их симпатичности, не могут в который уже раз не вызывать в памяти классику жанра. Многие загадки традиционно делятся на три части, а последняя из них так и подавно скопирована из концовки Monkey Island 2: во время неизбежной финальной встречи с главным антагонистом нужно будет в немного нервной обстановке воспроизвести одну из ранее уже решавшихся в игре задачек на комбинацию нужных предметов. Тем не менее, удовольствие от прохождения аргентинской игры, которое займёт около шести часов, получаешь ничуть не меньшее, чем от той самой классики, – а не это ли главное?

Стоит также отметить, что «Бука» обеспечила перевод на русский язык не только текста, но и озвучки, – что в адвенчурах последних лет, особенно «инди»-уровня, встречается крайне редко, тем более что и актёры подобраны очень даже хорошо. Единственно что – шрифт локализованной версии, в отличие от своего англоязычного коллеги, может показаться многим слишком уж банальным. И всё же – наши самые лучшие рекомендации и наш выбор!



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