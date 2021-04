«Вот когда будет 800 км – тогда и поговорим!»: ТОП-5 электромобилей с большим запасом хода

Недавний дебют Mercedes EQS с запасом хода 770 км заново встряхнул рынок. Начав новую историю электромобилей с запаса хода 130-180 км (условно 100 миль), мир электромобилей довольно быстро перешел к отметке 300-350 км (200 миль), а сегодня привычной становится знаковая цифра уже в 500-550 км (300-350 миль). Что следующее на горизонте? Похоже, новым вызовом для создателей электрокаров является запас хода в 700-800 км или 500 миль. И новый Mercedes EQS показал, что мы уже близки к этому рекорд… Стоп! Возможно, в мире существуют другие электромобили, которые способны «замахнутся» на 700-800 км?

Мы подготовили подборку из пяти электромобилей с наибольшим запасом хода на одном полном заряде аккумулятора. Обязательные требования: легковой седана или лифтбек (не кроссовер и не пикап), продажи уже стартовали или стартуют в 2021-2022 году, указание запаса хода по циклам WLTP или EPA, заявлена серийная версия, а не концепт. Словом: это электромобили из настоящего или ближайшего будущего, которые точно можно будет купить. И, наконец, проехать маршрут Киев-Львов или Харьков-Одесса на одной зарядке аккумулятора: именно то, чем занимаются комментаторы ITC.ua каждые выходные!

Mercedes EQS: запас хода – до 770 км WLTP

Начнем с «виновника торжества» – электромобиля Mercedes EQS. Которые уже многие успели окрестить «S-Класс на батарейках». А ведь статус и правда соответствует: немаленький 5,22-метровый электрокар получил практически все передовые технологии немцев. Максимальная версия EQS 580 4MATIC может предложить полный привод и 385 кВт (524 л.с.) мощности. Салон удивляет передней панелью Hyperscreen со встроенными сенсорными дисплеями и общей диагональю 55 дюймов. Задние колеса могу поворачиваться на угол до 4,5 градусов или даже до 10 градусов (опционально) для улучшения маневрирования…

Mercedes EQS – запас хода 770 км WLTP, старт продаж в 2021 году, цена ориентировочно от $100 тыс.

Но в данной подборке нас, прежде всего, интересует аккумулятор и запас хода. Берем по максимуму: для Mercedes EQS заявлен аккумулятор емкостью 107,8 кВтч, который способен обеспечить запас хода до 770 км (согласно правилам измерительного цикла WLTP). Похоже, «спасибо» следует сказать не только аккумулятору, но и отменной аэродинамике – с показателем Сх=0.20 новинка является одним из самых обтекаемых электромобилей в мире. Что ж, каплеобразный кузов с сильным смещением салона вперед оправдан гонкой за километрами. Или нет? Чем ответят конкуренты?

BMW i4: запас хода – до 590 км WLTP или до 300 миль ЕРА (483 км)

Историческое соперничество двух немецких марок продолжается и в сегменте электромобилей. Еще недавно BMW i4 ходил в статусе концепта, но вот недавно представлена серийная версия. Судя по индексу, электромобиль займет промежуточное положение между моделями 3-серии и 5-серии – т.е. BMW i4 окажется меньше, чем Mercedes EQS. Однако практически не уступит ему в мощности и динамике: ожидается 390 кВт (530 «лошадей») и разгон 0-100 км/ч за четыре секунды. А вот в чем уступит, так это в запасе хода: около 600 км.

BMW i4 – запас хода до 590 км WLTP или 300 миль ЕРА (483 км), старт продаж в 2021 году, точных данных по цене пока нет

Почему так? Потому, что изначально для BMW i4 был заявлен аккумулятор на 80 кВтч. Хотя появление серийного кроссовера BMW iX намекает нам на возможный аккумулятор емкостью 100 кВтч. Аналогичный нюанс связан и с допустимой мощностью зарядки постоянным током (DC ток) от терминалов «быстрой зарядки». Ранее для BMW i4 была заявлена мощность 150 кВт, что было достойно пару-тройку лет назад, но не сегодня. Ведь, к примеру, тот же кроссовер BMW iX готов работать с зарядной станцией мощностью 200 кВт – и даже это далеко не рекорд по нынешним временам. Словом: пока все выглядит так, что BMW i4 находится в позиции догоняющего. Хотя у компании BMW уже есть наработки, которые помогут сделать качественный рывок вперед.

Tesla Model S: запас хода – до 520 миль ЕРА (837 км)

Какая же подборка электромобилей – да без Tesla?! Тем более, что компания недавно провела масштабную техническую ревизию электрокара Model S и это обернулось новыми достижениями. В том числе – увеличением запаса хода: версия Long Range готова замахнуться на 412 миль ЕРА (560 км). А специальная версия Plaid+ и вовсе снова готова отстаивать лидерские позиции Model S в сегменте электрокаров: запас хода 520 миль ЕРА (837 км), разгон 0-100 км/ч в пределах двух секунд и максимум около 322 км/ч.

Tesla Model S: версия Long Range – запас хода 412 миль ЕРА (560 км), продажи уже открыты, цена от $80 тыс.; версия Plaid+ – запас хода 520 миль ЕРА (837 км), старт продаж в 2022 году, цена – от $150 тыс.

Номинально Tesla Model S Plaid+ является рекордсменом по запасу среди серийных электромобилей. Проблема в том, что «почти серийных»: ведь если Long Range уже доступна, то версия Plaid+ пока лишь в планах и предварительных заказах. А ведь есть уже конкуренты, которые «наступают на пятки», в том числе – и в вопросах запаса хода.

Lucid Air: запас хода – до 517 миль ЕРА (832 км)

Среди всех стартапов «убийц Tesla» вот этот – один из самых успешных и реальных. Все потому что люди не делали инфо-шум, а делали свое дело. И сделали: серийная версия электромобиля Lucid Air стартует уже в этом году, причем сразу в нескольких версиях – начиная с $70 тыс., что по нынешним временам вполне нормально для крупного почти –метрового электрокара. Однако нас интересует максимальная версия: аккумулятор на 113 кВтч, запас хода 517 миль ЕРА (832 км), мощность 800-1 080 л.с., максимум 250-270 км/ч, разгон 0-100 км/ч за 2,5-3 секунды. Но и ценник уже не $70 тыс., а все $131-161 тыс. в зависимости от комплектации.

Lucid Air: запас хода до 517 миль ЕРА (832 км), старт продаж в 2021 году, цена от $131 тыс. (стартовая версия от $70 тыс.)

Электромобиль Lucid Air интересен не только в общих цифрах, но и в деталях. Так, он создан на собственной масштабируемой платформе LEAP, которая в будущем позволит выпускать и другие электрокары: встречалась информация о подготовке кроссовера. Для новинки заявлена отличная аэродинамика Cd=0.21 и автопилот третьего уровня. Наконец, обещана даже работа с напряжением до 900 В и поддержка «быстрых зарядок» мощностью до 350 кВт – также один из рекордных показателей на сегодняшний день.

Lightyear One: запас хода – до 725 км WLTP (или… до бесконечности)

А завершим данную подборку еще одним интересным и необычным электромобилем. Хотя модель Lightyear One можно называть даже не «электромобилем», а «солнечным автомобилем»: ведь большая часть крупного (5,06 м) обтекаемого корпуса покрыта фотоэлектрическими солнечными панелями, которые вырабатывают электрический ток. По заверениям создателей, один солнечный день позволяет подзарядить тяговый аккумулятор на 50-70 км пробега, а один час на солнце дает +12 км пробега. Если говорить в годовом масштабе, то можно рассчитывать на +7-20 тыс. км пробега. Таким образом, в солнечных странах да при небольших разъездах Lightyear One способен заряжать себя сам. Хотя, конечно, можно зарядить тяговый аккумулятор и от внешнего источника питания: за ночь плюс 350 км запаса хода. Кстати, идея не нова: компания Lightyear основана в 2016-м, практически готовая серийная версия Lightyear One дебютировала еще в 2019 году. Но именно в этом году должны, наконец, стартовать продажи.

Lightyear One: запас хода до 725 км WLTP, старт продаж в конце 2021 года, цена от 149 тыс. евро или около $178 тыс.

Кроме способа подзарядки аккумулятора, в модели Lightyear One есть и немало других интересных технических решений. К примеру, использование модулей «мотор-колесо»: полный привод благодаря четырем электромоторам, пусть и не очень мощным – разгон 0-100 км/ч занимает около 10 секунд. А еще электромобиль может похвастать отличной аэродинамикой (Сх=0.2), жертвой которой стали привычные дверные ручки и боковые зеркала. Добавьте обтекаемые колеса, узкие шины с пониженным сопротивлением качению… Lightyear One – это не про скорость и мощность, но про эффективность и минимальный расход энергии.

Признаю: через полгода-год-два подобный рейтинг ТОП-5 будет выглядеть совсем иначе – можно будет делать новую подборку. Также, как можно делать подборку самых впечатляющих электрических пикапов, мощных кроссоверов, максимально доступных электромобилей. А все потому, что прогресс не остановить. То, что еще вчера казалось будущем – сегодня уже выглядит настоящим, а завтра станут прошлым. И подобные рейтинги являются отличным вариантом зафиксировать историю здесь и сейчас. Согласны?