Выбор редакции 2019: видеокарты

Прошедший год был полон интересных анонсов в сегменте дискретной игровой графики. Компания AMD представила долгожданные видеокарты на базе 7-нанометровых GPU с новой архитектурой NAVI, тогда как NVIDIA умело оптимизировала свои решения на базе Turing, улучшая их соотношение цена/производительность. В 2019-ом мы получили много добротных новинок на любой вкус и кошелек, разве что за исключением максимально производительных устройств, где пока еще нет реальной конкуренции. Нынешний год обещает статье не менее насыщенным и продуктивным, но пока предлагаем вспомнить яркие продукты уже доступные на рынке.

Представив еще в 2018 году видеокарты серии GeForce RTX с графической архитектурой Turing и поддержкой аппаратной трассировкой лучей, компания NVIDIA обеспечила себе долгоиграющую платформу с заделом на перспективу. Чтобы поддерживать реноме производителя наиболее скоростных игровых решений и удерживать очень высокую рыночную долю в этом сегменте, разработчикам достаточно было корректировать технические характеристики, попутно улучшая соотношение цена/производительность.

Показательный пример таких оптимизаций – GeForce RTX 2070 SUPER. Улучшенная версия имеет мало общего с классической RTX 2070, скорее представляя слегка упрощенную модификацию старшей модели – GeForce RTX 2080. Уступая в производительности последней всего 5–7% новинка отличное соотношение цена/производительность в своем классе. Неудивительно, что GeForce RTX 2070 SUPER популярна у тех, кто выбирает достаточно мощную видеокарту. Аргумент «почти как GeForce RXT 2080, но на $200 дешевле» часто оказывается убедительным даже для тех, кто изначально не планировал экономить.

В самом начале прошлого года компания представила младшую модель RTX-серии – GeForce RTX 2060 6 ГБ. Однако уже летом после громких анонсов от основного конкурента NVIDIA предложила заметно ускоренную модификацию – GeForce RTX 2060 SUPER. Модель заметно преобразилась, получив больше функциональных блоков, повышенные рабочие частоты GPU, 256-битовую шину памяти вместо 192-битовой, а объем локальной ОЗУ увеличился с 6 ГБ до 8 ГБ.

После такого апдейта SUPER-модификация мало в чем уступает GeForce RTX 2070, но, опять же, стоит дешевле. Видеокарта с такими возможностями хорошо вписывается в рамки условно оптимальной игровой конфигурации. Хорошая производительность для Full HD, достаточный объем памяти для экспериментов с повышением качества графики и возможность опробовать в деле игры с трассировкой лучей.

В середине прошлого года NVIDIA предложила видеокарты среднего класса с графическими процессорами на базе архитектуры Turing, но без поддержки аппаратных блоков просчета трассировки лучей – GeForce GTX 1660/1660 Ti. RT-модули и тензорные ядра для матричных вычислений заметно увеличивают сложность GPU, не позволяя предложить доступные видеокарты. Потому для устройств дешевле $300 разработчик использует очень компактный экономичный процессор TU116. Видеокарты GeForce GTX 1660/1660 Ti оснащаются 6 ГБ памяти, причем для базовой версии используется GDDR5, а Ti-модификация получила GDDR6 и чип с большим количеством активных функциональных блоков.

С началом активностей AMD в этом сегменте, NVIDIA предложила GeForce GTX 1660 SUPER. Обновленная модель использует ту же конфигурацию GPU, что и у базовой версии, однако скоростная память GDDR6 позволяет ей по производительности подтянуться почти до уровня GeForce GTX 1660 Ti. При этом логичный ценник делает именно эту модель наиболее привлекательной в категории ~$250.

Представленный список SUPER-версий видеокарт может показаться неприлично длинным, но модернизированные в этом году адаптеры от NVIDIA действительно получились весьма удачны, и это касается устройств различных категорий.

Отдельного упоминания заслуживает GeForce GTX 1650 SUPER. Весной прошлого года компания предложила начальную модель GeForce GTX 1650, открывающую линейку видеокарт с чипами на архитектуре Turing. Тепловой пакет в 75 Вт без необходимости подключать дополнительный кабель питания – аргумент для простого апгрейда возрастных платформ и сборки ультраэкономичных компактных систем, однако производительности базовой версии на TU117 зачастую оказывалось маловато даже для средне-высоких в тяжелых проектах. GeForce GTX 1650 SUPER представляет собой самый весомый апдейт среди других SUPER-версий. Чип TU116 и GDDR6 в среднем увеличили количество кадров/c на 35–40%, тогда как рекомендованная цена возросла на $10. Желающие могут прикинуть улучшение соотношения стоимости и производительности, но очевидно, что GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ наряду с оппонентом от AMD – Radeon RX 5500 XT 4 ГБ – займут стартовые позиции с бюджетных игровых сборках.

Появление всех вышеуказанных моделей стало возможным в первую очередь благодаря возобновлению реальной конкуренции в сегменте игровой дискретной графики. В июле прошлого года компания AMD представила долгожданные новинки – Radeon RX 5700 и Radeon RX 5700 XT, основанные на 7-нанометровых чипах с новой графической архитектурой RDNA (Radeon DNA).

Устройства на чипах NAVI 10 с памятью GDDR6 очень неплохо себя зарекомендовали в среднем графическом классе, достойно оппонируя GeForce RTX 2060 и GeForce RTX 2070. К тому же новые модели оказались очень хорошей заменой для Radeon RX Vega 56/64 – интересных в плане производительности, но излишне энергоемких устройств с памятью HBM2. Референсные модели Radeon RX 5700/5700 XT с центробежным вентилятором несколько шумноваты под нагрузкой, но для ценителей тишины доступно немало тюнингованных версий с оригинальными системами охлаждения.

Было интересно

Еще в конце 2018 года компания AMD анонсировала первые в мире игровые видеокарты с 7-нанометровым графическим процессором. Адаптеры с символичным названием Radeon VII появились в продаже уже в начале 2019 года и действительно впечатляли техническими характеристиками. Графический процессор Vega 20 и целых 16 ГБ многослойной памяти HBM2 с пропускной способностью в 1024 ГБ/c выглядят неординарно. Однако появление подобного устройства в линейке игровых моделей стало скорее вынужденным решением. AMD явно не хотелось упускать интерес требовательных игроков, готовых к импульсивным покупкам. Таких не остановит рекомендованный ценник в $700 и особенно TDP в 295 Вт.

Себестоимость изготовления Radeon VII с GPU и чипами HBM2, размещенными на одной подложке, оказалась непозволительно высокой для игрового решения. Все же изначально эти адаптеры разрабатывались как специализированные вычислители серии Radeon Instinct, а процесс их «одомашнивания» стал побочным эффектом за неимением на тот момент более подходящих для этих целей устройств.

По факту на игровом поприще Radeon VII действительно удалось составить конкуренцию GeForce RTX 2070, а временами и RTX 2080, но победы любой ценой в этом сегменте имеют временный эффект. Изначально было понятно, что жизненный цикл этой видеокарты будет невелик. На рынке она продержалась менее года. С появлением в продаже Radeon RX 5700 XT знаковый трехвентиляторный колосс AMD начал покидать прилавки, а к концу 2019 года такие модели уже не предлагаются на нашем рынке.

В декабре прошлого года компания AMD представила видеокарты Radeon RX 5500 XT. После того, как решениям на базе Navi удалось закрепиться в среднем классе, пришло время расширять географию устройств с чипами на архитектуре RDNA. Разработчик долго интриговал с финальными спецификациями и ценой, впервые анонсировав новинку еще в октябре месяце.

Видеокарта оснащенная процессором Navi 14 с 1408 вычислителями, 128-битовой шиной памяти и 4/8 ГБ GDDR6 предлагает хорошую производительность для начального класса. Однако общее первое впечатление несколько смазывает высокие стартовые ценники. При рекомендованных $169/199 для американского рынка, первые версии с 8 ГБ памяти на борту появились в продаже по цене от $270. Непозволительный разброс, учитывая очень высокую конкуренцию в этом сегменте.

Производительность Radeon RX 5500 XT в целом близка к таковой для GeForce 1650 SUPER. При схожей стоимости версий с 4 ГБ памяти это будут почти равноценные модели, а выбор конкретной будет зависеть от личных предпочтений. Хотя здесь стоит отметить, что номинально видеокарта с чипом AMD на $10 дороже, а также потребляет на 20–30 Вт больше энергии. В то же время Radeon RX 5500 XT также предлагается с 8 ГБ памяти на борту, тогда как подобная опция для GeForce 1650 SUPER в принципе не предусмотрена. Успех новинки AMD всецело будет зависеть от фактических розничных цен. Надеемся производителю удастся быстро найти здесь баланс, потому как кроме непосредственного конкурента от NVIDIA стоит учитывать и еще полные закрома Radeon RX 570/580/590, предлагаемые по очень привлекательным ценам.

Во время масштабной модернизации с пересмотром технических характеристик и стоимости устройств, в когорте устройств SUPER-серии от NVIDIA в прошлом году также оказалась GeForce RTX 2080 SUPER. Выпуск таких версий потребовал от калифорнийцев минимум усилий. Видеокарта основана на том же графическом процессоре TU104, однако в версии со всеми разблокированными CUDA-вычислителями и текстурными модулями. Рабочие частоты GPU также повышены, а чтобы придать большего веса SUPER-модификации, были несколько ускорены и чипы памяти. В такой вариации видеокарта получила 5–7% прироста производительности. Не густо. Но если учесть, что за дополнительные кадры/c не придется доплачивать (рекомендованная цена не изменилась), то и подобный апдейт имеет право на жизнь. Особенно в отсутствие конкурентов.

Планы на 2020 год

У обоих разработчиков дискретной графики большие планы на 2020 год. Компания AMD уже на проходящей выставке CES 2020 представила видеокарту Radeon RX 5600 XT. Модель основана на уже хорошо знакомом 7-нанометровом чипе Navi 10, используемом для старших адаптеров семейства Radeon RX 5700. При этом разработчики сохранили конфигурацию функциональных блоков, оставив 2304 вычислителя, 144 текстурных модуля и 64 растеризатора. Рабочая частота GPU была понижена до 1130/1375/1560 МГц. В этом случае предварительно можно рассчитывать на неплохой потенциал для самостоятельного разгона.

Снизить производительность должна конфигурация контроллеров памяти. В данном случае используется 192-битовая шина, а сами чипы GDDR6 работают на эффективных 12 000 МГц. Еще одна особенность – 6 ГБ локальной памяти. Увы, чудес не бывает. Используемая конфигурация подсистемы памяти не позволяет физически оснастить адаптеры 8 ГБ.

По заявлению производителя, Radeon RX 5600 XT в среднем окажется несколько производительнее GeForce GTX 1660 Ti. При равных заявленной стоимости в $279 это должно быть преимуществом новинки AMD. Однако компании не стоит забывать о существовании GeForce GTX 1660 SUPER, которая лишь немногим уступает Ti-модификации, но имеет куда более приятный рекомендованный ценник – $229. С этим придется считаться. Старт продаж Radeon RX 5600 XT намечен на 21 января. Тогда же будут доступны и результаты независимых оценок производительности.

В свою очередь, надеемся, что NVIDIA также отреагирует на появление Radeon RX 5600 XT. Если практические тесты подтвердят оптимистичные выкладки AMD, то наиболее логичным шагом было бы снижение отпускных цен на GeForce RTX 2060. Некоторые предпосылки для этого уже есть, но все же дождемся официальных подтверждений.

Что еще хотелось бы увидеть в 2020 году? Прежде всего, новых топовых решений AMD и желательно уже с графическими процессорами на базе архитектуры RDNA 2, оснащенными аппаратными блоками просчета трассировки лучей. В ассортименте компании сейчас явно недостает флагманских моделей, способных дать бой GeForce RTX 2080 Ti. Последняя уже почти полтора года остается наиболее скоростной игровой видеокартой. Это уже неприлично долгий срок даже для устройств такого уровня. В отсутствие конкурентов NVIDIA не торопится здесь ускоряться, равно как и снижать цену старшей модели линейки GeForce RTX.

В свою очередь от калифорнийцев мы ждем решений с 7-нанометровыми GPU. Переход на новый техпроцесс и использование микроархитектуры Ampere обещают очень серьезный прирост производительности и улучшение энергоэффективности. Пока никаких предпосылок для скорого появления таких устройств нет. Если NVIDIA все же удастся предложить видеокарты следующего поколения, то случится это не раньше второго полугодия. Конечно здесь сроки будут зависеть и от расторопности AMD. В прошлом году компания приложила неимоверные усилия для того, чтобы изменить ландшафт рынка центральных процессоров, надеемся, что в нынешнем ей будет по силам достойно конкурировать с NVIDIA во всех сегментах игровых видеокарт.

Хочется оставаться оптимистами, рассчитывая на то, что на рынок дискретной графики в этом году также удастся ворваться компании Intel. Уже не первый год инженеры корпят над собственными графическими решениями с масштабируемой архитектурой Intel Xe. На проходящей CES 2020 во время презентации уже можно было наблюдать ноутбук с первой дискретной видеокартой Intel DG1, который справляется с игрой Destiny 2. Но пока никаких характеристик будущей мобильной графики нет. О видеокартах для настольных систем также пока нет информации. Подобные устройства прописаны в планах Intel, но сроки еще не определены.

На старте для разработчиков будет доступен специальный дискретный адаптер, который позволит экспериментировать с новой архитектурой Intel Xe. Посмотрим, сколько времени понадобится на вывод коммерческих продуктов подходящей для игровых систем мощности.

В нынешнем году также ожидаем радикального увеличения игр с использованием трассировки лучей. Напомним, что в 2020-ом будут представлены большие игровые консоли от Sony и Microsoft, которые получат поддержку гибридного способа рендеринга. В конечном счете именно это определит востребованность данной технологии и желание разработчиков игр активно использовать ее в своих проектах.