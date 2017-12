What Remains of Edith Finch – это все, что останется после меня…

Интерактивная новелла What Remains of Edith Finch вышла еще весной 2017 г., но по трагической случайности была пропущена редакцией. В преддверии выбора Лучших игр года мы не могли оставить вас без претендента на премию сразу в нескольких номинациях, так что спешим исправить свою досадную ошибку.

What Remains of Edith Finch Жанр адвентюра, интерактивная история

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Разработчик Giant Sparrow

Издатель Annapurna Interactive

Сайты edithfinch.com , Steam

Истории, по большому счету, это все, что останется после нас. Не памятник на могиле, не строчки текста на бумаге, не фотографии в старом альбоме. Истории. И пока есть кто-то, кто помнит и рассказывает их, живы и те, о ком они повествуют. What Remains of Edith Finch – это истории смертей членов семьи Финч, рассказанные последней представительницей рода, семнадцатилетней Эдит…

Дом Финчей, нелепый, разросшийся как диковинное, пугающее растение, напоминает старинный секретер со множеством запертых на ключ ящиков, с потайными кнопками и секретными рычажками, которые скрывают то, что владельцы хотели спрятать от посторонних, а может быть, и своих собственных глаз. Этот дом – своеобразный склеп семейства Финчей, с персональным домашним алтарем для каждого. Большинство комнат намертво замуровано, но вы сможете найти способ попасть внутрь, пройти проложенным кем-то тайным маршрутом, как на экскурсии в какой-то очень странный музей. Чем-то этот особняк на берегу залива напоминает знаменитый Дом Винчестеров в Сан-Хосе, который безумная Сара Винчестер, вдова оружейного магната Уильяма Винчестера, непрерывно перестраивала на протяжении 40 лет.

Одна комната – одна история, одна смерть. Часть из них настолько фантасмагоричные, нелепые, абсурдные и страшные, что они наверняка не могут быть реальными – это своеобразная аллегория, замещение образа настоящей смерти чем-то больше похожим на притчу, как это было в игре That Dragon, Cancer. Вообще, у этих проектов много общего – оба они посвящены утрате близких и оба пытаются переосмыслить смерть родных, используя порой очень странные визуальные образы.

Интерактивные новеллы или «симуляторы ходьбы» часто обвиняют в том, что рассказанные в них истории удобней было бы изложить в виде анимационного фильма или книги, а не игры. В случае с What Remains of Edith Finch это совершенно нереально. Авторы используют нарративные техники, которые невозможны ни в каком ином медиа, кроме игр. Причем экспериментируют с самыми неожиданными форматами. Одна из историй подана в виде комикса, в картинках которого вы можете путешествовать. Другая – в виде подборки фотографий, которые вы должны сделать. Третья – в виде игры в игре, по мере развития сюжета проходящей эволюцию от 2D-графики уровня 80-х годов прошлого века с камерой сверху до 3D-адвентюры от первого лица вполне современного вида. Четвертая – в виде симулятора различных животных. И т.д. Невероятный опыт, подобного которому у нас еще не было.

В отличие от других «симуляторов ходьбы», например, той же Firewatch, What Remains of Edith Finch даже не пытается притворяться нелинейной. Никаких развилок – только одна заботливо проложенная разработчиками дорожка. Можно разве что попытаться вернуться назад по собственным следам, да и то не всегда. Это очень короткая игра, даже если внимательно изучать вычурное убранство комнат, пытаться прочесть корешки книг и газетные статьи на стенах, вы вряд ли потратите на прохождение больше трех часов, а скорее всего уложитесь и в два. Но при этом игра не выглядит маленькой или незаконченной.

Можно сравнивать What Remains of Edith Finch с одной из первых интерактивных историй, знаменитой Gone Home. Такой же пустой дом и одинокая героиня, пытающаяся понять, что произошло здесь до ее прибытия. Но все-таки история Эдит Финч другая. Другой здесь дом, которого порой просто очень много – много фотографий на стенах, забытых игрушек, детских рисунков, почетных грамот, картин, книг, сувениров… Другое настроение – печаль и светлая грусть. Другой финал.

What Remains of Edith Finch – короткая, но очень эмоциональная игра, в которой каждый найдет что-то свое. Детский страх смерти родителей и взрослую боязнь потерять своего ребенка, горечь утраты, светлую печаль, надежду на лучшее, какое-то противоестественное облегчение в конце пути, любовь… Поиграйте в What Remains of Edith Finch, такие игры выходят нечасто.

5 Оценка ITC.UA Плюсы: Текст и истории; настроение; музыка; визуальная стилистика; новаторские нарративные механики Минусы: Игра очень короткая; линейность Вывод: Небольшая, но очень эмоциональная история, в которой каждый найдет что-то свое

