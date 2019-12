Обзор видеокарты Radeon RX 5500 XT: будет непросто

AMD наконец официально представила свои видеокарты начального уровня на базе 7-нанометровых графических процессоров с архитектурой RDNA. Объемное наследие, оставшееся после майнерского бума, позволило разработчикам не торопиться с выводом на рынок новых решений. Для объективной конкуренции им достаточно было играть ценой на Radeon RX 570/580. Но появление новых видеокарт в очень востребованном сегменте было лишь делом времени. 12 декабря компания объявила о старте продаж графических адаптеров Radeon RX 5500 XT, которые были анонсированы еще в октябре, но появились на рынке аккурат к завершению нынешнего года. Каковы особенности и перспективы новых моделей на базе Navi 14? Давайте разбираться. Референсные модели для новой линейки фактически доступны лишь в качестве опытных образцов, потому оценивать возможности новинки будем с помощью оригинальной ASUS ROG STRIX RX5500XT O8G GAMING.

AMD Radeon RX 5500 XT

Компания AMD еще в октябре раскрыла почти все технические характеристики Radeon RX 5500 XT, до нынешнего момента оставляя в секрете лишь фактическую производительность и рекомендованную цену.

Новинка основана на графических процессорах Navi 14 с архитектурой RDNA (Radeon DNA), которые производятся по нормам 7 нм. Компактный кристалл имеет площадь 158 мм² и содержит 6,4 млрд. транзисторов.

Габариты кремниевой пластинки – один из важных показателей, напрямую влияющих на себестоимость изготовления GPU и косвенно на цену видеокарт. Потому в презентационных слайдах AMD не без удовольствия отмечает, что им удалось значительно улучшить соотношение производительности на единицу площади кристалла и быстродействие на ватт затрачиваемой энергии

Navi 14 содержит 1408 вычислителей, 88 текстурных модулей и 32 растеризатора. GPU оснащен 2 МБ кеш-памяти второго уровня. Базовая частота графического процессора установлена на уровне 1717 МГц, при этом максимальный заданный буст – 1845 МГц. В таких условиях заявленная производительность чипа на вычислениях одинарной точности – до 5,2 TFLOPs.

Radeon RX 5500 XT используют 128-битовую шину памяти. При этом видеокарта получила чипы GDDR6, работающие на эффективных 14 000 МГц, а потому итоговая пропускная способность составляет вполне приличные 224 ГБ/с. Разрядность шины памяти – важный параметр, но не менее важно учитывать и сопутствующие критерии. Переход на GDDR6 в этом классе устройств дает хорошую возможность подтянуть ПСП даже при относительно простой топологии печатной платы. Для Radeon RX 5500 XT используются четыре микросхемы памяти. При этом общий объем может быть как 4 ГБ, так и 8 ГБ.

Судя по презентационным слайдам, AMD изначально противопоставляет Radeon RX 5500 XT видеокарте GeForce GTX 1650 SUPER, указывая на порой заметное преимущество новинки над оппонентом из стана NVIDIA. Мы имеем возможность на практике оценить возможности Radeon RX 5500 XT, потому подробнее о производительности речь пойдет в практической части материала. Пока же может отметить, что AMD обещает достаточный уровень быстродействия для комфортной игры в ААА-проектах с разрешением 1080p.

Для Radeon RX 5500 XT заявлен тепловой пакет в 130 Вт. С переходом на 7-нанометровый техпроцесс изготовления GPU, к также смены графической архитектуры, компании AMD удалось значительно снизить энергопотребление своих устройств. Напомним, что те же Radeon RX 580 имеют TDP в 185 Вт, а Radeon RX 590 – 175 Вт. Теперь же энергопотребление в целом незначительно выше такового для схожих по своим возможностям продуктам от NVIDIA. Так для GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ заявлены 100 Вт, тогда как номинально более производительные GeForce GTX 1660/1660 SUPER имеют TDP в 120/125 Вт.

AMD разработала референсную компактную версию адаптера на базе Navi 14, однако в таком варианте она скорее будет использоваться OEM-партнерами в готовых сборках. Для розничного рынка производители видеокарт подготовили свои оригинальные модификации.

С началом продаж наконец-то стали известны рекомендованные цены новинки, которые до последнего оставались не раскрыты. Версии Radeon RX 5500 XT c 4 ГБ будут стоить от $170, а стартовые модификации с 8 ГБ оценены в $200. Конечно речь об американском рынке и стоимости без учета налогов.

ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING

Учитывая затяжной анонс Radeon RX 5500 XT, на первый взгляд у партнеров AMD было достаточно времени, чтобы подготовиться к старту продаж устройств новой линейки. С другой стороны, компаниям понадобилось с нуля разрабатывать дизайн новых моделей. Здесь уже не обойтись платформами от устройств предыдущего поколения или PCB/охлаждением старших моделей с чипами на архитектуре RDNA.

Компания ASUS подготовила две модификации Radeon RX 5500 XT. Производитель предлагает по одной модели из линеек STRIX и DUAL, причем в обоих случаях это версии с 8 ГБ памяти.

У нас на тестировании побывала модель ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING. Максимальный частотный порог GPU задан на уровне 1845 МГц (Boost Clock), тогда как для стандартного режима частота Game Clock составляет 1737 МГ.

Эффективная рабочая частота памяти соответствует рекомендованной – 14 000 МГц (1750 МГц).

Для ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING используется крупный трехслотовый дизайн. Габаритный адаптер имеет размеры – 280×127×58 мм.

Система охлаждения представляет собой массивную для этого класса устройств конструкцию с двумя радиаторными блоками, связанными между собой пятью никелированными тепловыми трубками.

Для контакта с GPU не используется прямой контакт с трубками, здесь используется дополнительный теплосъемник для равномерной передачи тепла. Отдельная пластина предусмотрена для дополнительного охлаждения чипов памяти.

Тепло от силовых элементов блока VRM также через планку и термопрокладки также отводится на основной радиаторный блок.

Радиатор продувается парой вентиляторов осевого типа с «закольцованными» лопастями. Разработчики уверяют, что подобная конструкция Axial-tech Fan позволяет улучшить концентрацию воздушного потока.

Для подключения дополнительного питания предусмотрен один 8-контактный разъем. Вместе с системой на Radeon RX 5500 XT производитель рекомендует использовать БП мощностью от 450 Вт.

Адаптер имеет систему индикации подсоединения силовой линии 12 В. Если кабель питания подключен, рядом с коннектором горит белый светодиод, если вы забыли это сделать, красный огонек обратит внимание на такое упущение.

Видеокарта имеет две микросхемы BIOS, предполагающие возможность выбрать стандартный режим работы адаптера (Performance) и со сниженным уровнем шума (Quiet). Переключаться между режимами можно с помощью миниатюрного тумблера на верхней кромке.

Заднюю поверхность печатной платы прикрывает анодированная алюминиевая пластина с узорами. Полезный декоративный элемент на случай, когда система собирается в корпусе с прозрачной боковой стенкой, через которую хорошо видны компоненты платформы. Металлическая плита добавляет целостности внешнему виду адаптера, попутно защищая от механических повреждений, но в данном случае не участвует в отводе тепла.

На скошенной грани верхней панели кожуха расположен подсвечивающийся логотип серии ROG с возможностями настройки и синхронизации с помощью Aura Sync. На фоне общих габаритов видеокарты, элемент достаточно компактный, но даже для такого случая производитель предусмотрел возможность аппаратного включения/отключения подсветки.

На задней панели рядом с коннектором питания размещена кнопка для активации режима «Be a ninja».

Еще одна опция, унаследованная от устройств классом повыше – разъем для подключения дополнительного вентилятора FanConnect II, скорость вращения которого можно синхронизировать с уровнем нагрева графического процессора видеокарты. Нужна ли такая возможность для устройства с TDP в 130 Вт? Вопрос риторический.

На интерфейсную панель видеокарты выведены четыре цифровых видеовыхода: три DisplayPort 1.4 и один полноформатный HDMI 2.0b. Почти половину площади пластины занимает вентиляционная решетка с крупными ячейками.

В работе

ASUS ROG-STRIX-RX5500XT-O8G-GAMING поддерживает технологию 0dB Fan, останавливая вентиляторы в режиме покоя.

При минимальной нагрузке температура чипа и микросхем памяти удерживается на уровне 40С.

После игровых тестов GPU прогревался до 62 градусов, при этом температура точки максимального нагрева – 78С. Чипы GDDR6 нагревались до 76 градусов.

Зарегистрированная пиковая частота даже несколько выше заданной Boost Clock – 1865 МГц. Достаточно эффективная система охлаждения позволяет GPU поддерживать рабочую частоту на высоком уровне. Зачастую она колеблется в пределах 1800–1850 МГц.

Максимальная скорость вращения вентиляторов – порядка 1750 об/мин. Однако подобные значения признаться стали сюрпризом, потому как фактические обороты в играх зачастую заметно ниже. 1100—1500 об/мин. Изредка частота вращения повышается, причем, казалось бы, для этого нет особых причин. Тем не менее, такие флуктуации немного портят общую статистику. В любом случае с повышенным уровнем шума здесь проблем нет. К тому же ценители тишины могут использовать дополнительный режим Quiet Mode, переключив тумблер на верхней кромке видеокарты.

В этом случае базовая частота снизилась до 1647 МГц, однако пиковая частота (Boost Clock) остается прежней – 1845 МГц.

После смены режима температура GPU под нагрузкой повышалась до 65С, памяти – до 80С. При этом скорость вращения вентиляторов не превышала 1400 об/мин, а средние рабочие обороты также снизились. При этом переход на Quiet Mode фактически не сказался на производительности, потому как пиковые частоты GPU остались на прежнем уровне.

Конфигурация тестового стенда

Процессор Intel Core i7-8700K (6/12; 3,7/4,7 ГГц) Intel, www.intel.com Материнская плата ASUS ROG MAXIMUS X Hero (Intel Z370) ASUS, www.asus.ua Оперативная память HyperX Predator RGB DDR4-3600 16 ГБ (HX436C17PB3AK2/16) HyperX, www.hyperxgaming.com Накопитель Kingston KC2000 1 ТБ (SKC2000M8/1000G)

Kingston A1000 480 ГБ (SA1000M8/480G) HyperX, www.hyperxgaming.com Блок питания Thermaltake Toughpower Grand TPG-1200M (1200 Вт) Thermaltake, www.thermaltakeusa.com Монитор Acer Predator XB271HK (27″, 3840×2160) Acer, www.acer.ua

Производительность

Для оценки производительность Radeon RX 5500 XT мы подобрали любопытных оппонентов. Прежде всего интересно было оценить соотношение сил с популярной моделью предыдущего поколения – Radeon RX 580. Это отправная точка, которая поможет сориентироваться в позиции новинки среди предложений AMD.

В данном случае мы использовали любопытную версию адаптера, предлагаемого под брендом AREZ. Такие модели появились в краткосрочный период обострения с переименованием линеек на чипах AMD. AREZ-STRIX-RX580-O8G-GAMING имеет схожие габариты с таковыми для обозреваемой новинки. Чтобы получить результаты, актуальные для условно референсных Radeon RX 580 8 ГБ, максимальная частота GPU была ограничена рекомендованными 1340 МГц.

Конечно интересен непосредственный «версус» с GeForce GTX 1650 SUPER, которая выступает в роли основного конкурента для Radeon RX 5500 8 ГБ. Хотя скорее это соперник для версии с 4 ГБ памяти, но противопоставление с моделью, имеющей вдвое большим объем локальной ОЗУ также будет показательным. Большинство GeForce GTX 1650 SUPER представлены в компактных форматах. Рассмотренная ранее Palit GeForce GTX 1650 SUPER StormX OC – типичная представительница серии. Рабочие частоты слегка ускоренной модели также были подкорректированы.

В тесте производительности Radeon RX 5500 XT уместными будут результаты классической GeForce GTX 1660 6 ГБ с памятью GDDR5, а также ускоренной версии GeForce GTX 1660 SUPER, получившей память GDDR6.

Первые старты с 3DMark Time Spy дают лишь общее представление о возможностях видеокарт. архитектурные особенности устройств от AMD и NVIDIA серьезно влияют на производительность в реальных играх. Тем не менее, популярный бенчмарк регистрирует некоторое преимущество Radeon RX 5500 XT 8 ГБ над GeForce GTX 1650 SUPER, но GeForce GTX 1660 оказывается на 10% впереди.

Игровые тесты позволяют более полно раскрыть возможности видеокарты, не ограничиваясь синтетикой. Если пытаться усреднять полученные результаты, можно говорить и том, что Radeon RX 5500 XT достаточно уверенно обходит GeForce GTX 1650 SUPER, располагаясь примерно между этой моделью и GeForce GTX 1660. При этом нельзя исключать ситуации, когда новинке AMD удается даже опередить старшую модель на TU116. Наглядный тому пример – Far Cry 5, где RX 5500 XT значительно (+20%) опередила RX 580, уверенно забрав второе место в общем забеге.

В некоторых проектах Radeon RX 5500 XT вполне может на равных конкурировать с классической версией GeForce GTX 1660. Новинка AMD также зачастую уверенно опережает Radeon RX 580 8 ГБ, однако преимущество значительно разнится в зависимости от игры. В среднем речь идет о 8–12%. Как мы видели, отличие может быть и 20%-ным, но в определенных случаях RX 5500 XT может показывать такой же fps, как и видеокарта предыдущего поколения. Более того, например, в Strange Brigade Radeon RX 580 даже имела минимальное преимущество. Наследственность чувствуется, но все же графические архитектуры отличаются, потому соотношение сил в конкретных проектах варьируется.

Экстраполируя результаты, можно говорить о том, что показатели Radeon RX 5500 XT в среднем очень близки к таковым для Radeon RX 590. В то же время стоит делать поправку на то, что мы имеем дело с тюнингованной версией адаптера, стабильно поддерживающего высокие рабочие частоты GPU, а также оснащенного 8 ГБ памяти.

Кроме несколько большей производительности над GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ важным преимуществом Radeon RX 5500 XT могут оказаться варианты с 8 ГБ памяти. 4 ГБ – это уже минимальный объем даже для средних настроек качества графики в режиме Full HD. Например, с используемыми в тестах настройками во время игры в Shadow of the Tomb Raider или Tom Clancy’s The Division 2, судя по мониторингу видеокарта непринужденно увеличивала «оперативный бюджет» до 6–7 ГБ. И это в режимах, которые вполне посильны адаптерам уровня Radeon RX 5500 XT. Впрочем, стоит учитывать, что отражаемые в популярных утилитах показатели памяти скорее стоит воспринимать как резервируемый объем, а не фактически используемый видеокартой в текущий момент времени. В любом случае, 8 ГБ здесь будут полезны. За увеличенный объем придется заплатить, но хорошо, когда есть возможность выбора. Напомним, что GeForce GTX 1650 SUPER предлагаются только в вариантах с 4 ГБ.

Разгон Radeon RX 5500 XT

Мы также проверил разгонный потенциал Radeon RX 5500 XT. Компания AMD заметно обновила драйвер. Хотя фактический набор возможностей для форсирования адаптера не изменился, сам процесс теперь более наглядный.

Предварительно увеличивает предел мощности на 20% и пробуем повышать частоту GPU. Пиковое значение было установлено на 2062 МГц (Boost Clock).

После повышения заданной планки в нашем случае графический процессор ускорялся в играх вплоть до 2037 МГц. Да, заданного значения GPU не достигал, но стабильная работа чипа на 2000–2020 МГц – вполне приличный результат для Navi 14. Отметим непринужденное превышение знаковой отметки в 2 ГГц.

Разгон чипов памяти по-прежнему ограничен 14 880 МГц (1860 МГц). Такое значение легко дается используемым микросхемам GDDR6. Но пропускную способность в этом случае удается увеличить лишь на 6,2%, а большая ПСП здесь точно не была бы лишней, учитывая 128-битовую шину памяти.

После дополнительного разгона видеокарта получила ожидаемое ускорение. Общий прирост производительности не так велик, но даже 5–7% позволили либо оторваться от GeForce GTX 1650 SUPER, либо уверенно на равных оппонировать GeForce GTX 1660. В то же время этого все еще недостаточно для полноценной конкуренции с GeForce GTX 1660 SUPER.

Энергопотребление

Замеры энергопотребление платформы показывают, что энергетический аппетит Radeon RX 5500 XT примерно такой же, как у GeForce GTX 1660 (TDP – 120 Вт). То есть заявленный тепловой пакет в 130 Вт вполне соответствует полученным на практике показателям.

Стоит отметить радикальное улучшение экономичности, по сравнение с Radeon RX 580. На практике в нашем случае разница составила порядка 70 Вт, при том, что Radeon RX 5500 XT еще и производительнее. Новинку на базе Navi 14 вполне можно считать очень энергоэффективным решением. Переход на 7-нанометровый техпроцесс и оптимизация микроархитектуры дали свои плоды. Значительное улучшение соотношения производительности на ватт затрачиваемой энергии важно не только само по себе. На практике это значит возможность использовать значительно более простые конструкции систем охлаждения для отвода и рассеивания тепла.

Дополнительный разгон Radeon RX 5500 XT с повышением лимита мощности конечно сказывается и на общем энергопотреблении видеокарты (+25 Вт).

Цена

К вопросу ценообразования новых видеокарт компания AMD подошла очень щепетильно, стараясь максимально учесть все рыночные факторы. Потому, несмотря на ранний анонс, фактическая рекомендованная стоимость Radeon RX 5500 XT была оглашена только в день начала продаж. Итоговые ценники в $170 за 4 ГБ и $200 за 8 ГБ выглядят в целом приемлемо, но здесь нет традиционных улучшений производительность/цена, которые хотелось бы видеть от новых решений. Свою лепту внесут и особенности ценообразования на локальных рынках, а также стартовый ажиотаж.

Radeon RX 5500 XT уже начали появляться в Украине. На момент подготовки материала доступны лишь версии с 8 ГБ памяти, и первые ценники этих модификаций откровенно не радуют. Речь о 6500–7600 грн. ($270–315). Напомним, что добротные версии Radeon RX 580 8 ГБ предлагаются от 4800–5000 грн, а более скоростные Radeon RX 590 8 ГБ – ~5500 грн.

Очень непростой будет и конкуренция с устройствами от NVIDIA. Базовые версии GeForce GTX 1650 SUPER 4 ГБ в рознице предлагаются от 4300 грн. ($180), а GeForce GTX 1660 6 ГБ можно купить уже за 5300 грн. ($220). При равных же фактических ценниках на Radeon RX 5500 XT 8 ГБ и GeForce GTX 1660 SUPER 6 ГБ из аргументов «за» у новинки AMD разве что больший объем памяти, но по общей производительности это уже не конкуренты. Очевидно здесь требуется ценовая корректировка, и чем раньше она произойдет, тем больше шансов у Radeon RX 5500 XT закрепиться в своем классе.